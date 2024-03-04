Cara menjadi perusahaan AI+

Peluang bisnis luas dari AI, yang menurut Gartner diperkirakan menghasilkan manfaat ekonomi USD 3 hingga 4 triliun bagi ekonomi global di berbagai industri, mendorong perusahaan untuk memahami investasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan AI secara efektif dan menuntut pengembalian investasi (ROI) yang signifikan sebelum berinvestasi dalam contoh penggunaan AI.

Dengan menjadi perusahaan AI+, klien dapat meraih ROI tidak hanya dari contoh penggunaan AI, tetapi juga dari peningkatan kemampuan bisnis dan teknis yang diperlukan untuk menerapkan contoh penggunaan AI secara dalam skala besar.