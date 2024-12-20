Selama bertahun-tahun, sistem transfer berkas terkelola (MFT) telah membentuk tulang punggung proses pertukaran data sensitif seperti catatan keuangan, informasi pelanggan, dan informasi rantai pasokan, membantu memastikan informasi pindah dengan aman antar organisasi. Tetapi ketika ancaman siber menjadi lebih maju, bahkan sistem MFT tradisional perlu ditingkatkan.
Di situlah kecerdasan buatan masuk. Dengan kemampuannya untuk menganalisis volume data yang sangat besar, mengenali pola dan beradaptasi dengan cepat, AI mengubah cara perusahaan mendekati keamanan MFT. Berikut adalah pandangan lebih dekat pada 5 cara AI meningkatkan standar dan mengapa itu penting bagi bisnis.
Peretas dapat menggunakan AI untuk menunjukkan kerentanan produk MFT yang berbeda dan memiliki kode penulisan AI untuk mengeksploitasi peretasan tersebut. Salah satu kelemahan terbesar dari sistem MFT lama adalah bahwa mereka mengandalkan aturan yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko. Jika seorang hacker menemukan jalan keluar dari aturan tersebut, sistem mungkin tidak menyadarinya sampai terlambat.
AI mengambil pendekatan yang berbeda: ia dapat mengurai peristiwa secara real-time dan mempelajari seperti apa perilaku " normal " dalam transfer file Anda dan menandai apa pun yang tidak sesuai. Ini juga dapat mendeteksi kode peristiwa yang ditandai untuk peretasan, seperti alamat IP dari daftar blokir yang mencoba masuk, sertifikat yang dicabut atau serangan penolakan layanan (DoS). AI juga dapat deteksi unggahan file yang tidak dibatasi, seperti yang baru-baru ini terjadi pada perangkat lunak transfer file tertentu.
Untuk menggunakan contoh lain, katakanlah sistem Anda biasanya menjalankan transfer file selama jam kerja, namun tiba-tiba ada sejumlah besar data yang ditransfer ke beberapa lokasi yang tidak diketahui di tengah malam. Sistem MFT yang ditingkatkan AI tidak akan menunggu Anda menyadarinya. Ini akan menghentikan transfer, menyelidiki anomali dan memanggil tim TI Anda untuk mencegah kemungkinan pelanggaran data. Pertahanan proaktif semacam ini adalah pengubah permainan. Ini berarti bahwa bisnis dapat merespons ancaman secara instan alih-alih setelah kerusakan dilakukan.
Enkripsi sangat penting untuk keamanan data dalam transit, tetapi hanya sebagus sistem di belakangnya. Kunci yang dikelola dengan buruk atau metode enkripsi yang ketinggalan zaman dapat membuat file Anda terbuka untuk diserang. AI meningkatkan ini dengan manajemen kunci langsung.
Ketika kunci enkripsi dipantau secara real-time dan 1 dikompromikan, AI dapat deteksi masalah dan secara otomatis memutar kunci, membuat kunci yang dikompromikan 1 tidak berguna. Ini juga menganalisis kekuatan protokol enkripsi, memastikan mereka selalu up to date dan siap untuk bertahan melawan teknik peretasan terbaru.
Saat kita pindah menuju masa depan di mana quantum dapat menantang standar enkripsi, AI memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memelihara Kriptografi Pasca-Quantum.
Sebagian besar pelanggaran data terjadi karena penggunaan akses yang tidak tepat oleh seseorang yang memiliki kredensial yang valid, baik karyawan atau orang luar. Metode kontrol akses statis, seperti kata sandi atau izin preset, gagal. AI menawarkan cara yang lebih cerdas untuk menangani akses dengan mempelajari bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem.
Katakanlah seorang karyawan yang biasanya mentransfer file kecil tiba-tiba mencoba mengunduh sejumlah besar data sensitif yang biasanya tidak mereka butuhkan. AI akan mengenali anomali ini dan bertindak — baik dengan memicu langkah-langkah otentikasi tambahan, menandai aktivitas untuk ulasan atau bahkan memblokir akses sepenuhnya.
AI juga dapat mengidentifikasi risiko jangka panjang. Jika perilaku seseorang berubah secara drastis dari waktu ke waktu — seperti berulang kali mengakses file yang biasanya tidak mereka gunakan — itu bisa mengindikasikan ancaman orang dalam. Semakin dini tanda bahaya ini ditangani, semakin baik, menyelamatkan bisnis dari masalah yang lebih besar di kemudian hari.
Kita cenderung fokus pada ancaman peretas, tetapi sistem yang aman juga harus dapat diandalkan. Jika sistem MFT Anda mati karena masalah teknis, itu menciptakan pembukaan bagi aktor jahat. AI juga melangkah di sini, dengan memprediksi dan mencegah kegagalan sebelum terjadi.
AI dapat memantau kinerja sistem MFT Anda, melihat pola yang mengindikasikan kemungkinan adanya masalah-seperti tren peningkatan tingkat kesalahan atau kecepatan transfer yang lebih lambat-dan kemudian memperingatkan tim Anda untuk mengambil tindakan korektif secara proaktif dan menghindari waktu henti yang tidak terduga.
Think seperti lampu mesin periksa untuk sistem MFT Anda, hanya saja jauh lebih pintar. AI mengawasi masalah sebelum muncul dan membuat operasi Anda berjalan tanpa terganggu.
Baik itu bidang kesehatan, keuangan atau retail, sebagian besar bisnis terbiasa dengan peraturan tentang pemrosesan dan penyimpanan informasi, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) atau Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS). Ketidakpatuhan tidak hanya ilegal, tetapi juga merusak kepercayaan pelanggan pada perusahaan Anda. Tetapi melacak target yang bergerak melelahkan.
AI dan Digital Loss Prevention (DLP) menyederhanakan kepatuhan dengan secara otomatis memantau semua transfer data untuk pelanggaran peraturan. Ini mengidentifikasi apakah data pribadi sensitif dikirim ke lokasi yang tidak sah. Ini juga membantu memastikan bahwa file dienkripsi dengan benar sebelum transfer. Selain itu, ia mengembangkan log terperinci dari setiap transfer, sehingga lebih mudah untuk menunjukkan kepatuhan selama audit.
AI tidak hanya bereaksi terhadap masalah kepatuhan; ini membantu Anda tetap berada di depan mereka. Dengan menganalisis tren perubahan peraturan, mungkin disarankan untuk menyesuaikan proses Anda sebelum Anda keluar dari kepatuhan.
Transfer file yang aman lebih dari sekedar teknologi — ini tentang kepercayaan. Mitra dan pelanggan Anda perlu tahu bahwa data mereka aman bersama Anda. Mengintegrasikan AI ke dalam sistem MFT Anda membuat Anda tetap mengikuti ancaman hari ini dan mempersiapkan Anda untuk ancaman yang akan datang besok.
AI tidak hanya menambahkan lapisan perlindungan lain; itu membuat seluruh sistem Anda lebih pintar, lebih cepat, dan lebih Resilient. Dari menghentikan ancaman secara real time hingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang selalu berubah, AI membantu bisnis membangun jenis sistem yang kuat dan aman yang mereka butuhkan untuk berkembang di dunia yang terhubung.
Jika Anda belum mulai menjelajahi MFT bertenaga AI, sekaranglah saatnya. Dengan alat dan strategi yang tepat, Anda dapat mengubah sistem transfer file Anda menjadi keunggulan kompetitif.
