Organisasi menghadapi dilema yang sulit: alat untuk menjangkau kandidat telah berlipat ganda, tetapi kemampuan untuk membuat keputusan perekrutan yang baik dengan cepat masih tampak sulit dipahami. Peran pekerjaan tetap belum terpenuhi lebih lama dari yang diperlukan dan kandidat yang memenuhi syarat berhenti di tengah proses. Ketidakefisienan ini menguras energi perekrut, merugikan merek perusahaan, dan meningkatkan biaya bisnis.
Menurut Kim Morick, pemimpin SDM yang berorientasi AI di IBM Consulting, talenta terbaik tersedia untuk direkrut selama rata-rata hanya 10 hari. Konsekuensi dari proses perekrutan yang buruk bertambah dengan cepat, terutama mengingat laju perubahan di lingkungan kerja saat ini.
Menurut survei terhadap 750 eksekutif dari IBM Institute of Business Value, 87% pemimpin bisnis percaya bahwa untuk mewujudkan potensi penuh dari masa depan yang didukung AI, mereka harus memiliki orang yang tepat dalam peran yang tepat.
Deloitte menemukan bahwa 93% pekerja yang disurvei oleh organisasi tersebut percaya bahwa bergerak di luar konstruksi pekerjaan tradisional sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Pada saat ini, kemampuan beradaptasi sama pentingnya dengan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya dan ketangkasan—bagi para manajer perekrutan dan alur proses talenta—sangatlah penting.
Strategi rekrutmen yang efektif bukan hanya tentang kecepatan. Strategi ini berkaitan dengan mengurangi upaya yang sia-sia dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di sepanjang prosesnya. “Efisiensi perekrutan bukan tentang melakukan proses yang sama dengan lebih cepat,” kata Rob Enright, Pemimpin Global untuk Akuisisi Bakat di IBM Consulting. “Ini tentang membuat penilaian yang lebih baik dengan bukti yang lebih jelas dan lebih sedikit pilihan yang tidak relevan.”
Dinamika ini terutama benar dalam lingkungan perekrutan yang terus berkembang dan padat platform. Karena teknologi telah memungkinkan calon karyawan membanjiri organisasi dengan resume di seluruh saluran pencarian kandidat, tim perekrutan telah beralih ke teknologi yang sama untuk membantu menyaring pilihan yang tidak relevan. Namun, penerapan teknologi demi efisiensi perekrutan harus selalu memiliki kriteria keberhasilan yang jelas. Kuncinya mengatakan bahwa Enright “merancang pekerjaan terlebih dahulu, kemudian menerapkan teknologi.”
Menurut Enright, organisasi menciptakan nilai paling besar melalui teknologi ketika mereka:
Meningkatkan efisiensi perekrutan membutuhkan penguatan beberapa proses yang saling berhubungan, tetapi tidak ada intervensi tunggal yang dapat menggantikan kejelasan. “Praktik yang paling penting adalah mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya penting dalam peran itu,” kata Enright. “Sebagian besar inefisiensi berasal dari persyaratan yang terlalu tinggi dan mencari kandidat “siap pakai” yang tidak ada.
Inefisiensi juga berasal dari tim perekrutan yang kelebihan beban. Banyak perusahaan menerima puluhan ribu—atau bahkan jutaan—lamaran. AI makin banyak membantu organisasi menyaring pilihan yang tidak relevan, merampingkan proses perekrutan, dan menghasilkan insight berbasis data tentang tren perekrutan.
Strategi penting untuk meningkatkan efisiensi perekrutan meliputi:
Sistem pelacakan pelamar modern (ATS), alat pencarian kandidat yang dibantu AI, dan platform wawancara video dapat secara dramatis mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas manual. Namun, teknologi memberikan nilai ketika digunakan dengan terencana. Mengaudit tumpukan teknologi organisasi saat ini dapat meningkatkan kinerja dengan memastikan bahwa perekrut tidak bekerja dengan alat yang merepotkan dan dengan menerapkan sistem yang terintegrasi lancar dengan alur kerja yang ada.
Alat AI makin meningkatkan proses perekrutan dengan menyaring resume, mencari kandidat, dan mempersonalisasi tindak lanjut, sehingga memungkinkan perekrut untuk fokus pada pekerjaan yang lebih berbasis hubungan.
