Cara mempercepat strategi monetisasi data Anda dengan produk data dan AI

Monetisasi data adalah kemampuan bisnis yang dengannya organisasi dapat menciptakan dan merealisasikan nilai dari data dan aset AI. Sistem pertukaran nilai yang dibangun di atas produk data dapat mendorong pertumbuhan bisnis untuk organisasi Anda dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Pertumbuhan ini bisa berupa efektivitas biaya internal, kepatuhan risiko yang lebih kuat, peningkatan nilai ekonomi ekosistem mitra, atau melalui aliran pendapatan baru. Perangkat lunak manajemen data yang canggih dan AI generatif dapat mempercepat penciptaan kemampuan platform untuk pengiriman data dan produk AI yang siap pakai bagi perusahaan.
Menurut McKinsey dalam Harvard Business Review (tautan berada di luar ibm.com), satu produk data di bank nasional AS menyediakan 60 contoh penggunaan dalam aplikasi, yang menghilangkan kerugian USD 40M dan menghasilkan pendapatan tambahan $60M per tahun. Di sektor publik, Transport for London (tautan berada di luar ibm.com) menyediakan data gratis dan terbuka di 80 umpan data yang mendukung lebih dari 600 aplikasi dan berkontribusi hingga £130 juta untuk ekonomi London.
Monetisasi data tidak hanya “menjual kumpulan data;” (tautan berada di luar ibm.com), namun juga tentang memperbaiki pekerjaan dan meningkatkan kinerja bisnis dengan menggunakan data secara lebih baik. Inisiatif monetisasi data internal mengukur peningkatan dalam desain proses, panduan tugas dan optimalisasi data yang digunakan dalam penawaran produk atau layanan organisasi. Peluang monetisasi eksternal memungkinkan berbagai jenis data dalam format yang berbeda menjadi aset informasi yang dapat dijual atau nilainya dicatat saat digunakan.
Menciptakan nilai dari data melibatkan mengambil beberapa tindakan pada data. Menyadari bahwa nilai adalah aktivitas yang memastikan adanya manfaat ekonomi dari nilai yang diciptakan yang berkontribusi pada keuntungan organisasi (tautan berada di luar ibm.com).
Setiap organisasi memiliki potensi untuk memonetisasi data mereka; bagi banyak organisasi, ini adalah sumber daya yang belum dimanfaatkan untuk kemampuan baru. Data-as-a-Service dan pasar data sudah mapan (tautan berada di luar ibm.com) untuk menciptakan nilai data dari inisiatif yang dibangun di atas analitik data, big data, dan intelijen bisnis. Tetapi hanya sedikit organisasi yang telah melakukan pergeseran strategis untuk mengelola “data sebagai produk.” Manajemen data ini berarti menerapkan praktik pengembangan produk pada data. Organisasi berbasis data yang berkinerja tinggi telah menciptakan model bisnis baru, kemitraan utilitas, dan meningkatkan penawaran yang ada dari monetisasi data yang berkontribusi lebih dari 20% terhadap profitabilitas perusahaan (tautan berada di luar ibm.com).
Permainan kuncinya adalah memperlakukan data sebagai aset strategis dengan pendekatan produk yang berpusat pada pengguna di mana produk baru ini dapat dikonsumsi oleh beragam aplikasi. Organisasi membangun kepercayaan terhadap data dan AI mereka dengan menunjukkan transparansi dan etika, mengakui privasi data, mematuhi peraturan, dan menjaga data tetap aman dan terlindungi.
Produk data adalah data yang dirakit dari sumber yang dapat melayani serangkaian kebutuhan fungsional yang dapat dikemas ke dalam unit yang dapat dikonsumsi. Setiap produk data memiliki lingkungan siklus hidupnya sendiri di mana data dan aset AI-nya dikelola di data lakehouse khusus produk mereka. Fleksibilitas dalam pengumpulan data dimungkinkan ketika lakehouse produk terhubung ke dan menyerap data dari banyak sumber, menggunakan banyak protokol teknologi yang berbeda. Selain itu, dengan mengelola produk data sebagai unit terisolasi, solusi ini dapat memiliki fleksibilitas lokasi dan portabilitas — cloud pribadi atau publik — bergantung pada sensitivitas dan kontrol privasi yang ditetapkan untuk data. IBM® watsonx.data menawarkan fleksibilitas konektivitas dan hosting lakehouse produk data yang dibangun di Red Hat OpenShift untuk penerapan hybrid cloud terbuka.
