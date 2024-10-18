Bagaimana kemitraan strategis mengubah cara bisnis mengadopsi dan menskalakan AI

Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi alat penting bagi bisnis, tetapi kunci untuk mewujudkan potensi penuhnya terletak pada kolaborasi. Menurut Deloitte, 94% pemimpin bisnis percaya bahwa AI sangat penting bagi kesuksesan masa depan mereka. Namun, banyak organisasi masih menghadapi hambatan dalam memperluas skala AI, termasuk kurangnya keahlian internal, pengelolaan risiko AI, dan penerapan praktik AI yang etis.

Alih-alih hanya mengandalkan solusi internal, bisnis semakin bermitra dengan inovator AI eksternal, penyedia cloud, dan lembaga riset. Kolaborasi ini memungkinkan organisasi mengakses teknologi mutakhir dan keahlian sekaligus mengurangi biaya dan risiko.

Melalui kolaborasi dengan penyedia cloud, pemimpin industri, dan inovator AI, bisnis dapat menerapkan solusi AI yang dapat diskalakan, etis, dan sesuai kebutuhan industri. Berikut lima cara kemitraan strategis membantu perusahaan menerapkan solusi AI, mencapai skalabilitas, dan mengatasi tantangan khusus industri.