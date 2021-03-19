Cara membuat organisasi Anda tangguh secara digital untuk mengubah krisis menjadi peluang

62% perusahaan memiliki visibilitas rantai pasokan terbatas dan 15% hanya memiliki visibilitas ke dalam produksi. Silo antara sistem dan tim dapat menjadi titik terobosan dalam rantai pasokan dan telah terungkap selama Covid-19. Untuk menciptakan ketahanan operasional dalam rantai pasokan, mereka perlu pindah melampaui visibilitas untuk dapat memprediksi dan kemudian dengan cepat bertindak berdasarkan data. Ini membutuhkan platform yang memungkinkan informasi dibagikan melintasi batas-batas organisasi untuk membuat rantai pasokan yang dinamis, responsif, dan saling berhubungan.
Sistem berbasis teknologi eksponensial dapat membantu organisasi membangun rantai pasokan yang lebih cerdas dan meningkatkan ketahanan digital. Rantai-rantai pasokan yang lebih cerdas yang memanfaatkan kekuatan AI dan teknologi baru lainnya dapat membantu perusahaan mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah gangguan dan ketidakpastian.
Organisasi-organisasi yang telah memiliki ketahanan digital, dengan rantai pasokan yang dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri, adalah yang berhasil mengatasi krisis COVID-19 dengan paling sukses. Meskipun beberapa industri telah mendapat manfaat dan yang lain menghadapi tantangan besar, setiap sektor ekonomi memiliki perusahaan yang telah mengubah krisis menjadi peluang. Pengecer yang dengan cepat beralih fokus ke platform online untuk layanan pengiriman ke rumah dan klik dan ambil telah berhasil merebut pangsa pasar tambahan. Produsen yang mampu menyesuaikan basis pasokan mereka untuk terus memperoleh bahan baku saat wilayah-wilayah di dunia berada dalam keadaan terkunci adalah mereka yang berhasil mendapatkan pelanggan baru. Telah banyak kisah tentang mereka yang berhasil bangkit lebih kuat, dan sebagian besar hal itu dapat ditelusuri kembali pada mereka yang telah berinvestasi dalam rantai pasokan mereka untuk membuatnya tangguh secara digital, fisik, dan organisasi.
Para ilmuwan, melalui vaksin dan program pengujian, memungkinkan dunia untuk mulai berpikir tentang kembali ke lingkungan yang lebih normal. Sangat penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari pandemi, terutama kesempatan unik untuk meneliti visibilitas rantai pasokan, ketahanan, dan risiko untuk membayangkan kembali rantai pasokan untuk masa depan. Secara khusus cara kita tergesa-gesa, dan sering kali berhasil, berimprovisasi dengan teknologi baru sekarang harus dibangun ke dalam cara berpikir kita. Kita juga tidak boleh melewatkan kesempatan sekali dalam satu generasi ini untuk juga mengambil kesempatan untuk membangun keberlanjutan yang lebih besar ke dalam rantai pasokan. Hal ini akan memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu memastikan rantai pasok tetap relevan di masa depan dan juga memenuhi fokus masyarakat dan konsumen terhadap keberlanjutan.
Dengan menata ulang proses rantai pasokan menjadi alur kerja cerdas, organisasi dapat mencapai tingkat respons dan ketahanan baru. Alur kerja cerdas menantang proses dan cara kerja yang terisolasi untuk mengidentifikasi efisiensi di seluruh jaringan proses dan mitra.
Ditingkatkan dengan AI dan dilengkapi dengan teknologi terkini (otomatisasi, blockchain, IoT, 5G, dan komputasi tepi), alur kerja cerdas rantai pasokan yang didukung oleh platform bisnis dapat menghasilkan hasil luar biasa dalam skala besar. Kita dapat mencari peluang transformasi pada setiap tahap rantai nilai, mulai dari perencanaan permintaan, pelaksanaan manufaktur, hingga orkestrasi pesanan dan pemenuhan pesanan. Menciptakan kembali proses-proses ini juga berarti mengubah cara organisasi dirancang dan tim diselaraskan. Alur kerja yang cerdas menata ulang perpaduan antara manusia, proses, dan Teknologi. Proses yang didukung teknologi ini memungkinkan para profesional rantai pasok untuk siap melaksanakan dan mengimplementasikan strategi serta beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah secara lebih efektif dan efisien. Para profesional ini dapat dipersenjatai dengan aliran informasi yang tepat dan hak keputusan untuk output yang optimal.
