Beberapa faktor risiko utama atau tantangan yang mendasari telah menjadi fokus untuk rantai pasokan perawatan kesehatan:

Kurangnya ketahanan – COVID 19 mengungkapkan kebutuhan akan ketahanan rantai pasokan yang lebih besar. IDC menekankan pentingnya bagi organisasi perawatan kesehatan untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih besar terhadap perubahan kondisi pandemi sambil memposisikan posisi untuk pasca-pandemi “normal berikutnya”. Tentu saja, mengurangi gangguan rantai pasokan dalam perawatan kesehatan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keuntungan dan perawatan pasien. Mungkin itu sebabnya survei baru-baru ini menunjukkan bahwa gangguan rantai pasokan sekarang menjadi prioritas tertinggi kedua para CEO di belakang keselamatan pasien.

– Kurangnya ketahanan di seluruh organisasi perawatan kesehatan sering kali berasal dari visibilitas yang buruk, khususnya kurangnya akses cepat ke data yang terpusat, dapat digunakan, dan real-time dari sumber data yang tersebar dan sistem yang terkotak-kotak. Hal ini membuat sulit untuk menentukan apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia dalam stok, dan cakupan permintaan di masa mendatang. Pada akhirnya, Anda tidak dapat mengelola apa yang tidak dapat Anda lihat dan ukur. Manajemen biaya – Selama pandemi, seiring meningkatnya permintaan alat pelindung diri (APD) dan persediaan medis, biaya melonjak. Sekarang, biaya pasokan diperkirakan akan melampaui biaya personalia sebagai biaya terbesar dalam perawatan kesehatan . Studi menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan inventaris yang dibuat untuk menyesuaikan diri dengan gangguan tidak optimal dan hampir setengahnya tidak diperlukan. Ini tidak mengherankan, mengingat kurangnya visibilitas dan bahwa sistem kesehatan biasanya memesan persediaan berdasarkan model historis dan preferensi dokter, daripada pemanfaatan aktual dan permintaan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan pemborosan, prosedur yang tertunda dan inventaris dan biaya pengangkutan yang tinggi.

Tantangan integrasi semakin diperparah oleh merger dan akuisisi (M&A) - dan dampak dari COVID-19 diperkirakan akan mempercepat M& A di bidang kesehatan. M&A memberikan potensi kenaikan yang signifikan untuk pertumbuhan dan penghematan biaya, tetapi juga mengarahkan sistem rumah sakit untuk mengelola tim, teknologi, dan proses yang terfragmentasi. Peningkatan integrasi dan interoperabilitas memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan memungkinkan organisasi untuk berkolaborasi dengan lebih baik dan mengatasi gangguan.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, solusi teknologi canggih menawarkan jalur yang dipercepat menuju transformasi dan ketahanan. Para pemimpin layanan kesehatan dan rantai pasokan sudah bertindak untuk alamat tantangan ini dan meningkatkan organisasi mereka dalam prosesnya. Menurut IDC, 62 persen rumah sakit meningkatkan pengeluaran untuk aplikasi rantai pasokan, dan 64 persen eksekutif menyebut aplikasi manajemen rantai pasokan berbasis cloud mereka sebagai “sangat penting bagi bisnis.”

Menara kontrol rantai pasokan yang mendukung AI mengumpulkan minat khusus. Faktanya, 88 persen eksekutif layanan kesehatan mengidentifikasi AI sebagai teknologi penting untuk rantai pasokan mereka dalam tiga tahun ke depan. Menara kendali yang didukung AI dapat membantu organisasi memperoleh visibilitas dinamis di seluruh jaringan, meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi perubahan permintaan dan gangguan, serta mendukung manajemen inventaris dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan perawatan pasien.

Menara kontrol rantai pasokan yang diaktifkan oleh AI dapat membantu memenuhi tantangan yang dihadirkan oleh pandemi dengan memanfaatkan lima kemampuan utama:

Visibilitas menyeluruh

Perkiraan forecasting dan penginderaan permintaan

Perencanaan tanpa sentuhan dan produktivitas yang lebih baik

Perencanaan dan otomatisasi yang ditingkatkan

Menciptakan ekosistem kolaboratif

Menerapkan menara kontrol bukan hanya tentang memenuhi tantangan yang dihadapi oleh pandemi. Menara kontrol juga merupakan komponen kunci dalam transisi ke lingkungan yang lebih digital dan berbasis data dan memenuhi tantangan dan peluang masa depan. Menggabungkan visibilitas, otomatisasi, dan integrasi di seluruh rantai pasokan dengan menara kontrol membuka batas berikutnya: ekosistem perawatan kesehatan di mana konektivitas rantai pasokan dan kolaborasi memungkinkan untuk mengelola dengan lebih baik, dan bahkan mendahului krisis dan tantangan perawatan kesehatan di masa depan.