Dari prinsip hingga tindakan: membangun pendekatan holistik untuk tata kelola AI

Saat ini AI menembus setiap aspek fungsi bisnis. Baik itu layanan keuangan, perekrutan karyawan, manajemen layanan pelanggan atau administrasi kesehatan, AI semakin memperkuat alur kerja penting di semua industri.
Tetapi dengan adopsi AI yang lebih besar datang tantangan yang lebih besar. Di pasar kami telah melihat banyak kesalahan langkah yang melibatkan hasil yang tidak akurat, rekomendasi yang tidak adil, dan konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya. Ini telah menciptakan kekhawatiran di antara organisasi swasta dan publik tentang apakah AI digunakan secara bertanggung jawab. Tambahkan navigasi peraturan dan standar kepatuhan yang kompleks ke dalam campuran, dan kebutuhan akan strategi AI yang solid dan dapat dipercaya menjadi jelas.
Untuk menskalakan penggunaan AI dengan cara yang bertanggung jawab membutuhkan tata kelola AI, proses mendefinisikan kebijakan dan menetapkan akuntabilitas di seluruh siklus hidup AI. Ini pada gilirannya membutuhkan kebijakan etika AI, karena hanya dengan menanamkan prinsip-prinsip etika ke dalam aplikasi dan proses AI kita dapat membangun sistem berdasarkan kepercayaan.
IBM® Research telah mengembangkan alat bantu AI yang dapat dipercaya sejak tahun 2012. Ketika IBM® meluncurkan Dewan Etika AI pada tahun 2018, etika AI bukanlah topik hangat di media, dan juga bukan topik utama di antara para pemimpin bisnis. Tetapi karena AI kini menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap etika AI melonjak drastis.
Dalam studi tahun 2021 oleh IBM® Institute of Business Value, hampir 75% eksekutif menilai etika AI sebagai penting, lonjakan dari kurang dari 50% pada 2018. Terlebih lagi, menurut penelitian ini, berbagai organisasi yang menerapkan strategi etika AI yang luas, terjalin di seluruh unit bisnis, mungkin memiliki keunggulan kompetitif ke depan.
Di IBM®, kami percaya membangun AI yang dapat dipercaya membutuhkan pendekatan multidimensi multidisiplin berdasarkan tiga prinsip etika berikut:
Ketika memikirkan apa yang diperlukan untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan dalam keputusan yang dibuat oleh AI, para pemimpin harus bertanya pada diri sendiri lima pertanyaan yang berpusat pada manusia: Apakah AI mudah dimengerti? Apakah adil? Apakah ada yang mengutak-atiknya? Apakah AI bertanggung jawab? Apakah AI melindungi data? Pertanyaan-pertanyaan ini diterjemahkan ke dalam lima prinsip dasar untuk AI yang dapat dipercaya: keadilan, ketahanan, privasi, penjelasan, dan transparansi.
Saat membahas tata kelola AI, penting untuk menyadari adanya dua aspek yang berbeda yang datang bersamaan:
Tata kelola AI organisasi mencakup memutuskan dan mendorong strategi AI untuk organisasi. Ini termasuk menetapkan kebijakan AI untuk organisasi berdasarkan prinsip, peraturan, dan undang-undang AI.
Tata kelola model AI memperkenalkan teknologi untuk mengimplementasikan pagar pembatas pada setiap tahap siklus hidup AI/ML. Ini termasuk pengumpulan data, proses instrumentasi dan pelaporan transparan untuk membuat informasi yang diperlukan tersedia bagi semua pemangku kepentingan.
Seringkali, organisasi yang mencari solusi yang dapat dipercaya dalam bentuk tata kelola AI memerlukan panduan di salah satu atau kedua bidang ini.
Baru-baru ini sebuah lembaga keuangan multinasional Amerika datang ke IBM® dengan beberapa tantangan, termasuk menerapkan model machine learning dalam ratusan yang dibangun menggunakan beberapa tumpukan ilmu data yang terdiri dari sumber terbuka dan alat pihak ketiga. Chief data officer melihat bahwa penting bagi perusahaan untuk memiliki kerangka kerja holistik, yang akan bekerja dengan model yang dibangun di seluruh perusahaan, menggunakan semua alat yang beragam ini.
Dalam hal ini IBM® Expert Labs berkolaborasi dengan lembaga keuangan tersebut untuk menciptakan solusi yang dipimpin oleh teknologi dengan menggunakan IBM® Cloud Pak for Data. Hasilnya adalah tata kelola AI yang dibangun pada skala perusahaan, yang memungkinkan CDO melacak dan mengatur ratusan model AI untuk kepatuhan di seluruh bank, terlepas dari machine learning yang digunakan.
Terkadang kebutuhan organisasi lebih terkait dengan tata kelola AI organisasi. Misalnya, sebuah organisasi perawatan kesehatan multinasional ingin memperluas model AI yang digunakan untuk menyimpulkan keterampilan teknis untuk sekarang menyimpulkan keterampilan lunak/dasar. Perusahaan membawa anggota IBM® Consulting untuk melatih tim ilmuwan data organisasi tentang cara menggunakan kerangka kerja untuk empati sistemik, jauh sebelum kode ditulis, untuk mempertimbangkan maksud dan perlindungan rel untuk model.
Setelah keberhasilan sesi ini, klien melihat perlunya tata kelola AI yang lebih luas. Dengan bantuan dari IBM® Consulting, perusahaan mendirikan dewan etika AI pertamanya, pusat keunggulan dan program literasi AI.
Dalam banyak kasus, organisasi tingkat perusahaan membutuhkan pendekatan hibrida untuk tata kelola AI. Baru-baru ini kelompok perbankan Prancis dihadapkan dengan langkah-langkah kepatuhan baru. Perusahaan tidak memiliki proses organisasi yang cukup dan pemantauan model AI otomatis untuk mengatasi tata kelola AI dalam skala besar. Tim juga ingin membangun budaya untuk mengkurasi AI secara bertanggung jawab. Mereka membutuhkan tata kelola AI organisasi dan solusi tata kelola model AI.
IBM® Consulting bekerja dengan klien untuk menetapkan seperangkat prinsip AI dan dewan etika untuk menangani banyak peraturan yang akan datang. Upaya ini dijalankan bersama dengan layanan IBM® Expert Labs yang mengimplementasikan komponen solusi teknis, seperti alur kerja AI perusahaan, monitor bias, kinerja dan drift, dan menghasilkan lembar fakta untuk model AI untuk mempromosikan transparansi di seluruh organisasi yang lebih luas.
Menetapkan tata kelola organisasi dan model AI untuk mengoperasionalkan etika AI membutuhkan pendekatan holistik. IBM® menawarkan kemampuan unik dan terdepan di industri untuk perjalanan tata kelola AI Anda:
