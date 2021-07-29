Desain yang Berpusat pada Manusia: Langkah Pertama Anda Menuju Pengalaman Total

Fokus yang konsisten pada orang ini telah menghasilkan transformasi organisasi yang jauh melampaui tim desain kami. Kami menggunakan pemikiran desain perusahaan sebagai alat untuk membangun keselarasan terhadap apa yang harus dicapai. Kami mengadopsi mantra berulang: mengamati, merefleksikan, dan mencipta. Kolaborasi kami di seluruh area fungsional dan pendekatan "orang pertama" selaras langsung dengan pengalaman total.

Apa yang dimaksud dengan total pengalaman (TX)? Dalam buku elektronik “Tren Teknologi Strategis Teratas untuk 2021,” [1] Wakil Presiden Riset Gartner® Brian Burke menekankan pentingnya TX. “Total Experience menggabungkan disiplin tradisional seperti multiexperience (MX), pengalaman pelanggan (CX), pengalaman karyawan (EX), dan pengalaman pengguna (UX), lalu menghubungkannya untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi semua pihak. Ini tidak hanya menyederhanakan pengalaman bagi semua pihak, tetapi dengan mengoptimalkan seluruh pengalaman, organisasi juga mendapat peluang kuat untuk membedakan diri dari para pesaing. Dengan tujuan mengubah seluruh pengalaman, total pengalaman memungkinkan organisasi merespons tantangan yang muncul akibat COVID-19 dan menemukan aktivitas baru yang dapat mereka integrasikan dan kembangkan.”

Dalam meninjau kerangka kerja melalui lensa solusi perangkat lunak perusahaan, beberapa istilah dan konsep perlu diperjelas.