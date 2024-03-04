Cara menjadi perusahaan AI+

Tag
Kita semua telah menyaksikan kekuatan transformatif kecerdasan buatan generatif (AI), yang berpotensi mengubah seluruh aspek masyarakat dan perdagangan, sementara perusahaan masih menghadapi tekanan bisnis yang signifikan. Pada tahun 2024, perusahaan menghadapi disrupsi besar, sehingga mereka harus mendefinisikan ulang produktivitas tenaga kerja untuk mencegah kehilangan pendapatan, melindungi rantai pasokan perangkat lunak dari serangan, dan menanamkan keberlanjutan dalam operasional agar tetap kompetitif.

AI berada pada titik kritis yang mendorong kemajuan eksponensial dalam kemakmuran dan pertumbuhan organisasi. AI generatif (gen AI) membawa inovasi transformatif ke seluruh aspek bisnis, dari operasional depan hingga belakang, melalui modernisasi teknologi berkelanjutan, serta dalam pengembangan produk dan layanan baru.

Meskipun banyak organisasi telah menerapkan AI, kebutuhan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan menuntut pendekatan baru: mengembangkan strategi AI secara bersamaan, menonjolkan nilai, meningkatkan manajemen risiko, dan mengadopsi kemampuan rekayasa baru. Hal ini menuntut transformasi perusahaan secara menyeluruh. Kami menyebut transformasi ini sebagai menjadi perusahaan AI+.

Menjadi perusahaan AI+

Perusahaan AI+ berinovasi dengan AI sebagai fokus utama, memahami bahwa AI penting bagi seluruh bisnis, dan menyadari bahwa AI memengaruhi semua aspek perusahaan: inovasi produk, operasi bisnis, operasi teknis, serta orang dan budaya.

Diagram AI+ Gambar 1: Transformasi menjadi perusahaan AI+ merupakan inti dari pekerjaan tim kami di IBM®

Perusahaan AI+ mengintegrasikan AI sebagai fungsi utama di seluruh bisnis. Mereka memahami bahwa jika satu bidang mengadopsi AI sementara bidang lain tertinggal atau menolaknya (karena kekhawatiran yang valid), hal itu justru memperburuk masalah seperti AI bayangan dan menyulitkan penerapan strategi yang holistik.

Manfaat menjadi perusahaan AI+

Peluang bisnis luas dari AI, yang menurut Gartner diperkirakan menghasilkan manfaat ekonomi USD 3 hingga 4 triliun bagi ekonomi global di berbagai industri, mendorong perusahaan untuk memahami investasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan AI secara efektif dan menuntut pengembalian investasi (ROI) yang signifikan sebelum berinvestasi dalam contoh penggunaan AI.

Dengan menjadi perusahaan AI+, klien dapat meraih ROI tidak hanya dari contoh penggunaan AI, tetapi juga dari peningkatan kemampuan bisnis dan teknis yang diperlukan untuk menerapkan contoh penggunaan AI secara dalam skala besar.

Diagram ROI Gambar 2: Potensi ROI dengan bertransformasi menjadi perusahaan AI+

Organisasi dengan kematangan data tinggi yang mengintegrasikan model transformasi AI+ ke dalam struktur dan budaya perusahaan dapat meraih ROI hingga 2,6 kali lebih tinggi.

IBM® telah mengembangkan AI+ Transformasi Perusahaan untuk membekali klien dengan strategi bisnis dan teknis, arsitektur, peta jalan, dan pengalaman langsung dalam menjadi perusahaan AI+.

Transformasi Enterprise AI+

Dengan kedalaman IBM® dalam AI dan hybrid cloud, kami melihat bahwa perusahaan yang bertransformasi menjadi AI+ mencapai hasil lebih cepat. Menariknya, banyak klien yang bekerja dengan kami sudah unggul dalam AI, dan dengan mengadopsi Transformasi Enterprise AI+, mereka menemukan langkah-langkah yang mempercepat pertumbuhan bisnis melalui penerapan AI dalam produksi dalam skala besar.

