Cara IBM mengubah kerangka kerja privasi data globalnya

Seiring dengan meningkatnya peraturan privasi data di seluruh dunia, lebih penting dari sebelumnya bagi organisasi untuk membangun kerangka kerja global untuk privasi data.

IBM Chief Privacy Office (CPO), dalam kemitraan dengan IBM Global Chief Data Office (GCDO), mengambil tantangan ini lebih dari tiga tahun lalu, dalam persiapan untuk penegakan Peraturan Perlindungan Data Umum UE (GDPR). Kerangka kerja privasi global IBM yang dihasilkan telah membantu merampingkan operasi kepatuhan privasi IBM dan mengurangi risiko peraturan. Pelajaran yang dipetik dari pengalaman ini telah digunakan untuk memperkuat penawaran klien IBM dan telah membantu bisnis mempercepat adopsi kerangka kerja privasi data global mereka sendiri. Semua detail dapat ditemukan dalam studi kasus lengkap, yang sebagian telah dirangkum di bawah ini.

80% semua organisasi akan diminta untuk mematuhi setidaknya satu peraturan yang berfokus pada privasi dalam beberapa tahun ke depan.[1]