Filosofi gagal cepat serta strategi dan proses perencanaan yang lebih tradisional memiliki semacam beban intelektual dan emosional yang terkait dengannya di seputar “Cara Kerja Benar yang Harus Dilakukan.”
Ada beberapa pendapat yang cukup provokatif di kedua sisi yang mengatakan bahwa gagal cepat adalah kombinasi sempurna antara prinsip-prinsip Lean dengan metode ilmiah atau sesuatu yang tidak akan pernah menggantikan pekerjaan inti para pemimpin bisnis, yaitu menganalisis data (tidak sempurna) dan mengambil risiko terencana.
Semakin banyak waktu yang saya habiskan untuk memikirkan kedua pendapat sensasional ini, semakin janggal keduanya terdengar. Kenyataannya adalah bahwa keduanya (strategi gagal cepat dan tradisional) benar-benar merupakan pendekatan pelengkap yang bersama-sama dapat mempercepat perpindahan dari masalah ke solusi.
Mungkin ini adalah realitas “keseimbangan adalah jawabannya” yang membosankan, tetapi hampir pasti benar.
Gagal cepat adalah filosofi yang mengambil pendekatan iteratif yang digerakkan oleh hipotesis untuk mengembangkan dan meluncurkan ide-ide baru. Ini sangat terkait dengan konsep Minimum Viable Product (MVP) dan didasarkan pada mendapatkan masukan awal yang dapat memvalidasi atau membantah ide.
Seperti namanya, prinsip utama dari pendekatan gagal cepat adalah bekerja melalui siklus hipotesis, MVP, dan analisis hasil secepat mungkin, secara praktis meningkatkan kecepatan di mana organisasi dapat belajar dan beradaptasi dengan perubahan.
Pendekatan ini memungkinkan penskalaan ide-ide hebat lebih cepat dan ide-ide yang tidak mendorong hasil yang diinginkan dapat diubah atau dihentikan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan program yang tidak mungkin berhasil.
Hasil akhirnya adalah organisasi yang dapat menguji dan berinovasi dengan lebih hemat biaya dan menghabiskan lebih banyak waktu mengerjakan hal-hal yang berhasil dan lebih sedikit waktu untuk hal-hal yang tidak berhasil.
Sekilas deskripsi di atas tampaknya sulit untuk diperdebatkan dan dalam beberapa kasus memang demikian. Ada sesuatu dalam pendekatan ini yang secara objektif bersifat metodis dan ilmiah. Namun, para pengkritik akan mengatakan bahwa analisis dan pengambilan risiko yang diperhitungkan adalah bagian dari sumber kehidupan organisasi yang sukses.
Rob Thomas dari IBM sendiri, GM Analitik dan bisnis AI kami, menulis beberapa tahun lalu bahwa "menyarankan sebuah percontohan alih-alih melakukannya adalah tanda kelemahan." (tautan berada di luar ibm.com)
Jadi, apa alasannya? Apakah mentalitas gagal cepat bertentangan dengan pendekatan yang lebih tradisional terhadap perencanaan strategis dan pengambilan risiko?
Jawaban atas pertanyaan ini adalah asal dari beberapa respons biner terhadap gagal cepat. Tetapi kenyataannya adalah bahwa filosofi gagal cepat tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan pendekatan yang lebih tradisional pada strategi, analisis, dan pengambilan risiko, tetapi juga dapat meningkatkan pendekatan tersebut dan benar-benar membantu membuatnya lebih sukses.
Misalnya, berdasarkan semua informasi yang tersedia, Anda mungkin memutuskan bahwa penting bagi organisasi Anda untuk memasuki pasar geografis baru. Ada cukup data untuk membuat keputusan itu dengan meyakinkan dan mulai melaksanakannya dengan urgensi dan komitmen. Tidak hanya tidak akan ada “pengujian” dari strategi ini, kemungkinan besar organisasi akan tetap berkomitmen pada keputusan ini melalui kemunduran dan rintangan yang dihadapi pada awalnya.