Untuk membangun ketahanan, ketangkasan, dan prediktabilitas, para pemimpin perlu mengubah alur kerja rantai pasokan mereka di tiga tingkat. Menciptakan rantai pasokan yang lebih cerdas yang dapat melihat, kedua memprediksi, dan ketiga bertindak untuk berhasil menavigasi gangguan global dan lokal akan membekali mereka untuk memberikan ketahanan yang diperlukan untuk masa depan.
Menggunakan AI untuk memanfaatkan data real-time yang tidak terstruktur dapat memberikan visibilitas dan insight jangka pendek. Menempatkan alat global, seperti Sterling Control Tower, dapat memberikan visibilitas arus rantai pasokan dari ujung ke ujung untuk solusi jangka panjang. Gabungkan kekuatan menara kontrol dengan solusi blockchain IBM Hyper Insights yang menggunakan IoT dan AI dan sekarang dimungkinkan untuk melihat di mana produk Anda berada, secara real-time, di seluruh dunia. Ada juga hasil cepat yang bisa diraih. Misalnya, sebagian besar perusahaan pengiriman memiliki sebagian besar data yang Anda butuhkan tentang produk Anda yang sedang dalam pengiriman. Mengalirkannya langsung ke Menara Kontrol, alih-alih membiarkannya tidak terpakai, dapat membuat perbedaan besar dalam hal transparansi. Bahkan, tim Anda mungkin sudah meningkatkan visibilitas ke berbagai aliran data secara manual sebagai respons terhadap situasi COVID-19. Ketika waktunya tepat, Anda dapat mulai dengan mengotomatiskan proses ini, mereplikasinya, dan menskalakannya di seluruh perusahaan. Sementara juga meluangkan waktu untuk mempersonalisasi output untuk setiap pengguna sehingga data benar-benar memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti.
Namun, agar data benar-benar memberikan nilai tambah, data tersebut harus bersifat prediktif, sehingga dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan sekadar mengulang apa yang telah terjadi sebelumnya. Banyak perencanaan rantai pasok didasarkan pada data historis dan pola musiman, sering kali dengan data yang buruk atau tidak lengkap. Sekaranglah saatnya memodernisasi pendekatan Anda dengan mengadopsi perencanaan cerdas yang berkelanjutan dan kolaborasi real-time, baik di dalam organisasi maupun di seluruh rantai pasokan. Belum pernah sebelumnya begitu penting untuk memanfaatkan data real-time guna mengantisipasi dan merespons perilaku konsumen/pelanggan atau faktor eksternal seperti cuaca atau peristiwa gangguan lainnya. Ini berarti menggunakan pemantauan permintaan untuk memanfaatkan data terstruktur, tidak terstruktur, dan dark data (yaitu data yang saat ini tersembunyi dari sistem—mungkin masih berada di kepala seseorang!). Perusahaan yang berhasil melakukannya selama pandemi telah bertindak jauh lebih cepat dan mampu menggerakkan sumber daya ke tempat yang membutuhkannya. Hal ini juga berarti integrasi otomatis dan menyeluruh ke dalam fungsi perencanaan pelanggan dan pemasok.
Sebagai contoh, kemampuan untuk mendeteksi kekurangan bahan baku berminggu-minggu sebelumnya dan mengambil tindakan pencegahan sekarang, baik itu dengan mengidentifikasi pemasok alternatif atau menerapkan langkah-langkah darurat lainnya. Penggunaan sensor di dalam produk atau kemasan untuk melacak perjalanannya dengan pembaruan real-time juga akan semakin penting untuk menentukan apakah produk tersebut telah ditangani dengan benar atau disimpan pada suhu yang tepat sepanjang waktu. Hal ini akan memungkinkan pengendalian kualitas yang jauh lebih cerdas daripada mengandalkan sampling semata, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas produk yang dikirimkan kepada konsumen.