Alat ini dapat berguna bagi organisasi untuk memetakan proses mereka saat ini untuk mengidentifikasi di mana waktu hilang atau langkah-langkah berlebihan. Misalnya, banyak organisasi menjalankan beberapa tahap wawancara atau memerlukan proses lamaran yang panjang ketika interaksi yang lebih singkat dapat memberikan hasil yang serupa. Hal yang sama berlaku untuk pertimbangan tim perekrutan, yang sering melibatkan banyak pemangku kepentingan. “Bangun jalur pengambilan keputusan yang lebih sederhana dan lebih cepat dengan penanggung jawab yang jelas,” kata Enright.
Dengan menggunakan intervensi teknologi seperti AI untuk menilai kualifikasi kandidat di awal proses, organisasi dapat mengurangi proses padat karya dan meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan awal.
Naluri saja tidak cukup untuk menjadi strategi perekrutan. Wawancara terstruktur, metrik standar, dan rubrik evaluasi yang terdefinisi dengan baik membantu tim membuat keputusan yang lebih konsisten. Seiring waktu, melacak rekrutan mana yang berhasil dapat membantu organisasi menyempurnakan proses mereka. Dengan alat analitik berkemampuan AI, bisnis dapat menghasilkan insight terperinci tentang tren perekrutan dan mengidentifikasi kriteria yang memprediksi keberhasilan dalam peran tertentu.
Komunikasi yang buruk—baik secara internal maupun eksternal—adalah salah satu penyebab utama penundaan perekrutan. Tetapkan proses persiapan yang jelas di awal setiap pencarian dan tentukan peran dan tanggung jawab di antara semua pemangku kepentingan. Pastikan kandidat menerima info terbaru yang jujur dan tepat waktu. Ketidakselarasan dan komunikasi yang buruk dengan kandidat menyebabkan wawancara yang sia-sia dan upaya pengadaan yang berulang.
Alat AI dapat secara proaktif menandai kesenjangan komunikasi. Misalnya, alat tersebut dapat memberi tahu tim perekrutan ketika seorang kandidat pergi tanpa komunikasi selama beberapa hari atau menyusun pembaruan status yang dipersonalisasi dalam skala besar.
Keuntungan efisiensi yang dicapai dengan mengorbankan kandidat berkualitas bukan benar-benar merupakan keuntungan. Tujuannya adalah untuk membangun proses yang cepat dan cermat. Pendekatan ini membutuhkan investasi waktu di awal untuk menentukan peran dengan jelas dan merancang wawancara yang memunculkan informasi yang dibutuhkan organisasi. Kumpulan kandidat yang lebih kecil dan disaring lebih baik yang cocok dengan budaya hampir selalu lebih efisien daripada yang besar dan tidak disaring dengan baik.
AI membantu tim bertindak lebih awal dan lebih cepat pada kandidat berkualitas tinggi dengan menyaring indikator yang paling mungkin berkorelasi dengan keberhasilan. AI juga mengurangi volume wawancara yang dibutuhkan tanpa mengorbankan kualitas kumpulan akhir.
Perekrut mencurahkan jumlah waktu yang tidak proporsional untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan penilaian manusia—menjadwalkan wawancara, mengirim pembaruan status, mengumpulkan masukan, dan memposting deskripsi pekerjaan. Mengotomatiskan tugas-tugas ini akan membebaskan perekrut untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian mereka.
AI sangat cocok untuk otomatisasi administratif, di mana ia dapat menangani tugas berbasis aturan dengan volume tinggi dan memberikan penghematan waktu segera. Namun, proses perekrutan yang terlalu mengotomatiskan dapat menyebabkan interaksi yang tidak berkesinambungan, tidak efisien, atau sinyal yang terlewat. Organisasi yang sukses menggunakan AI dan otomatisasi untuk menyederhanakan pengalaman perekrutan—bukan hanya mempercepatnya.
Banyak organisasi secara default menjalankan perekrutan eksternal sebelum serius mempertimbangkan kandidat internal. Kecenderungan ini bisa mahal: rekrutan eksternal biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk orientasi dan membutuhkan lebih banyak pelatihan. “Lihatlah kandidat internal terlebih dahulu,” kata Enright. “Sering kali jalur tercepat ada di dalam.” Kandidat internal cenderung sudah memahami budaya dan sistem organisasi. Program mobilitas internal yang kuat juga meningkatkan pengalaman karyawan secara lebih luas, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar talenta yang ketat.
