Masa depan perencanaan bisnis dengan AI generatif

Dalam ekosistem bisnis yang berkembang pesat, banyak perusahaan menghadapi kombinasi tantangan, termasuk inflasi, gangguan rantai pasokan, dan pasar tenaga kerja yang kompleks. Faktor-faktor ini memberikan tekanan signifikan pada profitabilitas. Dalam skenario ini, metode perencanaan tradisional dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk merespons dengan cepat dan strategis terhadap perubahan peluang dan tantangan.
Di sinilah perencanaan otonom bersinar. Pendekatan ini memberdayakan organisasi untuk memanfaatkan analitik berbasis data, kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan baik dengan cepat dan akurat, memungkinkan mereka untuk menavigasi kompleksitas pasar modern dengan kelincahan dan presisi.
Pada intinya, perencanaan bisnis otonom terdiri dari metode inovatif yang memanfaatkan potensi teknologi mutakhir seperti model dasar dan AI generatif. Ini memberdayakan bisnis dalam perencanaan penjualan, penganggaran, dan proses forecasting mereka. Tujuannya bukan untuk menggantikan individu tetapi untuk memberdayakan mereka untuk fokus pada aspek strategis bisnis. Pendekatan ini dapat menangani sejumlah besar tugas dengan minimal atau tanpa intervensi manusia.
Apa yang membedakan perencanaan bisnis otonom dari otomatisasi tradisional adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan, prediktif, dan preskriptif, serta mengotomatiskan tugas berdasarkan insight ini. Ini tidak hanya meningkatkan kelincahan, tetapi juga memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.
Ketika data menjadi lebih mudah diakses, perusahaan menyadari pentingnya menggunakannya untuk perencanaan keuangan dan bisnis. Terlepas dari ketersediaan solusi teknologi canggih, perusahaan sering menghadapi tantangan yang signifikan ketika menggunakan alat perencanaan dan analitik. Tiga hambatan yang paling umum meliputi:
Profesional keuangan menghabiskan banyak waktu untuk tugas-tugas manual, yang mengarah ke proses perencanaan bisnis yang berkepanjangan. Mereka terutama terlibat dalam tugas-tugas berulang, menyisakan waktu yang tidak cukup untuk analisis data dan evolusinya.
Ketika pengambil keputusan mendasarkan pilihan mereka pada proyeksi dan estimasi yang tidak dapat diandalkan, hal itu dapat berdampak pada arah strategis organisasi secara keseluruhan, yang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan seperti salah alokasi sumber daya, peluang pertumbuhan yang terlewatkan dan bahkan ketidakstabilan keuangan.
Kurva pembelajaran yang curam yang terkait dengan alat bantu perencanaan dapat membatasi adopsi secara keseluruhan dan menghambat penggunaan yang efektif dalam mendukung penganggaran, investasi, dan forecasting. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan hasil keuangan yang tidak menguntungkan, peluang pertumbuhan yang terlewatkan dan peningkatan risiko keuangan bagi perusahaan.
AI generatif dan model dasar telah sepenuhnya mengubah lingkungan bisnis dan masyarakat. Apa yang tampak mustahil dan futuristik hanya beberapa tahun yang lalu sekarang menjadi kenyataan nyata, mendorong kita ke momen bersejarah dan mengganggu.
Menurut Alex Bant, Wakil Presiden Praktik Keuangan Gartner, “AI Generatif dapat menjelaskan perkiraan dan variasi anggaran untuk tim perencanaan dan analisis keuangan untuk digunakan dalam ulasan. Hal ini juga dapat mensintesis tren dan insight tersebut untuk para eksekutif dan dewan direksi.”
Selain itu, ini merupakan perubahan paradigma inovatif dalam berbagai aspek proses perencanaan bisnis. Salah satu dampaknya yang signifikan terletak pada kemampuannya untuk menyediakan antarmuka bahasa alami, menjembatani kesenjangan antara data keuangan yang kompleks dan pengguna akhir, sehingga meningkatkan perencana ke pengguna tingkat lanjut dengan mengotomatiskan tugas-tugas kompleks dan dengan cepat memberikan insight dan panduan. Pengguna sekarang memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan tentang situasi tertentu dan menerima tanggapan yang terperinci dan informatif.
Misalnya, ketika pengguna membuat rencana mereka, mereka dapat memeriksa hasil masa lalu dan bertanya kepada asisten tentang alasan kenaikan biaya yang tiba-tiba di tahun sebelumnya. Asisten kemudian dapat memberikan visualisasi dan penjelasan teks, menghubungkan peningkatan dengan faktor-faktor seperti musim, peristiwa tertentu atau bahkan menyarankan kesalahan entri data potensial. Pengguna dapat menentukan ambang batas dan kondisi untuk mengidentifikasi anomali atau menyesuaikan rencana dan strategi mereka sesuai dengan itu.
Kemudahan pengguna yang ditingkatkan ini memiliki potensi untuk mempercepat produktivitas dan membangun keunggulan kompetitif, memungkinkan bisnis untuk merespons lebih cepat terhadap dinamika pasar.
IBM® Planning Analytics dapat mengotomatiskan perencanaan bisnis terintegrasi di seluruh organisasi Anda, merampingkan proses, dan mendorong kolaborasi di seluruh tim Anda untuk merespons gangguan pasar dengan cepat.
IBM® Planning Analytics akan menjalani fase transformatif dengan pengenalan AI generatif. Peningkatan ini menawarkan peluang untuk merevolusi alur kerja perencanaan bisnis dan mendukung perusahaan dalam meningkatkan efisiensi mereka, yang mengarah pada keputusan pemasaran yang lebih akurat dan strategis.
Dimasukkannya asisten AI bahasa alami di masa depan direncanakan secara strategis untuk mengurangi hambatan penggunaan dengan menawarkan interaksi yang intuitif dan mudah dengan Planning Analytics. Pengalaman yang ditingkatkan ini tidak hanya memberi pengguna akses ke informasi dan insight berharga tetapi juga memberdayakan mereka untuk terlibat dengan data mereka dengan cara yang lebih ramah pengguna dan intuitif.
Misalnya, pengguna mungkin bertanya, “Bagaimana cara membuat jadwal karyawan terbaik yang menyeimbangkan beban kerja dan mengurangi biaya tenaga kerja?” Dengan integrasi yang dibayangkan dengan model dasar, IBM Planning Analytics, yang telah memberikan wawasan preskriptif sejak 2021 melalui integrasi dengan IBM® Decision Optimization (IBM® ILOG CPLEX), dapat menafsirkan permintaan pengguna, menganalisis data dan parameter yang relevan, dan memberikan jadwal yang disarankan bersama dengan penjelasan bahasa alami.
IBM® membayangkan AI berfungsi sebagai mitra penasihat, memanfaatkan teknik pengoptimalan canggih untuk mengusulkan strategi optimal dan merekomendasikan tindakan dan keputusan yang tepat yang dapat berkontribusi untuk mencapai hasil yang diharapkan dan meminimalkan risiko dalam skenario bisnis yang kompleks.
Penting: IBM® dapat mengubah atau menarik pernyataan mengenai arah dan niat masa depan tanpa pemberitahuan. Pernyataan ini hanya mewakili tujuan dan sasaran saat ini.