Ikhtisar domain perusahaan AI+ Gambar 3: Ikhtisar domain perusahaan AI+

Gambar 3 merangkum Transformasi Enterprise AI+, menyoroti beberapa domain di seluruh organisasi yang harus ditangani perusahaan AI+ untuk menerapkan AI dalam skala besar 

  • Contoh penggunaan utama yang meningkatkan kinerja bisnis
  • Teknologi AI yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan contoh penggunaan ini
  • Dasar data yang dirancang dengan baik untuk mendorong inisiatif AI
  • Inovasi aplikasi untuk menghadirkan pengalaman AI, dan modernisasi aplikasi untuk memenuhi permintaan AI
  • Platform hybrid cloud, termasuk integrasi, untuk menjalankan AI, data, dan aplikasi sesuai kebutuhan
  • Membangun pipeline untuk pembaruan, peningkatan, dan perbaikan berkelanjutan pada aplikasi, data, dan AI, dengan perlindungan penerapan melalui pemindaian dan batasan keamanan
  • Operasi hari kedua memanfaatkan AI untuk memprediksi (dan memperbaiki) kegagalan sebelum terjadi, sekaligus menumbuhkan budaya di mana karyawan menerima nilai AI alih-alih takut digantikan.
  • Mekanisme keamanan, tata kelola, risiko, dan kepatuhan penting tidak hanya untuk mengatur AI, tetapi juga untuk mengelola aset TI yang menjalankannya, sekaligus memberikan bukti kepatuhan terhadap peraturan.

Mulailah dengan contoh penggunaan AI

Langkah terpenting bagi perusahaan AI adalah mengidentifikasi contoh penggunaan yang benar-benar transformatif. Setelah mencoba berbagai opsi, perusahaan memilih contoh penggunaan bernilai tinggi yang menunjukkan ROI lebih cepat. Kemudian membawa mereka ke produksi di seluruh lingkungan TI, meletakkan dasar bagi contoh penggunaan tambahan dan mendorong inovasi berkelanjutan.

Gambar 4 menunjukkan corong contoh penggunaan AI+ yang diadopsi oleh perusahaan AI+ untuk secara sistematis mengubah use case menjadi solusi perusahaan AI berskala luas yang memberikan ROI tinggi, selaras di seluruh pengiriman, operasi, keamanan, dan tata kelola.

Corong contoh penggunaan AI+ Gambar 4: Saluran contoh penggunaan AI+ untuk menghadirkan solusi AI ke produksi dalam skala besar

Memanfaatkan teknologi AI yang tepat

Setelah mengidentifikasi contoh penggunaan, langkah selanjutnya bagi perusahaan AI+ adalah memilih teknologi dan arsitektur AI yang tepat. Seringkali, keputusan ini dibuat terlalu cepat. Ini harus didekati dengan bijaksana untuk membantu memastikan kesesuaian.

Pertimbangkan hal-hal berikut:

  • Apakah Anda memerlukan model dasar?
  • Haruskah Anda membangunnya sendiri? Jika demikian, di mana itu akan berjalan?
  • Apakah Anda perlu menggunakan model Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan menggabungkan data Anda bersama model dasar?
  • Apakah Anda menggunakan gen AI secara langsung tanpa penyesuaian? Bagaimana Anda bisa menguasai rekayasa prompt? Kapan Anda perlu melakukan prompt tuning atau penyempurnaan?
  • Pendekatan mana yang memerlukan on premises GPUs?
  • Di mana Anda memanfaatkan orkestrasi gen AI vs AI prediktif vs AI? Misalnya, saat mengotomatiskan permintaan perubahan kata sandi, apakah Anda memerlukan model dasar publik 175 miliar parameter, model yang lebih kecil yang disesuaikan, atau orkestrasi AI untuk memanggil API?

Saat menentukan teknologi AI, keputusan Anda memengaruhi domain lain dalam Transformasi Perusahaan AI+. Untuk insight lebih lanjut, lanjutkan membaca.

