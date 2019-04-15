Bagaimana bisnis kecil dan menengah dapat melakukan analitik big data

Big data tidak perlu menjadi tantangan yang menakutkan bagi bisnis kecil atau menengah (UKM). Mengakses, menyimpan, dan menjelajahi big data dapat dilakukan oleh bisnis dengan berbagai ukuran. Masuknya data dari sensor, streaming file log audio dan video, web, dan media sosial meningkatkan volume, kecepatan, dan variasi data. Tetapi itu berarti ada peluang baru bagi UKM yang dipersiapkan dengan baik untuk mengungkap insight dan membuka nilai.
Memanfaatkan big data, kumpulan data dengan ukuran atau jenis yang melampaui kemampuan basis data relasional tradisional untuk menangkap, mengelola, dan memproses data, akan menjadi kunci ketika mengadopsi teknologi baru seperti Kecerdasan Buatan (AI), machine learning, dan Internet of Things (IoT).
Manajemen big data yang lebih baik dapat membantu UKM mengungkap pola tersembunyi, korelasi, dan insight berbasis data. UKM juga dapat mencapai analitik preskriptif dan prediktif yang mendekati waktu nyata dan pengambilan keputusan analitik untuk masa depan. Akibatnya, UKM dapat bersaing secara lebih efektif melawan pesaing mereka yang berukuran sama dan perusahaan besar yang sudah memanfaatkan teknologi ini. Dan kenyataan ini mungkin lebih dekat daripada yang dipikirkan banyak orang. Sementara UKM menghadapi tantangan big data yang unik, ada juga solusi baru yang dapat membantu mengatasinya.
UKM menghadapi tiga tantangan utama ketika mencoba membuka nilai dari big data:
IBM merancang alat mini untuk meringankan tantangan UKM yang ada dalam pikiran. Anda mungkin sudah terbiasa dengan teknologi Netezza dari IBM, yang terus ditingkatkan selama 20 tahun terakhir. Dan Anda mungkin juga akrab dengan lini peralatan IBM Integrated Analytics System (IAS) berbasis Netezza yang menggabungkan perangkat keras berkinerja tinggi dan mesin kueri basis data yang dirancang untuk pemrosesan paralel besar-besaran, pergudangan data, dan analitik.
Tetapi sekarang ada versi mini IAS yang merupakan titik awal sempurna untuk UKM yang berkembang di berbagai industri, termasuk perbankan, jasa keuangan, transportasi, dan pengiriman. Seperti lini peralatan IAS lainnya, mini sangat cocok untuk menjalankan berbagai kueri, terutama kueri menengah dan kompleks, dan memberikan hasil dengan cepat. Alih-alih menunggu insight dari sistem yang berkinerja buruk, UKM akan dapat memanfaatkan Spark tertanam IAS mini dan bertindak berdasarkan informasi baru ketika memiliki peluang terbaik untuk menghasilkan dampak.
Kesederhanaan IAS mini dan persyaratan administrasi minimal juga cocok untuk UKM yang membutuhkan gudang data analitik (tautan berada di luar ibm.com) yang tidak memiliki staf berjumlah besar khusus untuk administrasi lingkungan TI mereka. IAS mini mengintegrasikan sistem manajemen basis data, server, penyimpanan, dan kemampuan analitik canggih ke dalam satu sistem. IAS mini juga telah disetel sebelumnya dan memerlukan pemeliharaan minimal, sehingga UKM dapat segera mulai menggunakan kemampuan yang dioptimalkan sepenuhnya dan tidak akan terlalu terbebani dengan pembaruan di masa mendatang. Dan IAS mini tidak menggunakan indeks, lebih menyederhanakan konfigurasi dan implementasi dibandingkan dengan sebagian besar gudang data tradisional.
UKM yang ingin menghemat ruang juga akan senang mengetahui bahwa IAS mini memiliki faktor bentuk yang dapat dipasang di rak. Jika Anda tertarik untuk memindahkan beban kerja ke cloud, ingat bahwa alat ini siap untuk cloud karena common SQL engine (CSE) IBM. CSE mencakup layanan virtualisasi data bawaan yang mendorong kompatibilitas aplikasi dan integrasi data yang kuat, membantu aplikasi Anda bekerja di cloud atau on premises dengan repositori transaksional, gudang, atau data lake. CSE juga dapat menyediakan keamanan, tata kelola, dan manajemen di samping kemampuan pergerakan data utamanya.
IAS mini memberikan kecepatan, kesederhanaan, dan nilai luar biasa bagi UKM yang ingin menggunakan big data untuk keuntungan mereka di industri yang semakin kompetitif. Untuk mempelajari lebih lanjut dan melihat bagaimana suatu peralatan dapat sesuai dengan arsitektur Anda sendiri, jadwalkan percakapan tatap muka tanpa biaya dengan salah satu pakar peralatan gudang data kami.
Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang, dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya dan analitik serta eksekusi proyek AI yang lebih cepat.
Hubungkan strategi data dan analitik Anda dengan tujuan bisnis menggunakan 4 langkah utama ini.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Memperkenalkan Cognos Analytics 12.0, wawasan yang didukung AI untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.