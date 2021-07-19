Tag
Bagaimana memilih model konsumsi TI yang tepat untuk penyimpanan Anda

Model bisnis dan strategi TI yang berkembang dengan cepat mengubah cara bisnis mengonsumsi dan membayar penyimpanan data mereka. Adopsi hybrid cloud telah mendorong meningkatnya permintaan akan TI berbasis konsumsi sebagai alternatif dari pembelian dan sewa tunai tradisional.

Sebagai tanggapan, banyak vendor menawarkan konsumsi fleksibel atau model harga “bayar per penggunaan” dan langganan yang membawa ekonomi seperti cloud ke pusat data dan hybrid cloud. “Pada tahun 2024, Gartner memprediksi bahwa lebih dari setengah kapasitas penyimpanan perusahaan yang baru diterapkan akan dijual sebagai layanan atau berdasarkan langganan, naik dari kurang dari 15% pada tahun 20201.”

Dengan begitu banyak jenis penerapan dan model konsumsi TI yang tiba-tiba tersedia, mungkin sulit untuk mengetahui mana yang tepat untuk strategi penyimpanan Anda. Dalam postingan blog ini, kami akan menguraikan jenis-jenis utama sehingga Anda dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

Berikut ini yang akan kami bahas:

Apa itu penetapan harga berdasarkan konsumsi?

Penetapan harga berbasis konsumsi mengacu pada produk dan layanan dengan skema penagihan berdasarkan penggunaan, di mana Anda hanya membayar kapasitas yang benar-benar digunakan sesuai konsumsi. Model-model ini dapat membantu Anda menghemat uang dengan mengganti biaya modal awal yang tinggi dengan biaya triwulanan yang dapat diprediksi selaras langsung dengan kebutuhan bisnis Anda yang berubah. Gagasannya adalah Anda dapat dengan cepat menskalakan dengan menggunakan kapasitas penyimpanan secara instan, menyediakan sumber daya naik atau turun sesuai kebutuhan. Ada banyak variasi, dan sebagian besar program memiliki jangka waktu minimum dan/atau persyaratan kapasitas.

Jenis penerapan dan model konsumsi TI

Banyak vendor saat ini menawarkan pilihan dalam model konsumsi penyimpanan dan pembiayaan. Memiliki fleksibilitas pilihan ini akan membantu Anda memodernisasi dan menskalakan beban kerja Anda untuk kebutuhan bisnis di masa depan. Penerapan umum dan model konsumsi TI untuk penyimpanan meliputi:

