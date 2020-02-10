Blockchain telah menjadi anugerah bagi banyak industri yang minim akuntabilitas. Inti teknologi ini adalah kemampuannya menciptakan lingkungan tanpa kepercayaan yang memungkinkan transaksi permanen antara dua orang asing melalui internet.

Blockchain menyediakan buku besar transparan dan terdesentralisasi yang disimpan secara kriptografis di berbagai node di seluruh dunia. Tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan jaringan, tidak ada basis data tunggal yang dapat diserang, dan transaksi tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Biaya transaksi yang rendah memungkinkan transfer uang atau aset token ke seluruh dunia tanpa perantara. Transaksi ini tidak melalui perantara mana pun dan karenanya transaksi nyaris seketika.

Blockchain memecahkan beberapa masalah utama dalam industri game saat ini. Mari kita lihat beberapa masalah dan bagaimana blockchain dapat menyelesaikannya:

Verifikasi dan transparansi

Salah satu perkembangan dalam game modern adalah penggunaan aset untuk menyelesaikan misi. Anda membutuhkan senjata, alat peraga, lingkungan, mobil, pesawat, karakter, dan elemen seni. Game modern bergantung pada aset-aset ini yang jumlahnya terbatas dan dapat dibeli dengan uang nyata sebagai pembelian dalam game atau diperoleh saat pemain maju dalam permainan.

Permainan harus netral agar pemain mau bekerja keras atau mengeluarkan uang untuk mendapatkan aset tersebut. Namun saat ini, tidak ada akuntabilitas maupun transparansi. Karena aset ini bersifat virtual, pengembang game bisa saja membuatnya dalam jumlah tak terbatas atau memanipulasi pasar dengan memberikannya kepada pemain tertentu. Transparansi dan verifikasi harus diterapkan.

Blockchain memungkinkan tokenisasi aset-aset ini dan pembentukan pasar aset game yang terdesentralisasi. Karena buku besar terbuka untuk diperiksa dan diverifikasi oleh semua orang, tingkat kepercayaan meningkat. Selain itu, gamer dapat mengunjungi pasar terdesentralisasi untuk membeli aset virtual dengan harga wajar berdasarkan buku pesanan terbuka.

Kelangkaan yang dapat diverifikasi

Salah satu sifat aset ini yang membuatnya berharga adalah kelangkaan. Namun, dalam pengaturan saat ini, pemain tidak bisa mengetahui seberapa langka sebuah pelat baja Kevlar. Jika aset tersebut diterbitkan di blockchain, pemain dapat dengan mudah memverifikasi jumlah totalnya di buku besar blockchain. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya nilai pasar aset tersebut.

Keamanan

Platform game dihosting di server terpusat, dan transaksi sering dilakukan melalui perangkat mobile atau desktop tanpa langkah keamanan yang memadai. Selain itu, aset yang disimpan dalam akun game dapat dicuri. Keamanannya tidak sebanding dengan rekening bank kita, meskipun akun game tersebut sangat berharga.

Blockchain dikenal sebagai cara paling aman untuk menyimpan nilai. Mereka dirancang agar tidak dapat diretas. Menyimpan aset game digital di blockchain akan meningkatkan keamanan bagi pemain yang telah bekerja keras mengumpulkannya.

Barang Koleksi

Blockchain dapat menyimpan nilai dalam bentuk token yang tidak dapat dipertukarkan (tautan berada di luar ibm.com) atau NFT. Token ini mewakili nilai yang unik. Game memiliki aset yang unik dan dapat dikoleksi. Aset-aset ini sangat berharga. NFT dapat digunakan untuk mewakili barang-barang tersebut, membuatnya mudah disimpan di dompet serta lebih murah untuk dijual dan diperdagangkan di pasar terbuka.

Pertukaran aset digital

Saat ini, aset digital diperdagangkan di dalam game atau di bursa seperti Wax, OpenSea, dan RareBits. Pertukaran tersebut dapat dibuat lebih transparan melalui bursa terdesentralisasi dalam bentuk token. Pembayaran di platform tradisional memiliki risiko, seperti terpapar penipu atau membeli aset palsu. Bursa terdesentralisasi di blockchain mengatasi masalah tersebut.

Waktu dan biaya transaksi

Permainan adalah dunia global. Pemain dari berbagai negara rutin bermain game seperti Counter-Strike satu sama lain. Bagaimana mereka dapat mentransfer aset tanpa menunggu berhari-hari untuk pemrosesan pembayaran dan hambatan hukum?

Blockchain akan memungkinkan pembayaran instan di seluruh dunia. Ini berarti tidak akan ada batasan.