Pengambilan keputusan bisa menjadi sulit—terutama saat taruhannya tinggi atau saat Anda telah berjuang dengan suatu masalah dalam waktu yang lama. Terkadang Anda mungkin merasa seolah-olah tenggelam dalam pendapat, data, dan input dari pemangku kepentingan. Jika Anda tidak dapat melihat gambaran besarnya, ada baiknya untuk mundur sejenak dan mengevaluasi opsi Anda secara metodis. Salah satu alat sederhana tapi ampuh yang dapat Anda gunakan adalah metode empat kuadran, terinspirasi dari bidang Cartesian. Yang Anda butuhkan hanyalah selembar kertas (atau catatan digital) dan pola pikir yang jernih untuk secara sistematis memeriksa pro dan kontra mengambil tindakan—atau tidak.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda menggunakan metode ini, bersama dengan contoh praktis yang berfokus pada peningkatan “Memulai” pengalaman dalam produk piranti lunak. Gunakan instruksi ini untuk setiap keputusan yang membebani pikiran Anda.