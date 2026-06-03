Pemasaran, penjualan, perdagangan, order management dan layanan merupakan fungsi-fungsi yang menciptakan serta menghasilkan pendapatan. Secara bersama-sama, fungsi-fungsi ini membentuk sistem tempat permintaan diciptakan, komitmen dibuat, serta hubungan dengan pelanggan dibangun atau justru rusak. Di sebagian besar perusahaan, fungsi-fungsi tersebut dirancang untuk beroperasi secara terpisah, masing-masing dengan teknologi, metrik, dan mandatnya sendiri. Model ini merupakan respons yang masuk akal terhadap kompleksitas organisasi.

Model seperti ini tidak lagi memadai. Era berikutnya menuntut jajaran pimpinan puncak untuk beroperasi sebagai satu kesatuan. Biaya menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagai sistem yang terpisah kini diukur dari dampaknya terhadap pendapatan.

Agen AI mengumpulkan informasi, mengevaluasi berbagai opsi, dan membentuk keputusan pembelian di berbagai saluran yang tidak dimiliki maupun tidak dapat sepenuhnya dilihat oleh perusahaan. Riset IBM® bersama National Retail Federation menemukan bahwa 45% konsumen kini menggunakan AI selama perjalanan pembelian mereka, dengan 41% menggunakannya untuk meneliti produk, 33% untuk menafsirkan ulasan. Sebanyak 31% menggunakan AI untuk mencari penawaran terbaik.¹

Dinamika yang sama juga membentuk ulang lanskap B2B, ketika pembeli dan komite pembelian semakin sering mengambil keputusan melalui platform yang berada di luar kendali langsung perusahaan. Tim manajemen Anda sudah bersaing di lingkungan ini. Pertanyaannya adalah, apakah front office Anda telah dirancang untuk menghadapinya.