Model bisnis dan strategi TI yang berkembang dengan cepat mengubah cara bisnis mengonsumsi dan membayar penyimpanan data mereka. Adopsi hybrid cloud telah mendorong meningkatnya permintaan akan TI berbasis konsumsi sebagai alternatif dari pembelian dan sewa tunai tradisional.

Sebagai tanggapan, banyak vendor menawarkan konsumsi fleksibel atau model harga “bayar per penggunaan” dan langganan yang membawa ekonomi seperti cloud ke pusat data dan hybrid cloud. “Pada tahun 2024, Gartner memprediksi bahwa lebih dari setengah kapasitas penyimpanan perusahaan yang baru diterapkan akan dijual sebagai layanan atau berdasarkan langganan, naik dari kurang dari 15% pada tahun 20201.”

Dengan begitu banyak jenis penerapan dan model konsumsi TI yang tiba-tiba tersedia, mungkin sulit untuk mengetahui mana yang tepat untuk strategi penyimpanan Anda. Dalam postingan blog ini, kami akan menguraikan jenis-jenis utama sehingga Anda dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

Berikut ini yang akan kami bahas: