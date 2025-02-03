Pengambilan keputusan bisa menjadi sulit—terutama saat taruhannya tinggi atau saat Anda telah berjuang dengan suatu masalah dalam waktu yang lama. Terkadang Anda mungkin merasa seolah-olah tenggelam dalam pendapat, data, dan input dari pemangku kepentingan. Jika Anda tidak dapat melihat gambaran besarnya, ada baiknya untuk mundur sejenak dan mengevaluasi opsi Anda secara metodis. Salah satu alat sederhana tapi ampuh yang dapat Anda gunakan adalah metode empat kuadran, terinspirasi dari bidang Cartesian. Yang Anda butuhkan hanyalah selembar kertas (atau catatan digital) dan pola pikir yang jernih untuk secara sistematis memeriksa pro dan kontra mengambil tindakan—atau tidak.
Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda menggunakan metode ini, bersama dengan contoh praktis yang berfokus pada peningkatan “Memulai” pengalaman dalam produk piranti lunak. Gunakan instruksi ini untuk setiap keputusan yang membebani pikiran Anda.
Bayangkan sumbu X–Y standar:
Anda akan pindah berlawanan arah jarum jam dari kuadran kanan atas (kuadran 2) ke kuadran kiri bawah (kuadran 4). Keempat pertanyaan diuraikan dengan contoh praktis.
Menggunakan pengalaman “Memulai” dalam produk piranti lunak sebagai contoh:
“Apa yang terjadi jika ini terjadi?”
Insight utama: Memahami manfaat status quo—mungkin melestarikan sumber daya atau waktu.
“Apa yang terjadi jika ini tidak terjadi?”
Insight utama: Sorot potensi dampak positif dan benefit baru yang diperoleh.
“Apa yang tidak akan terjadi jika ini tidak terjadi?”
Insight utama: Menyoroti potensi kerugian atau konsekuensi dari melanjutkan rencana Anda.
“Apa yang tidak akan terjadi jika ini terjadi?”
Insight utama: Berhati-hatilah dengan pertanyaan ini—ini negatif ganda, yang dapat mengarahkan Anda untuk mengulangi jawaban kuadran 1. Tantang diri Anda untuk mengidentifikasi peluang yang benar-benar terlewatkan jika Anda memutuskan untuk mempertahankan status quo.
Sementara metode empat kuadran membantu dengan satu pilihan biner—mengimplementasikan fitur atau tidak, misalnya—beberapa keputusan memiliki beberapa lapisan. Dalam manajemen produk, Anda mungkin perlu memprioritaskan seluruh backlog fitur atau inisiatif strategis. Dalam kasus tersebut:
Metode empat kuadran adalah pendekatan yang sederhana namun komprehensif untuk memperjelas keuntungan dan kerugian dari melanjutkan—atau tetap bertahan—dengan suatu keputusan tertentu. Dengan hati-hati mengerjakan setiap kuadran, Anda akan memunculkan insight yang mungkin Anda abaikan dan menciptakan fondasi yang seimbang untuk pilihan Anda. Ingat: kuncinya adalah jelajahi secara sistematis semua sisi masalah dan mendokumentasikan pemikiran Anda. Apakah Anda memutuskan fitur baru produk, perubahan keuangan pribadi atau langkah bisnis strategis, metode ini dapat membantu Anda melepaskan diri dari “kelumpuhan analisis” dan dengan percaya diri bergerak maju.
Mulai uji coba gratis Anda hari ini untuk mempelajari bagaimana IBM Targetprocess membantu Anda mengelola pekerjaan, sumber daya, dan portofolio secara dinamis sekaligus memberikan keselarasan berkelanjutan dengan strategi bisnis dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik.
Temukan bagaimana IBM® Targetprocess membantu Anda mengelola pekerjaan, sumber daya, dan portofolio secara dinamis sembari memberikan keselarasan berkelanjutan dengan strategi bisnis.