Musim liburan musim dingin adalah periode terpenting bagi penjualan retail, yang sering mencapai seperlima dari total penjualan tahunan. Tahun ini, penjualan retail AS dari Black Friday hingga Cyber Monday diperkirakan mencapai rekor 75 miliar USD. Rekor 183,4 juta orang berencana berbelanja di toko maupun online selama akhir pekan Thanksgiving yang panjang.

Selama liburan, pelanggan mengharapkan pengiriman gratis, cepat, dan pengalaman yang mulus serta andal. Memenuhi harapan ini penting untuk mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan.

Bagaimana bisnis Anda dapat memastikan kesiapan menghadapi lonjakan permintaan tiba-tiba sekaligus tetap memberikan pengalaman belanja yang mulus untuk membangun loyalitas pelanggan?