Cara membuat SAP S/4HANA pindah secepat dan semulus mungkin

Penilaian dampak yang menyeluruh dan terperinci ini memberikan insight objektif tentang bagaimana transisi dapat memengaruhi proses bisnis Anda, data master dan transaksi, konfigurasi sistem, dan antarmuka. IBM® SAP S/4HANA Impact Assessment memberikan peta jalan yang didasarkan pada kebutuhan bisnis spesifik Anda.

Alat bantu ini menawarkan insight tentang lima bidang utama.

Penilaian fungsional. Langkah ini mengidentifikasi proses yang saat ini digunakan di SAP ECC Anda dan Hasil yang diharapkan yang akan dihasilkan dari perubahan ke S/4HANA. Anda akan belajar apa yang baru, apa yang akan berubah dan apa yang akan menjadi usang.

Dampak teknis. Penilaian dampak teknis menyediakan inventaris kode khusus dari sistem SAP Anda saat ini. Penilaian menjelaskan apakah kode digunakan atau tidak digunakan dan efek kode basis data HANA baru pada sistem saat ini. Langkah ini mengungkapkan apa yang perlu diperbaiki dan juga merinci dampak keamanan dari migrasi.

Dampak penyederhanaan. Langkah ini menggunakan basis data penyederhanaan untuk menyoroti program dan kode yang dipengaruhi oleh struktur data baru. Proses ini juga mengidentifikasi area yang paling terpengaruh oleh transisi. Dengan informasi ini, organisasi Anda dapat memprioritaskan alokasi sumber daya selama implementasi.

Pengurangan ruang lingkup proyek. Proses ini menganalisis versi aplikasi dan persyaratan infrastruktur. Ini juga ulasan statistik penggunaan produksi. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengurangi ruang lingkup proyek menjadi apa yang perlu diperbaiki dan diuji paling mendesak. Misalnya, Anda dapat memilih untuk melakukan pengujian yang ditargetkan hanya pada area yang telah berubah.

Identifikasi persyaratan pelatihan. IBM® menawarkan rekomendasi pelatihan sebagai bagian dari penilaian. Dengan ini sebagai data, organisasi sekarang dapat mengetahui keahlian apa yang akan dibutuhkan nanti dan merencanakannya dengan tepat. Perusahaan dapat mengatasi kekurangan keahlian dengan menambah tenaga ahli atau meningkatkan kemampuan tim internal melalui pelatihan.

Di akhir penilaian, Anda akan menerima ringkasan semua temuan utama dan dapat mengakses data tolok ukur dari ratusan penilaian lain yang dilakukan oleh IBM®.