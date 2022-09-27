Dari prinsip hingga tindakan: membangun pendekatan holistik untuk tata kelola AI

Saat ini AI menembus setiap aspek fungsi bisnis. Baik itu layanan keuangan, perekrutan karyawan, manajemen layanan pelanggan atau administrasi kesehatan, AI semakin memperkuat alur kerja penting di semua industri.

Tetapi dengan adopsi AI yang lebih besar datang tantangan yang lebih besar. Di pasar kami telah melihat banyak kesalahan langkah yang melibatkan hasil yang tidak akurat, rekomendasi yang tidak adil, dan konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya. Ini telah menciptakan kekhawatiran di antara organisasi swasta dan publik tentang apakah AI digunakan secara bertanggung jawab. Tambahkan navigasi peraturan dan standar kepatuhan yang kompleks ke dalam campuran, dan kebutuhan akan strategi AI yang solid dan dapat dipercaya menjadi jelas.

Untuk menskalakan penggunaan AI dengan cara yang bertanggung jawab membutuhkan tata kelola AI, proses mendefinisikan kebijakan dan menetapkan akuntabilitas di seluruh siklus hidup AI. Ini pada gilirannya membutuhkan kebijakan etika AI, karena hanya dengan menanamkan prinsip-prinsip etika ke dalam aplikasi dan proses AI kita dapat membangun sistem berdasarkan kepercayaan.

IBM® Research telah mengembangkan alat bantu AI yang dapat dipercaya sejak tahun 2012. Ketika IBM® meluncurkan Dewan Etika AI pada tahun 2018, etika AI bukanlah topik hangat di media, dan juga bukan topik utama di antara para pemimpin bisnis. Tetapi karena AI kini menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap etika AI melonjak drastis.

Dalam studi tahun 2021 oleh IBM® Institute of Business Value, hampir 75% eksekutif menilai etika AI sebagai penting, lonjakan dari kurang dari 50% pada 2018. Terlebih lagi, menurut penelitian ini, berbagai organisasi yang menerapkan strategi etika AI yang luas, terjalin di seluruh unit bisnis, mungkin memiliki keunggulan kompetitif ke depan.