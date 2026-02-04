Cara meningkatkan layanan pelanggan pusat panggilan

Terlepas dari proliferasi chatbot, saluran layanan mandiri, dan platform media sosial, pusat panggilan tetap menjadi garda terdepan yang penting dalam interaksi pelanggan. Pusat panggilan terbesar dapat menangani jutaan percakapan setiap hari, berfungsi sebagai saluran kontak langsung utama yang dapat memperkuat atau justru merusak hubungan dengan pelanggan.
Saat ini, ekspektasi konsumen berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, dan organisasi di seluruh dunia tengah menyesuaikan proses bisnis mereka melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, perhatian yang cermat terhadap pengalaman pelanggan di pusat panggilan menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Menurut riset terbaru dari ZenDesk, 83% konsumen meyakini bahwa pengalaman pelanggan seharusnya jauh lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Angka ini cukup mencengangkan, mengingat adopsi cepat berbagai teknologi kunci dalam industri selama dekade terakhir.
Namun, pelanggan yang memperoleh pengalaman positif cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Sebaliknya, pengalaman pusat panggilan yang buruk dapat dengan cepat mengikis kemajuan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, sehingga pelanggan yang tidak puas memilih meninggalkan perusahaan atau menyebarkan pengalaman negatif secara luas.
“Layanan pelanggan yang baik dapat mengubah klien satu kali menjadi pendukung merek jangka panjang,” ujar Manish Goyal, Mitra Senior di IBM® Consulting. “Dan nilai seumur hidup promotor NPS dapat mencapai 10 kali lipat dibandingkan pencela NPS. Pada saat yang sama, sekitar 80% konsumen menyatakan bahwa mereka lebih memilih berbisnis dengan pesaing setelah mengalami lebih dari satu pengalaman buruk dengan suatu merek.”
Layanan pelanggan yang sangat baik di pusat panggilan dapat menurunkan biaya operasional dengan meningkatkan resolusi pada panggilan pertama serta mengurangi churn pelanggan. Yang paling bernilai, pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi tren yang sedang berkembang dan dapat menjadi dasar bagi strategi bisnis yang lebih luas.
Seperti yang baru-baru ini ditemukan oleh McKinsey, hingga 80% penciptaan nilai pada perusahaan-perusahaan terkemuka dunia berasal dari membuka potensi pendapatan pelanggan yang sudah ada. Dengan penerapan teknologi yang didukung AI serta kolaborasi manusia-mesin yang efektif, pusat kontak dapat bertransformasi dari pusat penyelesaian masalah yang mahal menjadi mesin laba yang inovatif.
Pelanggan mungkin memanfaatkan berbagai platform omnichannel, namun panggilan telepon tetap menjadi mode interaksi yang paling disukai lintas generasi, menurut Gartner. Pengalaman pusat panggilan yang positif bertumpu pada aksesibilitas dan minimnya friksi: panggilan pelanggan harus terhubung ke dukungan melalui saluran pilihan mereka tanpa waktu tunggu yang berlebihan atau menu yang membingungkan. Ketika akhirnya terhubung dengan agen pusat panggilan, pelanggan mengharapkan seseorang yang berpengetahuan luas serta diberdayakan untuk menyelesaikan masalah secara cepat.
Dari perspektif agen manusia, proses ini memberikan akses langsung ke informasi pelanggan yang lengkap, sehingga menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk mengulang penjelasan atau menceritakan kembali riwayat permintaan mereka. Dengan dukungan data yang paling relevan, agen dapat berfokus pada mendengarkan secara aktif, memecahkan masalah, serta berkomunikasi secara jelas, sambil menyesuaikan pendekatan mereka dengan situasi unik setiap pelanggan.
Di luar kinerja agen individu, layanan pusat panggilan yang unggul harus konsisten di seluruh titik kontak dan periode waktu. Sepanjang perjalanan pelanggan, penelepon harus menerima kualitas layanan yang sama, tanpa memandang kapan mereka menghubungi atau seberapa sibuk pusat panggilan tersebut.
