Nilai penting pelaporan ESG telah melonjak di tengah tekanan konsumen, pemegang saham, dan karyawan, dikombinasikan dengan tumbuhnya kesadaran di antara investor dan lembaga keuangan bahwa risiko keberlanjutan adalah risiko investasi (seperti yang disoroti CEO BlackRock Larry Fink dalam suratnya kepada CEO). Dengan kinerja ESG yang menjadi agenda utama, sektor pelaporan ESG ditakdirkan untuk berubah, setelah sekian lama terganggu oleh sekumpulan panduan dan kerangka kerja pelaporan yang tidak selaras.
Kerangka kerja ESG yang ada saat ini memiliki tingkat fokus yang berbeda pada topik-topik inti lingkungan, sosial, dan tata kelola. Beberapa kerangka kerja mencakup setiap topik secara terperinci, kerangka kerja yang lain hanya mencakup dua topik, dan yang lain lagi mencakup beberapa topik secara terperinci dan beberapa topik pada tingkat yang lebih tinggi.
Daftar kerangka kerja ESG yang ada saat ini sangat panjang, dan variasinya sangat signifikan, sehingga kami telah menangkap karakteristik utama kerangka kerja tersebut dalam matriks Kerangka Kerja ESG ini, termasuk contoh cakupannya.
Mengingat banyaknya kerangka kerja dan panduan, pasti ada banyak tumpang tindih. Sebagai contoh, TCFD memiliki fokus tunggal pada bagaimana isu-isu terkait iklim yang penting dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, SASB memiliki fokus yang luas pada keberlanjutan, menilai bagaimana masalah keberlanjutan yang penting berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, yang tentu saja mencakup risiko terkait iklim, menyebabkannya tumpang tindih dengan TCFD.
Untuk menyelaraskan standar SASB dengan rekomendasi TCFD, SASB melakukan tinjauan terhadap 79 standar industri, mengevaluasinya dengan tujuan meningkatkan keselarasannya dengan rekomendasi TCFD. Dengan penyelarasan ini, perusahaan yang melaporkan sesuai dengan standar SASB juga akan memenuhi rekomendasi TCFD.
Dengan tujuan untuk mengurangi beban pelaporan pada perusahaan, kerangka kerja mengambil tindakan untuk menciptakan keselarasan, dan CDP, SASB, dan GRI telah menyelaraskan kerangka kerja mereka. Demikian pula, GRI memperbarui standar pengungkapan untuk membantu perusahaan menyelaraskan pengungkapan keberlanjutan mereka dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB, sehingga menyelaraskan dirinya dengan PRI.
Sementara untuk investasi aset riil, GRESB telah berusaha keras untuk menyusun penilaian sejalan dengan GRI, PRI, TCFD, dan SASB. Ternyata, sekitar setengah dari persyaratan pengungkapan sama dengan SASB.
Masa depan pelaporan ESG dapat dilihat dari setidaknya tiga perspektif terpisah. Perspektif ini termasuk perubahan peraturan, penyatuan industri terkait kerangka kerja tertentu, dan konsolidasi antar kerangka kerja.
Dalam hal perubahan peraturan, telah terjadi berbagai kemajuan di seluruh yurisdiksi nasional dan supranasional. Proposal SEC AS yang diumumkan pada bulan Maret 2022 akan menyelaraskan berbagai perusahaan dengan pengungkapan yang dimodelkan dari TCFD, dengan pemerintah Inggris yang mengejar persyaratan serupa. Demikian pula, paket keuangan berkelanjutan Uni Eropa, yang mencakup CSRD, Taksonomi Uni Eropa, dan SFDR, selanjutnya akan mewajibkan pengungkapan terkait ESG dari perusahaan.
Seiring dengan mapannya praktik pelaporan ESG, sektor industri bergabung sesuai kerangka kerja pilihan mereka. Penggerak awal dalam hal ini adalah sektor properti, yang mendukung pelaporan terhadap Indeks Keberlanjutan Dow Jones melalui Penilaian Keberlanjutan Perusahaan (CSA) S&P Global, dan tren ini dapat dilihat baru-baru ini di kalangan komunitas investasi dengan beberapa manajer aset (seperti Blackrock) mendorong investor mereka untuk melaporkan sesuai dengan SASB.
juga terjadi, menghasilkan lingkungan pelaporan di mana kerangka kerja lebih fokus pada bidang khusus mereka sendiri. Selain yang disebutkan di atas, ada beberapa contoh lain dari perjanjian semacam itu, dengan IFRS dan GRI setuju untuk berkoordinasi dalam penetapan standar mereka yang terbaru. Meskipun hal ini mungkin tidak menghasilkan konsolidasi formal ke dalam satu kerangka kerja ESG, hal ini mungkin mewakili peralihan yang memungkinkan kerangka kerja untuk fokus pada berbagai bidang ESG.
