AI generatif bukan hanya tentang teknologi; ini tentang transformasi bisnis

Kita sekarang berada pada tahap penting dalam evolusi dengan AI generatif perusahaan. Sementara AI generatif konsumen telah menangkap imajinasi jutaan orang, para eksekutif sedang mengembangkan praktik yang dapat memberikan strategi yang efektif dan bertanggung jawab untuk AI generatif perusahaan.
Menurut survei CEO kami, 60% organisasi belum mengembangkan pendekatan yang konsisten di tingkat perusahaan untuk AI generatif. IBM® berada dalam posisi unik untuk membantu. Perusahaan ini memiliki sejarah inovasi yang kaya, dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan berbagai organisasi. IBM memiliki rekam jejak legendaris dalam membangun teknologi hebat dan membantu klien menghadirkan transformasi bisnis dengan andal. Ini adalah tempat yang sempurna bagi saya untuk berkontribusi dalam membentuk masa depan industri kami.
Dalam 25 tahun bekerja di dunia data, AI, dan analitik, saya telah melihat bagaimana teknologi dapat mengubah bentuk bisnis, industri, dan bahkan cara kita menjalani hidup kita. Saya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan beberapa tim paling inovatif di industri ini: empat startup, beberapa “scale-up” dan hyperscalers (Microsoft, Oracle dan Google), serta pelanggan dan mitra dari semua ukuran. Saya gembira telah bergabung dengan IBM untuk membantu mendorong strategi data, AI, dan analitik perusahaan dan pelaksanaannya.
Saya baru-baru ini bergabung dengan Sanjeev Mohan dan Ritika Gunnar dalam episode podcast untuk berbagi alasan saya memilih IBM dan bagaimana saya percaya perusahaan ini memiliki posisi yang unik untuk memimpin gelombang transformasi berikutnya melalui AI generatif.
Visi IBM untuk AI generatif berbeda. Ini lebih dari sekadar menciptakan alat mutakhir; ini tentang memastikan bahwa teknologi dapat dipercaya, diskalakan, dan digunakan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis dunia nyata.
IBM memiliki reputasi lama dalam menghadirkan solusi bisnis penting di industri yang ketat regulasi seperti layanan keuangan dan perawatan kesehatan. Pengalaman mendalam dalam membangun sistem tepercaya dan aman inilah yang dibutuhkan perusahaan saat mereka mengadopsi gen AI. Kami di sini bukan untuk membangun AI demi kepentingan AI semata. Kami di sini untuk membantu organisasi bertransformasi dengan AI dan melakukannya dengan cara yang dapat diandalkan, etis, dan dapat diskalakan.
Jadi, seperti apa strategi kita? Di IBM, kami mendekati AI generatif dengan tiga prinsip inti dalam pikiran: kepercayaan, inovasi, dan skalabilitas perusahaan.
Kepercayaan adalah pusat filosofi AI IBM. Kami mengembangkan sistem yang tidak hanya memberikan hasil tetapi juga memberikan penjelasan tentang bagaimana hasil tersebut dicapai. Misalnya, pertimbangkan kolaborasi IBM dengan Credit Agricole, pemain utama di bidang perbankan dan asuransi dengan 53 juta pelanggan dan 147.000 karyawan. Perusahaan telah mengalokasikan anggaran sistem TI sebesar 20 miliar euro untuk periode 2022–2025. Sebagai bagian dari upaya ini, Credit Agricole memulai 2 solusi data, AI, dan analitik yang didukung oleh perangkat lunak IBM untuk mendukung strategi TI mereka yang luas. Solusi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas bagi karyawan dan pelanggan. Sama pentingnya adalah fokus pada auditabilitas untuk regulator. Setiap keputusan yang dibantu AI dapat diaudit, mempromosikan kepatuhan dan menumbuhkan kepercayaan dalam proses bisnis.
Saya juga telah melihat bagaimana IBM membantu mengubah perusahaan seperti American Airlines, yang, berkat pendekatan IBM (perangkat lunak + konsultasi + IBM Garage), mampu mempercepat siklus pengembangan dan rilis untuk meluncurkan aplikasi global di tengah badai besar, semua sambil mempertahankan pengawasan manusia untuk titik-titik keputusan penting.
Kata-kata yang digunakan pelanggan ini saat menggambarkan aplikasi-aplikasi tersebut bukanlah “eksperimen keren”. Melainkan “tangguh” dan “dapat diandalkan”.
IBM adalah salah satu organisasi paling inovatif di dunia. Mulai dari menciptakan SQL hingga mendorong Boundary dengan sistem AI seperti Watson dan model bahasa yang besar, IBM telah mendorong masa depan teknologi selama lebih dari satu abad. Riwayat inovasi kami terus berlanjut hingga hari ini dengan kemajuan dalam AI, hybrid cloud, dan sumber terbuka. Ini bukan tentang menjadi pemain terbaru; ini tentang menjadi yang paling andal, dapat dipercaya dan etis, dan IBM memimpin langkah ini.
AI generatif bukanlah eksperimen riset untuk IBM. Ini adalah cara kami untuk membantu mendorong transformasi bisnis dunia nyata. Kami membangun sistem AI yang dapat diskalakan, aman, dan siap memenuhi tuntutan lingkungan perusahaan yang paling kompleks. Baik Anda berada di bidang jasa keuangan, layanan kesehatan, atau manufaktur, IBM memiliki pengalaman dan infrastruktur untuk membantu Anda menerapkan AI dalam skala besar. Kemampuan hybrid cloud dan AI kami memungkinkan bisnis untuk berinovasi tanpa mengorbankan keamanan atau kepatuhan, apa pun industrinya.
Saya percaya kita berada di ambang sesuatu yang benar-benar transformasional. IBM memimpin langkah dalam bagaimana AI mendorong nilai bisnis nyata. Misi kami adalah memberdayakan bisnis untuk menskalakan AI dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab.
AI akan mengubah cara kita beroperasi, cara kita membuat keputusan dan cara kita tumbuh. Selama beberapa bulan mendatang, kami akan meluncurkan fitur AI generatif baru
yang dirancang untuk merevolusi cara bisnis menggunakan data, memperoleh insight yang lebih cerdas, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mendorong efisiensi operasional pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Saya sangat antusias untuk menjadi bagian dari perjalanan ini dan membantu membentuk masa depan AI di IBM. Kami baru saja memulai, dan yang terbaik masih akan datang. Nantikan pembaruan lebih lanjut seiring kami terus mendorong batas-batas kemungkinan AI generatif.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, bergabung dengan kami di IBM TechXchange, tempat kami akan menunjukkan cara kami mengubah visi kami menjadi kenyataan. Mari kita bangun masa depan AI bersama.