Layanan pelanggan pusat panggilan yang unggul dicirikan oleh berbagai variabel yang secara kolektif membentuk pengalaman pelanggan yang positif. Pusat panggilan yang sukses harus mencapai keseimbangan yang menantang antara kecepatan dan personalisasi, sehingga organisasi perlu mengandalkan beragam metrik internal serta rubrik masukan pelanggan. Beberapa metrik yang paling umum digunakan meliputi waktu resolusi panggilan pertama, waktu penanganan rata-rata, skor kepuasan pelanggan (CSAT) dan skor promotor bersih (NPS).
Pusat panggilan modern beroperasi dalam lingkungan yang semakin kompleks dan menghadapi tantangan operasional yang signifikan, seperti tingginya tingkat pergantian agen pusat panggilan serta model layanan pelanggan yang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, membangun kepercayaan pelanggan di tengah lingkungan yang semakin terotomatisasi memerlukan peningkatan transparansi secara menyeluruh. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pusat panggilan saat ini meliputi:
Pusat panggilan menghadapi tekanan besar untuk menyeimbangkan pengendalian biaya dengan kualitas layanan. Keterbatasan anggaran membatasi perekrutan dan investasi teknologi, sehingga organisasi harus membuat pilihan yang sulit. Misalnya, apakah bisnis sebaiknya berinvestasi pada lebih banyak saluran layanan, atau memfokuskan sumber daya pada peningkatan kualitas di beberapa saluran saja?
Pusat panggilan juga menghadapi tantangan kepegawaian yang kompleks karena penjadwalan harus selaras dengan volume panggilan sekaligus mempertimbangkan keterampilan masing-masing agen. Kebutuhan akan pengetahuan khusus pada berbagai lini produk atau segmen pelanggan menambah tingkat kompleksitas dalam manajemen tenaga kerja. Selain itu, infrastruktur teknologi yang ada dapat semakin membatasi fleksibilitas operasional maupun kemampuan untuk menskalakan kapasitas secara cepat.
Informasi pelanggan sering tersebar di berbagai sistem yang tidak saling terintegrasi secara efektif. Fragmentasi ini memaksa agen berpindah-pindah antar aplikasi dan meningkatkan waktu penanganan. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan risiko kesalahan atau ketidakkonsistenan informasi.
Pusat panggilan secara rutin mengalami lonjakan dramatis dalam volume panggilan akibat pola musiman, peluncuran produk, siklus penagihan, atau kampanye pemasaran. Lonjakan tersebut sering melampaui sumber daya yang tersedia dan menimbulkan efek berantai. Memprediksi lonjakan ini secara akurat agar penempatan staf tetap optimal masih menjadi tantangan. Ketika volume panggilan melebihi kapasitas, backlog dapat memerlukan waktu berjam-jam untuk diselesaikan.
Seperti yang diketahui siapa pun yang pernah menghubungi layanan pelanggan, waktu tunggu yang berkepanjangan merupakan salah satu pendorong utama ketidakpuasan pelanggan. Namun, waktu tunggu yang lama juga menimbulkan tantangan operasional. Pelanggan yang memutuskan panggilan dapat kembali dengan tingkat frustrasi yang lebih tinggi pada panggilan berikutnya, sementara tekanan untuk menurunkan waktu tunggu dapat mendorong agen menangani panggilan secara terburu-buru, yang berpotensi mengorbankan kualitas layanan.
Harapan pelanggan telah meningkat secara dramatis, dipengaruhi oleh pengalaman digital yang mulus di berbagai aspek kehidupan mereka. Saat ini, sebagian besar profesional layanan—82%—menyatakan bahwa ekspektasi pelanggan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mayoritas pelanggan mengharapkan respons yang segera serta layanan yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi mereka. Memenuhi ekspektasi tersebut memerlukan integrasi yang canggih di seluruh sistem, sesuatu yang masih sulit dicapai oleh banyak pusat panggilan.