  • Model pembelian tradisional. Sebagian besar organisasi terus mempertahankan beban kerja tertentu di lokasi untuk memenuhi persyaratan keamanan, kepatuhan, dan kinerja. Infrastruktur lokal, seperti penyimpanan, secara tradisional merupakan biaya modal di muka atau sewa di mana Anda menerapkan infrastruktur yang digunakan di pusat data dan akan memenuhi persyaratan kapasitas maksimum Anda. Tetapi penganggaran untuk infrastruktur on premises bisa jadi rumit — kebutuhan bisa sulit diprediksi, dan karena siklus pengadaan untuk sistem penyimpanan baru bisa lama, sebagian besar organisasi menyediakan penyimpanan lokal mereka secara berlebihan.
  • Model berbasis konsumsi (“bayar per penggunaan”) untuk penyimpanan on premises. Dalam model ini vendor memberi Anda sistem penyimpanan seperti yang ditentukan oleh kebutuhan Anda dengan 25% hingga 200% (tingkat sangat bervariasi menurut vendor) kapasitas “pertumbuhan” lebih banyak daripada kebutuhan mendesak Anda. Anda membeli, menyewakan, atau menyewa tingkat “kapasitas dasar” yang berkomitmen yang setara dengan kebutuhan mendesak Anda, dan Anda kemudian membayar untuk apa yang Anda gunakan, ketika Anda menggunakannya, di atas tingkat itu. Model-model ini memungkinkan Anda untuk menskalakan penggunaan kapasitas sesuai kebutuhan bisnis Anda. Model ini biasanya memiliki jangka waktu dari 3 hingga 5 tahun.
  • Berbasis langganan, atau Penyimpanan sebagai Layanan. Seperti model berbasis konsumsi di atas, model ini memiliki komitmen dasar dan bayar untuk digunakan di atas tingkat komitmen dasar. Perbedaan besar adalah bahwa penyimpanan sebagai Layanan (STaaS) adalah layanan yang menawarkan seperti layanan berbasis cloud. STaaS menyediakan kapasitas sesuai permintaan yang cepat di pusat data Anda. Anda membayar hanya untuk apa yang Anda gunakan, dan vendor menangani manajemen siklus hidup (penerapan, pemeliharaan, pertumbuhan, penyegaran, dan pembuangan). Penawaran ini akan didasarkan pada serangkaian deskripsi tingkat layanan yang menjelaskan aspek seperti tingkat kinerja dan ketersediaan, tanpa keterkaitan langsung dengan model teknologi atau detail konfigurasi tertentu. Infrastruktur masih secara fisik berada di pusat data Anda, atau di pusat lokasi bersama, tetapi Anda tidak memilikinya, menginstalnya, atau memeliharanya. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang siklus pengadaan untuk menambah kapasitas atau penyegaran teknologi. Anda mendapatkan ekonomi cloud dengan model harga OPEX, dikombinasikan dengan keamanan penyimpanan on premises dan biaya pengelolaan yang lebih rendah.
  • Pendekatan khusus cloud. Layanan cloud dapat diskalakan dan dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi permintaan beban kerja yang berubah. Menerapkan di cloud publik dapat mengurangi pengeluaran untuk perangkat keras dan infrastruktur on premises karena ini juga merupakan model bayar per penggunaan. Dalam model berbasis utilitas yang sempurna, Anda hanya akan membayar untuk apa yang Anda gunakan, dengan tingkat layanan terjamin, penetapan harga, dan biaya triwulanan yang dapat diprediksi selaras langsung dengan kebutuhan bisnis Anda. Tentu saja, banyak cloud saat ini tidak memenuhi standar itu. Selain membebankan biaya untuk jumlah kapasitas yang dikonsumsi, beberapa penyedia penyimpanan cloud juga menyertakan biaya untuk jumlah akses dan untuk jumlah data yang ditransfer dari cloud, yang disebut sebagai “egress.”
  • Pendekatan hybrid. Pendekatan hybrid untuk penyimpanan akan mengintegrasikan campuran layanan dari cloud publik, cloud pribadi, dan infrastruktur lokal, dengan orkestrasi, manajemen, dan portabilitas aplikasi yang disampaikan di ketiganya menggunakan manajemen yang ditentukan perangkat lunak. Ini juga dapat mencakup harga berbasis konsumsi dan layanan berbasis langganan untuk penyimpanan lokal.

Manfaat model konsumsi fleksibel untuk penyimpanan

Sekarang setelah Anda mengetahui jenis penerapan umum dan model konsumsi TI, mari kita jelajahi beberapa alasan mengapa model berbasis konsumsi semakin populer. Manfaat harga berbasis konsumsi untuk penyimpanan meliputi:

  • Ekonomi cloud – beralih dari CAPEX ke OPEX. Di saat anggaran TI menyusut, penetapan harga berbasis konsumsi memungkinkan Anda mengurangi pengeluaran modal dengan biaya OPEX bulanan yang dapat diprediksi, dan Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan.
  • Menyelaraskan sumber daya dan penggunaan TI. Dengan fitur pemantauan yang sudah termasuk, Anda dapat memahami dan memprediksi penggunaan kapasitas secara lebih akurat untuk mendukung operasi yang lebih efisien dari sisi biaya. Ini berarti tidak perlu lagi melakukan overprovisioning atau kehabisan kapasitas. Sebaliknya, pengeluaran dapat diselaraskan secara lebih tepat dengan kebutuhan bisnis.
  • Dapatkan ketangkasan. Dengan TI berbasis konsumsi, Anda memiliki kapasitas ekstra untuk menyediakan hampir secara instan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah. Tidak ada lagi penundaan karena siklus pengadaan dan negosiasi harga vendor yang panjang. Anda mendapatkan pengalaman seperti cloud.
  • Mengurangi kompleksitas TI. Vendor mengambil tanggung jawab manajemen siklus hidup penyimpanan, yang berarti staf admin Anda dapat berfokus pada tugas bernilai lebih tinggi. Dan dengan layanan data yang konsisten di lokasi dan di cloud, Anda dapat meningkatkan ketersediaan dan menghindari waktu henti yang mahal, sekaligus mengurangi biaya overhead.
  • Akses ke inovasi terbaru dalam teknologi. Model as-a-Service memberi organisasi akses ke teknologi penyimpanan terkemuka dengan fitur kelas perusahaan untuk kinerja unggul, ketersediaan tinggi, dan skalabilitas.

