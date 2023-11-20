Mengintegrasikan aplikasi dan data perawatan kesehatan dengan FHIR+HL7

Penyedia layanan kesehatan saat ini menggunakan berbagai macam aplikasi dan data di seluruh ekosistem mitra yang luas untuk mengelola alur kerja harian mereka. Mengintegrasikan aplikasi dan data ini sangat penting untuk keberhasilan mereka, memungkinkan mereka untuk memberikan perawatan pasien secara efisien dan efektif.
Terlepas dari kemampuan transformasi data dan Integrasi yang membuat pertukaran data lebih cepat dan lebih mudah antar aplikasi, industri kesehatan telah tertinggal karena sensitivitas dan kompleksitas data yang terlibat. Memang, beberapa data layanan kesehatan masih ditransmisikan dalam format fisik, menghambat kemampuan penyedia untuk mendapatkan manfaat dari Integrasi dan otomatisasi.
Health Level Seven (HL7) adalah serangkaian standar internasional yang dirancang untuk alamat tantangan ini. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989, standar diciptakan oleh Health Level Seven International, sekelompok pemimpin teknologi dan perawatan kesehatan dengan tujuan memberikan dukungan alur kerja rumah sakit yang lebih baik. HL7 telah menyediakan seperangkat standar atribut pasien dan kejadian klinis untuk meningkatkan interoperabilitas dalam perawatan kesehatan.
Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) adalah versi terbaru dari HL7.
Spesifikasi FHIR mendefinisikan standar untuk pertukaran data layanan kesehatan, termasuk bagaimana informasi layanan kesehatan dapat dibagikan antara sistem komputer yang berbeda terlepas dari cara penyimpanannya. Standar FHIR menjelaskan elemen data, pesan dan format dokumen, serta antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk bertukar catatan kesehatan elektronik (EHR) dan catatan medis elektronik (EMR). FHIR adalah sumber terbuka, menyediakan API terbuka yang memungkinkan pertukaran data waktu nyata secara terus-menerus.
FHIR memudahkan pasien untuk mengelola perawatan mereka, bahkan jika mereka melihat beberapa penyedia di organisasi perawatan kesehatan yang berbeda dan menggunakan beberapa paket (beberapa pembayar menggunakan beberapa EHR). Dengan membuat catatan kesehatan pasien pribadi tunggal yang terpadu yang mengintegrasikan data dari format yang berbeda, standar FHIR memberikan pandangan lengkap informasi pasien untuk meningkatkan koordinasi perawatan secara keseluruhan dan dukungan keputusan klinis. Semua orang mendapat manfaat dari solusi perawatan kesehatan yang lebih efektif, dipersonalisasi, terintegrasi, dan hemat biaya.
FHIR mengacu pada standar sebelumnya seperti HL7 Versi 2 (V2) dan HL7 Versi 3 (V3) dan menggunakan standar web umum seperti RESTful API, XML, JSON, dan HTTP. Menggunakan REST API membuat FHIR lebih efisien karena memungkinkan konsumen data untuk meminta informasi sesuai permintaan, daripada berlangganan umpan yang membagikan semua data apakah diperlukan segera atau tidak (seperti yang terjadi pada versi HL7 sebelumnya).
HL7 FHIR REST API dapat digunakan dengan aplikasi mobile, komunikasi berbasis cloud, berbagi data berbasis EHR, komunikasi server real-time, dan banyak lagi. Menggunakan FHIR, pengembang perangkat lunak dapat mengembangkan aplikasi perawatan kesehatan berbasis browser standar yang memungkinkan pengguna mengakses data klinis dari sistem perawatan kesehatan apa pun terlepas dari sistem operasi dan perangkat yang digunakan.
FHIR lebih mudah dipelajari dan diimplementasikan daripada versi sebelumnya dan menyediakan interoperabilitas out-of-the-box. Standar FHIR juga memungkinkan pendekatan arsitektur yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sistem modern atau lama.
Sementara FHIR kompatibel dengan standar HL7 V2 dan CDA, organisasi harus bermigrasi ke FHIR untuk manfaatkan arah baru untuk pertukaran data informasi kesehatan. Namun, banyak penyedia masih mengandalkan versi standar HL7 sebelumnya, membuat beberapa tim TI tidak yakin apakah mereka harus menulis ulang aplikasi yang ada untuk HL7 V2 atau menggantinya.