Seperti yang dikatakan Larry Fink dari BlackRock, “Perubahan iklim telah menjadi faktor penentu dalam prospek jangka panjang perusahaan”. Saat ini, perusahaan makin diharapkan melaporkan kinerja ESG mereka. Kegagalan untuk menangani risiko ESG secara serius dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi perusahaan, mulai dari tindakan pemegang saham pada Rapat Umum Tahunan hingga pengecualian atau divestasi dari manajer aset. Kehancuran yang disebabkan oleh Covid-19 telah meningkatkan pentingnya mengelola risiko bagi investor.
Tidak mengherankan, pelaporan ESG telah mengalami peningkatan pesat, dan semua indikasi menunjukkan peningkatan nilai pentingnya seiring bertambahnya tekanan untuk mempercepat transisi rendah karbon. Tetapi pelaporan ESG tidak boleh berakhir hanya menjadi aktivitas demi formalitas; bagaimanapun, tujuan akhirnya adalah peningkatan kinerja ESG.
Untuk mempersiapkan diri Anda agar sukses, ada praktik terbaik yang dapat Anda ikuti, tidak hanya untuk pelaporan ESG, tetapi juga untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki fondasi data yang baik dalam format yang fleksibel untuk memenuhi persyaratan pelaporan saat ini dan di masa mendatang. Yang sangat penting adalah proses pengumpulan dan penyimpanan data dapat diaudit dengan keterlacakan hingga ke sumber data.
Memungkinkan pengaturan batas yang fleksibel secara global juga sama pentingnya. Secara spesifik, kemudahan untuk mengonfigurasi dan mengubah grup pelaporan dan lokasi, akun, dan ukuran yang mendasarinya adalah hal yang penting. Emisi dasar perlu dihitung ulang ketika terjadi perubahan struktural dalam organisasi yang mengubah batas inventaris (seperti akuisisi atau divestasi).
Penataan data ke dalam hierarki organisasi yang fleksibel dapat menyederhanakan proses penghitungan ulang kondisi dasar untuk memungkinkan lebih banyak ketangkasan dalam pelaporan ESG. Anda dapat membaca lebih lanjut mengenai praktik-praktik pengelolaan data ESG ini di Buku elektronik Penghitungan Karbon & Pengelolaan Data ESG.
Penting juga untuk mengakui bahwa data yang diperlukan untuk menerapkan strategi dekarbonisasi sering tersebar di berbagai sistem internal di seluruh organisasi, banyak di antaranya mungkin tidak kompatibel. Mungkin juga data tersebut disimpan oleh pemasok yang tidak memiliki sistem dan proses untuk membagikannya.
Untuk mengatasi tantangan pengambilan data, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengalihdayakan proses pengambilan data ke penyedia layanan spesialis. Praktik terbaik lainnya adalah menargetkan transfer data otomatis bila memungkinkan, karena file yang ditangani oleh orang-orang sebelum pengumpulan data lebih rentan terhadap kegagalan pemuatan, kehilangan presisi, dan kebingungan metrik. Praktik terbaiknya adalah memanfaatkan platform perangkat lunak perusahaan berbasis cloud untuk menyimpan dan mengelola data secara berkelanjutan, karena metode ini lebih unggul daripada spreadsheet.
Terlepas dari konsolidasi lintas kerangka kerja dan peningkatan kejelasan terkait kerangka kerja yang dikehendaki oleh industri, pelaporan ESG tetap menjadi bidang yang kompleks, dan melaporkan ke berbagai kerangka kerja dapat menjadi beban bagi perusahaan. Tetapi dengan fondasi data yang kuat, perusahaan dapat mempersiapkan dirinya dengan baik untuk memenuhi persyaratan pelaporan, terlepas dari apakah kerangka kerja global membuahkan hasil.
