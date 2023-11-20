Mengintegrasikan aplikasi dan data perawatan kesehatan dengan FHIR+HL7

FHIR mengacu pada standar sebelumnya seperti HL7 Versi 2 (V2) dan HL7 Versi 3 (V3) dan menggunakan standar web umum seperti RESTful API, XML, JSON, dan HTTP. Menggunakan REST API membuat FHIR lebih efisien karena memungkinkan konsumen data untuk meminta informasi sesuai permintaan, daripada berlangganan umpan yang membagikan semua data apakah diperlukan segera atau tidak (seperti yang terjadi pada versi HL7 sebelumnya).

HL7 FHIR REST API dapat digunakan dengan aplikasi mobile, komunikasi berbasis cloud, berbagi data berbasis EHR, komunikasi server real-time, dan banyak lagi. Menggunakan FHIR, pengembang perangkat lunak dapat mengembangkan aplikasi perawatan kesehatan berbasis browser standar yang memungkinkan pengguna mengakses data klinis dari sistem perawatan kesehatan apa pun terlepas dari sistem operasi dan perangkat yang digunakan.

FHIR lebih mudah dipelajari dan diimplementasikan daripada versi sebelumnya dan menyediakan interoperabilitas out-of-the-box. Standar FHIR juga memungkinkan pendekatan arsitektur yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sistem modern atau lama.