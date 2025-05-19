IBM + Scuderia Ferrari menyempurnakan formula baru untuk interaksi penggemar

Pernahkah Anda melihat mesin pengolah data yang disuntikkan bahan bakar yang bergerak hingga 230mph? Mobil Formula 1 Scuderia Ferrari saat ini menghasilkan lebih dari satu juta titik data per detik, berkat sensor yang melacak panas, tekanan, gesekan, dan bahan bakar. Di dunia Formula Satu, di mana milidetik itu penting, IBM dan Scuderia Ferrari HP bermitra untuk memastikan pengalaman digital penggemar sesuai dengan kecepatan, semangat, dan presisi olahraga ini. “Dengan AI, kami menciptakan cetak biru baru untuk interaksi penggemar digital yang membawa penggemar lebih dekat ke aksi, ketika akhir pekan dipadati balapan atau tidak,” kata Senior VP of Marketing and Communications IBM, Jonathan Adashek.
Tepat sebelum Grand Prix Miami tahun ini, Scuderia Ferrari HP dan IBM meluncurkan aplikasi baru untuk penggemar yang dibangun sebagian pada platform Watsonx IBM. Menggunakan AI generatif, platform ini mengubah arus data pelacakan dan data dari berbagai sumber lain menjadi pengalaman aplikasi mobile yang dipersonalisasi dan interaktif bagi 396 juta penggemar Scuderia Ferrari HP di seluruh dunia sepanjang waktu, 365 hari setahun.
Penggemar berat Scuderia Ferrari, “tifosi,” adalah jenis penggemar khusus. Mereka memiliki “lebih banyak gairah dan lebih banyak emosi,” jelas Kepala Tim Ferrari Scuderia HP Frédéric Vasseur dalam percakapan utama yang dinamis dengan Chairman dan CEO IBM, Arvind Krishna, di IBM® Think. Basis penggemar ini telah tumbuh dengan cepat, meningkat tiga kali lipat dalam 3 tahun terakhir saja, dan komposisinya juga telah berkembang.
“Ini bukan hanya penggemar bersejarah lagi,” kata Vasseur. Beberapa penggemar baru “lebih berfokus pada nama pacar pembalap daripada waktu putaran.” Seiring dengan bertambahnya jenis dan jumlah penggemar Ferrari secara keseluruhan, memahami apa yang diinginkan oleh para penggemar baru serta melayani para tifosi dan pemilik Ferrari yang setia menjadi semakin penting.
Data yang dihasilkan oleh balapan Ferrari SF25 di sekitar lintasan mendukung Race Center dan Racing Insights yang baru, memungkinkan Ferrari untuk melakukan personalisasi pada pengalaman untuk penggemar, kata Fred Baker, Sports Lead di IBM. Ini adalah pertama kalinya Scuderia Ferrari mengumpulkan sejumlah besar data penting di satu tempat dan pertama kalinya menggunakan AI generatif untuk menghadirkan berbagai fitur baru bagi para penggemar, seperti ringkasan balapan, statistik historis, insight setelah balapan, jajak pendapat interaktif, pesan penggemar, dan sorotan balapan yang populer.
LLM di watsonx mengubah data balapan tim yang kompleks menjadi narasi menarik yang mencakup refleksi dari pembalap HP Scuderia Ferrari dan kepala tim. Teknologi di watsonx juga menciptakan visualisasi dinamis yang memungkinkan penggemar berinteraksi dengan dan melihat data pembalap dan mobil setelah balapan termasuk telemetri, cuaca, kondisi
trek, hasil sesi, strategi mobil dan ban. Rangkuman setelah balapan dari kinerja tim Scuderia Ferrari HP sekarang tersedia untuk penggemar dalam beberapa jam setelah balapan selesai.
Semua ini berarti “Kita bisa mendapatkan interaksi yang jauh lebih bermakna dengan penggemar Ferrari melalui konten yang lebih interaktif dan komprehensif ini yang dimungkinkan berkat arsitektur baru yang mendasarinya: hybrid cloud,” kata Baker dari IBM. Aplikasi Scuderia Ferrari HP dibangun di atas platform cloud yang dapat diskalakan dan aman, memusatkan data dari berbagai sumber dan menyatukan layanan dari mitra seperti AWS dan Adobe.
