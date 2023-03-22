Bagaimana teknologi dapat membantu menghemat pasokan air kita

Salah satu jenis limbah adalah air yang tidak dihitung atau tidak memberikan penghasilan (NRW)—yaitu air yang telah diproduksi tetapi “hilang” sebelum mencapai pengguna. Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 45 juta meter kubik air hilang setiap hari karena masalah seperti kebocoran dan ledakan pipa—dengan nilai lebih dari 3 miliar USD per tahun. Hanya dengan mengurangi jumlah NRW di negara-negara berkembang hingga setengahnya saja, akan menghasilkan air bersih yang cukup untuk melayani sekitar 90 juta orang.

Langkah pertama dalam mengurangi NRW adalah mengetahui di mana hal itu terjadi, dan di situlah solusi keberlanjutan IBM dapat membantu. Misalnya, IBM® Maximo Application Suite menggabungkan berbagai sumber informasi dari sensor Internet of Things (IoT), sistem pengawasan kontrol dan akuisisi data (SCADA), dan data inspeksi visual, dan menerapkan AI untuk mendeteksi anomali pada pipa atau pompa. Jika tekanan sistem turun dan tingkat aliran melonjak, operator akan menerima peringatan real-time bahwa ledakan pipa telah terjadi. Maximo juga efektif dalam mendeteksi perubahan kecil yang menunjukkan kebocoran kecil atau malafungsi pada peralatan pemompaan.

Cara lain untuk mengurangi NRW melibatkan pengelolaan kesehatan keseluruhan sistem distribusi air dengan lebih baik. Banyak kota dan perusahaan mengoperasikan infrastruktur dengan komponen yang menua. Bahkan di negara maju, pipa air dan saluran pembuangan dapat tetap digunakan selama lebih dari satu abad. Untuk mempertahankan sistem ini, organisasi akan sering menjadwalkan pekerjaan pemeliharaan rutin berdasarkan usia komponen. Namun pipa tertua dalam suatu sistem mungkin belum tentu yang kondisinya terburuk.

Maximo—dan IBM TRIRIGA Application Suite—dapat membantu memantau dan mengelola infrastruktur air dan memberikan insight prediktif yang memungkinkan keputusan yang lebih tepat. Maximo hadir dengan alat siap pakai yang dirancang khusus bagi industri air untuk memprediksi di mana masalah kemungkinan akan muncul berdasarkan analisis KPI. Dengan berbagai alat analitik prediktif khusus, insinyur dan operator dapat meningkatkan visibilitas terkait integritas infrastruktur mereka dan mengurangi kejadian NRW. Perusahaan utilitas juga dapat menghindari biaya yang terkait dengan pemeliharaan yang tidak perlu pada infrastruktur yang berkinerja sangat baik.

Untuk membantu meningkatkan akses ke air minum yang aman bagi semua orang, IBM berkomitmen untuk terus menawarkan teknologi kami untuk mendukung tujuan ini. Tahun ini, kelompok baru IBM Sustainability Accelerator kami—program dampak sosial pro bono global kami—akan menerapkan teknologi dan keahlian IBM untuk meningkatkan skala solusi pengelolaan air yang inovatif. IBM akan berusaha mendukung proyek-proyek yang membantu meningkatkan akses yang adil ke air minum yang aman untuk semua, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, meningkatkan manajemen sanitasi, dan mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air—serta tujuan lainnya.