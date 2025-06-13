Untuk memulai, inilah cerita tentang salah satu klien favorit saya sepanjang masa: departemen kepolisian yang besar. Klien ini berbeda dari semua klien lain yang pernah ditemui sebelumnya. Ketika kami memulai keterlibatan kami dengan anggota dewan pengatur AI departemen kepolisian, banyak dari mereka tidak tahu mengapa mereka ada di sana.

Alasannya adalah karena mereka semua memiliki keahlian luas di bidang kepolisian. Mereka akan mengatakan bahwa mereka bukan pakar dalam hal kecerdasan buatan (AI) atau machine learning (ML). Mereka akan bertanya, 'Mengapa Anda membutuhkan saya di dewan pemerintahan ini?'.

Oleh karena itu, upaya kami dimulai dengan menjelaskan mengapa mereka ada di sana dan mengapa penting untuk memiliki kebijaksanaan dan keahlian mereka dalam topik yang dibahas. Namun kami tidak berhenti di situ, kami harus menunjukkan mengapa mereka dibutuhkan. Mereka perlu belajar dan memahami bahwa apa yang mereka bawa ke solusi AI ini sangat penting untuk melakukan AI dengan benar. Agar implementasi AI berhasil, penting untuk mengutamakan manusia.

Cara kami terhubung dengan mereka adalah dengan secara aktif menunjukkan kepada mereka bahwa bagian tersulit dalam mengembangkan AI dengan benar bukanlah hal teknis semata. Memiliki pakar domain—pakar sejati di bidang penegakan hukum—sangat penting. Orang-orang ini memahami data, konteks di mana data tersebut dikumpulkan, dan hubungan antara titik-titik data, memastikan bahwa AI yang tepat dibangun, dipelihara, dan dikelola secara bertanggung jawab.

Beberapa taktik yang kami gunakan adalah latihan design thinking atau pemikiran desain yang berasal dari kelompok desain AI IBM sendiri. Latihan pemikiran desain ini menjawab sejumlah pertanyaan seperti:

Apakah kami memiliki orang yang tepat di tempat itu?

Apa masalah inti yang kami coba selesaikan?

Apakah kami memiliki data yang tepat dan pemahaman yang tepat tentang data menurut pakar domain untuk membuat inisiatif AI ini menjadi hidup?

Prinsip AI taktis mana yang harus tercermin dalam sistem AI kita demi mendapatkan kepercayaan publik? Dan bagaimana kita mendefinisikan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut?

Apa efek yang tidak diinginkan dari model AI ini?

Bagaimana Anda akan mendekati mitigasi risiko secara sengaja?

Siapa saja persona yang perlu kita bangun?

Apa yang perlu kita sampaikan mengenai penggunaan yang diinginkan dan tidak diinginkan dari AI ini?

Pekerjaan introspektif ini harus dilakukan dalam lingkungan yang mengutamakan kerendahan hati dan inklusivitas, keamanan psikologis dan melibatkan orang-orang dengan beragam pengalaman hidup di dunia. Hasil dari pekerjaan ini adalah bahwa tim akhirnya memiliki bahasa yang telah lama mereka butuhkan. Hal ini memungkinkan mereka mengomunikasikan dengan jelas kepada pembangun atau pembeli apa yang mesti dikembangkan atau diperoleh untuk mengkurasi solusi AI secara bertanggung jawab.