Arsitektur data mesh kini telah muncul sebagai cara yang hemat biaya untuk menyajikan produk data ke berbagai jenis titik akhir, dengan pelacakan penggunaan, pengukuran risiko dan kepatuhan, serta keamanan yang terperinci dan kuat. Satu atau lebih produk data disajikan melalui mesh dan dikonsumsi oleh aplikasi pengguna akhir sebagai transaksi yang dapat diaudit.
Misalnya, bisnis pasar keuangan mungkin menawarkan satu produk yang memberikan umpan data pasar real-time dan yang lain menawarkan berita terkait keuangan. Seorang konsumen dapat membangun aplikasi pengambilan keputusan yang memanfaatkan kedua produk tersebut dan menawarkan opsi perdagangan berdasarkan harga dan berita politik atau lingkungan.
Mengembangkan kemampuan tergantung pada kemampuan untuk “menghubungkan titik-titik” untuk pemangku kepentingan Anda. Ini adalah rantai pasokan dari sumber data mentah Anda ke pertukaran nilai yang transparan dan dapat dilacak ketika aset data dikonsumsi dalam pengalaman pengguna akhir.
Anda dapat melakukan ini dengan mengembangkan kerangka kerja untuk monetisasi data yang menggabungkan:
Data mentah yang memicu monetisasi data akan berasal dari tiga kategori sumber: sistem perusahaan, data eksternal, dan data pribadi. Produk data dikumpulkan dari pandangan operasional dan analitis data perusahaan dan pelanggan yang dapat digabungkan dengan kumpulan data publik (belum tentu gratis). Data pribadi adalah pandangan penting di seluruh perusahaan dan data publik yang perlu dikelola dengan benar oleh organisasi. Ketika permintaan “hak untuk dilupakan“ (tautan berada di luar ibm.com) digunakan, permintaan tersebut akan menjangkau dari sumber data mentah ke target produk data.
Produk data datang dalam berbagai bentuk termasuk kumpulan data, program, dan model AI. Produk ini dikemas dan diterapkan untuk konsumsi sebagai layanan, dan dapat ada beberapa jenis layanan untuk satu produk. Jenis konsumsi layanan populer termasuk unduhan, API, dan streaming.
Ambil contoh klien yang mengintegrasikan satu set data ESG perusahaan yang berbeda ke dalam kumpulan data baru. Layanan data mereka adalah unduhan kumpulan data lengkap ditambah API yang membungkus data, yang dapat ditanyakan untuk ESG berdasarkan simbol ticker perusahaan.
Monetisasi data adalah tentang merealisasikan nilai dari data. Konsumen layanan produk data membutuhkan kemampuan untuk menemukan dan menilai suatu produk, membayarnya dan kemudian memanggil satu atau lebih titik akhir layanan untuk mengkonsumsinya. Bergantung pada model bisnis pengguna, mereka mungkin menggunakan layanan tersebut untuk digunakan sendiri dalam kemampuan mereka, atau di bawah persyaratan lisensi yang sesuai untuk membuat produk hilir atau pengalaman pelanggan menggunakan produk data untuk aliran pendapatan mereka sendiri.
Pilihan pengguna untuk konsumsi bervariasi. Pendekatan tradisional mungkin dilakukan oleh pemasok produk data dengan mendistribusikan kumpulan data berukuran besar yang cocok untuk semua secara langsung ke klien atau ke dalam beberapa pasar data digital. Untuk API, mereka mungkin telah membangunnya ke dalam ekosistem katalog dari setiap katalog cloud hyperscaler. Untuk model AI dan kumpulan data terkait, mereka dapat memanfaatkan pasar seperti Hugging Face (tautan berada di luar ibm.com). Ketentuan konsumsi ini sekarang mulai menjadi cara yang kompleks, federasi dan kurang efektif dalam memaksimalkan keuntungan dari pendapatan transaksi dan langganan.
