Bagaimana teknologi dapat membantu menghemat pasokan air kita

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2021 menemukan bahwa 2,3 miliar orang tinggal di negara-negara yang mengalami kesulitan air yang, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, diperkirakan akan memburuk di beberapa daerah karena perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.
Untuk mempertahankan kehidupan di Bumi, kita harus melindungi kesehatan sumber daya airnya dan efisien dalam konsumsi kita, termasuk meminimalkan limbah dalam distribusi air. Tugas ini melibatkan berbagai peralatan, aset, dan orang, dan di IBM, kami memiliki pengalaman mendalam dalam menggunakan teknologi untuk menyatukan data dan sistem untuk membantu. Kami tahu bagaimana menghubungkan dan mengontekstualisasikan informasi dari berbagai sumber, dan bagaimana memanfaatkan AI untuk menerjemahkan data tersebut menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti—yang dapat membuat perbedaan nyata dalam memecahkan tantangan keberlanjutan seperti ini.
Solusi keberlanjutan kami memungkinkan organisasi untuk menggabungkan data dengan insight AI sehingga mereka dapat mengelola operasi dan mengoptimalkannya dengan lebih baik. Dengan teknologi berbasis data, kami dapat membantu organisasi mengurangi limbah dan melindungi sumber daya air berharga kita untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan masa depan.
Salah satu jenis limbah adalah air yang tidak dihitung atau tidak memberikan penghasilan (NRW)—yaitu air yang telah diproduksi tetapi “hilang” sebelum mencapai pengguna. Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 45 juta meter kubik air hilang setiap hari karena masalah seperti kebocoran dan ledakan pipa—dengan nilai lebih dari 3 miliar USD per tahun. Hanya dengan mengurangi jumlah NRW di negara-negara berkembang hingga setengahnya saja, akan menghasilkan air bersih yang cukup untuk melayani sekitar 90 juta orang.
Langkah pertama dalam mengurangi NRW adalah mengetahui di mana hal itu terjadi, dan di situlah solusi keberlanjutan IBM dapat membantu. Misalnya, IBM® Maximo Application Suite menggabungkan berbagai sumber informasi dari sensor Internet of Things (IoT), sistem pengawasan kontrol dan akuisisi data (SCADA), dan data inspeksi visual, dan menerapkan AI untuk mendeteksi anomali pada pipa atau pompa. Jika tekanan sistem turun dan tingkat aliran melonjak, operator akan menerima peringatan real-time bahwa ledakan pipa telah terjadi. Maximo juga efektif dalam mendeteksi perubahan kecil yang menunjukkan kebocoran kecil atau malafungsi pada peralatan pemompaan.
Cara lain untuk mengurangi NRW melibatkan pengelolaan kesehatan keseluruhan sistem distribusi air dengan lebih baik. Banyak kota dan perusahaan mengoperasikan infrastruktur dengan komponen yang menua. Bahkan di negara maju, pipa air dan saluran pembuangan dapat tetap digunakan selama lebih dari satu abad. Untuk mempertahankan sistem ini, organisasi akan sering menjadwalkan pekerjaan pemeliharaan rutin berdasarkan usia komponen. Namun pipa tertua dalam suatu sistem mungkin belum tentu yang kondisinya terburuk.
Maximo—dan IBM TRIRIGA Application Suite—dapat membantu memantau dan mengelola infrastruktur air dan memberikan insight prediktif yang memungkinkan keputusan yang lebih tepat. Maximo hadir dengan alat siap pakai yang dirancang khusus bagi industri air untuk memprediksi di mana masalah kemungkinan akan muncul berdasarkan analisis KPI. Dengan berbagai alat analitik prediktif khusus, insinyur dan operator dapat meningkatkan visibilitas terkait integritas infrastruktur mereka dan mengurangi kejadian NRW. Perusahaan utilitas juga dapat menghindari biaya yang terkait dengan pemeliharaan yang tidak perlu pada infrastruktur yang berkinerja sangat baik.
Untuk membantu meningkatkan akses ke air minum yang aman bagi semua orang, IBM berkomitmen untuk terus menawarkan teknologi kami untuk mendukung tujuan ini. Tahun ini, kelompok baru IBM Sustainability Accelerator kami—program dampak sosial pro bono global kami—akan menerapkan teknologi dan keahlian IBM untuk meningkatkan skala solusi pengelolaan air yang inovatif. IBM akan berusaha mendukung proyek-proyek yang membantu meningkatkan akses yang adil ke air minum yang aman untuk semua, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, meningkatkan manajemen sanitasi, dan mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air—serta tujuan lainnya.
Selain meminimalkan limbah air, kita juga harus melindungi kualitas sumber daya air. Misalnya, selama 10 tahun terakhir, IBM telah bekerja dengan Rensselaer Polytechnic Institute dan Lake George Association, sebuah kelompok advokasi danau nirlaba, di Lake George di bagian utara New York. Tujuan bersama kami adalah untuk memantau perubahan antropogenik pada danau, atau perubahan lingkungan yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh manusia. Proyek ini menggunakan sistem canggih sensor IoT, AI, teknologi analitik, dan model komputer prediktif untuk memberikan gambaran terperinci, real-time, dan berkelanjutan tentang kualitas dan pergerakan air. Ketika masalah kesehatan dan keselamatan publik muncul—seperti mekar alga berbahaya (HAB), yang dapat membuat air tidak dapat diminum bagi manusia dan hewan—proyek ini membantu kami memahami penyebabnya.
