Lingkungan tata kelola AI global kompleks dan berkembang pesat. Tema-tema utama dan kekhawatiran mulai bermunculan, namun instansi pemerintah harus menjadi yang terdepan dengan mengevaluasi prioritas dan proses khusus instansi mereka.
Kepatuhan terhadap kebijakan resmi melalui alat audit dan tindakan lainnya hanyalah langkah terakhir. Landasan untuk menerapkan tata kelola AI secara nyata adalah pendekatan yang berpusat pada manusia, termasuk memastikan adanya mandat dengan pendanaan, menetapkan pemimpin yang akuntabel, membangun literasi AI dan pusat keunggulan di seluruh instansi, serta memasukkan insight dari kampus, organisasi nirlaba, dan industri swasta.
Saat tulisan ini dibuat, OECD Policy Observatory mencantumkan668 inisiatif tata kelola AI nasional dari 69 negara, wilayah, dan Uni Eropa. Ini termasuk strategi nasional, agenda dan rencana; koordinasi AI atau badan pemantauan; konsultasi publik dari para pemangku kepentingan atau pakar; dan inisiatif untuk penggunaan AI di sektor publik. Selain itu, OECD menempatkan peraturan dan standar AI yang dapat ditegakkan secara hukum dalam kategori yang terpisah dari inisiatif yang disebutkan sebelumnya, di mana ia mencantumkan 337 inisiatif tambahan.
Istilah tata kelola sulit untuk didefinisikan. Dalam konteks AI, ini dapat merujuk pada pagar pengaman keselamatan dan etika alat dan sistem AI, kebijakan mengenai akses data dan penggunaan model atau peraturan yang diamanatkan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, kami melihat pedoman nasional dan internasional alamat definisi yang tumpang tindih dan berpotongan ini dalam berbagai cara. Untuk semua alasan ini tata kelola AI harus dimulai pada tingkat konsep dan lanjutkan sepanjang siklus hidup solusi AI.
Secara umum, lembaga pemerintah berusaha untuk tata kelolayang mendukung dan menyeimbangkan keprihatinan masyarakat tentang kemakmuran ekonomi, keamanan nasional dan dinamika politik, seperti yang telah kita lihat dalam perintah Gedung Putih baru-baru ini untuk membentuk dewan tata kelola AI di lembaga federal A.S. Sementara itu, banyak perusahaan swasta tampaknya memprioritaskan kemakmuran ekonomi, dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas yang mendorong kesuksesan bisnis dan nilai pemegang saham dan beberapa perusahaan seperti IBM® menekankan mengintegrasikan pagar pembatas ke dalam alur kerja AI.
Badan non-pemerintah, akademisi dan pakar lainnya juga menerbitkan panduan yang berguna untuk lembaga sektor publik. Tahun ini, Aliansi Tata Kelola AI Forum Ekonomi Dunia menerbitkan Kerangka Kerja AI Presidio (PDF). Ini “... memberikan pendekatan terstruktur untuk pengembangan, penerapan, dan penggunaan AI generatif yang aman. Dengan melakukan itu, kerangka kerja menyoroti kesenjangan dan peluang dalam mengatasi masalah keamanan, dilihat dari perspektif empat aktor utama: pembuat model AI, adaptor model AI, pengguna model AI, dan pengguna aplikasi AI.
Di seluruh industri dan sektor, beberapa tema peraturan umum muncul. Misalnya, semakin disarankan untuk memberikan transparansi kepada pengguna akhir tentang keberadaan dan penggunaan AI apa pun yang berinteraksi dengan mereka. Pemimpin harus memastikan keandalan kinerja dan resistensi terhadap serangan, serta komitmen yang dapat ditindaklanjuti terhadap tanggung jawab sosial. Ini termasuk memprioritaskan keadilan dan kurangnya bias dalam data dan output pelatihan, meminimalkan dampak lingkungan, dan meningkatkan akuntabilitas melalui penunjukan individu yang bertanggung jawab dan pendidikan di seluruh organisasi.
Apakah kebijakan tata kelola bergantung pada hukum lunak atau penegakan formal, dan tidak peduli seberapa komprehensif atau terpelajarnya kebijakan tersebut ditulis, semuanya hanyalah prinsip. Bagaimana organisasi menerapkannya dalam tindakan adalah yang terpenting.
Sebagai contoh, New York City menerbitkan rencana Aksi AI-nyasendiri pada Oktober 2023, dan meresmikan prinsip-prinsip AIpada Maret 2024. Meskipun prinsip-prinsip ini selaras dengan tema di atas — termasuk menyatakan bahwa alat AI chatbot–didukung AI yang “harus diuji sebelum penerapan” yang diluncurkan kota untuk menjawab pertanyaan tentang memulai dan mengoperasikan bisnis memberikan jawaban yang mendorong pengguna untuk melanggar hukum. Bagian mana dari implementasinya yang bermasalah?
