J: Mari kita lihat dunia kesehatan. Dalam podcast terbaru saya, The Art of Automation, saya baru saja mewawancarai kepala Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Kami membahas betapa banyak waktu yang dihabiskan dokter dan tenaga perawat untuk tugas-tugas klerikal, alih-alih fokus pada hal yang jauh lebih penting seperti menentukan diagnosis. AI modern tidak hanya mampu mengambil alih tugas-tugas administratif tersebut, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan diagnostik mereka secara signifikan—misalnya, membantu menentukan apakah titik buram pada hasil pemindaian merupakan kanker atau bukan. Kombinasi ini luar biasa kuat. Ini benar-benar memberi mereka kemampuan super.

Hal serupa juga terjadi di dunia teknologi informasi. Manajer TI ingin menghabiskan lebih sedikit waktu menangani masalah teknis berlevel rendah dan dapat menyelesaikan isu-isu penting dengan lebih cepat. Mereka juga ingin memprediksi dampak dari setiap perubahan sebelum perubahan tersebut diterapkan, sehingga masalah di tingkat hilir. AI mampu membantu mereka mencapai semua tujuan itu.

Jadi ketika saya berbicara tentang menjadi manusia super, itu berangkat dari dua langkah penting untuk meningkatkan efisiensi—membiarkan AI menangani pekerjaan rutin agar tim Anda terbebas dari beban itu, lalu memberdayakan mereka dengan kemampuan AI untuk mencapai hal-hal luar biasa yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Setelah tahun 2020, perusahaan-perusahaan menyadari bahwa mereka perlu mengambil langkah pertama. Pandemi mempercepat kebutuhan akan efisiensi secara drastis. Namun, berhenti di sana berarti melewatkan peluang besar. Ketika Anda melangkah ke tahap berikutnya dan membekali karyawan dengan kekuatan AI untuk melakukan pekerjaan bernilai lebih tinggi, manfaat yang Anda dapatkan dari otomatisasi akan meningkat jauh lebih besar.