Di Lake George, para ilmuwan dan insinyur IBM melakukan riset yang mengembangkan platform terintegrasi untuk melakukan visualisasi dan analisis hampir setiap aspek penting dari danau dan daerah aliran sungai di sekitarnya. Platform ini menarik data cuaca terperinci dari IBM dengan resolusi 330 meter dan interval 10 menit, termasuk: suhu, curah hujan, kecepatan angin, tekanan udara, dan radiasi matahari. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model hidrologi dengan informasi tentang curah hujan dan pencairan salju, sehingga tim dapat memahami laju dan arah air yang mengalir ke danau. Data gabungan ini kemudian menghasilkan model hidrodinamika, yang menjelaskan bagaimana air bergerak di dalam danau itu sendiri.
Hasil dari pekerjaan ini adalah gambaran tentang bagaimana sifat fisika, kimia, dan biologi danau berubah—dari kenaikan kadar klorida yang disebabkan oleh limpasan garam pencegah beku yang digunakan di jalan sekitarnya, hingga keberadaan nutrisi dari sistem septik, instalasi pengolahan air limbah, dan pupuk yang dapat berkontribusi pada HAB. Tim kemudian menjalankan model komputer untuk menghitung bagaimana perubahan ini dapat dibalik melalui kontrol yang lebih baik dan memberi saran kepada pemerintah kota setempat tentang praktik terbaik untuk remediasi mereka. Menanggapi model yang menunjukkan ketahanan danau, atau kemampuannya untuk kembali ke kondisi yang lebih murni jika limpasan salinitas dikurangi, Lake George Association meluncurkan Inisiatif Pengurangan Garam Jalan Raya Danau George.
Teknologi sumber terbuka telah diterapkan pada danau lain di seluruh negara, termasuk Danau Chautauqua di New York Barat dan Danau Skaneateles di distrik Finger Lakes di New York.
Ada tantangan signifikan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB tentang air dan sanitasi untuk semua orang pada tahun 2030, dan mencapai tujuan ini akan membutuhkan semua ide bagus dan kolaborasi yang dapat kita kumpulkan, dibantu oleh teknologi. Untungnya, mengumpulkan data yang mendasari yang diperlukan untuk menilai kemajuan kami terhadap tujuan keberlanjutan makin menjadi prioritas bagi bisnis dan pemerintah, dan teknologi tidak hanya memungkinkan insight dari, tetapi juga transparansi data yang lebih besar. Insight dan transparansi baru ini telah memungkinkan bisnis, pemerintah, dan komunitas lokal untuk bermitra dengan cara baru melalui pengambilan keputusan yang lebih holistik yang memenuhi kebutuhan bersama mereka.
Sebagai contoh, di Melbourne, Australia, otoritas milik pemerintah yang melindungi dan mengelola sumber daya air utama untuk kota tersebut, Melbourne Water, mengolah sekitar 90% limbah di Instalasi Pengolahan Timur dan Barat. Salah satu pengeluaran utama Melbourne Water adalah konsumsi energinya, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan air. Konsumsi energi mereka menyumbang sekitar setengah dari total emisi karbon dari sektor air negara bagian setempat. Menyadari hubungan air-energi, Melbourne Water menggunakan IBM Envizi ESG Suite untuk membantu mengelola portofolio data energi transaksional secara proaktif dan untuk menghilangkan tantangan retensi dan pelaporan data yang menghambat peningkatan efisiensi operasional dan kemajuan berdasarkan tujuan keberlanjutan.
Sekarang, para pemangku kepentingan Melbourne Water memiliki akses langsung ke dalam satu sumber data untuk semua metrik energi dan emisi organisasi. Menggunakan alat pelaporan Envizi dan memanfaatkan nilai data untuk mendukung upaya keberlanjutan, Melbourne Water telah mampu berfokus melindungi pasokan air publik dan memenuhi kebutuhan pelanggannya sambil menurunkan dampak operasionalnya terhadap iklim.
Meskipun ada banyak masalah penting yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia, IBM telah berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan selama lebih dari 50 tahun. Seperti yang ditunjukkan dalam Laporan ESG 2021, IBM memandang kepemimpinan lingkungan sebagai keharusan strategis jangka panjang, yang ditunjukkan hari ini saat kami terus menetapkan tujuan ambisius dan menerapkan teknologi kami untuk mempercepat solusi bagi tantangan lingkungan global. Sebagai contoh, sebagai bagian dari 21 tujuannya untuk keberlanjutan lingkungan, tujuan konservasi air IBM adalah untuk mencapai pengurangan dari tahun ke tahun dalam penarikan air di lokasi IBM yang lebih besar di daerah yang mengalami kesulitan air.
Saat kami memperingati Hari Air Sedunia tahun ini, kami menyoroti contoh-contoh ini untuk menunjukkan bagaimana menerapkan teknologi untuk memecahkan tantangan paling mendesak seperti krisis air global dapat membantu kami membuat kemajuan yang berarti dan dapat dibuktikan menuju pencapaian tujuan keberlanjutan kami.
