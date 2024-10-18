Bagaimana kemitraan strategis mengubah cara bisnis mengadopsi dan menskalakan AI

Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi alat penting bagi bisnis, tetapi kunci untuk mewujudkan potensi penuhnya terletak pada kolaborasi. Menurut Deloitte, 94% pemimpin bisnis percaya bahwa AI sangat penting bagi kesuksesan masa depan mereka. Namun, banyak organisasi masih menghadapi hambatan dalam memperluas skala AI, termasuk kurangnya keahlian internal, pengelolaan risiko AI, dan penerapan praktik AI yang etis.
Alih-alih hanya mengandalkan solusi internal, bisnis semakin bermitra dengan inovator AI eksternal, penyedia cloud, dan lembaga riset. Kolaborasi ini memungkinkan organisasi mengakses teknologi mutakhir dan keahlian sekaligus mengurangi biaya dan risiko.
Melalui kolaborasi dengan penyedia cloud, pemimpin industri, dan inovator AI, bisnis dapat menerapkan solusi AI yang dapat diskalakan, etis, dan sesuai kebutuhan industri. Berikut lima cara kemitraan strategis membantu perusahaan menerapkan solusi AI, mencapai skalabilitas, dan mengatasi tantangan khusus industri.
Secara tradisional, hanya perusahaan besar dengan sumber daya besar yang mampu membangun infrastruktur AI yang canggih. Saat ini, kolaborasi strategis mendemokratisasikan AI, membuatnya dapat diakses oleh bisnis dari berbagai ukuran. Dengan bermitra dengan penyedia cloud dan AI, organisasi dapat mengintegrasikan AI ke dalam operasi mereka dengan lebih mudah tanpa harus membangun sistem kompleks dari awal.
Misalnya, perusahaan menengah semakin mengandalkan kemitraan untuk mempercepat skala penggunaan AI. Perusahaan jasa keuangan menengah, misalnya, dapat bermitra dengan platform analisis data berbasis AI untuk membuat keputusan investasi real-time dari kumpulan data besar. Dengan memanfaatkan keahlian penyedia eksternal, perusahaan ini dapat menerapkan AI yang dapat diskalakan tanpa harus membangun sistem milik sendiri.
Kemitraan ini memungkinkan bisnis cepat menerapkan solusi AI, mengurangi biaya pembangunan infrastruktur, dan mempercepat time to value.
Salah satu tantangan terbesar bagi organisasi dalam mengadopsi AI adalah mengelola risiko etis seperti bias, kurangnya transparansi, dan isu privasi data. Menurut McKinsey, perusahaan yang menerapkan praktik etika AI yang kuat cenderung mendapatkan kepercayaan pelanggan lebih tinggi dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Namun, banyak bisnis tidak memiliki kemampuan internal untuk memastikan tata kelola AI.
Kemitraan strategis dengan spesialis Tata Kelola AI dapat menutup kesenjangan ini. Melalui kolaborasi, bisnis dapat menerapkan sistem AI yang transparan, adil, dan etis. Misalnya, lembaga keuangan yang menggunakan AI untuk keputusan pinjaman dapat bermitra dengan pakar tata kelola untuk memastikan sistem AI mereka mengurangi bias, mematuhi regulasi, meningkatkan kepercayaan, dan menekan risiko.
Kemitraan ini membantu bisnis menerapkan solusi AI secara bertanggung jawab, melindungi mereka dari risiko reputasi dan hukum, sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
Pengembangan internal sistem AI dapat berlangsung lambat dan mahal, sehingga membatasi inovasi. Kemitraan strategis, terutama yang melibatkan platform kolaborasi terbuka, memungkinkan bisnis berinovasi lebih cepat dengan berbagi data, riset, dan alat AI dengan organisasi lain.
