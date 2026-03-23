Organisasi menghadapi dilema yang sulit: alat untuk menjangkau kandidat telah berlipat ganda, tetapi kemampuan untuk membuat keputusan perekrutan yang baik dengan cepat masih tampak sulit dipahami. Peran pekerjaan tetap belum terpenuhi lebih lama dari yang diperlukan dan kandidat yang memenuhi syarat berhenti di tengah proses. Ketidakefisienan ini menguras energi perekrut, merugikan merek perusahaan, dan meningkatkan biaya bisnis.

Menurut Kim Morick, pemimpin SDM yang berorientasi AI di IBM Consulting, talenta terbaik tersedia untuk direkrut selama rata-rata hanya 10 hari. Konsekuensi dari proses perekrutan yang buruk bertambah dengan cepat, terutama mengingat laju perubahan di lingkungan kerja saat ini.

Menurut survei terhadap 750 eksekutif dari IBM Institute of Business Value, 87% pemimpin bisnis percaya bahwa untuk mewujudkan potensi penuh dari masa depan yang didukung AI, mereka harus memiliki orang yang tepat dalam peran yang tepat.

Deloitte menemukan bahwa 93% pekerja yang disurvei oleh organisasi tersebut percaya bahwa bergerak di luar konstruksi pekerjaan tradisional sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Pada saat ini, kemampuan beradaptasi sama pentingnya dengan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya dan ketangkasan—bagi para manajer perekrutan dan alur proses talenta—sangatlah penting.

Strategi rekrutmen yang efektif bukan hanya tentang kecepatan. Strategi ini berkaitan dengan mengurangi upaya yang sia-sia dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di sepanjang prosesnya. “Efisiensi perekrutan bukan tentang melakukan proses yang sama dengan lebih cepat,” kata Rob Enright, Pemimpin Global untuk Akuisisi Bakat di IBM Consulting. “Ini tentang membuat penilaian yang lebih baik dengan bukti yang lebih jelas dan lebih sedikit pilihan yang tidak relevan.”