AI berguna untuk memindai kumpulan bakat internal secara sistematis untuk mengidentifikasi karyawan dengan keterampilan atau pengalaman yang menjadikan mereka kandidat yang layak untuk peran yang belum terisi. Kemampuan ini berlaku bahkan ketika jabatan karyawan saat ini tidak akan memunculkan individu dalam pencarian tradisional.
Kompleksitas proses dapat tumbuh seiring waktu, tetapi meskipun mungkin menandakan ketelitian, kompleksitas itu juga dapat menutupi kurangnya kejelasan tentang apa yang penting. Setiap tahap proses wawancara baru atau langkah persetujuan ditambahkan karena suatu alasan, tetapi efek kumulatifnya mungkin berupa proses perekrutan yang memakan waktu berbulan-bulan.
Simplifikasi—baik dalam lamaran awal atau tahapan wawancara—terbayar dengan kecepatan dan pengalaman yang lebih positif. Dengan penerapan AI yang strategis, organisasi dapat menyatukan data perekrutan dan mengotomatiskan proses utama, menghasilkan proses perekrutan yang lebih sederhana dan lebih cepat.
Sebagai kolaborasi antara perekrut, manajer perekrutan, pewawancara, SDM, dan departemen lain, perekrutan secara inheren bersifat lintas fungsi. Namun, ketika para pemangku kepentingan ini beroperasi dalam silo, proses pasti melambat. Penanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas untuk setiap langkah dalam proses perekrutan adalah langkah mendasar, seperti menciptakan saluran komunikasi yang lancar di seluruh departemen.
AI dapat membantu koordinasi dengan melacak tenggat waktu masukan, mengeskalasi persetujuan yang terlewat, dan memungkinkan setiap pemangku kepentingan memiliki visibilitas tentang setiap langkah dalam proses perekrutan.
Merekrut untuk peran yang kurang dipahami—atau dengan pandangan terbatas tentang peran—dapat memperlambat proses dan menciptakan hasil yang buruk. Kata Enright, hal ini penting untuk memahami pekerjaan yang sebenarnya. “Organisasi jarang menggali seperti apa kesuksesan dalam peran itu, jadi persyaratan membengkak oleh hal-hal yang tidak benar-benar diperlukan.” Untuk melakukan pekerjaan ini, ia mencatat, organisasi harus "menghindari mencampuradukkan keterampilan dengan sifat, eksposur, atau preferensi."
Percakapan penemuan peran menyeluruh sebelum mencari kandidat, dikombinasikan dengan pandangan luas tentang profil kandidat potensial adalah investasi yang akan memberikan hasil. Menggunakan AI untuk memetakan keterampilan dan pekerjaan di seluruh organisasi dapat membantu manajer perekrutan memimpin percakapan yang terstruktur dan berbasis informasi untuk mencegah ketidakselarasan sejak dini.
“Pisahkan apa yang harus ada pada hari pertama dari apa yang bisa diajarkan,” kata Enright. Deskripsi pekerjaan sering kali lebih merupakan daftar keinginan daripada prioritas persyaratan yang tulus, dan beberapa manajer perekrutan kesulitan untuk menjadi kreatif dalam penilaian mereka terhadap keterampilan non-teknis.
“Tim terlalu sering menyingkirkan kandidat yang kuat karena mereka tidak memiliki satu elemen yang terfokus dan dapat diajarkan—alih-alih melihat kemampuan beradaptasi, perkembangan, dan potensi,” katanya. “Mereka juga mengabaikan mobilitas internal, loop masukan, dan kenyataan bahwa peran berkembang lebih cepat daripada persyaratan yang digunakan untuk mendefinisikannya.”
AI dapat menganalisis deskripsi pekerjaan dan data riwayat perekrutan untuk membedakan persyaratan yang dinyatakan yang dipenuhi oleh rekrutan yang berhasil. Analisis ini memberikan basis bukti yang memungkinkan tim untuk menulis persyaratan seputar apa yang benar-benar penting.