Misalnya, perusahaan manufaktur yang ingin mengoptimalkan rantai pasokannya dapat bermitra dengan lembaga riset yang berfokus pada logistik berbasis AI. Dengan menggabungkan sumber daya dan data, kedua pihak dapat membuat model machine learning yang memprediksi fluktuasi permintaan dengan lebih akurat. Jenis kolaborasi ini mempercepat pengembangan, memungkinkan pabrikan menerapkan solusi AI lebih cepat dibandingkan jika dilakukan sendiri.
Inisiatif kolaborasi terbuka memungkinkan bisnis memanfaatkan ekosistem inovasi AI yang lebih luas, mengurangi hambatan dalam mengadopsi teknologi mutakhir.
Personalisasi menjadi fokus utama strategi interaksi pelanggan, dengan AI sebagai pendorong utamanya. Banyak bisnis kesulitan menerapkan personalisasi berbasis AI dalam skala besar karena kompleksitas teknologinya. Namun, kemitraan dengan penyedia AI dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan memberikan perusahaan akses ke alat analisis pelanggan yang canggih.
Misalnya, peretail dapat bermitra dengan perusahaan AI untuk mengembangkan mesin rekomendasi yang menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan secara real-time, sehingga memungkinkan pemasaran yang dipersonalisasi. Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong penjualan, dan membangun loyalitas jangka panjang. Di sektor perbankan, kemitraan dengan perusahaan AI membantu institusi menerapkan chatbot yang memberikan saran keuangan yang dipersonalisasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Kemitraan AI ini memberdayakan bisnis untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dengan memberikan pengalaman yang relevan dan dipersonalisasi dalam skala besar.
Salah satu keuntungan utama kemitraan AI strategis adalah kemampuan untuk menyesuaikan solusi bagi industri tertentu. Baik di perawatan kesehatan, manufaktur, maupun logistik, setiap industri menghadapi tantangan unik yang mungkin tidak sepenuhnya diselesaikan oleh solusi AI siap pakai. Dengan bermitra dengan perusahaan yang berfokus pada AI, bisnis dapat menerapkan solusi khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak mereka.
Dalam perawatan kesehatan, misalnya, para profesional memanfaatkan AI untuk memprediksi hasil pasien dan mengoptimalkan rencana perawatan. Namun, penerapan solusi ini membutuhkan pengetahuan khusus tentang data medis dan machine learning. Melalui kemitraan dengan pengembang AI yang berspesialisasi dalam perawatan kesehatan, rumah sakit dapat menerapkan model prediktif yang meningkatkan diagnostik dan perawatan pasien.
Demikian pula, di bidang logistik, perusahaan bermitra dengan penyedia AI untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute, dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Solusi khusus ini membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh keunggulan kompetitif di industri mereka.
Dengan berkolaborasi dengan inovator AI, penyedia cloud, dan pakar industri, organisasi tidak hanya mempercepat adopsi AI, tetapi juga memastikan prosesnya etis, dapat diskalakan, dan sesuai industri. Saat bisnis menghadapi tekanan untuk berinovasi, kemitraan ini menyediakan keahlian dan alat yang dibutuhkan untuk membuka potensi penuh AI.
Pendekatan IBM® terhadap AI berfokus pada kolaborasi. Dari retail dan keuangan hingga perawatan kesehatan dan logistik, solusi AI berbasis kemitraan IBM® telah memberikan hasil bisnis nyata, mengubah industri, dan membentuk ulang cara organisasi memanfaatkan AI.
Apakah bisnis Anda siap menskalakan AI melalui kemitraan yang kuat? Temukan bagaimana aliansi strategis IBM® dengan para pemimpin teknologi dapat mempercepat transformasi berbasis AI Anda. Jelajahi solusi khusus yang menggabungkan kemampuan AI dan hybrid cloud canggih untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Baik Anda mengoptimalkan alur kerja yang ada maupun membangun sistem baru yang didukung AI, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Selami contoh penggunaan nyata dan mulai buka peluang baru bagi perusahaan Anda.