Operasionalisasi tata kelola membutuhkan pendekatan yang berpusat pada manusia, akuntabel, dan partisipatif. Mari kita lihat tiga tindakan utama yang harus diambil oleh instansi:
Kepercayaan tidak akan ada tanpa akuntabilitas. Untuk mengoperasionalkan kerangka kerja tata kelola, lembaga pemerintah membutuhkan pemimpin akuntabel yang telah mendanai mandat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mengutip hanya satu kesenjangan pengetahuan: beberapa pemimpin teknologi senior yang telah kami ajak bicara tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana data dapat bias.
Data adalah artefak dari pengalaman manusia, rentan terhadap kalsifikasi pandangan dunia dan ketidakadilan. AI dapat dilihat sebagai cermin yang mencerminkan bias kita kembali kepada kita. Sangat penting bagi kami untuk mengidentifikasi pemimpin yang bertanggung jawab yang memahami hal ini dan dapat diberdayakan secara finansial dan bertanggung jawab untuk memastikan AI mereka dioperasikan secara etis dan selaras dengan nilai-nilai komunitas yang dilayaninya.
Kami mengamati banyak instansi yang mengadakan “hari inovasi” AI dan hackathon yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional (seperti mengurangi biaya, melibatkan warga atau karyawan dan KPI lainnya). Kami merekomendasikan agar hackathon ini diperluas cakupannya untuk mengatasi tantangan tata kelola AI, melalui langkah-langkah berikut:
Jadwal ini didasarkan pada pengalaman kami dalam memberikan pelatihan terapan kepada para praktisi sehubungan dengan contoh penggunaan yang sangat spesifik. Ini memberi calon pemimpin kesempatan untuk melakukan pekerjaan pemerintahan yang sebenarnya , dipandu oleh pelatih, sambil menempatkan anggota tim dalam peran hakim pemerintahan yang cerdas.
Namun hackathon saja tidak cukup. Tidak mungkin mempelajari semua hal hanya dalam waktu tiga bulan. Lembaga harus berinvestasi dalam membangun budaya pendidikan literasi AI yang mendorong pembelajaran berkelanjutan, termasuk membuang asumsi lama bila diperlukan.
Organisasi yang mengembangkan banyak model AI sering mengandalkan formulir penilaian dampak algoritmik sebagai mekanisme utama mereka untuk mengumpulkan metadata penting tentang inventaris mereka dan menilai serta mengurangi risiko model AI sebelum menerapkan. Formulir ini hanya menyurvei pemilik model AI atau pengadaan tentang tujuan model AI, data dan pendekatan pelatihannya, pihak yang bertanggung jawab, dan kekhawatiran untuk dampak berbeda.
Ada banyak penyebab kekhawatiran tentang bentuk-bentuk ini yang digunakan secara terpisah tanpa pendidikan, komunikasi, dan pertimbangan budaya yang ketat. Yaitu antara lain:
Kami telah melihat tentang input yang dibuat oleh praktisi AI di seluruh geografi dan di seluruh Pendidikan, dan oleh mereka yang mengatakan bahwa mereka telah membaca kebijakan yang diterbitkan dan memahami prinsip-prinsipnya. Entri tersebut termasuk “Bagaimana model AI saya bisa tidak adil jika saya tidak mengumpulkan PII?,” dan “Tidak ada risiko untuk dampak yang berbeda karena saya memiliki niat terbaik.” Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pelatihan terapan, dan budaya organisasi yang secara konsisten mengukur perilaku model terhadap pedoman etika yang didefinisikan dengan jelas.
Budaya partisipatif dan inklusif sangat penting karena organisasi bergulat dengan mengatur teknologi dengan dampak yang luas. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, keberagaman bukanlah faktor politik, melainkan faktor matematis. Pusat keunggulan multidisiplin sangat penting untuk membantu memastikan bahwa karyawan adalah pengguna AI yang terdidik dan AI yang bertanggung jawab yang memahami risiko dan dampak yang berbeda. Organisasi harus membuat tata kelola menjadi bagian integral dari upaya inovasi kolaboratif, dan menekankan bahwa tanggung jawab adalah milik semua orang, bukan hanya pemilik model. Mereka harus mengidentifikasi pemimpin yang benar-benar akuntabel yang membawa perspektif sosio-teknis untuk isu-isu tata kelola dan yang menyambut pendekatan baru untuk mengurangi risiko AI apa pun sumbernya — pemerintah, non-pemerintah atau akademisi.
Untuk lebih lanjut tentang topik ini, baca ringkasanmeja bundar IBM® Center for Business in pemerintah baru-baru ini dengan para pemimpin pemerintah dan pemangku kepentingan tentang bagaimana penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dapat bermanfaat bagi publik dengan meningkatkan penyampaian layanan instansi.
