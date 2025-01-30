“Bank menghadapi gangguan dari setiap arah,” ujar Ian Gillard, Senior Executive Vice President Bangkok Bank. Selama beberapa tahun terakhir, industri perbankan memang mengalami disrupsi besar akibat kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan perkembangan regulasi. Bank kini menghadapi tiga tantangan sekaligus, kata Shanker Ramamurthy, mitra IBM® Consulting: bagaimana tumbuh dan membedakan diri, bagaimana menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan yang sangat tinggi, serta bagaimana mengelola risiko dan eksposur regulasi.
Memenuhi tantangan ini membutuhkan modernisasi multi-cabang. Gillard dan Ramamurthy, yang sama-sama duduk di dewan BIAN, menawarkan solusi tersebut pada KTT Banking Industry Architecture Network (BIAN) 2024.
Salah satu tantangan terbesar bagi industri perbankan adalah banyaknya waktu dan biaya yang dihabiskan untuk menguji teknologi. Ketua BIAN dan mantan Chief Information Officer (CIO) Grup HSBC, Steve Van Wyk, mengatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah bank “mengujinya pada basis kode monolitik alih-alih dapat menanganinya berdasarkan komponen atau layanan mikro.”
Memodernisasi inti operasi organisasi keuangan dapat menjadi kunci untuk membuka inovasi, dengan transformasi digital di kantor menengah dan belakang memungkinkan fokus beralih pada pengembangan solusi baru yang inovatif dan inisiatif peningkatan yang berorientasi pada pelanggan. Untuk itu, konsultan IBM® membantu klien menerapkan digitalisasi ekstrem di area tersebut guna menghilangkan kompleksitas dan duplikasi serta mengalihkan kembali investasi ke pelanggan, platform, dan ekosistem yang dirancang untuk memberikan nilai superior. Mungkinkah langkah ini mendorong laba atas investasi program modernisasi perbankan dari satu digit rendah menjadi mendekati 20%?
Modernisasi perbankan di pasar yang sedang tumbuh berlangsung pada skala yang jauh lebih besar dibandingkan pasar matang, dengan porsi transaksi mobile yang sangat tinggi. IBM® telah bekerja dengan klien seperti Bank Negara India, DBS di Singapura, dan Bradesco di Amerika Latin untuk membantu mereka memanfaatkan kemampuan tersebut melalui integrasi multisaluran, termasuk perbankan terbuka, keuangan tertanam, dan layanan di luar platform perbankan.
Menggunakan kerangka kerja standar BIAN mempercepat transformasi, membuat teknologi lebih mudah diuji dan dipecah menjadi komponen. Seperti dijelaskan Van Wyk, ini seperti memecah konstruksi kompleks menjadi komponen “bata Lego” individual yang lebih mudah diintegrasikan ke sistem lain, tidak hanya di bank tetapi juga di industri lain.
Demikian pula, Paolo Sironi, Global Research Leader of Banking & Financial Markets di IBM® Institute for Business Value, meyakini bahwa transformasi perbankan membutuhkan “platform pengembangan yang solid namun fleksibel” untuk merapikan arsitektur teknologi bank yang saat ini “seperti spageti.” Ia berpendapat bahwa perbankan usaha kecil dan menengah (UKM) akan menjadi area persaingan terbesar bagi banyak lembaga keuangan dan pendatang baru dalam lima tahun ke depan. Mereka akan memanfaatkan kombinasi solusi digital, kolaborasi dengan mitra ekosistem, dan teknologi baru seperti AI generatif untuk membangun model bisnis yang lebih baik dalam melayani segmen klien yang luas dan vital bagi ekonomi global ini.
Di Thailand, Bangkok Bank berhasil melompati era PC dan beralih langsung ke perangkat pribadi. Sebanyak 97% aktivitas perbankan dilakukan melalui mobile; pelanggan tidak pernah memiliki cek dan banyak yang bahkan tidak memiliki kartu bank. ATM pun tidak menggunakan kartu, pelanggan cukup memindai kode QR dengan ponsel mereka. Akibatnya, stabilitas pusat panggilan menjadi sangat krusial; layanan digital tidak boleh mengalami downtime lebih dari delapan jam total dalam setahun. Hal ini semakin mengesankan mengingat mereka harus menangani lonjakan permintaan hingga 10x pada hari-hari puncak, dengan aktivitas meningkat hingga 300% menjelang hari pembayaran.
Berpindah ke real-time payments bukan tanpa tantangan. Ini menggabungkan dua proses terpisah, konfirmasi dan penyelesaian transaksi, agar berlangsung serentak dalam waktu nyata. Akibatnya, uang berpindah lebih cepat dengan waktu yang jauh lebih sedikit untuk mendeteksi penipuan dan mencegah dana jatuh ke tangan yang salah.
Masa depan komputasi akan memadukan bit, neuron, dan qubit, dan industri perbankan akan memanfaatkan teknologi ini, termasuk AI generatif dan komputasi kuantum, untuk menemukan kembali dirinya di masa mendatang, menurut presentasi Dr. Darío Gil, Wakil Presiden Senior dan Kepala Riset IBM®, di konferensi BIAN.
IBM® sendiri telah mencatat peningkatan produktivitas lebih dari 3 miliar USD dan penghematan 40% dalam anggaran sumber daya manusia (SDM). Karyawan kini dapat menjawab 80% pertanyaan SDM terbanyak melalui platform AI generatif perusahaan, watsonx. Contoh ini relevan bagi industri jasa keuangan yang memiliki beban pengetahuan besar bagi tenaga kerjanya. Bagi klien, dampak bisnis dari bekerja dengan konsultan dan teknologi IBM® mencakup akurasi 90% untuk pertanyaan pelanggan, penghematan tenaga kerja 1.200 jam, dan biaya 80% lebih rendah untuk penyusunan dokumen hukum awal.
Dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang semakin cepat, IBM® bekerja dengan klien, termasuk sebagian besar lembaga keuangan terbesar di dunia, untuk memanfaatkan teknologi seperti watsonx, Granite, laboratorium inferensi, dan kemampuan pasar lainnya. AI generatif diintegrasikan ke dalam proses untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, ketika gen AI mempercepat pembuatan dan penerapan kode, permukaan serangan ikut meluas (karena lebih banyak perangkat lunak yang perlu dilindungi secara real time) dan kompleksitas dapat meningkat dengan cepat seiring bertambahnya kode di seluruh organisasi.
Ke depan, perusahaan terus menghadapi tantangan dalam meningkatkan adopsi gen AI. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk tata kelola, privasi data, kepercayaan dan keaslian, model operasi, serta pengembalian investasi. Saket Sinha, Mitra Senior dalam praktik konsultasi perbankan global dan pasar keuangan IBM®, menjelaskan bahwa IBM® membantu klien menavigasi pertimbangan ini dan menemukan jawaban untuk pertanyaan paling sulit. Sekaligus bekerja secara kolaboratif untuk menghapus hambatan operasional dan membuka peluang efisiensi serta inovasi yang lebih besar.
Keahlian dan kolaborasi sangat penting untuk menavigasi perjalanan ini, terutama karena tahap kemajuan yang biasanya memakan waktu 15 tahun kini terkompresi menjadi hanya lima. Seperti dikatakan Ramamurthy, “dalam 30 tahun berkonsultasi dengan industri jasa keuangan, saya tidak pernah lebih bersemangat terhadap teknologi selain potensi AI generatif.” Sulit untuk tidak setuju.
Gemma Godfrey adalah Ketua Dewan, Direktur Non-Eksekutif dan IBM® Partner+
