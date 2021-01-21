Jerry Cuomo adalah IBM® Fellow sekaligus CTO of Automation di IBM®. Ia dikenal sebagai kontributor produktif dalam bisnis perangkat lunak IBM®, menghadirkan produk dan teknologi yang memberikan dampak besar pada cara industri menjalankan perdagangan melalui web di seluruh dunia. Jerry memegang lebih dari 100 paten AS di berbagai bidang, termasuk hybrid cloud, blockchain, pemrosesan transaksi, dan kecerdasan buatan. Saat ini, Jerry menjadi pembawa acara ‘The Art of Automation‘, sebuah podcast yang mengulas penerapan AI dan otomatisasi di dunia perusahaan.
J: Menggunakan teknologi untuk membuat hidup orang lebih baik. Mampu memberikan kembali kepada masyarakat adalah hal yang penting. Teknologi yang hanya sekadar teknologi, terus terang saja, lama-lama terasa membosankan. Tetapi ketika kita benar-benar bisa mengubah kehidupan seseorang, baik di tempat kerja maupun di rumah, di situlah saya merasa paling bersemangat.
J: Otomatisasi berbasis kecerdasan buatan mengubah cara kita bekerja dengan memberi lebih banyak ruang bagi orang untuk menyalurkan bakat dan energi mereka pada pekerjaan yang bernilai tinggi. Setiap tahun, perusahaan masih menghabiskan miliaran jam untuk tugas-tugas repetitif, dan AI mampu mengangkat beban itu agar karyawan bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kami menyebutnya memberi waktu bagi kecemerlangan. Kita dapat menggunakan AI untuk mengubah manusia menjadi manusia super.
J: Mari kita lihat dunia kesehatan. Dalam podcast terbaru saya, The Art of Automation, saya baru saja mewawancarai kepala Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Kami membahas betapa banyak waktu yang dihabiskan dokter dan tenaga perawat untuk tugas-tugas klerikal, alih-alih fokus pada hal yang jauh lebih penting seperti menentukan diagnosis. AI modern tidak hanya mampu mengambil alih tugas-tugas administratif tersebut, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan diagnostik mereka secara signifikan—misalnya, membantu menentukan apakah titik buram pada hasil pemindaian merupakan kanker atau bukan. Kombinasi ini luar biasa kuat. Ini benar-benar memberi mereka kemampuan super.
Hal serupa juga terjadi di dunia teknologi informasi. Manajer TI ingin menghabiskan lebih sedikit waktu menangani masalah teknis berlevel rendah dan dapat menyelesaikan isu-isu penting dengan lebih cepat. Mereka juga ingin memprediksi dampak dari setiap perubahan sebelum perubahan tersebut diterapkan, sehingga masalah di tingkat hilir. AI mampu membantu mereka mencapai semua tujuan itu.
Jadi ketika saya berbicara tentang menjadi manusia super, itu berangkat dari dua langkah penting untuk meningkatkan efisiensi—membiarkan AI menangani pekerjaan rutin agar tim Anda terbebas dari beban itu, lalu memberdayakan mereka dengan kemampuan AI untuk mencapai hal-hal luar biasa yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.
Setelah tahun 2020, perusahaan-perusahaan menyadari bahwa mereka perlu mengambil langkah pertama. Pandemi mempercepat kebutuhan akan efisiensi secara drastis. Namun, berhenti di sana berarti melewatkan peluang besar. Ketika Anda melangkah ke tahap berikutnya dan membekali karyawan dengan kekuatan AI untuk melakukan pekerjaan bernilai lebih tinggi, manfaat yang Anda dapatkan dari otomatisasi akan meningkat jauh lebih besar.
J: Ya. Baik di sisi TI maupun bisnis, kesalahpahaman terbesar adalah bahwa otomatisasi yang didukung AI hanya ditujukan untuk para ilmuwan data. Padahal tidak demikian. Bagi kami, teknologi ini dibuat untuk semua orang. AI justru membuat otomatisasi tingkat lanjut menjadi lebih mudah diakses oleh pengguna bisnis pada umum.
A: IBM® menghadirkan empat kekuatan yang saya kira harus dimiliki.
