Jika tahun 2025 terasa seperti puncak peningkatan regulasi, maka 2026 adalah saat semua aturan mulai diterapkan secara penuh. Regulator mempercepat penegakan hukum, mulai dari kerangka kerja UE seperti NIS2, DORA dan Undang-Undang AI, hingga mandat privasi baru di Australia, India dan Brasil, hingga aturan SEC AS. Harapannya jelas: perusahaan harus menunjukkan kontrol yang efektif, menetapkan tata kelola dan merencanakan ketahanan.
Keamanan, tata kelola dan risiko (SGR) tidak lagi menjadi tugas kepatuhan. SGR adalah disiplin eksekutif yang membentuk akses pasar, penilaian dan ketahanan.
Laporan Risiko Global 2025 menyoroti informasi yang salah, spionase siber, dan gangguan berbasis teknologi sebagai risiko jangka pendek yang paling parah. Ini menandakan bahwa digital telah menjadi variabel ekonomi makro yang harus dikelola oleh para pemimpin secara aktif.
Global Digital Trust Insights 2025 dari PwC menambahkan pengingat yang mengejutkan: meskipun 77% organisasi berencana untuk meningkatkan anggaran siber, hanya 2% yang melaporkan ketahanan siber di seluruh perusahaan. Kesenjangan ini menunjukkan tidak adanya struktur tata kelola, hak pengambilan keputusan yang tidak jelas, dan akuntabilitas di tingkat dewan direksi yang tidak memadai.
Di seluruh Eropa, Petunjuk NIS2 telah berjalan dari tenggat waktu hingga pelaksanaan. Negara-negara anggota masih menyelesaikan transposisi. Ini meningkatkan standar bagi entitas penting dan penting dalam manajemen risiko, pelaporan insiden dan akuntabilitas manajemen. Harapkan pengawasan intensif di awal 2026 karena undang-undang nasional mulai online dan tindakan pelanggaran mendorong tertinggal untuk menyelaraskan.
Dipasangkan dengan Undang-Undang Ketahanan Operasional Digital Uni Eropa (DORA) untuk layanan keuangan dan lensa keamanan produk Undang-Undang Ketahanan Siber, tumpukan Uni Eropa sekarang mengikat tata kelola dengan ketergantungan pemasok. Ini juga memperkuat jejak pengujian dan bukti, mengubah program kertas menjadi program ketahanan yang dapat diaudit.
Dimensi AI tidak lagi teoretis. Kewajiban bertahap UU AI Uni Eropa sekarang sudah berlaku. Mereka membutuhkan transparansi untuk kecerdasan buatan tujuan umum (GPAI) dan model dasar sejak Agustus 2025, dengan pos pemeriksaan utama pada Agustus 2026 untuk sistem AI berisiko tinggi. Organisasi yang menjalankan SDM, kredit, diagnostik medis, atau infrastruktur penting AI harus menyiapkan manajemen risiko, pengawasan manusia, dan dokumentasi yang tahan terhadap tinjauan regulator.
Di A.S, peraturan pengungkapan siber SEC telah menormalkan persyaratan pelaporan insiden dalam waktu 4 hari kerja dan pengungkapan tata kelola tahunan. Hal ini mendorong penyelarasan lintas fungsi antara keamanan, keuangan dan hukum. Materialitas dan pengecualian pelaporan yang tertunda sekarang diuji dalam praktik. Dewan dan CISO harus memiliki kerangka kerja keputusan yang siap.
Kanada menghadapi ketidakpastian setelah runtuhnya RUU C-27. Namun, kerangka kerja provinsi yang dipimpin oleh Undang-Undang Québec 25 dan panduan regulator meningkatkan harapan nasional, terutama seputar hukuman, data anak-anak, dan transparansi keputusan otomatis. Perusahaan multinasional harus merencanakan strategi tambal sulam yang selaras dengan standar yang paling ketat.
Asia mengodifikasi pragmatisme lintas‑batas—dengan China mengklarifikasi jalur data keluar (seperti penilaian keamanan, kontrak standar, dan sertifikasi) dan melonggarkan ambang batas, sambil tetap menuntut tata kelola data yang ketat. Singapura mempertahankan model pemberitahuan pelanggaran tanggapan cepat (3 hari ke PDPC setelah pelanggaran yang dapat diberitahukan ditentukan) dan Lanjutkan penegakan yang didorong oleh ransomware yang terlihat melalui usaha.
Australia telah memberlakukan peningkatan privasi paling konsekuensial dalam beberapa dekade. Ini mencakup delik perdata baru yang diatur undang-undang, pelanggaran anti-doxxing, peningkatan kewenangan OAIC, langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi, transparansi untuk keputusan otomatis, serta Kode Privasi Online Anak dengan masa implementasi 24 bulan. Beberapa ketentuan sudah berlaku. Dengan beberapa persyaratan yang sudah berlaku dan yang lain Lanjutkan diterapkan secara bertahap hingga Desember 2026 dan seterusnya—termasuk Kode Privasi Online Anak-anak—tim tata kelola harus secara aktif mengelola penerapan bertahap.
Dan di Amerika Latin, ANPD Brasil telah menerbitkan peta penegakan 2026–2027 yang memprioritaskan hak subjek data, tata kelola sektor publik, AI, dan teknologi baru dan data anak-anak di bawah Digital ECA yang baru. Peta penegakan hukum ini mengoordinasikan pengawasan dan sanksi setelah putaran panduan.
Intinya adalah bahwa 2026 adalah tahun SGR menentukan lisensi Anda untuk beroperasi di seluruh desain produk, penerapan AI, pengungkapan pasar modal, dan data lintas batas.
Prioritas berikut menguraikan bagaimana organisasi dapat mengubah tekanan regulasi menjadi keuntungan strategis sambil mengurangi gesekan, pengerjaan ulang, dan risiko di seluruh perusahaan.
Sangat penting untuk menetapkan kesiapan pada tahun 2026—sebelum regulator, insiden, atau audit AI memaksa masalah ini. Peta jalan selama 90 hari ini mendefinisikan tindakan yang paling penting:
Organisasi yang berkembang akan menjadi orang-orang yang mengakui perubahan mendasar: keamanan, tata kelola, dan risiko telah menjadi pilar keunggulan strategis.
Mereka menentukan seberapa cepat sebuah perusahaan dapat berinovasi, seberapa percaya diri perusahaan dapat memasuki wilayah baru dan bagaimana dapat menunjukkan kepada pelanggan, mitra, dan investor bahwa mereka siap untuk masa depan.
Dalam lingkungan yang dibentuk oleh AI, aliran data lintas batas, dan percepatan penegakan peraturan, SGR sekarang menentukan kecepatan di mana organisasi dapat tumbuh dengan aman dan bertanggung jawab.
Perusahaan yang berinvestasi lebih awal—membangun tata kelola yang berskala, keamanan yang membuktikan ketahanan dan model risiko yang menginformasikan keputusan nyata—akan berdiri terpisah. Mereka akan menavigasi aturan baru dengan kelincahan, menjawab audit dengan percaya diri dan mendapatkan kepercayaan dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh pesaing.
SGR bukan lagi biaya untuk melakukan bisnis. Ini menandakan kesiapan, kedewasaan dan ambisi. Dan pada tahun 2026, SGR mungkin menjadi indikator terkuat dari organisasi mana yang akan memimpin industri mereka ke dekade berikutnya.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.