Cara menjadi perusahaan AI+

Kita semua telah menyaksikan kekuatan transformatif kecerdasan buatan generatif (AI), yang berpotensi mengubah seluruh aspek masyarakat dan perdagangan, sementara perusahaan masih menghadapi tekanan bisnis yang signifikan. Pada tahun 2024, perusahaan menghadapi disrupsi besar, sehingga mereka harus mendefinisikan ulang produktivitas tenaga kerja untuk mencegah kehilangan pendapatan, melindungi rantai pasokan perangkat lunak dari serangan, dan menanamkan keberlanjutan dalam operasional agar tetap kompetitif.
AI berada pada titik kritis yang mendorong kemajuan eksponensial dalam kemakmuran dan pertumbuhan organisasi. AI generatif (gen AI) membawa inovasi transformatif ke seluruh aspek bisnis, dari operasional depan hingga belakang, melalui modernisasi teknologi berkelanjutan, serta dalam pengembangan produk dan layanan baru.
Meskipun banyak organisasi telah menerapkan AI, kebutuhan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan menuntut pendekatan baru: mengembangkan strategi AI secara bersamaan, menonjolkan nilai, meningkatkan manajemen risiko, dan mengadopsi kemampuan rekayasa baru. Hal ini menuntut transformasi perusahaan secara menyeluruh. Kami menyebut transformasi ini sebagai menjadi perusahaan AI+.
Perusahaan AI+ berinovasi dengan AI sebagai fokus utama, memahami bahwa AI penting bagi seluruh bisnis, dan menyadari bahwa AI memengaruhi semua aspek perusahaan: inovasi produk, operasi bisnis, operasi teknis, serta orang dan budaya.
Perusahaan AI+ mengintegrasikan AI sebagai fungsi utama di seluruh bisnis. Mereka memahami bahwa jika satu bidang mengadopsi AI sementara bidang lain tertinggal atau menolaknya (karena kekhawatiran yang valid), hal itu justru memperburuk masalah seperti AI bayangan dan menyulitkan penerapan strategi yang holistik.
Peluang bisnis luas dari AI, yang menurut Gartner diperkirakan menghasilkan manfaat ekonomi USD 3 hingga 4 triliun bagi ekonomi global di berbagai industri, mendorong perusahaan untuk memahami investasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan AI secara efektif dan menuntut pengembalian investasi (ROI) yang signifikan sebelum berinvestasi dalam contoh penggunaan AI.
Dengan menjadi perusahaan AI+, klien dapat meraih ROI tidak hanya dari contoh penggunaan AI, tetapi juga dari peningkatan kemampuan bisnis dan teknis yang diperlukan untuk menerapkan contoh penggunaan AI secara dalam skala besar.
Organisasi dengan kematangan data tinggi yang mengintegrasikan model transformasi AI+ ke dalam struktur dan budaya perusahaan dapat meraih ROI hingga 2,6 kali lebih tinggi.
IBM® telah mengembangkan AI+ Transformasi Perusahaan untuk membekali klien dengan strategi bisnis dan teknis, arsitektur, peta jalan, dan pengalaman langsung dalam menjadi perusahaan AI+.
Dengan kedalaman IBM® dalam AI dan hybrid cloud, kami melihat bahwa perusahaan yang bertransformasi menjadi AI+ mencapai hasil lebih cepat. Menariknya, banyak klien yang bekerja dengan kami sudah unggul dalam AI, dan dengan mengadopsi Transformasi Enterprise AI+, mereka menemukan langkah-langkah yang mempercepat pertumbuhan bisnis melalui penerapan AI dalam produksi dalam skala besar.
Gambar 3 merangkum Transformasi Enterprise AI+, menyoroti beberapa domain di seluruh organisasi yang harus ditangani perusahaan AI+ untuk menerapkan AI dalam skala besar
Langkah terpenting bagi perusahaan AI adalah mengidentifikasi contoh penggunaan yang benar-benar transformatif. Setelah mencoba berbagai opsi, perusahaan memilih contoh penggunaan bernilai tinggi yang menunjukkan ROI lebih cepat. Kemudian membawa mereka ke produksi di seluruh lingkungan TI, meletakkan dasar bagi contoh penggunaan tambahan dan mendorong inovasi berkelanjutan.
Gambar 4 menunjukkan corong contoh penggunaan AI+ yang diadopsi oleh perusahaan AI+ untuk secara sistematis mengubah use case menjadi solusi perusahaan AI berskala luas yang memberikan ROI tinggi, selaras di seluruh pengiriman, operasi, keamanan, dan tata kelola.
Setelah mengidentifikasi contoh penggunaan, langkah selanjutnya bagi perusahaan AI+ adalah memilih teknologi dan arsitektur AI yang tepat. Seringkali, keputusan ini dibuat terlalu cepat. Ini harus didekati dengan bijaksana untuk membantu memastikan kesesuaian.
