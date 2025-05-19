IBM + Scuderia Ferrari menyempurnakan formula baru untuk interaksi penggemar

IBM bekerja sama dengan Ferrari untuk mencapai keseimbangan antara merancang pengalaman mobile yang mendorong batas-batas inovasi seraya tetap mempertahankan prinsip-prinsip desain Ferrari, suara yang khas, dan masa lalu yang termasyhur.



“Keindahan aplikasi diperlukan agar selaras dengan kemewahan merek,” jelas Senior Partner IBM Shannon Miller dalam percakapan utama Think dengan CEO IBM, Arvind Krishna. “Hal kunci kedua yang ingin kami lakukan adalah menyuguhkan konten dengan lebih mudah dan lebih cepat kepada para penggemar.”



Dalam praktiknya, ini berarti bahwa model bahasa besar yang menggerakkan aplikasi Scuderia Ferrari baru harus dilatih agar sangat selaras “dengan cara Ferrari berbicara tentang balapan,” kata Baker dari IBM. Ini mencakup urutan topik saat meliput balapan, serta strategi dan yang terpenting "memastikan kami bekerja dalam batasan ekosistem Formula 1 dan berfokus untuk tidak membandingkan pembalap dengan tim lain dan data mereka, serta tidak mengkritik atau membagikan pertimbangan strategi yang penting."



Terakhir, ini mungkin sudah jelas tetapi penting, bahwa LLM tidak boleh berhalusinasi atau melakukan kesalahan. IBM bukanlah pemula dalam hal mengatasi akurasi, keamanan, dan tata kelola. “Aplikasi ini dibangun dengan data dan teknologi analitik yang sama yang digunakan oleh klien IBM di seluruh industri,” kata Adashek dari IBM. Dalam industri yang sangat diatur seperti keuangan atau perawatan kesehatan, tidak ada margin kesalahan yang dapat diterima; jutaan dolar atau nyawa selalu dipertaruhkan. Dalam hal ini, tim menggunakan gerbang tahap LLM sebagai penilai yang penting dalam komponen watsonx.governance dari solusi ini, untuk menguji semua konten yang dihasilkan pada intonasi struktur historis Ferrari dan batasan lainnya yang disepakati.



Ke depan, penggemar akan tetap menjadi fokus, kata Baker. Ada begitu banyak persona berbeda dalam basis penggemar yang berkembang itu. Dengan aplikasi Scuderia Ferrari HP di watsonx,

“Kita dapat, misalnya, dengan mudah mempersonalisasi ringkasan balapan menjadi terlalu teknis atau ditulis untuk anak-anak, atau ditulis dengan nada yang lebih sosial. Interaktivitas tambahan dan gamification pada aplikasi adalah area lain yang harus diperluas, kata Baker. “Jajak pendapat baru akan dilakukan secara teratur sehingga penggemar dapat memilih poin data yang menarik, pencapaian, atau prediksi.”



Apa pendapat pembalap Scuderia Ferrari seperti Lewis Hamilton tentang aplikasi penggemar IBM Ferrari yang baru? “Inovatif,” kata Hamilton kepada 39,5 juta pengikutnya dalam story Instagram.



