Bagaimana bisnis kecil dan menengah dapat melakukan analitik big data

IBM merancang alat mini untuk meringankan tantangan UKM yang ada dalam pikiran. Anda mungkin sudah terbiasa dengan teknologi Netezza dari IBM, yang terus ditingkatkan selama 20 tahun terakhir. Dan Anda mungkin juga akrab dengan lini peralatan IBM Integrated Analytics System (IAS) berbasis Netezza yang menggabungkan perangkat keras berkinerja tinggi dan mesin kueri basis data yang dirancang untuk pemrosesan paralel besar-besaran, pergudangan data, dan analitik.

Tetapi sekarang ada versi mini IAS yang merupakan titik awal sempurna untuk UKM yang berkembang di berbagai industri, termasuk perbankan, jasa keuangan, transportasi, dan pengiriman. Seperti lini peralatan IAS lainnya, mini sangat cocok untuk menjalankan berbagai kueri, terutama kueri menengah dan kompleks, dan memberikan hasil dengan cepat. Alih-alih menunggu insight dari sistem yang berkinerja buruk, UKM akan dapat memanfaatkan Spark tertanam IAS mini dan bertindak berdasarkan informasi baru ketika memiliki peluang terbaik untuk menghasilkan dampak.

Kesederhanaan IAS mini dan persyaratan administrasi minimal juga cocok untuk UKM yang membutuhkan gudang data analitik (tautan berada di luar ibm.com) yang tidak memiliki staf berjumlah besar khusus untuk administrasi lingkungan TI mereka. IAS mini mengintegrasikan sistem manajemen basis data, server, penyimpanan, dan kemampuan analitik canggih ke dalam satu sistem. IAS mini juga telah disetel sebelumnya dan memerlukan pemeliharaan minimal, sehingga UKM dapat segera mulai menggunakan kemampuan yang dioptimalkan sepenuhnya dan tidak akan terlalu terbebani dengan pembaruan di masa mendatang. Dan IAS mini tidak menggunakan indeks, lebih menyederhanakan konfigurasi dan implementasi dibandingkan dengan sebagian besar gudang data tradisional.

UKM yang ingin menghemat ruang juga akan senang mengetahui bahwa IAS mini memiliki faktor bentuk yang dapat dipasang di rak. Jika Anda tertarik untuk memindahkan beban kerja ke cloud, ingat bahwa alat ini siap untuk cloud karena common SQL engine (CSE) IBM. CSE mencakup layanan virtualisasi data bawaan yang mendorong kompatibilitas aplikasi dan integrasi data yang kuat, membantu aplikasi Anda bekerja di cloud atau on premises dengan repositori transaksional, gudang, atau data lake. CSE juga dapat menyediakan keamanan, tata kelola, dan manajemen di samping kemampuan pergerakan data utamanya.



IAS mini memberikan kecepatan, kesederhanaan, dan nilai luar biasa bagi UKM yang ingin menggunakan big data untuk keuntungan mereka di industri yang semakin kompetitif. Untuk mempelajari lebih lanjut dan melihat bagaimana suatu peralatan dapat sesuai dengan arsitektur Anda sendiri, jadwalkan percakapan tatap muka tanpa biaya dengan salah satu pakar peralatan gudang data kami.