Memberikan fondasi data yang kuat

AI pada dasarnya bergantung pada data. Perusahaan AI+ memastikan data untuk AI tetap tepercaya, transparan, serta memiliki asal-usul dan efektivitas yang jelas. Jika tidak, risikonya menjadi terlalu signifikan. Kita semua telah melihat contoh perusahaan yang menghadirkan AI berbasis data lemah, sehingga menghasilkan output yang tidak diinginkan. Hasil ini biasanya masuk ke salah satu dari tiga kategori, yang semuanya tidak diinginkan:

  • Tidak berguna: Pelanggan tetap tidak puas dengan hasil yang diberikan. Contohnya termasuk data usang, halusinasi, dan lain-lain.
  • Memalukan: Output yang menyinggung muncul akibat data yang digunakan dalam AI. Contohnya termasuk ujaran kebencian, pelecehan, kata-kata kasar, dan bias.
  • Keuangan/Kriminal: Pelanggaran terhadap data dan regulasi AI yang berlaku maupun yang baru muncul. Misalnya, undang-undang hak cipta, Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa, Digital Operational Resilience Act (DORA), undang-undang kedaulatan data, dan lainnya.

Perusahaan AI+ memberdayakan arsitek untuk dengan percaya diri menemukan, menyiapkan, mengubah, melindungi, dan mengirimkan data ke lokasi yang dibutuhkan untuk AI. 

Berinovasi dan memodernisasi aplikasi

Berinovasi dengan aplikasi berbasis AI baru untuk menghadirkan pengalaman luar biasa sangat penting. Penting juga untuk memodernisasi aplikasi yang berinteraksi dengan AI. Jika asisten sumber daya manusia didukung AI menawarkan tindakan bagi karyawan, aplikasi yang digunakan harus mampu menangani peningkatan lalu lintas. Seringkali, tindakan ini memerlukan pemanggilan API ke aplikasi lama yang arsitekturnya tidak siap menangani permintaan mendadak dari asisten AI. Hal ini sering menimbulkan pengalaman mengecewakan akibat waktu respons yang lambat.

Perusahaan AI+ unggul dalam menghadirkan aplikasi AI inovatif kepada pelanggannya dan memodernisasi aplikasi yang ada untuk memenuhi permintaan baru yang dihasilkan AI.

Platform cloud hibrida

Setelah memahami AI, data, dan aplikasi, diskusi secara alami beralih ke “Di mana kita menjalankan solusi ini?” Berdasarkan pengalaman kami, jawabannya bergantung pada berbagai faktor yang dapat berubah seiring waktu, sehingga membutuhkan platform yang fleksibel.

Mengadopsi platform hybrid cloud berbasis teknologi terbuka memungkinkan perusahaan AI+ mengambil keputusan berbasis data tanpa membatasi bisnisnya.

Diagram arsitektur hybrid cloud AI+ Gambar 5: Arsitektur hybrid cloud perusahaan AI+

Gambar 5: Arsitektur hybrid cloud perusahaan AI+

Seperti terlihat pada Gambar 5, arsitektur hybrid cloud meningkatkan bisnis secara keseluruhan dengan berbagai cara:

  • Fleksibilitas di mana melatih dan tuning model besar
  • Fleksibilitas di mana melatih dan tuning model yang lebih kecil
  • Tempat untuk melakukan inferensi secara lokal, cloud pribadi, atau bahkan perangkat edge
  • Aplikasi yang menggunakan arsitektur RAG mengalami latensi lebih rendah karena berjalan dekat dengan model
  • Undang-undang kedaulatan data membatasi pemindahan data, sehingga kemampuan memindahkan AI dan aplikasi ke lokasi data menjadi sangat penting
  • Menciptakan fabric AI+ yang menyediakan interkonektivitas di seluruh lingkungan TI dan bisnis

Terus membangun dan meningkatkan aplikasi, data, dan AI

Saat AI, data, dan aplikasi berjalan di platform hybrid cloud yang dirancang dengan baik, perusahaan AI+ membangun alur kerja dan rantai alat untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan hasil secara otomatis. Contohnya:

