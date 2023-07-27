Enam tren EAM mendorong industri minyak dan gas ke depan

Industri minyak dan gas tetap menjadi bagian integral dari lanskap energi, tetapi menghadapi sejumlah tantangan modern, termasuk kondisi pasar yang bergejolak, perluasan peraturan lingkungan dan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi operasional.
Untuk mengatasi tantangan ini, para pemain industri beralih ke solusi manajemen aset perusahaan (EAM ). EAM adalah alat tak ternilai yang memungkinkan perusahaan minyak dan gas mengelola aset fisik dan infrastruktur sepanjang siklus hidup mereka—mulai dari desain dan pengadaan hingga pemeliharaan dan pembuangan.
Pada tahun 2022, pasar EAM bernilai hampir USD 6 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 16,9% hingga tahun 2030. Di sini, kita akan membahas aplikasi potensial untuk perangkat lunak EAM di minyak dan gas dan berbicara tentang tren yang mendorong industri ke depan.
Pada intinya, manajemen aset perusahaan (EAM) adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola aset fisik (misalnya, peralatan, mesin dan infrastruktur). Ini menawarkan pandangan holistik, memberikan data penting tentang kondisi aset, lokasi, dan efisiensi.
Sistem EAM dapat mencakup fungsi seperti manajemen pemeliharaan, manajemen siklus hidup aset, manajemen inventaris dan manajemen order, antara lain. Baru-baru ini, sistem ini telah mengintegrasikan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) untuk memungkinkan analitik prediktif dan pemantauan real-time.
Manajemen aset Enterprise dapat membantu perusahaan mengelola berbagai aset yang kompleks dengan lebih mudah, mulai dari rig pengeboran dan pipa hingga kilang dan fasilitas penyimpanan. Berikut ini adalah beberapa cara yang paling berdampak pada minyak dan gas dalam merangkul EAM sebagai strategi manajemen aset:
Ketika teknologi manajemen aset (EAM) Lanjutkan berkembang, tren baru muncul, menjanjikan untuk mengubah cara perusahaan minyak dan gas mendekati manajemen kinerja aset. Tetapi inovasi mana yang menunjukkan potensi paling besar? Mari kita bahas (tanpa urutan tertentu).
Kembaran digital—replika virtual dari aset, proses, dan/atau sistem fisik—telah mendapatkan daya tarik yang cukup besar di sektor minyak dan gas. Ketika terintegrasi dengan EAM, kembaran digital menawarkan kemampuan untuk mensimulasikan berbagai skenario operasional dan mengantisipasi gangguan aset. Akses ke simulasi aset/sistem dapat memungkinkan perencanaan pemeliharaan yang lebih proaktif, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan manajemen risiko yang lebih baik. Hal ini juga dapat meningkatkan waktu aktif dan masa pakai secara signifikan.
Teknologi Blockchain memiliki potensi untuk menghadirkan transparansi, keamanan, dan ketertelusuran pada EAM. Blockchain menyediakan catatan yang aman dan terdesentralisasi dari semua transaksi terkait aset, meningkatkan auditabilitas dan mengurangi risiko penipuan dan kesalahan. Meskipun masih dalam tahap awal, penggunaan blockchain di EAM adalah tren yang patut diperhatikan.
AI dan ML adalah sistem EAM yang sangat mengisi daya, membawa kemampuan prediktif EAM ke tingkat berikutnya. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dari sensor aset, teknologi ini dapat memprediksi kegagalan peralatan dengan lebih akurat dan meningkatkan keandalan aset secara keseluruhan.
Dengan mengintegrasikan augmented reality (AR) dengan EAM, perusahaan minyak dan gas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeliharaan mereka. Teknologi AR melapisi informasi digital ke dunia fisik, membantu teknisi memvisualisasikan prosedur yang kompleks dan mendiagnosis masalah peralatan. Jika terjadi kerusakan, tim pemeliharaan dapat menggunakan kacamata AR untuk melihat data aset secara real-time, melihat instruksi perbaikan langkah demi langkah dan bahkan mendapatkan bantuan jarak jauh dari para pakar.
Teknologi mobile membuat EAM lebih mudah diakses dari sebelumnya. Teknisi sekarang dapat mengakses informasi aset, metrik, jadwal pemeliharaan, dan instruksi kerja terperinci dari perangkat seluler mereka, terlepas dari lokasi mereka. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang paling akurat dan terkini selalu ada di ujung jari tim.
Keberlanjutan adalah perhatian mendesak bagi industri minyak dan gas, dan sistem EAM berkembang untuk mendukung inisiatif ini. Sistem EAM modern dapat membantu perusahaan memantau dan mengurangi dampak lingkungan mereka, melacak jejak karbon mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Fitur-fitur baru ini memberdayakan bisnis untuk mengatasi praktik yang membahayakan lingkungan dan tetap memaksimalkan keuntungan.
Industri minyak dan gas mendapatkan manfaat yang signifikan dari sistem EAM, yang memiliki kekuatan untuk memberikan insight berharga yang dapat membantu perusahaan minyak dan gas mengoptimalkan operasi, meningkatkan profitabilitas, dan tetap kompetitif dalam lanskap industri yang penuh tantangan. Dan dengan mengintegrasikan EAM dengan sistem bisnis lain—seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan manajemen hubungan pelanggan (CRM) —bisnis dapat mengambil pendekatan yang lebih holistik terhadap operasi.
Namun, keberhasilan implementasi EAM membutuhkan pelatihan personel yang ekstensif, inisiatif manajemen perubahan yang komprehensif dan pendekatan strategis yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Ini juga mendapat manfaat dari perangkat lunak manajemen aset canggih, seperti IBM Maximo.
IBM Maximo Application Suite adalah solusi manajemen aset terintegrasi yang membantu penyedia minyak dan gas meningkatkan kinerja, merampingkan operasi sehari-hari, dan menyederhanakan proses transformasi digital. Dengan menggunakan platform berbasis cloud yang terintegrasi dan didukung AI, Maximo menawarkan kemampuan CMMS, EAM dan APM yang menghasilkan analitik tingkat lanjut dan membantu utilitas mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data.
Tetapi masa depan EAM di industri minyak dan gas bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru. Ini juga tentang mengubah proses bisnis dan budaya.
Dengan pendekatan yang tepat — dan IBM Maximo —, EAM dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong keunggulan operasional dan inovasi dalam industri minyak dan gas selama beberapa dekade mendatang.
