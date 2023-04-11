Bagaimana komitmen kami terhadap etika, kepercayaan, dan transparansi membedakan IBM®

Teknologi baru dan perkembangan inovasi yang pesat menimbulkan pertanyaan dan tantangan di pasar saat ini. Di IBM, kami telah menciptakan teknologi baru secara bertanggung jawab dan dengan tujuan yang jelas selama lebih dari satu abad. Dan kami tahu bahwa tidak ada yang dapat mengatasi tantangan ini sendirian. Bersama dengan pembuat kebijakan, peneliti, klien, dan pemangku kepentingan lainnya, kami secara proaktif berusaha memahami skenario perubahan ini dan mengembangkan perlindungan teknologi dan kebijakan.
Sebagaimana tercermin dalam Laporan Dampak IBM®, kami bekerja keras untuk menjadi contoh bagi rekan-rekan industri kami, mitra, dan sesama pemimpin tentang cara membangun dampak positif dengan menerapkan etika teknologi dan berkomitmen untuk percaya dan transparansi dalam praktik dan produk kami dalam skala global. Berikut adalah beberapa cara IBM® bekerja untuk memiliki dampak etika positif yang langgeng.
Bagi IBM®, ini dimulai dengan menciptakan budaya etika di seluruh perusahaan. Dari Dewan Etika AI kami dan Prinsip dan Pilar Kepercayaan dan Transparansi kami, hingga upaya privasi data dan keamanan data kami, kami memprioritaskan praktik etis dan transparan.
Di pusat upaya teknologi terpercaya IBM® adalah Dewan Etika AI, yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan dari seluruh perusahaan, yang disatukan untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kami dan mempraktikkannya. Dewan ini menanamkan prinsip-prinsip perusahaan ke dalam pengambilan keputusan bisnis dan produk.
Selain itu, cara utama lain yang dilakukan IBM® dalam memprioritaskan tanggung jawab teknologi adalah dengan menerapkan Prinsip-prinsip IBM® untuk Kepercayaan dan Transparansi serta pilar-pilar kami untuk AI yang dapat dipercaya pada produk yang kami rancang, kembangkan, dan gunakan. Kami juga bekerja untuk menetapkan praktik terbaik industri sebagai anggota Data & Trust Alliance, yang mengeluarkan alat dan sumber daya yang berguna seperti Perlindungan Bias Algoritmik untuk Tenaga Kerja dan Data Bertanggung Jawab & AI Diligence untuk M & A. Selain itu, kami telah menciptakan alat untuk membantu memastikan bahwa sistem AI selaras dengan prinsip-prinsip etika. Misalnya, kami telah mengembangkan kerangka kerja dan produk seperti IBM® Design for Sustainability, OpenPagesIBM® TM with Watson, IBM® watsonTM Knowledge Catalog, dan IBM® AI FactSheets.
Pekerjaan kami juga meluas ke upaya privasi data dan keamanan kami. Misalnya, IBM® mempertahankan pendekatan manajemen risiko multifaset untuk mengidentifikasi dan membantu mengatasi risiko keamanan siber. Ini termasuk kebijakan dan prosedur di mana IBM® mengelola infrastruktur dan datanya, serta penilaian kontrol teknis dan metode untuk mengidentifikasi risiko yang muncul. Sebagai contoh, Prinsip-prinsip Keamanan dan Privasi Data IBM® kami adalah serangkaian komitmen keamanan dan privasi yang komprehensif kepada klien kami yang mempertimbangkan standar industri, praktik-praktik standar IBM®, dan persyaratan peraturan.
Tidak ada yang bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya sendirian. Itulah sebabnya IBM® melampaui perusahaan kami sendiri dan memungkinkan mitra ekosistem kami sambil mengadvokasi kebijakan yang akan menetapkan preseden positif untuk etika teknologi dan dapat membantu masyarakat dan komunitas kita berkembang.
Pada tahun 2022, kami melampaui target kami untuk melatih 1.000 mitra ekosistem dalam etika teknologi. Sekarang, IBM® berkomitmen untuk melatih 1.000 pemasok teknologi dalam etika teknologi pada tahun 2025. Selain itu, IBM® bekerja untuk melibatkan pemasoknya dalam praktik yang sehat, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, etika, dan perencanaan/manajemen risiko.
IBM berfokus untuk mendorong dampak etis ini lebih jauh ke depan. Kami melibatkan pembuat kebijakan dan pemimpin global untuk mempromosikan ide-ide yang dapat membantu memacu pertumbuhan dan inovasi dengan teknologi baru atau mengatasi tantangan masyarakat. Misalnya, beberapa sorotan advokasi kami untuk tahun 2022 termasuk mengadvokasi CHIPS dan Undang-Undang Sains tahun 2022 dan mendukung pengesahan Pelaporan Insiden Keamanan Siber untuk Undang-Undang Infrastruktur Kritis pada tahun 2022, yang memungkinkan pendekatan pemerintah secara keseluruhan untuk mempersiapkan dan merespons ancaman dunia maya dengan cepat. Ini hanyalah beberapa contoh upaya yang IBM diambil untuk membuat dampak etis. Pelajari lebih lanjut dan cari tahu inisiatif lainnya di IBM Impact Report 2022 kami.