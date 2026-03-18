Bisakah pemimpin SDM meningkatkan AI tanpa kehilangan kepercayaan?

Sebanyak 94% pertanyaan umum terkait SDM diselesaikan oleh agen AI. Jumlah tiket dukungan turun hingga 75%. Anggaran operasional berkurang 40% dalam empat tahun. Angka-angka ini bukan proyeksi, melainkan hasil yang dicapai oleh IBM® sendiri.

Namun, di balik setiap metrik terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana Anda dapat memperluas penerapan AI tanpa mengorbankan kepercayaan tenaga kerja yang seharusnya dilayani oleh teknologi tersebut?

Ketika AI mulai memengaruhi keputusan terkait perekrutan, pengembangan, dan kinerja, karyawan tidak hanya merasakan teknologi baru. Mereka juga mengalami perubahan dalam cara kerja itu sendiri. Skala itu dengan sembarangan, dan jumlahnya meningkat sementara budaya diam-diam terkikis.

Di sini, kita akan membahas ketegangan tersebut serta mengeksplorasi apa yang diperlukan untuk merancang dan menerapkan AI dalam sistem SDM secara bertanggung jawab, sekaligus bagaimana para pemimpin menavigasi perubahan budaya dan tenaga kerja yang menyertainya. Berikut adalah lima pertanyaan yang perlu diajukan oleh setiap pemimpin SDM.