Desain yang Berpusat pada Manusia: Langkah Pertama Anda Menuju Pengalaman Total

Fokus yang konsisten pada orang ini telah menghasilkan transformasi organisasi yang jauh melampaui tim desain kami. Kami menggunakan pemikiran desain perusahaan sebagai alat untuk membangun keselarasan terhadap apa yang harus dicapai. Kami mengadopsi mantra berulang: mengamati, merefleksikan, dan mencipta. Kolaborasi kami di seluruh area fungsional dan pendekatan "orang pertama" selaras langsung dengan pengalaman total.
Apa yang dimaksud dengan total pengalaman (TX)? Dalam buku elektronik “Tren Teknologi Strategis Teratas untuk 2021,” [1] Wakil Presiden Riset Gartner® Brian Burke menekankan pentingnya TX. “Total Experience menggabungkan disiplin tradisional seperti multiexperience (MX), pengalaman pelanggan (CX), pengalaman karyawan (EX), dan pengalaman pengguna (UX), lalu menghubungkannya untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi semua pihak. Ini tidak hanya menyederhanakan pengalaman bagi semua pihak, tetapi dengan mengoptimalkan seluruh pengalaman, organisasi juga mendapat peluang kuat untuk membedakan diri dari para pesaing. Dengan tujuan mengubah seluruh pengalaman, total pengalaman memungkinkan organisasi merespons tantangan yang muncul akibat COVID-19 dan menemukan aktivitas baru yang dapat mereka integrasikan dan kembangkan.”
Dalam meninjau kerangka kerja melalui lensa solusi perangkat lunak perusahaan, beberapa istilah dan konsep perlu diperjelas.
Ketika bisnis menjual langsung ke konsumen — misalnya menginap di hotel — pelanggan dan pengguna biasanya adalah orang yang sama. Orang ini menjalani seluruh perjalanan bersama perusahaan dari awal hingga akhir. Setiap titik kontak mereka menentukan apakah mereka akan menyelesaikan pembelian awal atau kembali membeli di masa depan — termasuk kemungkinan menjadi pendukung yang merekomendasikan organisasi Anda kepada jaringan mereka. Pendukung pelanggan yang berkembang adalah tujuan utama dari pengalaman pelanggan (CX).
Sebaliknya, pembeli solusi perangkat lunak perusahaan sering kali bukan pengguna akhirnya. Pengguna akhir mungkin memengaruhi keputusan pembelian; namun, pembeli memiliki pertimbangan lain selama proses pengadaan. Sepanjang perjalanan ujung ke ujung, orang-orang dengan kebutuhan berbeda berinteraksi pada waktu berbeda dengan karyawan vendor yang berbeda.
Kami mengambil pendekatan untuk merancang dengan hati-hati menggunakan sembilan pengalaman universal, bahasa bersama tunggal kami untuk memberikan pengalaman yang luar biasa:
Tim lintas fungsi bekerja sama meninjau, memberi masukan, dan menindaklanjuti peningkatan untuk menghadirkan satu Pengalaman IBM® yang kohesif bagi pelanggan, pengguna, dan prospek kami.
Multiexperience (MX) dan, lebih khusus lagi, platform pengembangan multipengalaman (MXDP) sangat penting untuk memastikan interoperabilitas dan interkonektivitas antara titik sentuh digital, berbagai jenis perangkat dan modalitas interaksi. Namun, kita perlu memulai dengan perbaikan yang berpusat pada orang.
Seorang desainer selalu memiliki sosok pengguna tertentu dalam pikiran saat merancang peningkatan pengalaman pelanggan (CX), pengalaman pengguna (UX), atau pengalaman karyawan (EX). Multi-pengalaman berfokus pada teknologi dasar yang bekerja dengan lancar dan konsisten bagi pelanggan, pengguna, dan karyawan. Desain multiexperience menggabungkan opsi teknologi paling relevan yang meningkatkan pengalaman CX, UX, atau EX. Karena itu, keputusan untuk menambahkan realitas virtual (VR), jam tangan pintar, atau interaksi gerakan hanya boleh dilakukan jika benar-benar didukung oleh peningkatan CX, UX, atau EX yang diinginkan. Jika tidak, kita berisiko menciptakan pengalaman yang terfragmentasi dan membingungkan dengan menambahkan titik sentuh yang tidak selaras dengan strategi TX.
Praktik desain dan riset berfokus pada orang penting untuk meningkatkan pengalaman. Membuat keputusan yang berpusat pada manusia yang bertujuan adalah prasyarat untuk membangun TX yang koheren. Kami memanfaatkan IBM® Design and Enterprise Design Thinking di seluruh CX, UX, dan EX untuk meningkatkan pengalaman bagi pelanggan, karyawan, pengguna, dan mitra bisnis.
Selama masa jabatannya sebagai ketua dan CEO IBM®, Thomas J. Watson, Jr. mengatakan, "Desain yang baik adalah bisnis yang baik," itulah sebabnya tim desain kami berkontribusi lebih dari sekadar desain produk. Dalam proses peninjauan desain kami yang ketat, fokus utama adalah Pengalaman Digital: Discover, Learn, Try, dan Buy. Kami berkolaborasi intens dengan tim pemasaran, produk, penjualan, dan pengembangan guna menemukan hambatan serta melakukan perbaikan berkelanjutan.
Saat tim Dokumentasi IBM® ingin meningkatkan pengalaman dokumentasi pelanggan, mereka memulai dengan lokakarya Enterprise Design Thinking (EDT). Mereka kemudian menggunakan berbagai aktivitas EDT sepanjang proses iteratif. Situs Dokumentasi IBM® yang dirancang ulang dibangun di atas fondasi empati dan menciptakan proses yang lebih sederhana untuk menyampaikan konten yang tepat kepada pengguna secepat mungkin.
Pengalaman yang berpusat pada manusia di seluruh perusahaan menjadi keunggulan kompetitif utama bagi organisasi di industri mana pun. Saat memulai perjalanan transformasional ini, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip Enterprise Design Thinking, yaitu “Fokus pada hasil pengguna,” “Penemuan ulang yang gelisah,” dan “Tim beragam yang diberdayakan.”Unduh Panduan Lapangan IBM® Enterprise Design Thinking untuk memulai perjalanan Anda menuju keberhasilan total experience.
Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang desain yang berpusat pada manusia? Mendaftarlah ke Program Pengalaman Pengguna IBM®, program masukan klien IBM® di mana Anda dapat berkolaborasi dengan para peneliti dan perancang untuk meningkatkan Pengalaman Anda dengan produk IBM®.
[1] Smarter with Gartner, Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021, Burke, Brian., 19 Oktober 2020 (tautan berada di luar IBM®.com)
