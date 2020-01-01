Bagaimana Seasonal Forecast Dapat Memengaruhi Penjualan Retail Anda

Pergeseran musim dapat sangat memengaruhi pasar retail. Ketika suhu melonjak atau turun, konsumen akan mengubah kebiasaan pembelian mereka dan mempersiapkan bisnis Anda untuk apa pun yang sangat penting pada hari-hari mendatang. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah memahami seasonal forecast dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi penjualan retail Anda.
Setelah memiliki pemahaman yang baik tentang seasonal forecast, Anda dapat mempelajari cara memanfaatkannya agar menguntungkan Anda. Di bawah ini, kami melihat lebih dekat bagaimana cuaca memengaruhi industri retail dan bagaimana penggunaan seasonal forecast dapat meminimalkan risiko yang disebabkan cuaca sekaligus mendorong penjualan.
Cuaca dapat memengaruhi bisnis Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda pertimbangkan dan persiapan merupakan hal yang penting. Perubahan perkiraan — baik mendadak atau diperkirakan — dapat berdampak buruk pada penjualan Anda.
Misalnya, jika suhu naik, penjualan produk mungkin terpengaruh, atau Anda mungkin akan mengamati peningkatan permintaan untuk air kemasan, tabir surya, atau semprotan serangga. Mengantisipasi sebelum cuaca terjadi akan menempatkan Anda pada posisi yang lebih baik sehingga Anda dapat memenuhi rak penjualan dengan produk yang tepat, memangkas harga saat diperlukan, dan memberi tahu pelanggan.
Meskipun Anda mungkin siap untuk menghadapi kuartal ini, tidak semuanya akan berjalan dengan sesuai. Perkiraan cuaca panas atau dingin yang tidak sesuai dengan musim dapat menyebabkan masalah tidak terduga pada rencana yang mungkin sudah Anda miliki.
Penting juga untuk mencatat efek cuaca terhadap proses pengiriman. Hujan, hujan es, atau salju dapat menyebabkan keterlambatan waktu pengiriman, jadi berhati-hatilah.
Jika memiliki data cuaca di tangan Anda sebelumnya, Anda dapat meminimalkan risiko cuaca terhadap bisnis.
Mengetahui perkiraan — dan memahami bagaimana mempersiapkannya — dapat membantu Anda menghindari masalah umum seperti:
Dalam industri retail, kepuasan pelanggan adalah hal terpenting. Pengalaman pelanggan yang negatif akan berdampak buruk pada merek, jadi prioritas Anda adalah mencegah hal itu terjadi. Melakukan upaya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan memuaskan tidak hanya akan meningkatkan bisnis Anda tetapi akan membuat konsumen datang kembali untuk membeli lebih banyak produk.
Mempertimbangkan data cuaca dalam membuat rencana untuk potensi rintangan dalam prosesnya adalah cara yang bagus untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Meminimalkan risiko yang terkait dengan cuaca selalu menjadi tantangan karena variabel yang tidak diketahui yang mungkin Anda hadapi, tetapi sangat penting untuk memiliki rencana untuk kemungkinan skenario apa pun.
Bekerja dengan perkiraan mingguan tidaklah ideal, tetapi ada opsi yang lebih canggih yang dapat Anda pertimbangkan. Sebagai contoh, ambil seasonal forecast. Memanfaatkan seasonal forecast dapat memberi Anda insight tentang cara mempersiapkan diri untuk beberapa minggu atau bulan ke depan.
Perkiraan Musiman dan Submusiman (tautan berada di luar ibm.com) dari The Weather Company dapat membantu Anda merencanakan pergeseran pasar yang dapat memengaruhi profitabilitas Anda dalam jangka waktu 3-5 minggu, 1-4 bulan, dan 5-7 bulan. Memiliki pengetahuan ini dapat membantu Anda mendorong penjualan alih-alih menyaksikannya merosot.
Solusi seasonal forecast dapat memberikan perkiraan berdasarkan cuaca yang diantisipasi tiga bulan ke depan sedangkan solusi perkiraan submusiman dapat diperbarui setiap minggu. Kedua solusi dapat digunakan di bidang retail.
Mengulas dan memahami seasonal forecast akan memberi Anda kesempatan untuk meletakkan produk di rak yang relevan sesuai dengan seasonal forecast. Ini juga berarti Anda dapat menarik produk dari rak atau memangkas harga untuk menyingkirkan inventaris lama.
Cuaca berpotensi berdampak negatif pada penjualan Anda jika Anda membiarkan alam mengambil jalannya. Namun, ketika Anda dapat memprediksi risikonya, Anda dapat mengandalkan hasil yang positif. Memikirkan perkiraan akan memberi Anda keunggulan kompetitif dan mendorong penjualan, apa pun musimnya.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perkiraan musiman dan submusiman dapat menguntungkan bisnis retail Anda, hubungi kami (tautan berada di luar ibm.com) hari ini.
