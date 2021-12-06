7 langkah untuk menjembatani pengalaman pengguna dan nilai bisnis

Mendefinisikan “nilai” dalam pengembangan produk tangkas merupakan tantangan bagi organisasi dari berbagai ukuran. Definisi ini sering dibingkai dari perspektif operasional, berfokus pada metrik seperti ketepatan pengiriman, produktivitas, atau prediktabilitas. Perusahaan juga mendefinisikan nilai dari perspektif hasil, seperti manfaat finansial, kepuasan pengguna, atau cakupan produk yang dikirimkan.
Banyak tantangan muncul ketika mendefinisikan nilai dari perspektif ini. Dari sudut pandang operasional, metrik dapat dioptimalkqan tanpa benar-benar menghasilkan nilai bisnis atau nilai bagi pengguna. Dari perspektif hasil, hubungan antarmetrik sering tidak jelas dan bahkan bisa saling bertentangan. Selain itu, sering kali tidak jelas bagaimana menggabungkan berbagai nilai tersebut untuk memprioritaskan atau meningkatkan proses maupun hasil.
IBM® Garage telah mengembangkan rangkaian langkah dan alat serbaguna untuk menyelaraskan nilai bisnis dan pengguna, yang kami sebut orkestrasi nilai. Kami menggunakannya untuk memandu strategi UX produk dan transformasi pengalaman, serta terus menghadirkan nilai dalam lingkungan tangkas. Metodologi ini telah diterapkan dan disempurnakan di berbagai industri dan klien Fortune 500. Berikut adalah metode dan temuan utamanya:
Orkestrasi nilai dimulai dari pemahaman bahwa nilai bisnis berakar pada perilaku pengguna. Kami mendefinisikan pengguna sebagai pengguna akhir, baik internal maupun eksternal dari suatu proses atau alat. Pemilik bisnis memperoleh nilai ketika pengguna mereka menunjukkan perilaku tertentu. Misalnya, bagi pemilik situs e-commerce, nilai muncul ketika pengguna—baik pelanggan baru maupun lama—mengunjungi situs, membeli produk, dan merespons iklan. Jika pemilik membuat alat pengoptimalan tempat kerja, mereka mungkin memperoleh nilai ketika karyawan menyelesaikan tugas, melakukannya dengan cepat, dan tidak membuat kesalahan.
Dalam kasus tersebut, mudah memahami nilai bisnis dari mengunjungi situs, melihat iklan, menyelesaikan tugas, atau membuat kesalahan. Sama mudahnya membayangkan bagaimana bisnis dapat mengukur perubahan perilaku ini dan menilai nilai dari perubahan tersebut.
Proses ini dimulai dengan meminta pemangku kepentingan produk menentukan bagaimana mereka ingin perilaku pengguna berubah. Seorang pemilik bisnis mungkin berkata, “Saya ingin pengguna saya jarang meninggalkan keranjang belanja mereka.” Dengan meninjau data belanja, pemilik bisnis dapat menetapkan tujuan untuk menurunkan tingkat pengabaian keranjang dari 75% menjadi 50%.
Memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan akan memberikan beberapa keuntungan dalam upaya ini. Kita dapat menjawab tiga pertanyaan penting yang dapat menyelaraskan sejumlah individu atau tim:
Setelah mencapai tujuan, langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, “Mengapa pengguna meninggalkan troli mereka 75 persen dari waktu?”
Dengan tujuan dan ukuran perilaku yang sudah ditentukan, kami membangun model nilai yang menghubungkan perubahan perilaku dengan dampak keuangan. Rumus ini menggunakan ukuran perilaku pengguna sebagai input dan menghasilkan dampak keuangan tersirat. Dampak tersebut memungkinkan tim membandingkan nilai dari tiap perubahan perilaku pengguna. Model nilai juga membantu pemilik produk membuat perhitungan manfaat yang konsisten sebagai dasar untuk menilai ROI solusi di masa depan.
Langkah ketiga dalam proses ini adalah mengidentifikasi driver perilaku pengguna yang ingin kita ubah. Kami menyebut driver perilaku ini sebagai akar masalah dari titik nyeri.
