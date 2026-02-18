Profesional perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) sedang mempersiapkan perubahan besar-besaran pada tahun 2026 karena kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi membentuk kembali masa depan FP&A.

Di tengah volatilitas pasar, gangguan rantai pasokan global, dan perubahan perilaku pelanggan, chief financial officer (CFO) mengukur keberhasilan FP&A yang melampaui kinerja pelaporan keuangan. Sebaliknya, mereka ingin menjadikan tim keuangan sebagai mitra strategis dan pemandu dalam menghadapi masa-masa yang tidak menentu.

Tim FP&A berada di bawah tekanan untuk memberikan perkiraan keuangan yang dinamis dan kelincahan bisnis, tetapi banyak yang tetap dibatasi oleh alur kerja lama dan proses manual yang membuatnya sulit untuk bertindak cepat. Cara FP&A bekerja 10 tahun yang lalu tidak akan lagi berhasil pada tahun 2026.

Untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini, FP&A profesional menginginkan analisis canggih yang menjawab pertanyaan mereka sebelum mereka bertanya dan fungsi keuangan yang memandu pengambilan keputusan secara real-time.

Ikhtisar ini menyoroti tren FP&A paling menonjol yang membentuk 2026. Penting juga untuk menyoroti bahwa tidak setiap tren difokuskan pada AI. Namun, mereka semua memiliki tujuan yang sama: mengubah laporan keuangan menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik bagi para profesional keuangan.