Ransomware kian marak: Tren serangan industri layanan kesehatan 2024

Menurut laporan Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM 2024, biaya rata-rata global dari pelanggaran data mencapai USD 4,88 juta tahun ini, meningkat 10% dibandingkan tahun 2023.

Bagi industri layanan kesehatan, laporan ini menyajikan kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah biaya rata-rata pelanggaran data turun sebesar 10,6% tahun ini. Kabar buruknya adalah bahwa untuk tahun ke-14 berturut-turut, industri layanan kesehatan menduduki peringkat teratas dengan biaya pemulihan pelanggaran data tertinggi, dengan rata-rata USD 9,77 juta.

Ransomware berperan penting dalam menciptakan perbedaan biaya ini. Seperti yang tercatat dalam data dari Kantor Direktur Intelijen Nasional, jumlah serangan ransomware hampir dua kali lipat antara tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, serangan berskala besar baru-baru ini seperti yang terjadi pada Change Healthcare dan Ascension, telah menunjukkan keampuhan serangan ini dalam membuat peretas mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Hasilnya? Ransomware kian marak. Inilah yang perlu diketahui organisasi layanan kesehatan tentang mengapa ransomware bekerja dengan sangat baik, apa yang diinginkan penyerang, dan bagaimana kompromi di masa lalu mendorong tren masa depan.