Menurut riset dari Salesforce, 77% agen pusat panggilan manusia melaporkan bahwa beban kerja mereka meningkat atau menjadi lebih kompleks, sementara lebih dari setengahnya mengaku mengalami kelelahan. Agen-agen ini menghadapi tekanan berkelanjutan akibat volume panggilan yang tinggi, yang menyisakan sedikit waktu untuk pemulihan di antara interaksi, serta sering kali harus berhadapan dengan pelanggan yang frustrasi atau tertekan. Ketika volume panggilan meningkat secara tak terduga, agen mengalami tekanan yang signifikan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang bijaksana dan penuh kesabaran.
Karena pusat panggilan telah mengadopsi berbagai teknologi untuk meningkatkan kecepatan interaksi pelanggan, informasi penting kerap tersimpan di berbagai sistem yang sulit dinavigasi. Pengetahuan dapat tersebar di repositori yang berbeda atau tertinggal dari pembaruan produk. Ketika tim agen pusat panggilan bergantung pada informasi yang sulit diakses, keliru, atau sudah usang, hal tersebut merusak kepercayaan pelanggan serta memaksa agen membuang waktu untuk menelusuri ulang atau memperbaiki informasi.
Banyak masalah sebelumnya yang memengaruhi efisiensi operasional dan retensi pelanggan dapat diminimalkan melalui investasi strategis serta penggunaan alat yang memberdayakan agen untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa.
Menerapkan alat AI tertentu yang mendukung agen manusia selama interaksi langsung dapat secara signifikan meningkatkan kinerja. Jika alat-alat ini dirancang dengan matang dan mempertimbangkan hasil dunia nyata, manfaatnya akan segera terlihat. Asisten AI real-time, misalnya, dapat menyarankan tanggapan atau menampilkan artikel berbasis pengetahuan yang relevan.
Dalam salah satu contoh yang berhasil, bank terkemuka menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk secara instan menyarankan “pertanyaan terbaik” kepada agen. Pendekatan ini mengurangi waktu interaksi pelanggan sebesar 6% sekaligus menurunkan kebutuhan pelatihan secara signifikan.
Di tempat lain, Avid Solutions, sebuah perusahaan riset dan pengembangan, berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan pelanggan baru hingga 25% menggunakan AI agen. Otomatisasi cerdas juga dapat menghasilkan ringkasan panggilan serta memicu tindakan tindak lanjut, sehingga mengurangi beban administratif agen manusia dan memungkinkan mereka berfokus pada tugas-tugas yang lebih berorientasi pada hubungan.
Yang terpenting, teknologi ini menghasilkan insight penting yang mengubah pusat panggilan menjadi aset strategis. “Dengan AI generatif, Anda dapat meninjau transkrip dari setiap panggilan yang dilakukan dan secara berkelanjutan mengumpulkan insight tentang bagaimana serta mengapa agen memerlukan waktu lebih lama untuk menangani jenis panggilan tertentu,” ujar Manish Goyal dari IBM® Consulting. “Atau memahami klasifikasi yang lebih terperinci terkait keluhan terhadap produk atau layanan.”
“Insight yang dihasilkan oleh aplikasi AI generatif ini memungkinkan Anda, sebagai pemimpin Operasi, untuk menemukan akar penyebab masalah dengan lebih cepat dan menyelesaikannya jika berada dalam lingkup fungsi servis. Atau menginformasikan tim produk maupun pemasaran apabila mereka perlu mengambil tindakan perbaikan.”
