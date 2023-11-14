Cara mempercepat strategi monetisasi data Anda dengan produk data dan AI

Menurut McKinsey dalam Harvard Business Review (tautan berada di luar ibm.com), satu produk data di bank nasional AS menyediakan 60 contoh penggunaan dalam aplikasi, yang menghilangkan kerugian USD 40M dan menghasilkan pendapatan tambahan $60M per tahun. Di sektor publik, Transport for London (tautan berada di luar ibm.com) menyediakan data gratis dan terbuka di 80 umpan data yang mendukung lebih dari 600 aplikasi dan berkontribusi hingga £130 juta untuk ekonomi London.

Monetisasi data tidak hanya “menjual kumpulan data;” (tautan berada di luar ibm.com), namun juga tentang memperbaiki pekerjaan dan meningkatkan kinerja bisnis dengan menggunakan data secara lebih baik. Inisiatif monetisasi data internal mengukur peningkatan dalam desain proses, panduan tugas dan optimalisasi data yang digunakan dalam penawaran produk atau layanan organisasi. Peluang monetisasi eksternal memungkinkan berbagai jenis data dalam format yang berbeda menjadi aset informasi yang dapat dijual atau nilainya dicatat saat digunakan.

Menciptakan nilai dari data melibatkan mengambil beberapa tindakan pada data. Menyadari bahwa nilai adalah aktivitas yang memastikan adanya manfaat ekonomi dari nilai yang diciptakan yang berkontribusi pada keuntungan organisasi (tautan berada di luar ibm.com).