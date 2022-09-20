Di sebagian besar organisasi, terdapat sejumlah alat ilmu data, sehingga sulit untuk mengatur dan mengelola informasi, apalagi mematuhi peraturan keamanan, kepatuhan, dan tata kelola yang makin ketat. Anda dapat menggunakan tata kelola AI otomatis yang dapat diskalakan untuk mendorong proses yang konsisten dan berulang yang dirancang untuk meningkatkan transparansi model dan memastikan keterlacakan dan akuntabilitas. Anda dapat meningkatkan kolaborasi, membandingkan prediksi model, mengukur risiko model dan mengoptimalkan kinerja model, mengidentifikasi dan memitigasi bias, mengurangi risiko seperti penyimpangan, dan mengurangi kebutuhan pelatihan ulang model.

Pada akhirnya, manajemen data dan penyediaan akses ke data yang tepat pada waktu yang tepat bagi pengguna adalah inti dari keberhasilan AI dan tata kelola AI. Arsitektur data fabric membantu Anda mencapai hal ini dengan meminimalkan kompleksitas integrasi data dan menyederhanakan akses data di seluruh organisasi untuk memfasilitasi layanan mandiri konsumsi data.

Dengan IBM® Cloud Pak for Data, Anda dapat menetapkan alur kerja yang memungkinkan berbagai tim berinteraksi dengan model Anda di berbagai tahap. Ini bukan hanya tentang memberikan akses yang tepat ke tim ilmu data. Tim manajemen risiko model Anda, tim operasi TI, dan karyawan lini bisnis juga memerlukan akses yang sesuai.

Anda juga dapat menangani berbagai kumpulan data dan sumber, mulai dari data pelatihan hingga data payload dan data kebenaran dasar, dengan tingkat privasi dan tata kelola terkait yang tepat. Secara kritis, Anda dapat mengotomatiskan pengambilan metadata dari setiap kumpulan data dan model serta menyimpannya di katalog pusat. Menggunakan IBM Cloud Pak for Data, Anda dapat melakukan langkah ini dalam skala besar dengan konsisten dan menerapkannya pada model yang telah dibuat menggunakan alat sumber terbuka atau pihak ketiga.