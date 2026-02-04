Cara meningkatkan layanan pelanggan pusat panggilan

Terlepas dari proliferasi chatbot, saluran layanan mandiri, dan platform media sosial, pusat panggilan tetap menjadi garda terdepan yang penting dalam interaksi pelanggan. Pusat panggilan terbesar dapat menangani jutaan percakapan setiap hari, berfungsi sebagai saluran kontak langsung utama yang dapat memperkuat atau justru merusak hubungan dengan pelanggan.

Saat ini, ekspektasi konsumen berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, dan organisasi di seluruh dunia tengah menyesuaikan proses bisnis mereka melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, perhatian yang cermat terhadap pengalaman pelanggan di pusat panggilan menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurut riset terbaru dari ZenDesk, 83% konsumen meyakini bahwa pengalaman pelanggan seharusnya jauh lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Angka ini cukup mencengangkan, mengingat adopsi cepat berbagai teknologi kunci dalam industri selama dekade terakhir.

Namun, pelanggan yang memperoleh pengalaman positif cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Sebaliknya, pengalaman pusat panggilan yang buruk dapat dengan cepat mengikis kemajuan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, sehingga pelanggan yang tidak puas memilih meninggalkan perusahaan atau menyebarkan pengalaman negatif secara luas.