Peretas dapat menggunakan AI untuk menunjukkan kerentanan produk MFT yang berbeda dan memiliki kode penulisan AI untuk mengeksploitasi peretasan tersebut. Salah satu kelemahan terbesar dari sistem MFT lama adalah bahwa mereka mengandalkan aturan yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko. Jika seorang hacker menemukan jalan keluar dari aturan tersebut, sistem mungkin tidak menyadarinya sampai terlambat.

AI mengambil pendekatan yang berbeda: ia dapat mengurai peristiwa secara real-time dan mempelajari seperti apa perilaku " normal " dalam transfer file Anda dan menandai apa pun yang tidak sesuai. Ini juga dapat mendeteksi kode peristiwa yang ditandai untuk peretasan, seperti alamat IP dari daftar blokir yang mencoba masuk, sertifikat yang dicabut atau serangan penolakan layanan (DoS). AI juga dapat deteksi unggahan file yang tidak dibatasi, seperti yang baru-baru ini terjadi pada perangkat lunak transfer file tertentu.

Untuk menggunakan contoh lain, katakanlah sistem Anda biasanya menjalankan transfer file selama jam kerja, namun tiba-tiba ada sejumlah besar data yang ditransfer ke beberapa lokasi yang tidak diketahui di tengah malam. Sistem MFT yang ditingkatkan AI tidak akan menunggu Anda menyadarinya. Ini akan menghentikan transfer, menyelidiki anomali dan memanggil tim TI Anda untuk mencegah kemungkinan pelanggaran data. Pertahanan proaktif semacam ini adalah pengubah permainan. Ini berarti bahwa bisnis dapat merespons ancaman secara instan alih-alih setelah kerusakan dilakukan.