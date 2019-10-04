Sekilas deskripsi di atas tampaknya sulit untuk diperdebatkan dan dalam beberapa kasus memang demikian. Ada sesuatu dalam pendekatan ini yang secara objektif bersifat metodis dan ilmiah. Namun, para pengkritik akan mengatakan bahwa analisis dan pengambilan risiko yang diperhitungkan adalah bagian dari sumber kehidupan organisasi yang sukses.

Rob Thomas dari IBM sendiri, GM Analitik dan bisnis AI kami, menulis beberapa tahun lalu bahwa "menyarankan sebuah percontohan alih-alih melakukannya adalah tanda kelemahan." (tautan berada di luar ibm.com)

Jadi, apa alasannya? Apakah mentalitas gagal cepat bertentangan dengan pendekatan yang lebih tradisional terhadap perencanaan strategis dan pengambilan risiko?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah asal dari beberapa respons biner terhadap gagal cepat. Tetapi kenyataannya adalah bahwa filosofi gagal cepat tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan pendekatan yang lebih tradisional pada strategi, analisis, dan pengambilan risiko, tetapi juga dapat meningkatkan pendekatan tersebut dan benar-benar membantu membuatnya lebih sukses.

Misalnya, berdasarkan semua informasi yang tersedia, Anda mungkin memutuskan bahwa penting bagi organisasi Anda untuk memasuki pasar geografis baru. Ada cukup data untuk membuat keputusan itu dengan meyakinkan dan mulai melaksanakannya dengan urgensi dan komitmen. Tidak hanya tidak akan ada “pengujian” dari strategi ini, kemungkinan besar organisasi akan tetap berkomitmen pada keputusan ini melalui kemunduran dan rintangan yang dihadapi pada awalnya.

Tapi di sinilah proses strategi tradisional dan mantra gagal cepat dapat mulai saling meningkatkan satu sama lain. Di mana pendekatan gagal cepat dapat melengkapi keputusan strategis untuk memasuki pasar adalah cara bagaimana pendekatan ini dapat dengan cepat memvalidasi atau membantah aspek “bagaimana”. Meskipun tujuan akhir yang diinginkan mungkin jelas, jika jalurnya kurang jelas pengujian dan iterasi dapat membantu menjelaskan hingga organisasi menemukan pijakannya.

Dalam hal ini, menggunakan pendekatan gagal cepat untuk menentukan apakah memasuki pasar tertentu atau tidak akan menjadi pendekatan yang salah. Kurangnya kesuksesan pada awal penerapan, ketika dipasangkan dengan pemikiran gagal cepat, mungkin mendorong Anda untuk meninggalkan pasar strategis karena langkah pertama Anda dalam ekspansi gagal. Sebaliknya, keputusan untuk memasuki pasar adalah produk analisis dan perencanaan strategis dan gagal cepat memainkan peran untuk mencapai aspek “bagaimana” lebih cepat.