AI generatif bukan hanya tentang teknologi; ini tentang transformasi bisnis

Kita sekarang berada pada tahap penting dalam evolusi dengan AI generatif perusahaan. Sementara AI generatif konsumen telah menangkap imajinasi jutaan orang, para eksekutif sedang mengembangkan praktik yang dapat memberikan strategi yang efektif dan bertanggung jawab untuk AI generatif perusahaan.

Menurut survei CEO kami, 60% organisasi belum mengembangkan pendekatan yang konsisten di tingkat perusahaan untuk AI generatif. IBM® berada dalam posisi unik untuk membantu. Perusahaan ini memiliki sejarah inovasi yang kaya, dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan berbagai organisasi. IBM memiliki rekam jejak legendaris dalam membangun teknologi hebat dan membantu klien menghadirkan transformasi bisnis dengan andal. Ini adalah tempat yang sempurna bagi saya untuk berkontribusi dalam membentuk masa depan industri kami.

Dalam 25 tahun bekerja di dunia data, AI, dan analitik, saya telah melihat bagaimana teknologi dapat mengubah bentuk bisnis, industri, dan bahkan cara kita menjalani hidup kita. Saya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan beberapa tim paling inovatif di industri ini: empat startup, beberapa “scale-up” dan hyperscalers (Microsoft, Oracle dan Google), serta pelanggan dan mitra dari semua ukuran. Saya gembira telah bergabung dengan IBM untuk membantu mendorong strategi data, AI, dan analitik perusahaan dan pelaksanaannya.

Saya baru-baru ini bergabung dengan Sanjeev Mohan dan Ritika Gunnar dalam episode podcast untuk berbagi alasan saya memilih IBM dan bagaimana saya percaya perusahaan ini memiliki posisi yang unik untuk memimpin gelombang transformasi berikutnya melalui AI generatif.