“Metrik yang berarti kini berfokus pada kualitas keputusan, kejelasan peran dan kecocokan jangka panjang, bukan hanya kecepatan,” kata Enright. “Metrik tradisional berfokus pada aktivitas, metrik modern berfokus pada seberapa cerdas dan berkelanjutan Anda merekrut.” Variabel terukur yang paling berguna untuk menilai efisiensi perekrutan di tempat kerja modern, katanya, adalah:
Lebih instruktif daripada waktu untuk mengisi atau waktu untuk merekrut, waktu untuk mengambil keputusan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan dari menerima lamaran—atau menyelesaikan tahap wawancara—hingga membuat keputusan perekrutan. Kesenjangan panjang antara tahapan dapat mengindikasikan kegagalan koordinasi atau otoritas keputusan yang tidak jelas.
Jika persyaratan untuk peran berubah secara signifikan setelah pencarian kandidat dimulai,tandanya peran itu tidak dipahami dengan baik sejak awal. Melacak seberapa sering persyaratan pekerjaan bergeser akan membantu organisasi mengidentifikasi fungsi mana yang mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan.
Persentase peran yang diisi secara internal memiliki tujuan ganda: mengukur efisiensi perekrutan dan bertindak sebagai indikator utama interaksi karyawan. Organisasi yang mengisi peran secara internal bergerak lebih cepat dan mempertahankan pengetahuan kelembagaan yang berharga sekaligus melestarikan budaya perusahaan dalam jangka panjang.
Ketika kandidat berhenti mengikuti proses sebelum tawaran pekerjaan atau penolakan diberikan, alasannya bisa menjadi metrik penting untuk dilacak. Penghentian karena ketidaksesuaian dengan ekspektasi merupakan kegagalan yang dapat dicegah. Melacak dan mengategorikan secara sistematis alasan mengapa kandidat meninggalkan proses, apakah karena ketidakselarasan kompensasi atau kesalahpahaman peran, dapat menjadi sumber penting dari data perbaikan potensial. Metrik ini bisa lebih berguna daripada tingkat penerimaan penawaran dalam mengidentifikasi hambatan dalam proses perekrutan.
Kinerja berbulan-bulan setelah karyawan baru dipekerjakan dapat menjadi ukuran kualitas rekrutan yang lebih jujur daripada kesan awal kandidat selama wawancara. Organisasi yang melacak kinerja karyawan baru menurut kriteria perekrutan dapat mengidentifikasi momen mana dalam proses yang dapat memprediksi keberhasilan dan mana yang kurang penting.
Setelah perekrutan dilakukan, peninjauan deskripsi pekerjaan asli terhadap kandidat yang dipekerjakan sebenarnya mengungkapkan seberapa realistis persyaratan itu. Metrik ini adalah ukuran langsung seberapa baik persyaratan mencerminkan apa yang benar-benar dibutuhkan peran tersebut.
Kecerdasan buatan makin tersebar di mana-mana, dalam perekrutan, penyaringan resume, dan penjadwalan wawancara. “Tetapi kunci untuk implementasi yang efektif adalah memahami fungsi apa yang benar-benar cocok dilakukan dengan teknologi tersebut: AI paling berharga ketika membantu organisasi melihat peran dan talenta dengan lebih jelas,” kata Enright, “bukan ketika AI memperkuat pencocokan yang tidak realistis.” Secara umum, AI menambahkan nilai paling besar ketika:
Alat yang didukung AI menganalisis deskripsi pekerjaan dan menandai bahasa yang mungkin tidak jelas atau tidak konsisten. Alat ini juga dapat membantu manajer perekrutan dan perekrut memikirkan persyaratan mana yang benar-benar penting atau menganalisis indikator keberhasilan dari peran sebelumnya. Hasilnya adalah deskripsi pekerjaan yang lebih fokus dan jujur yang menarik kandidat yang tepat.
Salah satu penerapan AI yang lebih menjanjikan adalah untuk mengidentifikasi kandidat yang keahliannya mendekati—meskipun tidak sepenuhnya cocok—persyaratan yang dinyatakan. Kemampuan ini sangat berharga untuk mobilitas internal, di mana AI menampilkan karyawan yang telah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan cara yang mungkin tidak terlihat melalui pencarian kredensial dasar.
