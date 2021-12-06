7 langkah untuk menjembatani pengalaman pengguna dan nilai bisnis

Orkestrasi nilai dimulai dari pemahaman bahwa nilai bisnis berakar pada perilaku pengguna. Kami mendefinisikan pengguna sebagai pengguna akhir, baik internal maupun eksternal dari suatu proses atau alat. Pemilik bisnis memperoleh nilai ketika pengguna mereka menunjukkan perilaku tertentu. Misalnya, bagi pemilik situs e-commerce, nilai muncul ketika pengguna—baik pelanggan baru maupun lama—mengunjungi situs, membeli produk, dan merespons iklan. Jika pemilik membuat alat pengoptimalan tempat kerja, mereka mungkin memperoleh nilai ketika karyawan menyelesaikan tugas, melakukannya dengan cepat, dan tidak membuat kesalahan.

Dalam kasus tersebut, mudah memahami nilai bisnis dari mengunjungi situs, melihat iklan, menyelesaikan tugas, atau membuat kesalahan. Sama mudahnya membayangkan bagaimana bisnis dapat mengukur perubahan perilaku ini dan menilai nilai dari perubahan tersebut.

Proses ini dimulai dengan meminta pemangku kepentingan produk menentukan bagaimana mereka ingin perilaku pengguna berubah. Seorang pemilik bisnis mungkin berkata, “Saya ingin pengguna saya jarang meninggalkan keranjang belanja mereka.” Dengan meninjau data belanja, pemilik bisnis dapat menetapkan tujuan untuk menurunkan tingkat pengabaian keranjang dari 75% menjadi 50%.

Memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan akan memberikan beberapa keuntungan dalam upaya ini. Kita dapat menjawab tiga pertanyaan penting yang dapat menyelaraskan sejumlah individu atau tim:

Apa yang ingin kita capai? Mengurangi pengabaian gerobak dari 75 persen menjadi 50 persen. Bagaimana kita tahu jika solusi kita berhasil? Saat pembatalan keranjang belanja menurun. Kapan kita dianggap “selesai?” Ketika tingkat pengabaian gerobak turun hingga 50 persen.

Setelah mencapai tujuan, langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, “Mengapa pengguna meninggalkan troli mereka 75 persen dari waktu?”