Dalam contoh pengabaian keranjang belanja, kita dapat memulai dengan riset khusus melalui wawancara dan peninjauan data yang ada untuk mengetahui alasan pelanggan meninggalkan keranjang mereka. Kami kemungkinan akan menemukan banyak titik nyeri dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Karena itu, kami merancang protokol riset dan analisis untuk mengurutkan akar masalah berdasarkan prioritas. Dalam contoh ini, pengguna mungkin mengalami kesulitan mengedit pesanan, mengakses halaman “checkout,” atau memasukkan informasi pembayaran. Dengan memprioritaskan titik nyeri ini berdasarkan dampaknya terhadap pengabaian keranjang belanja, kita dapat menentukan akar masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada langkah berikutnya.
Langkah keempat dalam proses ini adalah menentukan solusi untuk akar masalah yang diprioritaskan. Pada tahap ini, tim desain menerima ringkasan desain yang merinci:
Tim akan memilih akar masalah yang dianggap paling mudah dipecahkan dan mengusulkan solusi untuk masalah tersebut. Misalnya, dengan meninjau kesulitan pengguna dalam mengedit pesanan, desainer dapat merancang ulang pengalaman pengeditan agar lebih mudah, cepat, dan intuitif.
Dengan desain yang telah disiapkan, sekarang saatnya memvalidasi.
Langkah kelima dalam proses ini adalah menguji solusi dengan pengguna. Kami mulai dengan membuat protokol pengujian yang menyajikan titik nyeri asli kepada pengguna dan meminta mereka menggambarkan serta menilai tingkat rasa sakit secara kuantitatif. Setelah itu, kami meninjau pengalaman baru sambil mengajukan pertanyaan untuk mengukur kemudahan, kecepatan penggunaan, intuisi, dan metrik lain yang relevan dengan perilaku tujuan. Terakhir, kami meminta pengguna menilai apakah rasa sakit tersebut terselesaikan secara kuantitatif. Jika output pengujian menunjukkan tingkat resolusi yang tinggi, desain dapat diprioritaskan untuk pengembangan.
Di bawah ini adalah pengujian penggunaan yang dilakukan di IBM® Garage bekerja sama dengan Frito-Lay.
Pada tahap ini, pengembang menilai potensi dampak negatif dari desain yang diprioritaskan. Dokumentasi solusi mencakup tujuan bisnis, dampak yang diharapkan pada pengguna, serta bagaimana solusi tersebut memengaruhi perilaku pengguna. Misalnya, tujuan bisnis adalah menurunkan tingkat pengabaian keranjang hingga 25 persen, dan solusi ini ditargetkan menurunkan 5 persen melalui proses pengeditan pesanan yang lebih sederhana. Jika solusi yang dibuat menimbulkan pengalaman yang dapat merugikan perilaku pengguna, seperti waktu muat yang lambat, pengembang dapat melibatkan pemilik produk dan tim desain.
Langkah terakhir kami adalah memantau dampak yang diharapkan pada perilaku pengguna menggunakan ukuran keberhasilan kami. Dengan memasukkan data dunia nyata ke dalam model nilai kami dan menilai kemajuan menuju tujuan kami, kami dapat dengan cepat menghitung nilai tambahan yang direalisasikan sejauh ini dan memperkirakan nilai yang diharapkan untuk mengatasi akar masalah yang tersisa.
Fitur utama orkestrasi nilai adalah keterkaitan langsung antara nilai pengguna dan nilai bisnis. Nilai bisnis tergantung pada perilaku pengguna, sedangkan nilai pengguna menjadi sarana untuk mempengaruhi perilaku tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, kami dapat memperkirakan, menerjemahkan, dan mengukur perilaku pengguna, sehingga memungkinkan perhitungan dan prediksi nilai bisnis.
Pendekatan ini langsung mendukung pengiriman yang tangkas dengan memasukkan penilaian nilai ke dalam siklus hidup pengembangan produk. Memulai hanya memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai perubahan perilaku pengguna. Dengan menganalisis akar masalah perilaku pengguna, tim produk dapat menambahkan masalah pengguna baru ke backlog sambil tetap mengejar tujuan bisnis yang sama. Hal ini memungkinkan masukan dari pengalaman terkait manfaat bisnis, mempercepat time to value.
