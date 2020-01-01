Bagaimana Seasonal Forecast Dapat Memengaruhi Penjualan Retail Anda

Cuaca dapat memengaruhi bisnis Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda pertimbangkan dan persiapan merupakan hal yang penting. Perubahan perkiraan — baik mendadak atau diperkirakan — dapat berdampak buruk pada penjualan Anda.

Misalnya, jika suhu naik, penjualan produk mungkin terpengaruh, atau Anda mungkin akan mengamati peningkatan permintaan untuk air kemasan, tabir surya, atau semprotan serangga. Mengantisipasi sebelum cuaca terjadi akan menempatkan Anda pada posisi yang lebih baik sehingga Anda dapat memenuhi rak penjualan dengan produk yang tepat, memangkas harga saat diperlukan, dan memberi tahu pelanggan.

Meskipun Anda mungkin siap untuk menghadapi kuartal ini, tidak semuanya akan berjalan dengan sesuai. Perkiraan cuaca panas atau dingin yang tidak sesuai dengan musim dapat menyebabkan masalah tidak terduga pada rencana yang mungkin sudah Anda miliki.

Penting juga untuk mencatat efek cuaca terhadap proses pengiriman. Hujan, hujan es, atau salju dapat menyebabkan keterlambatan waktu pengiriman, jadi berhati-hatilah.