Meskipun aplikasi penggemar Scuderia Ferrari lama ditumpuk dengan konten Ferrari yang lengkap dan populer, aplikasi ini umumnya statis yang berarti penggemar tidak dapat berinteraksi dengannya. Melalui aplikasi baru yang ditata ulang, penggemar dapat mengirim pesan langsung ke tim Scuderia Ferrari HP dan berkesempatan ditampilkan dalam komunikasi tim utama seperti posting media sosial dan blog tim. Dalam jajak pendapat yang sering diselenggarakan, penggemar dapat berinteraksi dengan penggemar lain dengan memberikan suaranya pada berbagai topik HP Scuderia Ferrari, termasuk kualifikasi, kinerja balapan, serta momen tim bersejarah dan favorit. Kemudian pada tahun 2025, Team Radio akan membawa percakapan nyaris seketika antara pembalap dan pengarah balapan mereka kepada jutaan penggemar selama balapan, untuk berbagi momen penting antara pembalap dan dinding pit.
“Dengan teknologi AI canggih dari IBM dan komitmen bersama kami terhadap inovasi dan keunggulan, kami menciptakan pengalaman digital yang layak untuk merek Ferrari,” kata Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer, Ferrari.
IBM bekerja sama dengan Ferrari untuk mencapai keseimbangan antara merancang pengalaman mobile yang mendorong batas-batas inovasi seraya tetap mempertahankan prinsip-prinsip desain Ferrari, suara yang khas, dan masa lalu yang termasyhur.
“Keindahan aplikasi diperlukan agar selaras dengan kemewahan merek,” jelas Senior Partner IBM Shannon Miller dalam percakapan utama Think dengan CEO IBM, Arvind Krishna. “Hal kunci kedua yang ingin kami lakukan adalah menyuguhkan konten dengan lebih mudah dan lebih cepat kepada para penggemar.”
Dalam praktiknya, ini berarti bahwa model bahasa besar yang menggerakkan aplikasi Scuderia Ferrari baru harus dilatih agar sangat selaras “dengan cara Ferrari berbicara tentang balapan,” kata Baker dari IBM. Ini mencakup urutan topik saat meliput balapan, serta strategi dan yang terpenting "memastikan kami bekerja dalam batasan ekosistem Formula 1 dan berfokus untuk tidak membandingkan pembalap dengan tim lain dan data mereka, serta tidak mengkritik atau membagikan pertimbangan strategi yang penting."
Terakhir, ini mungkin sudah jelas tetapi penting, bahwa LLM tidak boleh berhalusinasi atau melakukan kesalahan. IBM bukanlah pemula dalam hal mengatasi akurasi, keamanan, dan tata kelola. “Aplikasi ini dibangun dengan data dan teknologi analitik yang sama yang digunakan oleh klien IBM di seluruh industri,” kata Adashek dari IBM. Dalam industri yang sangat diatur seperti keuangan atau perawatan kesehatan, tidak ada margin kesalahan yang dapat diterima; jutaan dolar atau nyawa selalu dipertaruhkan. Dalam hal ini, tim menggunakan gerbang tahap LLM sebagai penilai yang penting dalam komponen watsonx.governance dari solusi ini, untuk menguji semua konten yang dihasilkan pada intonasi struktur historis Ferrari dan batasan lainnya yang disepakati.
Ke depan, penggemar akan tetap menjadi fokus, kata Baker. Ada begitu banyak persona berbeda dalam basis penggemar yang berkembang itu. Dengan aplikasi Scuderia Ferrari HP di watsonx,
“Kita dapat, misalnya, dengan mudah mempersonalisasi ringkasan balapan menjadi terlalu teknis atau ditulis untuk anak-anak, atau ditulis dengan nada yang lebih sosial. Interaktivitas tambahan dan gamification pada aplikasi adalah area lain yang harus diperluas, kata Baker. “Jajak pendapat baru akan dilakukan secara teratur sehingga penggemar dapat memilih poin data yang menarik, pencapaian, atau prediksi.”
Apa pendapat pembalap Scuderia Ferrari seperti Lewis Hamilton tentang aplikasi penggemar IBM Ferrari yang baru? “Inovatif,” kata Hamilton kepada 39,5 juta pengikutnya dalam story Instagram.
