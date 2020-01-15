Cara membuat SAP S/4HANA pindah secepat dan semulus mungkin

Kita sering merasa bahwa tahun 2025 masih lama sekali. Hanya lima tahun lagi dari sekarang, bagi sebagian bisnis, tanggal tersebut menimbulkan rasa urgensi. Itu karena 2025 adalah saat SAP akan mengakhiri pemeliharaan arus utama instalasi rangkaian SAP yang terjadi sebelum peluncuran SAP S/4HANA.
Akhir tenggat waktu pemeliharaan ini berdampak pada mereka yang menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) Rangkaian Bisnis SAP dan modul serta komponen terkait. Setelah 2025, perusahaan hanya akan mendukung aplikasi bisnis di SAP S/4HANA
IBM® membantu pelanggannya mempersiapkan tenggat waktu ini dengan menawarkan tiga solusi yang menyederhanakan dan mempercepat transisi ke SAP S/4HANA.
Penilaian dampak yang menyeluruh dan terperinci ini memberikan insight objektif tentang bagaimana transisi dapat memengaruhi proses bisnis Anda, data master dan transaksi, konfigurasi sistem, dan antarmuka. IBM® SAP S/4HANA Impact Assessment memberikan peta jalan yang didasarkan pada kebutuhan bisnis spesifik Anda.
Alat bantu ini menawarkan insight tentang lima bidang utama.
Penilaian fungsional. Langkah ini mengidentifikasi proses yang saat ini digunakan di SAP ECC Anda dan Hasil yang diharapkan yang akan dihasilkan dari perubahan ke S/4HANA. Anda akan belajar apa yang baru, apa yang akan berubah dan apa yang akan menjadi usang.
Dampak teknis. Penilaian dampak teknis menyediakan inventaris kode khusus dari sistem SAP Anda saat ini. Penilaian menjelaskan apakah kode digunakan atau tidak digunakan dan efek kode basis data HANA baru pada sistem saat ini. Langkah ini mengungkapkan apa yang perlu diperbaiki dan juga merinci dampak keamanan dari migrasi.
Dampak penyederhanaan. Langkah ini menggunakan basis data penyederhanaan untuk menyoroti program dan kode yang dipengaruhi oleh struktur data baru. Proses ini juga mengidentifikasi area yang paling terpengaruh oleh transisi. Dengan informasi ini, organisasi Anda dapat memprioritaskan alokasi sumber daya selama implementasi.
Pengurangan ruang lingkup proyek. Proses ini menganalisis versi aplikasi dan persyaratan infrastruktur. Ini juga ulasan statistik penggunaan produksi. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengurangi ruang lingkup proyek menjadi apa yang perlu diperbaiki dan diuji paling mendesak. Misalnya, Anda dapat memilih untuk melakukan pengujian yang ditargetkan hanya pada area yang telah berubah.
Identifikasi persyaratan pelatihan. IBM® menawarkan rekomendasi pelatihan sebagai bagian dari penilaian. Dengan ini sebagai data, organisasi sekarang dapat mengetahui keahlian apa yang akan dibutuhkan nanti dan merencanakannya dengan tepat. Perusahaan dapat mengatasi kekurangan keahlian dengan menambah tenaga ahli atau meningkatkan kemampuan tim internal melalui pelatihan.
Di akhir penilaian, Anda akan menerima ringkasan semua temuan utama dan dapat mengakses data tolok ukur dari ratusan penilaian lain yang dilakukan oleh IBM®.
Pada tahun 2016, IBM® dan SAP bermitra untuk menciptakan alat untuk mempercepat perjalanan modernisasi digital bagi pelanggan bersama mereka. Dari kemitraan itu muncul upaya kedua perusahaan untuk secara khusus mempercepat implementasi SAP S/4HANA. Kemitraan ini sekarang memberikan solusi yang dapat meningkatkan kecepatan implementasi S/4HANA sebesar 20 hingga 30 persen 1.
SAP menawarkan SAP Model Company, solusi industri menyeluruh lengkap yang diadopsi pelanggan sebagai model referensi dasar. IBM® menjadi mitra pertama SAP untuk memperluas SAP Model Company dengan memasukkan konten lintas industri dan industri khusus yang didefinisikan sebagai IBM® Impact Industry Solutions. IBM® Impact Industry Solutions menawarkan akselerator khusus industri yang menggabungkan dan meningkatkan kekuatan layanan IBM® dan SAP yang ada. Solusi ini dipasangkan dengan IBM® Impact Assessment menyederhanakan proses transisi dan mengarah pada adopsi SAP S/4HANA yang lebih cepat. IBM® merumuskan solusi-solusi ini dari pengalamannya bekerja dengan lebih dari 200 klien. Mereka menawarkan dokumentasi proses, skrip pengujian, materi pelatihan, SAP Fiori dan aplikasi analitis, aset migrasi data, dan peran keamanan yang ditentukan.
IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA memungkinkan bisnis menggunakan investasi SAP yang ada untuk melakukan pindah satu langkah ke SAP S/4 HANA dari sumber apa pun. Solusinya menggunakan otomatisasi untuk mempercepat proses migrasi dengan risiko minimal. Otomatisasi itu mengeksekusi konfigurasi S/4HANA, remediasi kode dan rekonsiliasi data untuk mengurangi kompleksitas proses implementasi. IBM® Rapid Move secara strategis menargetkan desain ulang proses dan standardisasi hanya jika diperlukan, sehingga bisnis dapat mengubah investasi SAP saat ini tanpa harus sepenuhnya mendesain ulang sistem lama mereka.
IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA hadir dengan kerangka kerja pengiriman terintegrasi dari SAP, yang mencakup program SAP Value Assurance dan layanan SAP Model Company. IBM Rapid pindah membantu organisasi mempercepat transformasi digital dan menggunakan platform baru jauh lebih cepat daripada rencana penerapan tradisional. Hasilnya adalah peningkatan kinerja fungsi bisnis yang kompleks dan penting waktu, termasuk perencanaan waktu nyata, pelaksanaan, pelaporan, analitik, dan peramalan yang diambil dari data langsung dan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi dan disederhanakan.
IBM® memanfaatkan layanan dan keahlian SAP selama 40 tahun untuk melayani pelanggan. Perusahaan telah menyelesaikan lebih dari 150 implementasi SAP S/4HANA dan menasihati lebih dari 200 perusahaan dalam perjalanan S/4HANA. Pengalaman melintasi berbagai industri dan memenuhi kebutuhan unik setiap organisasi untuk memberikan pendekatan yang dipersonalisasi yang dapat menyederhanakan dan mempercepat implementasi SAP S/4HANA.
