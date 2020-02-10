Industri game telah berkembang dari awal yang sederhana. Kita yang cukup tua untuk mengingat bermain Super Mario di konsol 16-bit tahu bagaimana industri game sederhana itu telah berkembang menjadi dunia game realitas virtual yang penuh emosi, menantang, dan menghargai ketepatan serta perencanaan.
Game seperti PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adalah game online multipemain masif (MMO) di mana karakter pemain disesuaikan dengan kepribadian mereka dan karenanya harus hidup di dunia yang adil. Setiap ketidakadilan terhadap karakter mencerminkan pemain itu sendiri. Karakter tidak “mati” seperti Mario, dan mereka tidak mengejar tujuan jauh seperti menyelamatkan putri di kastil. Game semacam ini memiliki taruhan emosional tinggi dan sangat dekat dengan dinamika kehidupan nyata.
Sebagian besar game ini disiarkan secara online (tautan berada di luar ibm.com) dan para pemain menggunakan aset virtual layaknya sumber daya dunia nyata untuk mencapai tujuan tertentu dan membangun keunggulan mereka. Game dengan cepat menjadi olahraga dunia. Ini adalah USD 138 miliar (tautan berada di luar ibm.com) industri pada tahun 2019.
Seiring pertumbuhan industri, muncul pula masalah baru. Masalah ini tidak ada satu dekade lalu karena game saat itu belum mendekati realitas (tautan berada di luar ibm.com). Dengan hadirnya headset realitas virtual (VR) dan kemampuan streaming data 5G, tantangan tersebut perlu diatasi sebelum menghambat pertumbuhan industri besar ini.
Sebagian besar hambatan ini berasal dari kurangnya transparansi dan kepercayaan antara pengembang game dan pemain. Permainan sering memiliki ekonomi di dalamnya. Ekonomi ini sepenuhnya dikendalikan oleh pengembang. Pengguna juga menginginkan keadilan dan transparansi dalam hal transaksi dan kepemilikan aset.
Blockchain telah menjadi anugerah bagi banyak industri yang minim akuntabilitas. Inti teknologi ini adalah kemampuannya menciptakan lingkungan tanpa kepercayaan yang memungkinkan transaksi permanen antara dua orang asing melalui internet.
Blockchain menyediakan buku besar transparan dan terdesentralisasi yang disimpan secara kriptografis di berbagai node di seluruh dunia. Tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan jaringan, tidak ada basis data tunggal yang dapat diserang, dan transaksi tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Biaya transaksi yang rendah memungkinkan transfer uang atau aset token ke seluruh dunia tanpa perantara. Transaksi ini tidak melalui perantara mana pun dan karenanya transaksi nyaris seketika.
Blockchain memecahkan beberapa masalah utama dalam industri game saat ini. Mari kita lihat beberapa masalah dan bagaimana blockchain dapat menyelesaikannya:
Salah satu perkembangan dalam game modern adalah penggunaan aset untuk menyelesaikan misi. Anda membutuhkan senjata, alat peraga, lingkungan, mobil, pesawat, karakter, dan elemen seni. Game modern bergantung pada aset-aset ini yang jumlahnya terbatas dan dapat dibeli dengan uang nyata sebagai pembelian dalam game atau diperoleh saat pemain maju dalam permainan.
Permainan harus netral agar pemain mau bekerja keras atau mengeluarkan uang untuk mendapatkan aset tersebut. Namun saat ini, tidak ada akuntabilitas maupun transparansi. Karena aset ini bersifat virtual, pengembang game bisa saja membuatnya dalam jumlah tak terbatas atau memanipulasi pasar dengan memberikannya kepada pemain tertentu. Transparansi dan verifikasi harus diterapkan.
Blockchain memungkinkan tokenisasi aset-aset ini dan pembentukan pasar aset game yang terdesentralisasi. Karena buku besar terbuka untuk diperiksa dan diverifikasi oleh semua orang, tingkat kepercayaan meningkat. Selain itu, gamer dapat mengunjungi pasar terdesentralisasi untuk membeli aset virtual dengan harga wajar berdasarkan buku pesanan terbuka.
Salah satu sifat aset ini yang membuatnya berharga adalah kelangkaan. Namun, dalam pengaturan saat ini, pemain tidak bisa mengetahui seberapa langka sebuah pelat baja Kevlar. Jika aset tersebut diterbitkan di blockchain, pemain dapat dengan mudah memverifikasi jumlah totalnya di buku besar blockchain. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya nilai pasar aset tersebut.
Platform game dihosting di server terpusat, dan transaksi sering dilakukan melalui perangkat mobile atau desktop tanpa langkah keamanan yang memadai. Selain itu, aset yang disimpan dalam akun game dapat dicuri. Keamanannya tidak sebanding dengan rekening bank kita, meskipun akun game tersebut sangat berharga.
Blockchain dikenal sebagai cara paling aman untuk menyimpan nilai. Mereka dirancang agar tidak dapat diretas. Menyimpan aset game digital di blockchain akan meningkatkan keamanan bagi pemain yang telah bekerja keras mengumpulkannya.
Blockchain dapat menyimpan nilai dalam bentuk token yang tidak dapat dipertukarkan (tautan berada di luar ibm.com) atau NFT. Token ini mewakili nilai yang unik. Game memiliki aset yang unik dan dapat dikoleksi. Aset-aset ini sangat berharga. NFT dapat digunakan untuk mewakili barang-barang tersebut, membuatnya mudah disimpan di dompet serta lebih murah untuk dijual dan diperdagangkan di pasar terbuka.
Saat ini, aset digital diperdagangkan di dalam game atau di bursa seperti Wax, OpenSea, dan RareBits. Pertukaran tersebut dapat dibuat lebih transparan melalui bursa terdesentralisasi dalam bentuk token. Pembayaran di platform tradisional memiliki risiko, seperti terpapar penipu atau membeli aset palsu. Bursa terdesentralisasi di blockchain mengatasi masalah tersebut.
Permainan adalah dunia global. Pemain dari berbagai negara rutin bermain game seperti Counter-Strike satu sama lain. Bagaimana mereka dapat mentransfer aset tanpa menunggu berhari-hari untuk pemrosesan pembayaran dan hambatan hukum?
Blockchain akan memungkinkan pembayaran instan di seluruh dunia. Ini berarti tidak akan ada batasan.
Persimpangan antara blockchain dan game adalah dunia menarik yang memungkinkan realitas hampir autentik di lingkungan virtual. Dengan kemajuan VR, dunia ini berpotensi semakin terintegrasi dengan pengalaman dunia nyata kita, melampaui apa yang dapat kita bayangkan saat ini.
Kami menyaksikan revolusi dalam game dan blockchain. Dikombinasikan, keduanya akan menciptakan ekosistem yang berfungsi dengan lancar, menjadikan blockchain tetap tak terlihat di latar belakang.
Dari waktu ke waktu, kami mengundang para pemimpin pemikiran industri, pakar akademis, dan mitra ke blog Blockchain Pulse untuk berbagi pendapat dan insight mereka tentang tren terkini di blockchain. Meskipun pendapat dalam postingan blog ini adalah milik mereka sendiri dan tidak selalu mencerminkan pandangan IBM, blog ini berupaya untuk menyambut semua sudut pandang ke dalam percakapan.