Tapi di sinilah proses strategi tradisional dan mantra gagal cepat dapat mulai saling meningkatkan satu sama lain. Di mana pendekatan gagal cepat dapat melengkapi keputusan strategis untuk memasuki pasar adalah cara bagaimana pendekatan ini dapat dengan cepat memvalidasi atau membantah aspek “bagaimana”. Meskipun tujuan akhir yang diinginkan mungkin jelas, jika jalurnya kurang jelas pengujian dan iterasi dapat membantu menjelaskan hingga organisasi menemukan pijakannya.
Dalam hal ini, menggunakan pendekatan gagal cepat untuk menentukan apakah memasuki pasar tertentu atau tidak akan menjadi pendekatan yang salah. Kurangnya kesuksesan pada awal penerapan, ketika dipasangkan dengan pemikiran gagal cepat, mungkin mendorong Anda untuk meninggalkan pasar strategis karena langkah pertama Anda dalam ekspansi gagal. Sebaliknya, keputusan untuk memasuki pasar adalah produk analisis dan perencanaan strategis dan gagal cepat memainkan peran untuk mencapai aspek “bagaimana” lebih cepat.
Mungkin contoh terbaik tentang bagaimana filosofi gagal cepat dapat diintegrasikan secara terpusat ke dalam proses strategi organisasi adalah pendekatan yang dijelaskan oleh A.G. Lafley dan Roger Martin dalam Playing to Win: How Strategy Really Works (tautan berada di luar ibm.com).
Yang berikut ini menggambarkan proses strategi yang didefinisikan dalam karya itu:
Sekilas pendekatan ini mungkin tidak terlihat seperti apa yang biasanya akan Anda pikirkan ketika mendengar “gagal cepat,” tetapi ini menunjukkan bagaimana keseimbangan antara perencanaan strategis dan pendekatan gagal cepat sebenarnya adalah pilihan yang salah. Merancang tes yang penuh pertimbangan, kreatif, dan strategis dapat menjadi komponen penting dari proses strategi inti organisasi.
Dalam beberapa hal, pendekatan ini membawa mentalitas gagal cepat lebih jauh dengan memfokuskan tes awal pada berbagai elemen strategi yang paling tidak mungkin berhasil. Alasan untuk melakukan hal ini adalah jika sebuah strategi bertumpu pada empat asumsi dan Anda menguji tiga asumsi termudah terlebih dahulu dan semua pengujian tersebut berhasil, lalu pengujian terakhir yang paling sulit gagal, waktu yang dihabiskan pada tiga pengujian yang berhasil sebenarnya sia-sia.
Akibat keinginan kita untuk melihat keberhasilan ide, kita dengan mudah memulai dengan asumsi yang paling mungkin berlaku. Tetapi keinginan untuk mendapatkan jawaban yang benar dengan cepat harus mendorong kita untuk menguji bagian yang paling sulit terlebih dahulu.
Mentalitas gagal cepat dapat diterapkan pada masalah besar maupun kecil, tetapi mendapatkan hasil dengan pendekatan ini bertumpu pada beberapa pilar penting yang dapat menentukan keberhasilan dan dampak program.
Saya bertanya kepada rekan saya (dan pakar pertumbuhan umum) Peter Ikladious apa pendapatnya tentang gagal cepat dan dia berkata, “Saya menemukan bahwa gagal cepat adalah konsep hebat yang, meskipun banyak organisasi yang menyatakannya, sulit bagi mereka untuk benar-benar melakukannya. Gagal cepat membutuhkan dukungan pimpinan puncak. Mereka harus menyadari bahwa tidak ada solusi ajaib dan tidak semuanya akan bekerja seperti yang diharapkan. Tanpa dukungan kepemimpinan, tim terlalu takut untuk mencoba apa pun yang bisa gagal atau melakukan hal-hal secara pribadi yang membatasi efek belajar dari gagal cepat.”
Ada dua konsep yang sangat penting dalam komentar Peter yang sesuai dengan pengalaman saya dan pendekatan dalam Playing to Win.