Pola yang sama berlaku untuk kandidat eksternal yang mungkin bukan yang paling cocok untuk satu posisi. Dalam satu contoh, sebuah perusahaan media meminta izin kepada kandidat yang awalnya tidak direkrut untuk menyimpan informasi mereka dalam database. Dengan menggunakan gen AI, perusahaan mencocokkan para pelamar ini dengan peluang-peluang baru yang tersedia.
AI dapat membantu tim perekrutan membedakan antara persyaratan yang harus terpenuhi sejak awal dan keterampilan yang dapat dikembangkan secara wajar dalam peran tersebut. Dengan memanfaatkan pola di seluruh peran dan industri yang serupa, AI dapat memandu percakapan yang lebih realistis tentang persyaratan sehari-hari dari suatu peran dan membantu mencegah spesifikasi berlebih yang tidak perlu menyingkirkan kandidat kuat.
Pembaruan status dan penjadwalan adalah tugas yang memakan waktu yang ditangani secara wajar oleh AI dan otomatisasi alur kerja tanpa keterlibatan manusia. Pergeseran ini membebaskan perekrut untuk fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk menginvestasikan waktu mereka di bidang yang penting—dalam membangun hubungan, evaluasi kandidat, dan kemitraan strategis.
Analisis berbasis AI dapat menampilkan pola dalam data perekrutan yang mungkin tidak terlihat oleh seseorang yang berfokus pada satu pencarian. Tahapan mana yang selalu macet? Posisi mana yang sering kosong? Insight ini memungkinkan organisasi untuk mengintervensi pada saat yang tepat dan dengan intervensi yang tepat.
Pada akhirnya, kata Enright: “AI meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pilihan yang tidak relevan dan memperluas kumpulan kandidat potensial secara cerdas—bukan dengan menyaring “kecocokan sempurna” yang merupakan mitos.
Ada biaya nyata untuk posisi yang kosong: kehilangan produktivitas, tim yang bekerja berlebih, dan indikator kinerja utama (KPI) yang tidak terpenuhi. Organisasi yang membangun proses perekrutan yang benar-benar efisien menyadari bahwa kecepatan adalah produk sampingan, bukan tujuannya.
“Satu hal yang sering terlewatkan adalah bahwa meningkatkan efisiensi perekrutan bukan hanya tentang mempercepat alur kerja—ini tentang meningkatkan kualitas keputusan di dalamnya,” kata Enright. Sebagian besar alat saat ini, katanya, dapat membuat proses lebih cepat tanpa mengubah tantangan mendasar pada inti proses rekrutmen: menilai sikap dan keterampilan individu berdasarkan apa yang dia sebut “kinerja manusia dalam konteks masa depan.”
“Hanya mempercepat langkah-langkah tidak membuat prediksi lebih akurat,” kata Enright.
Untuk mendesain ulang proses rekrutmen untuk lebih mendukung penilaian yang sulit ini dan untuk meningkatkan kualitas keputusan dalam perekrutan, Enright merekomendasikan untuk berfokus pada dinamika berikut:
Enright menambahkan, “Efisiensi meningkat paling banyak ketika organisasi berhenti mencoba menyempurnakan proses dan sebaliknya fokus pada penguatan penilaian di dalamnya.”
Pelajari strategi yang telah terbukti untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi dengan AI dan inovasi pada intinya.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Masuk ke dalam panduan komprehensif ini yang membahas contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Dengarkan para pakar berbagi tentang cara Anda dapat menggunakan AI dan data secara etis untuk membuat SDM lebih efisien dan manusiawi.
Temukan 10 cara SDM dapat menjadi penasihat strategis untuk mengembangkan model yang berpusat pada manusia dan dapat memosisikan perusahaan di masa depan.
Pelajari bagaimana para pemimpin SDM dapat menciptakan budaya yang diberdayakan AI generatif dengan merangkul eksperimen dan memberdayakan orang.
Menata ulang dan modernisasi SDM dengan AI sebagai inti untuk memberikan hasil bisnis yang lebih baik dan membuka potensi penuh karyawan.
Mempercepat proses SDM dengan IBM watsonx Orchestrate dan mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan.
Merampingkan proses SDM, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mendorong hasil bisnis dengan solusi AI generatif.