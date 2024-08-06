Risiko tersembunyi dari data bayangan dan AI bayangan menyebabkan biaya pelanggaran yang lebih tinggi

Pemimpin keamanan terbiasa memikirkan pertahanan berlapis dan memastikan tumpukan keamanan dan arsitektur keseluruhannya memberikan ketahanan dan perlindungan. Meskipun paradigma ini berlaku saat ini, mungkin sudah waktunya untuk memikirkan peralihan ke keamanan yang mengutamakan data. Ini berarti manajemen data yang sesuai dengan contoh penggunaan saat ini, dan di mana data adalah aset utama yang membutuhkan perlindungan di seluruh siklus hidup, penggunaan, dan pembuangannya. Pergeseran paradigma dalam keamanan data didukung dengan baik oleh bukti-bukti dalam Laporan Biaya Pelanggaran Data edisi 2024.

Laporan ini menyajikan penelitian yang mempelajari penyebab, dampak biaya, dan pemulihan dari pelanggaran aktual di 604 organisasi di seluruh dunia dan di 17 industri. Temuan menunjukkan beberapa tren menarik yang dapat membantu memecahkan teka-teki data, termasuk dampak terhadap keamanan, privasi, tata kelola, dan regulasi. Semua aspek ini telah menunjukkan kenaikan risiko yang meningkat akibat terburu-buru dalam menyediakan inisiatif AI generatif (gen AI) baru dan membawanya ke pasar dengan cepat, mengabaikan pertimbangan keamanan. Yang mengkhawatirkan, survei baru-baru ini tentang keamanan gen AI mengungkap bahwa hanya 24% dari inisiatif-inisiatif baru yang menyertakan komponen keamanan.