Seperti yang dikatakan Larry Fink dari BlackRock, “Perubahan iklim telah menjadi faktor penentu dalam prospek jangka panjang perusahaan”. Saat ini, perusahaan makin diharapkan melaporkan kinerja ESG mereka. Kegagalan untuk menangani risiko ESG secara serius dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi perusahaan, mulai dari tindakan pemegang saham pada Rapat Umum Tahunan hingga pengecualian atau divestasi dari manajer aset. Kehancuran yang disebabkan oleh Covid-19 telah meningkatkan pentingnya mengelola risiko bagi investor.

Tidak mengherankan, pelaporan ESG telah mengalami peningkatan pesat, dan semua indikasi menunjukkan peningkatan nilai pentingnya seiring bertambahnya tekanan untuk mempercepat transisi rendah karbon. Tetapi pelaporan ESG tidak boleh berakhir hanya menjadi aktivitas demi formalitas; bagaimanapun, tujuan akhirnya adalah peningkatan kinerja ESG.

Untuk mempersiapkan diri Anda agar sukses, ada praktik terbaik yang dapat Anda ikuti, tidak hanya untuk pelaporan ESG, tetapi juga untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki fondasi data yang baik dalam format yang fleksibel untuk memenuhi persyaratan pelaporan saat ini dan di masa mendatang. Yang sangat penting adalah proses pengumpulan dan penyimpanan data dapat diaudit dengan keterlacakan hingga ke sumber data.

Memungkinkan pengaturan batas yang fleksibel secara global juga sama pentingnya. Secara spesifik, kemudahan untuk mengonfigurasi dan mengubah grup pelaporan dan lokasi, akun, dan ukuran yang mendasarinya adalah hal yang penting. Emisi dasar perlu dihitung ulang ketika terjadi perubahan struktural dalam organisasi yang mengubah batas inventaris (seperti akuisisi atau divestasi).

Penataan data ke dalam hierarki organisasi yang fleksibel dapat menyederhanakan proses penghitungan ulang kondisi dasar untuk memungkinkan lebih banyak ketangkasan dalam pelaporan ESG. Anda dapat membaca lebih lanjut mengenai praktik-praktik pengelolaan data ESG ini di Buku elektronik Penghitungan Karbon & Pengelolaan Data ESG.

Penting juga untuk mengakui bahwa data yang diperlukan untuk menerapkan strategi dekarbonisasi sering tersebar di berbagai sistem internal di seluruh organisasi, banyak di antaranya mungkin tidak kompatibel. Mungkin juga data tersebut disimpan oleh pemasok yang tidak memiliki sistem dan proses untuk membagikannya.

Untuk mengatasi tantangan pengambilan data, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengalihdayakan proses pengambilan data ke penyedia layanan spesialis. Praktik terbaik lainnya adalah menargetkan transfer data otomatis bila memungkinkan, karena file yang ditangani oleh orang-orang sebelum pengumpulan data lebih rentan terhadap kegagalan pemuatan, kehilangan presisi, dan kebingungan metrik. Praktik terbaiknya adalah memanfaatkan platform perangkat lunak perusahaan berbasis cloud untuk menyimpan dan mengelola data secara berkelanjutan, karena metode ini lebih unggul daripada spreadsheet.

Terlepas dari konsolidasi lintas kerangka kerja dan peningkatan kejelasan terkait kerangka kerja yang dikehendaki oleh industri, pelaporan ESG tetap menjadi bidang yang kompleks, dan melaporkan ke berbagai kerangka kerja dapat menjadi beban bagi perusahaan. Tetapi dengan fondasi data yang kuat, perusahaan dapat mempersiapkan dirinya dengan baik untuk memenuhi persyaratan pelaporan, terlepas dari apakah kerangka kerja global membuahkan hasil.

