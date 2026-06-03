Pemasaran, penjualan, perdagangan, order management dan layanan merupakan fungsi-fungsi yang menciptakan serta menghasilkan pendapatan. Secara bersama-sama, fungsi-fungsi ini membentuk sistem tempat permintaan diciptakan, komitmen dibuat, serta hubungan dengan pelanggan dibangun atau justru rusak. Di sebagian besar perusahaan, fungsi-fungsi tersebut dirancang untuk beroperasi secara terpisah, masing-masing dengan teknologi, metrik, dan mandatnya sendiri. Model ini merupakan respons yang masuk akal terhadap kompleksitas organisasi.
Model seperti ini tidak lagi memadai. Era berikutnya menuntut jajaran pimpinan puncak untuk beroperasi sebagai satu kesatuan. Biaya menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagai sistem yang terpisah kini diukur dari dampaknya terhadap pendapatan.
Agen AI mengumpulkan informasi, mengevaluasi berbagai opsi, dan membentuk keputusan pembelian di berbagai saluran yang tidak dimiliki maupun tidak dapat sepenuhnya dilihat oleh perusahaan. Riset IBM® bersama National Retail Federation menemukan bahwa 45% konsumen kini menggunakan AI selama perjalanan pembelian mereka, dengan 41% menggunakannya untuk meneliti produk, 33% untuk menafsirkan ulasan. Sebanyak 31% menggunakan AI untuk mencari penawaran terbaik.¹
Dinamika yang sama juga membentuk ulang lanskap B2B, ketika pembeli dan komite pembelian semakin sering mengambil keputusan melalui platform yang berada di luar kendali langsung perusahaan. Tim manajemen Anda sudah bersaing di lingkungan ini. Pertanyaannya adalah, apakah front office Anda telah dirancang untuk menghadapinya.
Nilai AI di front office tidak berasal dari penerapan AI secara terpisah di setiap fungsi. Nilai tersebut muncul dari kemampuannya untuk mengumpulkan dan memanfaatkan intelijen lintas fungsi secara real-time, menafsirkannya dalam konteks, memvalidasinya terhadap kebijakan dan business rules, lalu mengambil tindakan dengan penuh keyakinan.
Niat pelanggan, pengetahuan produk, harga, ketersediaan, hak, inventaris, kendala pemenuhan, persyaratan kontrak, risiko, riwayat layanan, loyalitas, serta tindakan terbaik berikutnya dapat menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam satu momen pengambilan keputusan yang sama. Sebagian besar front office dibangun untuk beroperasi dalam fungsi-fungsi yang terpisah, bukan untuk mengoordinasikan intelijen pada saat pendapatan diciptakan, diperoleh, dilindungi, dan ditingkatkan.
Ketika agen, asisten, dan sistem otonom memediasi semakin banyak interaksi, keterbatasan ini menjadi semakin berdampak secara komersial. Aktor-aktor tersebut tidak berinteraksi dengan perusahaan berdasarkan struktur organisasinya. Sebaliknya, mereka menilai apakah suatu perusahaan dapat dipahami, dibandingkan, dipercaya, dan ditindaklanjuti. Pertanyaan yang perlu diajukan para pemimpin perusahaan adalah apakah front office mampu menyediakan AI dengan intelijen yang terkelola, mutakhir, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan pada saat dibutuhkan.
Kerangka yang paling tepat untuk memahami pergeseran ini adalah transisi dari model kehadiran menuju model kelayakan. Dalam model lama, perusahaan bersaing dengan menyediakan produk, layanan, penawaran, konten, dan saluran dukungan. Sekadar hadir sudah dianggap memadai.
Dalam model agen, keberadaan hanyalah titik awal. Sebuah produk dapat saja tersedia, tetapi tetap dikecualikan karena harga tidak dapat divalidasi, hak tidak jelas, data inventaris tidak mutakhir, kebijakan ambigu, atau pemenuhannya tidak dapat diandalkan. Kriteria kelayakan menilai apakah perusahaan mampu membuat dan memenuhi komitmen tertentu dalam kondisi tertentu.
Menjawab pertanyaan tersebut dalam skala besar mengharuskan front office berfungsi sebagai sistem pendapatan yang terpadu, bukan sekadar lima fungsi yang berbagi garis pelaporan. Hal ini memerlukan kewenangan lintas fungsi atas data, logika, kebijakan, dan hak pengambilan keputusan yang menentukan apakah suatu transaksi dapat berlangsung serta apakah pengalaman pelanggan tetap konsisten sejak sinyal awal hingga pemenuhan.
Pergeseran yang sama juga mengubah cara para pemimpin memandang saluran. Titik-titik tempat keputusan pembelian terbentuk kini semakin beragam. Sebagiannya merupakan saluran milik sendiri, seperti situs web, aplikasi, portal, toko, cabang, pusat kontak, alat bantu penjualan, dan lingkungan layanan.
