Apache Kafka merupakan platform peristiwa dan pemrosesan aliran sumber terbuka yang diakui secara luas. Teknologi ini telah berkembang menjadi standar de facto untuk streaming data, dengan lebih dari 80% perusahaan Fortune 500 menggunakannya. Semua penyedia cloud utama menawarkan layanan streaming data terkelola untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat tersebut.

Salah satu keuntungan utama memilih layanan Kafka adalah pendelegasian tanggung jawab atas broker dan metrik operasional, sehingga pengguna dapat berfokus hanya pada metrik khusus aplikasi. Dalam artikel ini, Manajer Produk Uche Nwankwo memberikan panduan tentang serangkaian metrik produsen dan konsumen yang perlu dipantau pelanggan untuk mencapai kinerja optimal.

Dengan Kafka, pemantauan biasanya mencakup berbagai metrik yang berkaitan dengan topik, partisi, broker, dan kelompok konsumen. Metrik standar Kafka mencakup informasi tentang throughput, latensi, replikasi, dan penggunaan disk. Lihat dokumentasi Kafka serta alat pemantauan yang relevan untuk memahami metrik spesifik yang tersedia pada versi Kafka Anda dan cara menafsirkannya secara efektif.