COVID-19 telah menyoroti kelemahan struktural dalam sistem perawatan kesehatan dan, terutama, masalah terus-menerus dengan kapasitas dan ketahanan rantai pasokan perawatan kesehatan. Antara 59-83% organisasi telah melaporkan penundaan atau peningkatan waktu tunggu dalam memperoleh pasokan sejak awal pandemi. Sebagai tanggapan, 81 persen dari organisasi ini menyesuaikan persediaan mereka, sebagian besar dengan meningkatkan tingkat persediaan, untuk mengatasi fluktuasi dan gangguan permintaan.
Beberapa faktor risiko utama atau tantangan yang mendasari telah menjadi fokus untuk rantai pasokan perawatan kesehatan:
Tantangan integrasi semakin diperparah oleh merger dan akuisisi (M&A) - dan dampak dari COVID-19 diperkirakan akan mempercepat M& A di bidang kesehatan. M&A memberikan potensi kenaikan yang signifikan untuk pertumbuhan dan penghematan biaya, tetapi juga mengarahkan sistem rumah sakit untuk mengelola tim, teknologi, dan proses yang terfragmentasi. Peningkatan integrasi dan interoperabilitas memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan memungkinkan organisasi untuk berkolaborasi dengan lebih baik dan mengatasi gangguan.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, solusi teknologi canggih menawarkan jalur yang dipercepat menuju transformasi dan ketahanan. Para pemimpin layanan kesehatan dan rantai pasokan sudah bertindak untuk alamat tantangan ini dan meningkatkan organisasi mereka dalam prosesnya. Menurut IDC, 62 persen rumah sakit meningkatkan pengeluaran untuk aplikasi rantai pasokan, dan 64 persen eksekutif menyebut aplikasi manajemen rantai pasokan berbasis cloud mereka sebagai “sangat penting bagi bisnis.”
Menara kontrol rantai pasokan yang mendukung AI mengumpulkan minat khusus. Faktanya, 88 persen eksekutif layanan kesehatan mengidentifikasi AI sebagai teknologi penting untuk rantai pasokan mereka dalam tiga tahun ke depan. Menara kendali yang didukung AI dapat membantu organisasi memperoleh visibilitas dinamis di seluruh jaringan, meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi perubahan permintaan dan gangguan, serta mendukung manajemen inventaris dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan perawatan pasien.
Menara kontrol rantai pasokan yang diaktifkan oleh AI dapat membantu memenuhi tantangan yang dihadirkan oleh pandemi dengan memanfaatkan lima kemampuan utama:
Menerapkan menara kontrol bukan hanya tentang memenuhi tantangan yang dihadapi oleh pandemi. Menara kontrol juga merupakan komponen kunci dalam transisi ke lingkungan yang lebih digital dan berbasis data dan memenuhi tantangan dan peluang masa depan. Menggabungkan visibilitas, otomatisasi, dan integrasi di seluruh rantai pasokan dengan menara kontrol membuka batas berikutnya: ekosistem perawatan kesehatan di mana konektivitas rantai pasokan dan kolaborasi memungkinkan untuk mengelola dengan lebih baik, dan bahkan mendahului krisis dan tantangan perawatan kesehatan di masa depan.
