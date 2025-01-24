Pentingnya keamanan siber dalam rantai pasokan pangan terus meningkat seiring industri agrifood yang semakin terdigitalisasi. Peningkatan praktik pertanian pintar (smart farming) membuat serangan siber bahkan dapat memengaruhi proses penanaman dan panen. Selain proses produksi dan distribusi, serangan siber juga dapat berdampak pada keamanan pangan. Misalnya, serangan siber dapat mengganggu teknologi yang memantau suhu makanan selama produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kontaminasi.

Keamanan siber sangat penting dalam industri ini karena satu masalah pada satu segmen dapat dengan cepat menyebar secara global. Dengan proses kompleks yang membawa makanan dari pertanian ke meja, satu kerentanan pada satu perusahaan kecil saja dapat berdampak besar pada rantai pasokan. Selain itu, banyak perusahaan agrifood sangat bergantung pada vendor pihak ketiga.

“Salah satu tantangan dengan serangan ransomware adalah bahwa mereka dapat menyebabkan konsekuensi bagi pemasok atau mitra perusahaan korban, selain dampak langsung pada perusahaan korban itu sendiri. Mengingat sifat industri pangan dan pertanian yang terintegrasi dan saling terhubung, gangguan pada satu perusahaan kemungkinan akan memiliki [efek] berantai,” menurut Laporan Ransomware Farm to Table oleh Food Ag ISAC.

Misalnya, banyak rantai toko kelontong menyewa vendor untuk mengangkut produk dari gudang ke toko. Serangan siber pada perusahaan transportasi dapat melumpuhkan sistem penting, menyebabkan makanan tidak tiba tepat waktu dan menghasilkan rak yang kosong.

“Serangan yang menargetkan pemasok, distributor atau penyedia logistik dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk, kekurangan atau pengenalan produk palsu. Gangguan dalam rantai pasokan dapat menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya memengaruhi profitabilitas perusahaan tetapi juga memengaruhi ketersediaan pangan dan meningkatkan harga bagi konsumen,” lapor majalah Food Safety.

Menurut Forbes, Agen Khusus FBI Gene Kowel, berbicara di Simposium Ancaman Pertanian FBI Agustus di Nebraska, mengatakan: “Risiko siber dan ancaman keamanan nasional terhadap pertanian, peternakan, dan fasilitas pengolahan makanan tumbuh secara eksponensial. Ancaman berkembang, menjadi lebih kompleks dan parah.” Ia juga menyatakan bahwa empat ancaman utama yang dihadapi sektor pertanian adalah serangan ransomware, malware asing, pencurian data dan kekayaan intelektual, serta bioterorisme yang berdampak pada produksi pangan dan pasokan air. Selain itu, ia memperingatkan bahwa entitas asing secara aktif berusaha untuk mengacaukan industri pertanian A.S.