Yang pertama adalah bahwa kepemimpinan perlu benar-benar mempercayai pendekatan ini. Jika tim diberi kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan keyakinan bahwa pekerjaan, karier, bonus, dan promosi mereka tidak berisiko jika sebuah ide tidak berhasil, itu adalah lingkungan di mana pengujian dan inovasi dapat berkembang.
Dalam pengalaman saya, bahkan lebih baik menyusun ulang gagasan “kegagalan” sama sekali. Proses pengujian menyangkut kecepatan di mana bisnis dapat mencapai jawaban yang benar dan pembelajaran di sepanjang prosesnya.
Jika kegagalan yang diperkirakan didokumentasikan dan dikomunikasikan secara internal dengan cara yang sangat jelas dan menarik, pengalaman tersebut dapat membantu tim lain menghindari pengujian ide yang sama berulang kali. Dalam pengertian itu, hasil tes apa pun, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, menunjukkan peningkatan pengetahuan kelembagaan organisasi jika mereka didokumentasikan dan dibagikan dengan tepat. Pengetahuan itu memiliki nilai.
Tes yang berhasil bisa menjadi tes yang tidak berhasil, tetapi tidak ada seorang pun di organisasi Anda yang membuang waktu untuk mencobanya lagi.
Pemikiran ini menjembatani yang kedua, yaitu bahwa dampak nyata dari tes hanya dapat dicapai ketika dipasangkan dengan transparansi. Transparansi ini sangat penting untuk menghasilkan dukungan, mendorong skala, dan bahkan berbagi pembelajaran tentang apa yang tidak berhasil. Tanpa “efek pembelajaran,” seperti yang dijelaskan Peter, banyak nilai dalam hal pengetahuan kelembagaan yang tidak akan pernah diciptakan.
Gagal cepat bukanlah jawaban pada setiap masalah bisnis yang ada di dunia, tetapi ini adalah metodologi yang berguna untuk mengelola ketidakpastian dan risiko dengan cara yang cerdas dan hemat biaya. Pendekatan ini tidak memberi tahu Anda masalah apa yang harus dipecahkan, tetapi dapat membantu Anda menilai cara terbaik untuk menyelesaikannya.
Meskipun tidak sulit untuk dipahami, kunci untuk pendekatan gagal cepat yang baik bergantung pada hal-hal berikut ini:
Seperti alat apa pun, pendekatan gagal cepat bekerja paling baik ketika dipasangkan dengan pekerjaan yang tepat. Gagal cepat bukanlah pengganti pekerjaan yang dilakukan organisasi pada analisis dan perencanaan strategis, tetapi dapat menjadi alat yang berguna yang dimasukkan ke dalam proses itu. Ini dapat membantu memvalidasi atau membantah dengan cepat asumsi inti yang menjadi sandaran ide apa pun. Pendekatan ini dapat membuat perusahaan lebih jujur dengan dirinya sendiri jauh lebih cepat. Hal ini juga dapat meningkatkan selera organisasi untuk risiko dan inovasi dengan meminimalkan waktu dan biaya untuk mengevaluasi berbagai ide baru.
Filosofi gagal cepat pada akhirnya dapat diterapkan pada tes dan program berskala kecil tanpa banyak upaya atau pemikiran, tetapi diperlukan beberapa pemikiran yang benar-benar kreatif untuk menerapkannya pada masalah organisasi yang lebih besar.
Ketika diterapkan dengan benar, pendekatan gagal cepat idealnya dapat digunakan untuk meningkatkan ukuran ide yang diuji organisasi seraya mengurangi biayanya. Setiap organisasi yang bisa mendapatkan perpaduan yang tepat dan meningkatkan pembelajaran dan hasil secara efektif akan dapat bergerak lebih cepat dengan dampak yang lebih besar.
Itu harus menjadi tujuan akhir yang nyata dari setiap penerimaan akan filosofi gagal cepat. Ini bukan tentang meningkatkan volume pengujian yang dilakukan organisasi, melainkan meningkatkan dampak bersihnya, dengan pengujian sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.