Dengan kerangka kerja solusi monetisasi data, pengembalian nilai yang dimaksimalkan dapat berasal dari penyedia produk data menjadi bisnis SaaS data. Kerangka kerja ini mendefinisikan arsitektur referensi yang mengintegrasikan serangkaian teknologi dan produk termasuk IBM® Data dan produk AI.
Implementasi di seluruh siklus hidup penuh mencakup:
Perpanjangan lebih lanjut pada kemampuan SaaS ini adalah di mana penyedia produk data juga menawarkan lingkungan pembuat multi-penyewa dan multi-pengguna. Beberapa pihak berkolaborasi di ruang pengembangan mereka sendiri, menggunakan layanan produk data pada platform dalam penawaran mereka dan kemudian hosting untuk dikonsumsi oleh pelanggan mereka.
Banyak organisasi telah membangun sistem perangkat lunak yang matang dengan machine learning dan pembelajaran mendalam untuk mendukung proses bisnis dan penawaran pelanggan mereka. AI generatif hanya berfungsi untuk mempercepat opsi untuk desain produk data, pengiriman siklus hidup, dan manajemen operasional.
Pembangun platform dan operator dapat menggunakan model AI untuk membangun alat bantu. Pembuat konten dapat menggunakan alat tersebut untuk menemukan atau mempelajari data dalam sistem perusahaan dan domain publik. Alat bantu “co-pilot” pembuatan kode (misalnya, watsonx Code Assistant) membangun dan memelihara otomatisasi serta menciptakan pengalaman yang digerakkan oleh bahasa alami untuk operasi atau layanan pelanggan. Hal ini menambah praktik penggunaan AIOps dan analitik tingkat lanjut di sekitar fungsi keuangan dan risiko.
Pemilik produk data dan pemilik layanan dapat berinovasi dengan alat AI Generatif. Mereka dapat menambah perakitan kumpulan data dengan data sintetis yang dihasilkan dan membuat analisis baru sumber data, yang pada gilirannya dapat menghilangkan outlier dan anomali. Melakukan hal itu dapat meningkatkan kualitas data yang terintegrasi ke dalam produk data. Ini dapat digunakan untuk mengembangkan klasifikasi khusus produk data dan basis pengetahuan kumpulan data, serta membangun model AI khusus organisasi dan domain untuk ditawarkan sebagai produk.
AI generatif Enterprise mulai mengorientasikan dirinya di sekitar jenis model dan pendekatan pelatihan yang tepat. Lebih penting lagi mereka melihat kepercayaan dan transparansi kumpulan data yang dilatih model-model ini, ditambah posisi ganti rugi hukum saat menggunakannya.
Pemilik produk data yang membangun atau mengintegrasikan model tersebut harus mempertimbangkan kepercayaan dan transparansi ketika merancang pertukaran nilai. Dengan memanfaatkan watsonx.ai, peta jalan monetisasi data organisasi dapat memanfaatkan model seperti IBM® Granite untuk memastikan transparansi dan ganti rugi.
Produk dasar yang dapat digunakan untuk membangun platform ini adalah IBM Cloud Pak for Data dan IBM Cloud Pak for Integration. Komponen mereka memungkinkan pengembangan produk dan layanan data untuk konsumsi pengguna akhir pada skala produksi. watsonx.data menambahkan kemampuan lakehouse produk data dan watsonx.ai menambahkan pengembangan model AI generatif lanjutan.
Pengalaman layanan monetisasi data yang kohesif dapat dibangun dengan produk-produk ini dan alur kerja otomatisasi yang telah dirancang sebelumnya. Dibangun untuk berjalan di Red Hat OpenShift ini memberikan keuntungan dari platform yang dapat diskalakan dan dapat dibangun satu kali, menerapkan di beberapa infrastruktur on premises dan cloud publik, dan dijalankan sebagai layanan tunggal yang konsisten.
Dengan menggunakan kerangka kerja solusi IBM® ini, organisasi dapat beralih menggunakan data sebagai aset strategis dan menyuntikkan inovasi ke dalam model bisnis melalui teknologi AI perusahaan.