Organisasi perlu secara cermat menyeimbangkan jumlah agen manusia dengan tingkat permintaan yang diperkirakan, serta memastikan bahwa agen layanan pelanggan memiliki kombinasi keterampilan khusus yang tepat. Seiring kemampuan AI terus berkembang, organisasi dihadapkan pada keputusan strategis terkait rasio optimal antara dukungan otomatis dan manusia. Tujuannya bukan untuk menghilangkan peran agen manusia, melainkan membayangkan kembali peran tersebut pada area yang menciptakan nilai terbesar—seperti penanganan masalah kompleks, pelanggan bernilai tinggi, atau situasi yang sensitif secara emosional.
“Ketika kita berbicara tentang perjalanan pelanggan, kita berbicara tentang pilihan,” ujar Jeanie Walters, pembicara dan pelatih pengalaman pelanggan, dalam wawancara terbaru dengan Albert Lawrence dari IBM®. “Jika saya sedang berada di dalam mobil, saya mungkin ingin menelepon dan berbicara langsung dengan seseorang. Jadi menyediakan opsi tersebut bagi pelanggan meskipun dari sisi kami mungkin lebih efisien menggunakan agen virtual tetap penting agar pelanggan memiliki pilihan.”
Meskipun program pelatihan komprehensif diperlukan untuk karyawan baru, pelatihan tidak seharusnya berhenti setelah proses orientasi. Pelatihan rutin dan inisiatif peningkatan keterampilan harus mencakup produk baru atau perubahan kebijakan serta menekankan “soft skill” seperti mendengarkan aktif dan komunikasi yang efektif.
Semakin meningkatnya interaksi karyawan pusat panggilan dengan teknologi otomatisasi dan AI menuntut pelatihan yang mencakup kolaborasi manusia-mesin secara efektif. Pelatihan ini dapat meliputi pemahaman tentang kapan saran AI dapat dipercaya serta bagaimana mengambil alih dari agen AI dengan lancar ketika diperlukan eskalasi.
Dalam dunia layanan pelanggan yang serba cepat, manajemen pengetahuan terpusat merupakan kunci utama. Organisasi perlu mengonsolidasikan informasi ke dalam satu basis pengetahuan yang otoritatif dan berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal, serta memastikan bahwa basis tersebut dipelihara secara aktif.
Informasi harus disusun secara intuitif dan mudah dicari—misalnya, fungsi pencarian yang kuat berbasis NLP membantu agen menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Perangkat lunak pusat panggilan yang canggih dapat menampilkan data yang relevan secara instan berdasarkan informasi akun pelanggan atau kata kunci yang terdeteksi selama percakapan.
Agen manusia “jelas dibanjiri email, dan ada banyak hal yang dapat ditangani secara otomatis oleh asisten virtual,” ujar Morgan Carroll, insinyur AI senior IBM®, baru-baru ini mengatakan kepada podcast Smart Talks.
“Tetapi jika mereka menghadapi sesuatu yang sangat sulit dan menerima banyak email seperti ini setiap hari, AI generatif benar-benar dapat membantu. Sistem ini mungkin tidak merespons secara langsung—meskipun itu dimungkinkan. Dalam konteks ini, kami memikirkan bagaimana membuat pekerjaan agen layanan pelanggan menjadi lebih mudah. AI generatif dapat membantu mereka menyusun email atau menemukan informasi yang relevan.”
Sistem routing panggilan modern idealnya mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kompleksitas masalah, data interaksi historis, serta keterampilan agen. Menempatkan pelanggan yang tepat dengan anggota tim layanan pelanggan yang tepat membantu meningkatkan resolusi pada panggilan pertama sekaligus mengurangi kebutuhan transfer.
Selain itu, kriteria eskalasi yang jelas dan kebijakan untuk menangani masalah pelanggan harus tetap menjadi prioritas bagi pusat panggilan, terlepas apakah kontak pertama dilakukan dengan agen manusia atau alat layanan mandiri. Ketika eskalasi diperlukan, proses transfer harus mempertahankan seluruh riwayat interaksi dan konteks, sehingga mengurangi frustrasi pelanggan.
