Cara IBM mengubah kerangka kerja privasi data globalnya

Seiring dengan meningkatnya peraturan privasi data di seluruh dunia, lebih penting dari sebelumnya bagi organisasi untuk membangun kerangka kerja global untuk privasi data.
IBM Chief Privacy Office (CPO), dalam kemitraan dengan IBM Global Chief Data Office (GCDO), mengambil tantangan ini lebih dari tiga tahun lalu, dalam persiapan untuk penegakan Peraturan Perlindungan Data Umum UE (GDPR). Kerangka kerja privasi global IBM yang dihasilkan telah membantu merampingkan operasi kepatuhan privasi IBM dan mengurangi risiko peraturan. Pelajaran yang dipetik dari pengalaman ini telah digunakan untuk memperkuat penawaran klien IBM dan telah membantu bisnis mempercepat adopsi kerangka kerja privasi data global mereka sendiri. Semua detail dapat ditemukan dalam studi kasus lengkap, yang sebagian telah dirangkum di bawah ini.
80% semua organisasi akan diminta untuk mematuhi setidaknya satu peraturan yang berfokus pada privasi dalam beberapa tahun ke depan.[1]
Skala operasi bisnis internasional IBM merupakan tantangan utama ketika menciptakan solusi global:
Peran, proses, dan kebijakan terkait privasi yang diperlukan untuk membangun Kerangka Kerja Privasi IBM membutuhkan seperangkat teknologi yang komprehensif untuk mendukungnya. Oleh karena itu, CPO dan GCDO menciptakan rangkaian alat yang dikembangkan khusus, solusi perangkat lunak IBM, dan layanan pihak ketiga yang diarahkan untuk memberikan kepatuhan privasi di seluruh perusahaan.
CPO berkolaborasi dengan tim hukum IBM di seluruh dunia dan GCDO selama lebih dari dua belas bulan untuk menciptakan Taksonomi Informasi Pribadi yang komprehensif. Ini membutuhkan penilaian terperinci tentang kewajiban kepatuhan industri dan peraturan dan penciptaan kosakata bisnis yang dapat digunakan kembali. Taksonomi digunakan untuk mengembangkan Baseline Privasi Perusahaan yang mengkonsolidasikan persyaratan privasi global ke dalam satu set titik kontrol yang pada gilirannya mendukung proses kepatuhan secara keseluruhan.
CPO juga membentuk peran Business Unit Privacy Lead (BPL) baru dengan tanggung jawab untuk menerapkan proses dan melacak tindakan remediasi dalam unit bisnis. CPO mendukung kegiatan kepatuhan unit bisnis melalui pengembangan layanan privasi umum, proses standar, dan pendidikan karyawan.
Tiga contoh solusi pendukung teknis utama meliputi:
Kerangka Kerja Privasi Terpadu memungkinkan IBM untuk mempersiapkan diri menghadapi peraturan baru dalam waktu yang lebih singkat dari waktu dan upaya yang diperlukan untuk GDPR. Ini juga membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi permintaan kompleks dari pelanggan yang Lanjutkan menuntut transparansi yang lebih besar seputar kepatuhan terhadap peraturan.
Proses pelaporan real-time dan manajemen risiko pemasok membantu bisnis melakukan tugasnya dengan cara yang lebih terinformasi dan konsisten, makin memperkuat reputasi IBM sebagai penjaga data yang bertanggung jawab.
Beberapa aset dan pendekatan yang dikembangkan sebagai bagian dari kerangka kerja privasi IBM yang terintegrasi sekarang digunakan untuk memperkuat penawaran IBM, memungkinkan klien IBM untuk mempercepat pengembangan kerangka kerja privasi global mereka sendiri. Bisnis yang mengikuti jejak IBM dapat mengalami:
Taksonomi Informasi Pribadi IBM disertakan sebagai Knowledge Accelerators dalam IBM Cloud Pak for Data. Ini menyediakan daftar terstruktur lebih dari 150 jenis data yang berisi informasi pribadi atau informasi pribadi sensitif, karyawan, dan data pelanggan. Dengan menggunakan taksonomi ini, klien dapat mempercepat upaya mereka 'out-of-the-box' dengan mengklasifikasikan data secara tepat secara otomatis dan dalam skala besar.
IBM Watson Knowledge Catalog adalah alat bantu katalog data yang mendukung penemuan data, model, dan banyak lagi secara cerdas dan mandiri. Alat digunakan untuk secara otomatis mengklasifikasikan aset data bisnis dan memperkaya kosakata bisnis inti yang mendasarinya. Ini juga memungkinkan penyerapan aset data baru dalam jumlah besar yang aman dan efisien.
Repositori pengetahuan bisnis terpusat diperlukan untuk DataOps, bertindak sebagai fondasi di mana Penjaga Data dan Konsumen Data dapat berkoordinasi untuk mengembangkan dan menerapkan model AI dan machine learning canggih dalam workflows cerdas.
Peningkatan regulasi terkait data tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, jadi manfaatkan Kerangka Kerja Privasi Global IBM, termasuk cetak biru kami untuk perubahan orang, organisasi dan proses serta alat otomatisasi privasi canggih kami yang terkemuka di industri.
Menggabungkan Personal Information Taxonomy Knowledge Accelerators dalam IBM Cloud Pak for Data, fitur tata kelola, risiko, dan kepatuhan terpadu yang disediakan oleh IBM OpenPages® with Watson®, dan kemampuan serta manajemen aktif dalam IBM Watson Knowledge Catalog dapat membantu bisnis Anda secara efisien dalam membangun solusi komprehensif yang dapat Anda percayai.
Baca studi kasus IBM CPO untuk mempelajari pendekatan IBM terhadap kepatuhan privasi data global dan hubungi salah satu pakar privasi data kami untuk mendiskusikan bagaimana IBM dapat membantu Anda mempercepat perjalanan Anda menuju kerangka kerja privasi data yang komprehensif.
Catatan: semua angka adalah perkiraan dan dapat berubah seiring waktu
Laporan platform keamanan data KuppingerCole menawarkan panduan dan rekomendasi untuk menemukan produk perlindungan dan tata kelola data sensitif yang paling sesuai dengan kebutuhan klien.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Temukan manfaat dan ROI dari IBM Security Guardium Data Protection dalam studi Forrester TEI ini.
Akses laporan Gartner ini untuk mempelajari cara mengelola inventaris AI lengkap, mengamankan beban kerja AI dengan pembatas, mengurangi risiko, dan mengelola proses tata kelola untuk mencapai Kepercayaan AI untuk semua contoh penggunaan AI di organisasi Anda.
Pelajari tentang strategi untuk menyederhanakan dan mempercepat peta jalan ketahanan data Anda selagi menangani persyaratan kepatuhan regulasi terbaru.
Ikuti langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan tugas dan pelajari cara menggunakan teknologi secara efektif dalam proyek Anda.
Lindungi data di berbagai lingkungan, penuhi peraturan privasi, dan sederhanakan kompleksitas operasional.
Temukan IBM Guardium, rangkaian perangkat lunak keamanan data yang melindungi data sensitif di lokasi dan cloud.
IBM menyediakan layanan keamanan data yang komprehensif untuk melindungi data perusahaan, aplikasi, dan AI.
Lindungi data organisasi Anda di seluruh hybrid cloud dan sederhanakan persyaratan kepatuhan dengan solusi keamanan data.