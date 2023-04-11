Bagaimana komitmen kami terhadap etika, kepercayaan, dan transparansi membedakan IBM®

Tidak ada yang bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya sendirian. Itulah sebabnya IBM® melampaui perusahaan kami sendiri dan memungkinkan mitra ekosistem kami sambil mengadvokasi kebijakan yang akan menetapkan preseden positif untuk etika teknologi dan dapat membantu masyarakat dan komunitas kita berkembang.

Pada tahun 2022, kami melampaui target kami untuk melatih 1.000 mitra ekosistem dalam etika teknologi. Sekarang, IBM® berkomitmen untuk melatih 1.000 pemasok teknologi dalam etika teknologi pada tahun 2025. Selain itu, IBM® bekerja untuk melibatkan pemasoknya dalam praktik yang sehat, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, etika, dan perencanaan/manajemen risiko.

IBM berfokus untuk mendorong dampak etis ini lebih jauh ke depan. Kami melibatkan pembuat kebijakan dan pemimpin global untuk mempromosikan ide-ide yang dapat membantu memacu pertumbuhan dan inovasi dengan teknologi baru atau mengatasi tantangan masyarakat. Misalnya, beberapa sorotan advokasi kami untuk tahun 2022 termasuk mengadvokasi CHIPS dan Undang-Undang Sains tahun 2022 dan mendukung pengesahan Pelaporan Insiden Keamanan Siber untuk Undang-Undang Infrastruktur Kritis pada tahun 2022, yang memungkinkan pendekatan pemerintah secara keseluruhan untuk mempersiapkan dan merespons ancaman dunia maya dengan cepat. Ini hanyalah beberapa contoh upaya yang IBM diambil untuk membuat dampak etis. Pelajari lebih lanjut dan cari tahu inisiatif lainnya di IBM Impact Report 2022 kami.