Pertama, kami merangkul data tidak terstruktur. Tanpa AI canggih, otomatisasi biasanya terbatas pada proses dan data yang terstruktur. Padahal, perusahaan memiliki begitu banyak data tidak terstruktur yang berisik dan berantakan. Dengan AI dan teknologi seperti neural networks untuk menanamkan, kita dapat mendeteksi pola dan memahami data tidak terstruktur tersebut. IBM® memiliki paten khusus dalam portofolio kami untuk kemampuan ini, dan kami ahli dalam memadukan data terstruktur dan tidak terstruktur. Hasilnya, kami dapat mengotomatiskan lebih banyak proses di seluruh perusahaan Anda dibandingkan vendor yang tidak memiliki kemampuan tingkat lanjut seperti ini.
Kedua, kami menawarkan satu platform terpadu untuk otomatisasi bisnis dan TI, sementara sebagian besar pasar justru memisahkan keduanya. Anda harus mengotomatiskan keduanya agar efektif. Platform kami memanfaatkan Watson Machine Learning dan kerangka kerja pemrosesan bahasa alami yang digunakan bersama di seluruh perusahaan, didukung teknologi hybrid cloud yang canggih. Singkatnya, pendekatan ini memungkinkan kolaborasi yang kuat serta berbagi insight antar tim dan sistem untuk terus meningkatkan otomatisasi.
Ketiga, sistem kami menarik data dari ekosistem yang unik, luas, dan beragam, memungkinkan perusahaan beralih ke otomatisasi cerdas yang bersifat prediktif dan mampu mencegah masalah sebelum terjadi. Kami memanfaatkan catatan insiden, log perubahan historis, serta model machine learning dari berbagai sumber seperti Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub, dan banyak lainnya. Pendekatan ini mengubah cara perusahaan mengelola risiko. Kemampuan proaktif seperti ini tidak mungkin dicapai tanpa ekosistem data yang beragam.
Terakhir, kami tidak akan memaksa Anda berpindah platform cloud. Banyak organisasi menggunakan lima atau enam cloud berbeda dan tidak ingin mengubahnya. Baik sebagian maupun keseluruhan, kami dapat menjalankan teknologi AI dan otomatisasi kami di mana pun pelanggan menyimpan data mereka, baik di IBM® Cloud, Google Cloud, Amazon, atau yang lainnya. Inilah salah satu pembeda utama IBM®.
J: Kami sering membantu organisasi memangkas waktu pemrosesan hingga 90%. Banco Popular adalah contoh yang bagus; mereka menggunakan IBM® Robotic Process Automation untuk menangani lebih dari 100 proses manual, banyak di antaranya sangat kompleks. Tugas yang sebelumnya memakan waktu 10 menit kini bisa diselesaikan hanya dalam 10 detik. Dan para karyawan di bank dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak perlu menjadi pakar teknologi, mereka hanya perlu memahami cara menggunakan alatnya.
J: Tidak. Itu adalah kesalahpahaman lain yang tidak berlaku untuk otomatisasi cerdas. Proses dua langkah—menggunakan AI untuk membebaskan karyawan dari tugas tingkat rendah dan kemudian melatih ulang mereka agar dapat mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih bernilai—memungkinkan perusahaan mempertahankan tenaga kerja sekaligus meningkatkan efektivitas dan keuntungan. Mengkomunikasikan hal ini secara jelas dan terbuka kepada karyawan sepanjang perjalanan otomatisasi sangatlah penting.
IBM® menempatkan dampak otomatisasi terhadap manusia sebagai inti dari setiap strategi. Tujuannya selalu membantu pekerja menjadi lebih efektif dan memberi mereka ruang untuk menunjukkan kecemerlangan—karena merekalah satu-satunya sumber kecemerlangan itu. AI saat ini dapat menghasilkan hasil yang baik. Tetapi pengalaman kami menunjukkan bahwa hasil yang benar-benar luar biasa—yang dibutuhkan untuk mengungguli para pesaing—hanya muncul ketika teknologi dipadukan dengan manusia. Saya tidak melihat hal itu akan berubah.
J: Ya, saya menemukan cara menggunakan tiga titik dalam pesan teks untuk menandakan bahwa lawan bicara Anda sedang mengetik. Itu terjadi bertahun-tahun lalu dan sampai sekarang saya masih saja menerima surat kebencian karenanya.
Pelajari cara menggabungkan alat pengoptimalan biaya APM dan hybrid cloud membantu organisasi dalam mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.
Pelajari cara memosisikan ulang tim TI Anda serta menambahkan AI dan otomatisasi TI ke organisasi Anda untuk kesuksesan bisnis.
Memanfaatkan kekuatan AI dan otomatisasi untuk memecahkan masalah secara proaktif di seluruh tumpukan aplikasi.