Pertimbangkan hal-hal berikut:
Saat menentukan teknologi AI, keputusan Anda memengaruhi domain lain dalam Transformasi Perusahaan AI+. Untuk insight lebih lanjut, lanjutkan membaca.
AI pada dasarnya bergantung pada data. Perusahaan AI+ memastikan data untuk AI tetap tepercaya, transparan, serta memiliki asal-usul dan efektivitas yang jelas. Jika tidak, risikonya menjadi terlalu signifikan. Kita semua telah melihat contoh perusahaan yang menghadirkan AI berbasis data lemah, sehingga menghasilkan output yang tidak diinginkan. Hasil ini biasanya masuk ke salah satu dari tiga kategori, yang semuanya tidak diinginkan:
Perusahaan AI+ memberdayakan arsitek untuk dengan percaya diri menemukan, menyiapkan, mengubah, melindungi, dan mengirimkan data ke lokasi yang dibutuhkan untuk AI.
Berinovasi dengan aplikasi berbasis AI baru untuk menghadirkan pengalaman luar biasa sangat penting. Penting juga untuk memodernisasi aplikasi yang berinteraksi dengan AI. Jika asisten sumber daya manusia didukung AI menawarkan tindakan bagi karyawan, aplikasi yang digunakan harus mampu menangani peningkatan lalu lintas. Seringkali, tindakan ini memerlukan pemanggilan API ke aplikasi lama yang arsitekturnya tidak siap menangani permintaan mendadak dari asisten AI. Hal ini sering menimbulkan pengalaman mengecewakan akibat waktu respons yang lambat.
Perusahaan AI+ unggul dalam menghadirkan aplikasi AI inovatif kepada pelanggannya dan memodernisasi aplikasi yang ada untuk memenuhi permintaan baru yang dihasilkan AI.
Setelah memahami AI, data, dan aplikasi, diskusi secara alami beralih ke “Di mana kita menjalankan solusi ini?” Berdasarkan pengalaman kami, jawabannya bergantung pada berbagai faktor yang dapat berubah seiring waktu, sehingga membutuhkan platform yang fleksibel.
Mengadopsi platform hybrid cloud berbasis teknologi terbuka memungkinkan perusahaan AI+ mengambil keputusan berbasis data tanpa membatasi bisnisnya.
Gambar 5: Arsitektur hybrid cloud perusahaan AI+
Seperti terlihat pada Gambar 5, arsitektur hybrid cloud meningkatkan bisnis secara keseluruhan dengan berbagai cara:
Saat AI, data, dan aplikasi berjalan di platform hybrid cloud yang dirancang dengan baik, perusahaan AI+ membangun alur kerja dan rantai alat untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan hasil secara otomatis. Contohnya:
Perusahaan AI+ mampu terus meningkatkan aplikasi, data, dan model AI sepanjang siklus hidupnya, memastikan hanya fungsi AI yang tepercaya dan disetujui yang dijalankan.
Insiden terjadi, bahkan di dunia yang pertama AI. Namun, perusahaan AI+menggunakan AI tidak hanya untuk menyenangkan pelanggan tetapi juga untuk memecahkan masalah TI. Dengan alat yang tepat, perusahaan AI+dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas karyawan. Contohnya antara lain:
Perusahaan AI+ juga menyadari bahwa selain menyediakan alat yang tepat, menumbuhkan budaya yang menerima AI dan mengembangkan talenta sangat penting. Budaya ini mendorong eksperimen dan peningkatan keahlian. Ini membutuhkan orang yang terlatih untuk memanfaatkan, mengevaluasi, dan mempercepat AI, bukan takut terhadapnya.
Untuk menerapkan AI, khususnya gen AI, dalam skala produksi besar, organisasi harus membangun lingkungan yang aman dan terkelola dengan baik. Skala dan dampak AI generasi berikutnya menegaskan pentingnya tata kelola dan kontrol risiko. Perusahaan AI+ mengurangi potensi risiko dengan menerapkan langkah-langkah kuat untuk mengamankan, memantau, dan menjelaskan model AI, serta memantau kontrol tata kelola, risiko, dan kepatuhan di seluruh lingkungan hybrid cloud.
Memadukan tata kelola cloud yang sudah ada dengan kontrol tata kelola AI baru sangat penting, menuntut fokus berkelanjutan untuk mematuhi perubahan regulasi yang muncul, seperti Kerangka Kerja Manajemen Risiko AI NIST, Undang-Undang AI Uni Eropa, ISO/IEC 42001 Manajemen AI, dan ISO/IEC 23894 Manajemen Risiko AI.
IBM® ingin bermitra dengan Anda untuk menjadi perusahaan AI+, menyediakan contoh penggunaan, strategi, arsitektur, dan pengalaman langsung yang berdampak untuk:
Artikel berikutnya akan mengeksplorasi setiap domain AI+ lebih dalam, menampilkan perspektif IBM® melalui arsitektur, demo, dan strategi.
