Modernisasi perbankan di pasar yang sedang tumbuh berlangsung pada skala yang jauh lebih besar dibandingkan pasar matang, dengan porsi transaksi mobile yang sangat tinggi. IBM® telah bekerja dengan klien seperti Bank Negara India, DBS di Singapura, dan Bradesco di Amerika Latin untuk membantu mereka memanfaatkan kemampuan tersebut melalui integrasi multisaluran, termasuk perbankan terbuka, keuangan tertanam, dan layanan di luar platform perbankan.

Menggunakan kerangka kerja standar BIAN mempercepat transformasi, membuat teknologi lebih mudah diuji dan dipecah menjadi komponen. Seperti dijelaskan Van Wyk, ini seperti memecah konstruksi kompleks menjadi komponen “bata Lego” individual yang lebih mudah diintegrasikan ke sistem lain, tidak hanya di bank tetapi juga di industri lain.

Demikian pula, Paolo Sironi, Global Research Leader of Banking & Financial Markets di IBM® Institute for Business Value, meyakini bahwa transformasi perbankan membutuhkan “platform pengembangan yang solid namun fleksibel” untuk merapikan arsitektur teknologi bank yang saat ini “seperti spageti.” Ia berpendapat bahwa perbankan usaha kecil dan menengah (UKM) akan menjadi area persaingan terbesar bagi banyak lembaga keuangan dan pendatang baru dalam lima tahun ke depan. Mereka akan memanfaatkan kombinasi solusi digital, kolaborasi dengan mitra ekosistem, dan teknologi baru seperti AI generatif untuk membangun model bisnis yang lebih baik dalam melayani segmen klien yang luas dan vital bagi ekonomi global ini.

Di Thailand, Bangkok Bank berhasil melompati era PC dan beralih langsung ke perangkat pribadi. Sebanyak 97% aktivitas perbankan dilakukan melalui mobile; pelanggan tidak pernah memiliki cek dan banyak yang bahkan tidak memiliki kartu bank. ATM pun tidak menggunakan kartu, pelanggan cukup memindai kode QR dengan ponsel mereka. Akibatnya, stabilitas pusat panggilan menjadi sangat krusial; layanan digital tidak boleh mengalami downtime lebih dari delapan jam total dalam setahun. Hal ini semakin mengesankan mengingat mereka harus menangani lonjakan permintaan hingga 10x pada hari-hari puncak, dengan aktivitas meningkat hingga 300% menjelang hari pembayaran.

Berpindah ke real-time payments bukan tanpa tantangan. Ini menggabungkan dua proses terpisah, konfirmasi dan penyelesaian transaksi, agar berlangsung serentak dalam waktu nyata. Akibatnya, uang berpindah lebih cepat dengan waktu yang jauh lebih sedikit untuk mendeteksi penipuan dan mencegah dana jatuh ke tangan yang salah.