Model bisnis dan strategi TI yang berkembang dengan cepat mengubah cara bisnis mengonsumsi dan membayar penyimpanan data mereka. Adopsi hybrid cloud telah mendorong meningkatnya permintaan akan TI berbasis konsumsi sebagai alternatif dari pembelian dan sewa tunai tradisional.
Sebagai tanggapan, banyak vendor menawarkan konsumsi fleksibel atau model harga “bayar per penggunaan” dan langganan yang membawa ekonomi seperti cloud ke pusat data dan hybrid cloud. “Pada tahun 2024, Gartner memprediksi bahwa lebih dari setengah kapasitas penyimpanan perusahaan yang baru diterapkan akan dijual sebagai layanan atau berdasarkan langganan, naik dari kurang dari 15% pada tahun 20201.”
Dengan begitu banyak jenis penerapan dan model konsumsi TI yang tiba-tiba tersedia, mungkin sulit untuk mengetahui mana yang tepat untuk strategi penyimpanan Anda. Dalam postingan blog ini, kami akan menguraikan jenis-jenis utama sehingga Anda dapat membuat keputusan investasi yang tepat.
Berikut ini yang akan kami bahas:
Penetapan harga berbasis konsumsi mengacu pada produk dan layanan dengan skema penagihan berdasarkan penggunaan, di mana Anda hanya membayar kapasitas yang benar-benar digunakan sesuai konsumsi. Model-model ini dapat membantu Anda menghemat uang dengan mengganti biaya modal awal yang tinggi dengan biaya triwulanan yang dapat diprediksi selaras langsung dengan kebutuhan bisnis Anda yang berubah. Gagasannya adalah Anda dapat dengan cepat menskalakan dengan menggunakan kapasitas penyimpanan secara instan, menyediakan sumber daya naik atau turun sesuai kebutuhan. Ada banyak variasi, dan sebagian besar program memiliki jangka waktu minimum dan/atau persyaratan kapasitas.
Banyak vendor saat ini menawarkan pilihan dalam model konsumsi penyimpanan dan pembiayaan. Memiliki fleksibilitas pilihan ini akan membantu Anda memodernisasi dan menskalakan beban kerja Anda untuk kebutuhan bisnis di masa depan. Penerapan umum dan model konsumsi TI untuk penyimpanan meliputi:
Sekarang setelah Anda mengetahui jenis penerapan umum dan model konsumsi TI, mari kita jelajahi beberapa alasan mengapa model berbasis konsumsi semakin populer. Manfaat harga berbasis konsumsi untuk penyimpanan meliputi:
Berikut adalah beberapa contoh model penetapan harga berbasis konsumsi dari IBM® Storage, serta penawaran untuk penerapan tradisional dan model hybrid:
Harga berbasis konsumsi dengan IBM® Storage as a Service dan IBM® Storage Utility
Pricing fleksibel untuk penyimpanan on premises dengan IBM® Global Financing: Menyederhanakan penyimpanan hybrid cloud dengan rencana keuangan fleksibel yang sesuai dengan strategi TI dan bisnis Anda. Anda akan menemukan opsi pembiayaan fleksibel untuk mengurangi pembayaran di muka dan mengoptimalkan arus kas dengan opsi pembayaran untuk server IBM® dan solusi penyimpanan.
Pendekatan hybrid — perluas IBM® Storage sebagai layanan ke cloud dengan IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud memungkinkan untuk bekerja dengan perangkat lunak on premises untuk mereplikasi atau memigrasi data dari salah satu dari lebih dari 500 sistem penyimpanan yang didukung sehingga Anda dapat menambahkan kemampuan hybrid cloud tanpa investasi baru yang besar. Bayar hanya untuk kapasitas penyimpanan yang Anda kelola di cloud publik, dengan harga bulanan perangkat lunak yang fleksibel.
* Tunduk pada praktik akuntansi pelanggan
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang model konsumsi fleksibel untuk penyimpanan dan bagaimana model ini dapat memberikan manfaat bagi operasional Anda, berikut beberapa langkah selanjutnya yang dapat Anda lakukan:
Jelajahi dasar-dasar keamanan data dan pahami cara melindungi aset organisasi Anda yang paling berharga — yaitu data. Pelajari jenis-jenisnya, serta beragam alat dan strategi yang akan membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman siber yang muncul.
Webinar yang diadakan sesuai permintaan ini akan memandu Anda memahami praktik terbaik untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pemulihan data dengan solusi terintegrasi yang dirancang untuk meminimalkan risiko dan waktu henti. Jangan lewatkan insight dari pakar industri.
Pelajari cara mengatasi tantangan data Anda dengan penyimpanan file dan penyimpanan objek berkinerja tinggi, yang dirancang untuk meningkatkan AI, machine learning, dan proses analisis sambil memastikan keamanan dan skalabilitas data.
Pelajari jenis memori dan penyimpanan flash serta jelajahi bagaimana bisnis menggunakan teknologi flash untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan mempertahankan keefektifan infrastruktur penyimpanan data mereka di masa depan.
Dari mengelola hybrid cloud hingga memastikan ketahanan data, solusi IBM Storage memudahkan Anda untuk mendapatkan insight dari data Anda sembari mempertahankan perlindungan yang kuat terhadap ancaman.