  • Penyediaan pipeline platform serta pembaruan infrastruktur dan perangkat lunak yang berjalan di atasnya dilakukan menggunakan Terraform dan Ansible
  • Pipa aplikasi mengintegrasikan dan menyampaikan pembaruan kode untuk aplikasi inovatif yang menghadirkan pengalaman AI, serta aplikasi yang dimodernisasi yang dijalankan oleh pekerja digital AI
  • Pipeline data memproses data yang masuk untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan oleh AI selalu terkini dan valid
  • Pipeline AI mengambil data, melatih ulang, dan menyesuaikan sesuai kebutuhan berdasarkan metrik seperti drift dan akurasi

Perusahaan AI+ mampu terus meningkatkan aplikasi, data, dan model AI sepanjang siklus hidupnya, memastikan hanya fungsi AI yang tepercaya dan disetujui yang dijalankan.

Operasi

Insiden terjadi, bahkan di dunia yang pertama AI. Namun, perusahaan AI+menggunakan AI tidak hanya untuk menyenangkan pelanggan tetapi juga untuk memecahkan masalah TI. Dengan alat yang tepat, perusahaan AI+dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas karyawan. Contohnya antara lain:

  • Mendeteksi dan memperbaiki saat aplikasi mengalami batasan, serta mengotomatisasi peningkatan kapasitas
  • Memberikan visibilitas dan insight di seluruh perusahaan untuk memungkinkan otomatisasi lebih tinggi dan mencapai pemeliharaan prediktif
  • Mengurangi risiko keamanan dengan menutup celah sebelum menjadi masalah. Misalnya, menggunakan pemindaian kontrol kepatuhan template terraform untuk menghentikan penyediaan jika kontrol tidak terpenuhi.

Perusahaan AI+ juga menyadari bahwa selain menyediakan alat yang tepat, menumbuhkan budaya yang menerima AI dan mengembangkan talenta sangat penting. Budaya ini mendorong eksperimen dan peningkatan keahlian. Ini membutuhkan orang yang terlatih untuk memanfaatkan, mengevaluasi, dan mempercepat AI, bukan takut terhadapnya.

Amankan dan atur AI di platform hybrid cloud

Untuk menerapkan AI, khususnya gen AI, dalam skala produksi besar, organisasi harus membangun lingkungan yang aman dan terkelola dengan baik. Skala dan dampak AI generasi berikutnya menegaskan pentingnya tata kelola dan kontrol risiko. Perusahaan AI+ mengurangi potensi risiko dengan menerapkan langkah-langkah kuat untuk mengamankan, memantau, dan menjelaskan model AI, serta memantau kontrol tata kelola, risiko, dan kepatuhan di seluruh lingkungan hybrid cloud.

Memadukan tata kelola cloud yang sudah ada dengan kontrol tata kelola AI baru sangat penting, menuntut fokus berkelanjutan untuk mematuhi perubahan regulasi yang muncul, seperti Kerangka Kerja Manajemen Risiko AI NIST, Undang-Undang AI Uni Eropa, ISO/IEC 42001 Manajemen AI, dan ISO/IEC 23894 Manajemen Risiko AI.

Mulailah hari ini

IBM® ingin bermitra dengan Anda untuk menjadi perusahaan AI+, menyediakan contoh penggunaan, strategi, arsitektur, dan pengalaman langsung yang berdampak untuk:

  • Pahami lintasan Anda saat ini
  • Bentuk strategi perusahaan AI+ Anda dengan sudut pandang dan model
  • Berkreasi bersama solusi dan arsitektur status target
  • Tentukan tata kelola dan postur risiko
  • Menyesuaikan kasus nilai bisnis
  • Kembangkan bersama sprint teknik jangka pendek utama untuk membuktikan nilai strategi perusahaan AI+ Anda

Artikel berikutnya akan mengeksplorasi setiap domain AI+ lebih dalam, menampilkan perspektif IBM® melalui arsitektur, demo, dan strategi.

Penulis

Greg Hintermeister

Distinguished Engineer; IBM Master Inventor

Jeremy Caine

Technology Strategy and Solution Leader

IBM

