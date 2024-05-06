Apakah kebijakan tata kelola bergantung pada hukum lunak atau penegakan formal, dan tidak peduli seberapa komprehensif atau terpelajarnya kebijakan tersebut ditulis, semuanya hanyalah prinsip. Bagaimana organisasi menerapkannya dalam tindakan adalah yang terpenting.

Sebagai contoh, New York City menerbitkan rencana Aksi AI-nyasendiri pada Oktober 2023, dan meresmikan prinsip-prinsip AIpada Maret 2024. Meskipun prinsip-prinsip ini selaras dengan tema di atas — termasuk menyatakan bahwa alat AI chatbot–didukung AI yang “harus diuji sebelum penerapan” yang diluncurkan kota untuk menjawab pertanyaan tentang memulai dan mengoperasikan bisnis memberikan jawaban yang mendorong pengguna untuk melanggar hukum. Bagian mana dari implementasinya yang bermasalah?

Operasionalisasi tata kelola membutuhkan pendekatan yang berpusat pada manusia, akuntabel, dan partisipatif. Mari kita lihat tiga tindakan utama yang harus diambil oleh instansi:

1. Menunjuk pemimpin yang bertanggung jawab dan mendanai mandat mereka

Kepercayaan tidak akan ada tanpa akuntabilitas. Untuk mengoperasionalkan kerangka kerja tata kelola, lembaga pemerintah membutuhkan pemimpin akuntabel yang telah mendanai mandat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mengutip hanya satu kesenjangan pengetahuan: beberapa pemimpin teknologi senior yang telah kami ajak bicara tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana data dapat bias.

Data adalah artefak dari pengalaman manusia, rentan terhadap kalsifikasi pandangan dunia dan ketidakadilan. AI dapat dilihat sebagai cermin yang mencerminkan bias kita kembali kepada kita. Sangat penting bagi kami untuk mengidentifikasi pemimpin yang bertanggung jawab yang memahami hal ini dan dapat diberdayakan secara finansial dan bertanggung jawab untuk memastikan AI mereka dioperasikan secara etis dan selaras dengan nilai-nilai komunitas yang dilayaninya.

2. Memberikan pelatihan tata kelola terapan

Kami mengamati banyak instansi yang mengadakan “hari inovasi” AI dan hackathon yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional (seperti mengurangi biaya, melibatkan warga atau karyawan dan KPI lainnya). Kami merekomendasikan agar hackathon ini diperluas cakupannya untuk mengatasi tantangan tata kelola AI, melalui langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Tiga bulan sebelum proyek percontohan dipresentasikan, mintalah calon pemimpin tata kelola untuk menjadi pembicara utama tentang etika AI kepada para peserta hackathon.





Langkah 2: Mintalah lembaga pemerintah yang menetapkan kebijakan bertindak sebagai hakim untuk acara tersebut. Berikan kriteria tentang bagaimana proyek percontohan akan dinilai yang mencakup artefak tata kelola AI (output dokumentasi) termasuk lembar fakta, laporan audit, analisis lapisan efek (dampak yang diinginkan, tidak diinginkan, primer dan sekunder) serta persyaratan fungsional dan non-fungsional dari model dalam operasi.





Langkah 3: Selama enam hingga delapan minggu menjelang tanggal presentasi, tawarkan pelatihan terapan kepada tim tentang mengembangkan artefak ini melalui lokakarya tentang contoh penggunaan spesifik mereka. Dukung tim pengembangan dengan mengundang tim multidisiplin yang beragam untuk bergabung dengan mereka dalam lokakarya ini saat mereka menilai etika dan risiko model.





Selama enam hingga delapan minggu menjelang tanggal presentasi, tawarkan pelatihan terapan kepada tim tentang mengembangkan artefak ini melalui lokakarya tentang contoh penggunaan spesifik mereka. Dukung tim pengembangan dengan mengundang tim multidisiplin yang beragam untuk bergabung dengan mereka dalam lokakarya ini saat mereka menilai etika dan risiko model. Langkah 4: Pada hari acara, mintalah setiap tim mempresentasikan pekerjaan mereka secara holistik, menunjukkan bagaimana mereka telah menilai dan akan mengurangi berbagai risiko yang terkait dengan contoh penggunaan mereka. Hakim dengan latar belakang keahlian domain, peraturan, dan keamanan siber harus mempertanyakan dan mengevaluasi pekerjaan masing-masing tim.

Jadwal ini didasarkan pada pengalaman kami dalam memberikan pelatihan terapan kepada para praktisi sehubungan dengan contoh penggunaan yang sangat spesifik. Ini memberi calon pemimpin kesempatan untuk melakukan pekerjaan pemerintahan yang sebenarnya , dipandu oleh pelatih, sambil menempatkan anggota tim dalam peran hakim pemerintahan yang cerdas.

Namun hackathon saja tidak cukup. Tidak mungkin mempelajari semua hal hanya dalam waktu tiga bulan. Lembaga harus berinvestasi dalam membangun budaya pendidikan literasi AI yang mendorong pembelajaran berkelanjutan, termasuk membuang asumsi lama bila diperlukan.

3. Mengevaluasi inventaris di luar penilaian dampak algoritmik

Organisasi yang mengembangkan banyak model AI sering mengandalkan formulir penilaian dampak algoritmik sebagai mekanisme utama mereka untuk mengumpulkan metadata penting tentang inventaris mereka dan menilai serta mengurangi risiko model AI sebelum menerapkan. Formulir ini hanya menyurvei pemilik model AI atau pengadaan tentang tujuan model AI, data dan pendekatan pelatihannya, pihak yang bertanggung jawab, dan kekhawatiran untuk dampak berbeda.

Ada banyak penyebab kekhawatiran tentang bentuk-bentuk ini yang digunakan secara terpisah tanpa pendidikan, komunikasi, dan pertimbangan budaya yang ketat. Yaitu antara lain:

Insentif: Apakah individu diberi insentif atau disinsentif untuk mengisi formulir ini dengan bijaksana? Kami menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan insentif karena mereka memiliki kuota yang harus dipenuhi.



Tanggung jawab atas risiko: Bentuk-bentuk ini dapat menyiratkan bahwa pemilik model akan dibebaskan dari risiko karena mereka menggunakan teknologi tertentu atau host cloud atau membeli model dari pihak ketiga.



Definisi AI yang relevan: Pemilik model mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka peroleh atau menerapkan memenuhi definisi AI atau otomatisasi cerdas seperti yang dijelaskan oleh peraturan.



Ketidaktahuan tentang dampak berbeda: Dengan menempatkan tanggung jawab pada satu orang untuk melengkapi dan mengirim formulir penilaian algoritmik, orang dapat berargumen bahwa penilaian akurat dari dampak berbeda dihilangkan dengan sengaja.

Kami telah melihat tentang input yang dibuat oleh praktisi AI di seluruh geografi dan di seluruh Pendidikan, dan oleh mereka yang mengatakan bahwa mereka telah membaca kebijakan yang diterbitkan dan memahami prinsip-prinsipnya. Entri tersebut termasuk “Bagaimana model AI saya bisa tidak adil jika saya tidak mengumpulkan PII?,” dan “Tidak ada risiko untuk dampak yang berbeda karena saya memiliki niat terbaik.” Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pelatihan terapan, dan budaya organisasi yang secara konsisten mengukur perilaku model terhadap pedoman etika yang didefinisikan dengan jelas.