Apa yang IBM tawarkan

Berikut adalah beberapa contoh model penetapan harga berbasis konsumsi dari IBM® Storage, serta penawaran untuk penerapan tradisional dan model hybrid:

Harga berbasis konsumsi dengan IBM® Storage as a Service dan IBM® Storage Utility

  • IBM® Storage as a Service: Model konsumsi fleksibel yang menyediakan layanan data konsisten yang diaktifkan untuk kebutuhan infrastruktur on premises dan hybrid cloud Anda. IBM Storage as a Service didukung oleh kemampuan kelas perusahaan IBM® FlashSystem dan dilengkapi dengan tingkat kapasitas dasar untuk memenuhi kebutuhan Anda saat ini ditambah kapasitas tambahan 50% yang sudah diinstal sebelumnya dan opsi untuk ketersediaan 100% yang terjamin. Rencanakan kebutuhan penyimpanan Anda sejak hari pertama dan bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan dengan tarif tunggal dengan harga transparan, tanpa penalti tersembunyi, dan penagihan yang dirancang untuk perawatan OPEX*. Berbeda dengan sebagian besar vendor lain yang mengenakan biaya premium untuk kapasitas sesuai permintaan atau kapasitas tambahan, IBM® menetapkan harga yang sama untuk kapasitas dasar maupun kapasitas pertumbuhan. Selain itu, sementara sebagian besar vendor lain mengenakan biaya tambahan untuk data yang sulit dikompresi, IBM® secara unik menerapkan penagihan berdasarkan kapasitas yang dapat digunakan (fisik), sehingga Anda tetap memperoleh manfaat kompresi data tanpa penalti tarif untuk data yang tidak dapat dikompresi. Penawaran ini mencakup manajemen siklus hidup penuh oleh IBM® (instalasi, pemeliharaan, pertumbuhan fisik, penyegaran teknologi, pensiun dan daur ulang peralatan lama).
  • IBM® Storage Utility: Langganan penyimpanan fleksibel ini menyediakan pilihan pengadaan dengan penagihan berbasis penggunaan, sehingga Anda hanya membayar untuk kapasitas yang Anda konsumsi pada penyimpanan yang Anda pilih. IBM® menghitung dan menerapkan kapasitas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada Hari 1 (hingga 200% dari kebutuhan dasar Anda), menghindari kebutuhan akan pembaruan tambahan. Anda dapat memilih penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan menskalakan dengan cepat dengan menyediakan/mengkonsumsi kapasitas tambahan hampir seketika. Penggunaan dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai persyaratan. IBM® Storage Insights menyediakan pemantauan berbasis cloud berbasis AI untuk membantu memprediksi dan mengontrol kebutuhan kapasitas secara akurat tanpa mengganggu bisnis. Seperti IBM® STaaS, tidak ada premi yang dikenakan pada kapasitas pertumbuhan atau data yang tidak terkompresi dengan baik.

Pricing fleksibel untuk penyimpanan on premises dengan IBM® Global Financing: Menyederhanakan penyimpanan hybrid cloud dengan rencana keuangan fleksibel yang sesuai dengan strategi TI dan bisnis Anda. Anda akan menemukan opsi pembiayaan fleksibel untuk mengurangi pembayaran di muka dan mengoptimalkan arus kas dengan opsi pembayaran untuk server IBM® dan solusi penyimpanan.

Pendekatan hybrid — perluas IBM® Storage sebagai layanan ke cloud dengan IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud memungkinkan untuk bekerja dengan perangkat lunak on premises untuk mereplikasi atau memigrasi data dari salah satu dari lebih dari 500 sistem penyimpanan yang didukung sehingga Anda dapat menambahkan kemampuan hybrid cloud tanpa investasi baru yang besar. Bayar hanya untuk kapasitas penyimpanan yang Anda kelola di cloud publik, dengan harga bulanan perangkat lunak yang fleksibel.

* Tunduk pada praktik akuntansi pelanggan

Langkah selanjutnya

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang model konsumsi fleksibel untuk penyimpanan dan bagaimana model ini dapat memberikan manfaat bagi operasional Anda, berikut beberapa langkah selanjutnya yang dapat Anda lakukan:

  • Daftar untuk siaran web kami sesuai permintaan. Pelajari bagaimana IBM® Storage dapat membantu meningkatkan lingkungan penyimpanan Anda dengan keamanan dan fleksibilitas. Pembicara termasuk VP Pemasaran Produk Penyimpanan IBM® Scott Baker dan VP Manajemen Penawaran Penyimpanan IBM® Sam Werner.
  • Ikuti penilaian konsumsi TI IBM. Penilaian 10 pertanyaan kami dapat membantu Anda mengevaluasi apakah Anda merupakan kandidat ideal untuk Harga berbasis konsumsi untuk penyimpanan on premises.
  • Bicaralah dengan pakar. Isi formulir ini untuk menjadwalkan konsultasi dengan pakar penyimpanan kami atau hubungi penjualan di +1 877-426-4264 (Kode Prioritas: Penyimpanan).
 