Platform data pelanggan terpadu menyediakan tulang punggung yang penting bagi operasi pusat panggilan. Dengan mengintegrasikan informasi pelanggan dari seluruh sistem yang relevan—termasuk perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) , sistem penagihan, order management, riwayat dukungan, dan analitik web—ke dalam satu sistem terpadu, agen pusat panggilan memperoleh konteks yang lengkap untuk setiap interaksi.
Sistem yang berhasil akan mencakup sinkronisasi data secara real-time serta integrasi analitik. Dengan menghubungkan data operasional dari pusat panggilan ke platform business intelligence yang lebih luas, organisasi dapat memperoleh analisis penting mengenai bagaimana layanan pelanggan memengaruhi retensi dan pendapatan.
Pusat panggilan tradisional terutama mengandalkan distributor panggilan otomatis, yang menggunakan informasi penelepon seperti nomor yang dihubungi atau input melalui Respons Suara Interaktif (IVR) untuk merutekan panggilan masuk. Ketika teknologi otomatisasi awal mulai umum digunakan di pusat panggilan, fokusnya masih terbatas pada aplikasi-aplikasi yang sempit.
Sistem pengenalan suara dapat merekam panggilan untuk keperluan pemantauan kualitas. Chatbot dasar menangani interaksi berbasis skrip sederhana, seperti pengaturan ulang kata sandi atau menjawab FAQ. Implementasi ini memang menekan biaya bagi banyak bisnis, namun sering menghasilkan respons pelanggan yang tidak konsisten.
Menurut Zendesk, permintaan pelanggan terhadap transparansi dalam AI telah meningkat sebesar 63%, bahkan ketika AI semakin banyak menangani kebutuhan pelanggan. Selain itu, seperti yang baru-baru ini diprediksi oleh Forrester, pada tahun 2026 sepertiga perusahaan berisiko merusak merek mereka akibat layanan mandiri AI yang menimbulkan frustrasi. Chatbot yang kaku cenderung mengikuti struktur keputusan yang kaku pula, sehingga sering menghasilkan interaksi yang mengecewakan dan mendorong penelepon untuk memaksa melewati Otomatisasi.
Saat ini, AI agen siap mentransformasi operasi pusat panggilan dengan mengubah keseluruhan proses bisnis, bukan sekadar mengotomatiskannya. Selain mampu terlibat dalam percakapan yang alami dan bernuansa, sistem ini dapat secara proaktif mengakses berbagai sumber data serta mensintesis informasi. AI agen juga mampu mempertahankan memori dari waktu ke waktu, sehingga meningkatkan akurasi rekomendasi dan kinerjanya.
Dengan serangkaian tujuan dan parameter yang jelas, hal ini menjadikan agen AI menguntungkan bagi pelanggan maupun pekerja pusat panggilan: agen AI mampu dengan cepat menyintesiskan data pelanggan, informasi pihak ketiga, serta spesifikasi produk untuk merekomendasikan solusi atas pertanyaan yang kompleks.
Agen ini juga dapat secara proaktif memantau kinerja pekerja pusat panggilan, merekomendasikan peluang pelatihan yang potensial, atau secara mandiri mengelola riset serta tugas entri data. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan mengeksekusi tindakan lintas sistem pada akhirnya memungkinkan layanan mandiri yang lebih optimal, mengurangi eskalasi, serta menghadirkan tindak lanjut yang lebih personal. Sebagai hasilnya, manfaat tersebut membantu karyawan pusat panggilan untuk lebih berfokus pada kemampuan empatik mereka yang unik.
Gartner memperkirakan bahwa pada tahun 2029, AI agen akan secara mandiri menyelesaikan hingga 80% masalah layanan pelanggan yang umumtanpa campur tangan manusia. Namun, untuk benar-benar menuai manfaat dari AI agen—terutama dalam lingkungan yang kompleks dan kaya data seperti pusat panggilan—melatih agen secara terisolasi dan sekadar menerapkannya saja tidaklah cukup.
