Cara membuat organisasi Anda tangguh secara digital untuk mengubah krisis menjadi peluang

Organisasi-organisasi yang telah memiliki ketahanan digital, dengan rantai pasokan yang dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri, adalah yang berhasil mengatasi krisis COVID-19 dengan paling sukses. Meskipun beberapa industri telah mendapat manfaat dan yang lain menghadapi tantangan besar, setiap sektor ekonomi memiliki perusahaan yang telah mengubah krisis menjadi peluang. Pengecer yang dengan cepat beralih fokus ke platform online untuk layanan pengiriman ke rumah dan klik dan ambil telah berhasil merebut pangsa pasar tambahan. Produsen yang mampu menyesuaikan basis pasokan mereka untuk terus memperoleh bahan baku saat wilayah-wilayah di dunia berada dalam keadaan terkunci adalah mereka yang berhasil mendapatkan pelanggan baru. Telah banyak kisah tentang mereka yang berhasil bangkit lebih kuat, dan sebagian besar hal itu dapat ditelusuri kembali pada mereka yang telah berinvestasi dalam rantai pasokan mereka untuk membuatnya tangguh secara digital, fisik, dan organisasi.

Para ilmuwan, melalui vaksin dan program pengujian, memungkinkan dunia untuk mulai berpikir tentang kembali ke lingkungan yang lebih normal. Sangat penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari pandemi, terutama kesempatan unik untuk meneliti visibilitas rantai pasokan, ketahanan, dan risiko untuk membayangkan kembali rantai pasokan untuk masa depan. Secara khusus cara kita tergesa-gesa, dan sering kali berhasil, berimprovisasi dengan teknologi baru sekarang harus dibangun ke dalam cara berpikir kita. Kita juga tidak boleh melewatkan kesempatan sekali dalam satu generasi ini untuk juga mengambil kesempatan untuk membangun keberlanjutan yang lebih besar ke dalam rantai pasokan. Hal ini akan memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu memastikan rantai pasok tetap relevan di masa depan dan juga memenuhi fokus masyarakat dan konsumen terhadap keberlanjutan.