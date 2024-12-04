Musim liburan musim dingin adalah periode terpenting bagi penjualan retail, yang sering mencapai seperlima dari total penjualan tahunan. Tahun ini, penjualan retail AS dari Black Friday hingga Cyber Monday diperkirakan mencapai rekor 75 miliar USD. Rekor 183,4 juta orang berencana berbelanja di toko maupun online selama akhir pekan Thanksgiving yang panjang.
Selama liburan, pelanggan mengharapkan pengiriman gratis, cepat, dan pengalaman yang mulus serta andal. Memenuhi harapan ini penting untuk mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan.
Bagaimana bisnis Anda dapat memastikan kesiapan menghadapi lonjakan permintaan tiba-tiba sekaligus tetap memberikan pengalaman belanja yang mulus untuk membangun loyalitas pelanggan?
Pemenuhan pesanan retail saat musim liburan menimbulkan tantangan akibat volume pesanan yang tinggi, jadwal yang ketat, dan ekspektasi pelanggan yang meningkat. Peretail yang tidak siap berisiko kehilangan uang akibat tiga hal utama:
Pelanggan kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap pengalaman berbelanja mereka, terutama terkait penahan pintu liburan dan hadiah. Bahkan, dalam survei online orang dewasa AS yang merayakan liburan musim dingin, 86% menyatakan bahwa pengiriman hadiah tepat waktu adalah prioritas utama.
Memenuhi harapan ini tidak mudah—terutama ketika operator pengiriman menghadapi keterbatasan kapasitas yang memicu penundaan dan tenggat waktu terlewat. Dengan banyak pembeli berebut penawaran waktu terbatas yang sama, bahkan sedikit penundaan atau pengalaman kurang optimal dapat menimbulkan frustrasi dan kekecewaan.
Ketika peretail gagal memenuhi ekspektasi tinggi, dampaknya bukan hanya pada kepuasan pelanggan, tetapi juga pada reputasi merek, penjualan, dan loyalitas jangka panjang. Dalam survei yang sama, 85% responden menyatakan tidak akan kembali berbelanja pada peretail setelah pengalaman pengiriman yang buruk. Dalam lingkungan retail saat ini, ketika pelanggan memiliki banyak pilihan, peretail tidak dapat mengambil risiko tersebut.
Pelanggan mengharapkan visibilitas inventaris dan tingkat stok yang akurat. Jika perusahaan terlalu berkompromi dan membatalkan pesanan karena kekurangan stok, hal ini menciptakan kesenjangan kepercayaan yang signifikan. Ketika barang habis stok, pelanggan frustrasi akibat penundaan backorder yang lama atau pesanan yang tidak terpenuhi, yang menurunkan kepuasan dan berpotensi menyebabkan hilangnya penjualan. Peretail di AS dan Kanada kehilangan 349 miliar USD dalam bentuk penjualan yang hilang pada 2022 akibat produk yang berlebihan atau kehabisan stok.
Setelah musim liburan berakhir, lonjakan pengembalian barang dapat membuat peretail kewalahan. Faktanya, 31% pembeli merencanakan pengembalian yang tak terelakkan dengan melakukan bracketing—membeli beberapa hadiah dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengembalikannya nanti. Peretail harus berupaya mengurangi pengembalian dengan menjanjikan inventaris yang lebih akurat. Dengan memastikan tingkat stok tercermin secara akurat, Anda dapat menetapkan harapan yang tepat bagi pembeli dan mengurangi kemungkinan pembatalan maupun pengembalian pesanan.
Selama musim liburan, peretail sering menghadapi berbagai tantangan yang mengurangi efisiensi pemenuhan. Sistem penangkapan pesanan lama mungkin sulit diskalakan, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan. Sistem usang ini sering kekurangan fleksibilitas dan otomatisasi yang dibutuhkan untuk menangani volume pesanan tinggi. Hal ini menyulitkan peretail untuk memenuhi harapan pemenuhan yang cepat dan akurat, yang pada akhirnya memengaruhi penjualan dan loyalitas pelanggan selama puncak liburan. Konsumen kini menuntut transaksi yang mulus, efisien, dan transparan, dengan komunikasi yang jelas mengenai penerimaan pesanan dan estimasi kedatangan yang tepat waktu. Situs web yang mogok saat lalu lintas tinggi atau kegagalan mengirim konfirmasi pesanan tepat waktu dapat membuat pelanggan ragu apakah pembelian mereka akan dipenuhi.
Dengan ekspektasi pelanggan yang meningkat dan lonjakan pesanan yang tak terduga, sistem manajemen order management (OMS) yang kuat dan modern menjadi sangat penting untuk kesuksesan bisnis Anda di musim liburan ini. OMS yang tepat dapat merampingkan pemrosesan pesanan, mengoptimalkan manajemen inventaris, dan meningkatkan komunikasi pelanggan, sekaligus meminimalkan kesalahan dan penundaan selama periode belanja yang sibuk.
Volume pesanan yang diproses tepat waktu dan diteruskan ke gudang sangat penting untuk mencegah penundaan yang mengganggu pengalaman belanja. Peretail mengandalkan panggilan API yang akurat untuk menampilkan ketersediaan stok secara real-time, sehingga pembeli mendapatkan gambaran tepat tentang apa yang dapat dibeli, sekaligus meningkatkan kepercayaan pada peretail.
OMS modern akan menampilkan KPI utama untuk membantu melacak volume pesanan, terutama selama lonjakan pasca-Thanksgiving saat pembeli memanfaatkan penawaran Black Friday. Sistem ini menangkap data secara real-time dan memberikan insight langsung pada berbagai KPI, seperti:
Mari kita lihat bagaimana IBM® Sterling OMS mendukung peretail pada musim belanja ini melalui data volume pesanan real-time dari sistem kami, dengan insight tentang kinerja aplikasi dan kesehatan infrastruktur yang didukung platform observabilitas Instana.
Dalam tangkapan layar, terlihat lonjakan besar volume pesanan untuk Black Friday, mencapai 4,5 kali lipat dari volume pesanan harian normal.
OMS ini menskalakan dengan lancar untuk menangani puncak pesanan yang mencakup lebih dari 42 juta baris dan 6 miliar panggilan API selama 7 hari (27 November–3 Desember), dengan kecepatan pemrosesan 180 pesanan/detik.
Skala panggilan API menunjukkan bagaimana IBM® Sterling OMS dapat menskalakan untuk memastikan peretail memberikan informasi akurat dan real-time yang dibutuhkan pelanggan saat berbelanja liburan.
Di sisi inventaris, layanan mikro kami menangani 16 miliar transaksi dalam 7 hari terakhir (26 November hingga 3 Desember), dengan puncak 62.000 transaksi per detik (TPS). Selain itu, dampak AI terlihat dari 25 juta baris pesanan yang dioptimalkan oleh mesin AI kami, yang berarti pesanan tersebut kemungkinan menghasilkan profitabilitas lebih tinggi bagi peretail.
Anda dapat melihat bahwa OMS yang tepat mampu menangani lonjakan musiman dengan lancar sambil tetap memastikan profitabilitas yang penting bagi keberhasilan peretail. Ini membantu menjaga margin dengan mengoptimalkan inventaris, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kecepatan pemenuhan. Menempatkan platform yang fleksibel, dapat disusun, dan dapat diskalakan di inti arsitektur Anda memberdayakan bisnis untuk tetap tangkas dan responsif, mendorong pertumbuhan, serta cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar dan musim.
Pelajari bagaimana IBM® Sterling OMS dapat membantu bisnis Anda di musim liburan ini