Platform orkestrasi agen AI secara cerdas mengoordinasikan beberapa agen AI khusus. Masing-masing dirancang untuk unggul dalam tugas tertentu atau menangani jenis pertanyaan pelanggan spesifik. Alih-alih bergantung pada satu sistem AI tunggal, orkestrasi memungkinkan organisasi menerapkan kumpulan agen AI yang dibuat khusus agar dapat bekerja sama dengan lancar.
Spesialisasi ini menghasilkan agen AI yang sangat teroptimasi dengan pengetahuan mendalam dalam domain tertentu, baik untuk rekomendasi produk, pertanyaan penagihan, pemecahan masalah, maupun dukungan bagi agen manusia. Ketika suatu interaksi memerlukan keahlian di luar cakupan satu agen, orkestrasi memungkinkan transisi yang mulus di antara jaringan agen tersebut; orkestrasi juga memungkinkan beberapa agen AI berkolaborasi secara bersamaan untuk menangani masalah yang kompleks.
Data merupakan inti dari upaya Otomatisasi dan orkestrasi AI, karena menyediakan konteks bagi AI yang dirancang khusus untuk dilatih serta bagi alat eksternal yang perlu diakses oleh setiap agen. Data ini dapat mencakup data pelanggan yang komprehensif untuk memungkinkan layanan yang dipersonalisasi, serta data interaksi dalam skala besar untuk kebutuhan analisis yang luas. Selain itu, data tersebut juga dapat meliputi data operasional guna mengelola tenaga kerja maupun data analisis sentimen untuk mengoptimalkan pusat panggilan secara menyeluruh.
Dengan menyatukan data organisasi yang andal, bersih, dan akurat, organisasi dapat menciptakan loop masukan di mana semakin banyak data dikonversi menjadi kinerja AI yang lebih baik—sekaligus mengurangi gesekan di seluruh operasi pusat panggilan.
Menilai layanan pelanggan pusat panggilan memerlukan keseimbangan antara metrik efisiensi dan rubrik yang lebih kualitatif. Ketika organisasi melakukan otomatisasi secara terlalu agresif hingga mengorbankan dukungan yang empatik, dampaknya justru merugikan. Sebaliknya, ketika waktu penanganan rata-rata meningkat, pelanggan harus menunggu terlalu lama dan organisasi gagal merealisasikan return on investment (ROI) yang diharapkan dari pusat panggilan.
Setiap transformasi teknologi pengalaman pelanggan harus memantau berbagai metrik pusat panggilan yang beragam, sebaiknya melalui dasbor dan analitik real-time. Mempertimbangkan masukan pelanggan serta skor pengalaman pelanggan (skor promotor bersih, skor kepuasan pelanggan, dan skor upaya pelanggan) dapat memberikan dampak signifikan pada kinerja di seluruh perusahaan.
Misalnya, ketika seorang CEO telekomunikasi secara langsung menangani keluhan pelanggan dan skor CSAT meningkat hingga puncak industri, tingkat churn perusahaan berkurang sebesar 75%. Dalam waktu tiga tahun, pendapatan perusahaan meningkat hampir dua kali lipat.
Khususnya dalam implementasi teknologi baru, para pemimpin bisnis perlu mengambil pandangan holistik terhadap kinerja pusat panggilan: apakah indikator kinerja utama tingkat layanan (KPI), seperti waktu penanganan rata-rata atau jumlah panggilan yang diselesaikan, memang meningkat, tetapi metrik loyalitas pelanggan atau kualitas dukungan pasca-panggilan justru menurun? Untuk merampingkan pusat panggilan dan memastikan keberhasilan jangka panjang, alur kerja serta inisiatif baru harus terus dianalisis dari berbagai dimensi.