Saluran lainnya berada di luar kendali langsung perusahaan, termasuk mesin pencari, pasar digital, platform pengadaan, ekosistem mitra, lingkungan media sosial, mesin jawaban berbasis AI, dan antarmuka agen yang terus berkembang. Platform pihak ketiga tersebut membentuk pertimbangan pembeli sebelum interaksi langsung dengan perusahaan terjadi. Selanjutnya, perusahaan bertanggung jawab mengubah niat tersebut menjadi tindakan.
Tantangannya adalah pembeli yang telah terbiasa dengan lingkungan AI yang memahami bahasa alami, konteks, dan batasan akan datang ke berbagai saluran milik perusahaan, tetapi menemukan pengalaman yang tidak mampu memenuhi standar tersebut. Hal ini menjadi eksposur terhadap pendapatan—dan untuk mengatasinya dibutuhkan lebih dari sekadar investasi pada antarmuka.
Generative Engine Optimization (GEO) merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan. Hal ini telah berkembang melampaui sekadar taktik pencarian dan kini menjadi disiplin dalam front office. Di dunia penemuan berbasis agen, visibilitas tidak lagi bergantung hanya pada konten. Visibilitas juga ditentukan oleh kecerdasan produk, aturan kelayakan, struktur harga, sinyal inventaris, opsi pemenuhan, serta alur layanan yang dapat dipahami, dievaluasi, dan dipercaya oleh sistem AI. Informasi harus disusun agar siap digunakan untuk pengambilan keputusan oleh mesin, bukan sekadar dipublikasikan untuk dikonsumsi manusia.
Answer Engine Optimization (AEO) melengkapi GEO dengan meningkatkan kemungkinan merek, produk, dan keahlian Anda menjadi bagian dari jawaban ketika pembeli menggunakan mesin pencari maupun mesin jawaban yang didukung AI. Bersama-sama, GEO dan AEO memperkuat kemampuan untuk ditemukan, membangun otoritas, dan menjaga relevansi di sepanjang perjalanan pelanggan yang berbasis AI.
Pada lapisan infrastruktur, protokol seperti Model Context Protocol (MCP) dan Universal Commerce Protocol (UCP) mulai muncul sebagai standar dasar yang memungkinkan agen mengakses, menafsirkan, memercayai, dan bertindak berdasarkan data perusahaan. Perusahaan yang lebih awal membangun kemampuan ini akan memperoleh keunggulan yang terus bertambah dalam hal kemampuan untuk ditemukan, otoritas, dan kemampuan bertransaksi—keunggulan yang mungkin sulit dan mahal dikejar oleh perusahaan yang terlambat bergerak.
Implikasi bagi kepemimpinan sangat besar. Transformasi front office tidak dapat lagi dijalankan secara terpisah berdasarkan masing-masing fungsi jika AI diharapkan mampu menafsirkan, mengambil keputusan, dan bertindak melintasi batas-batas fungsional. Perusahaan memerlukan kewenangan desain lintas fungsi atas pengalaman, sinyal, aturan, kebijakan, logika kelayakan, dan hak pengambilan keputusan yang membentuk hasil pendapatan. Tanpa kewenangan tersebut, setiap fungsi mungkin saja memodernisasi alatnya masing-masing, tetapi perusahaan tetap tidak mampu menggabungkan intelijen yang diperlukan pada saat keputusan harus diambil.
Kantor depan tidak dirancang untuk era agen AI. Ini bukan kritik terhadap pendekatan di masa lalu. Ini pengakuan bahwa fondasi persaingan kini telah berubah.
Seiring AI memediasi semakin banyak keputusan dalam B2C maupun B2B, perusahaan akan semakin jarang dinilai berdasarkan apakah suatu kemampuan tersedia di dalam organisasi, melainkan berdasarkan apakah kemampuan tersebut memenuhi syarat, tepercaya, dan dapat dijalankan ketika permintaan siap dikonversi menjadi transaksi. Kini, prioritasnya adalah merancang front office di sekitar keputusan-keputusan yang menciptakan, menangkap, melindungi, dan mendorong pendapatan.
Agenda transformasi front office terlihat berbeda di setiap perusahaan. Namun, para pemimpin yang bergerak dengan arah yang jelas cenderung mengajukan serangkaian pertanyaan yang lebih tajam dibandingkan mereka yang masih memandang upaya ini sekadar sebagai pembaruan teknologi:
Saat ini, belum ada perusahaan yang mampu menjawab keempat pertanyaan tersebut dengan baik. Justru organisasi yang secara jujur mengakui di mana letak kekurangannya adalah yang paling siap untuk menutup kesenjjangan tersebut.
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