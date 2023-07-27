Enam tren EAM mendorong industri minyak dan gas ke depan

Ketika teknologi manajemen aset (EAM) Lanjutkan berkembang, tren baru muncul, menjanjikan untuk mengubah cara perusahaan minyak dan gas mendekati manajemen kinerja aset. Tetapi inovasi mana yang menunjukkan potensi paling besar? Mari kita bahas (tanpa urutan tertentu).

Tren #1: Mengintegrasikan EAM dan kembar digital

Kembaran digital—replika virtual dari aset, proses, dan/atau sistem fisik—telah mendapatkan daya tarik yang cukup besar di sektor minyak dan gas. Ketika terintegrasi dengan EAM, kembaran digital menawarkan kemampuan untuk mensimulasikan berbagai skenario operasional dan mengantisipasi gangguan aset. Akses ke simulasi aset/sistem dapat memungkinkan perencanaan pemeliharaan yang lebih proaktif, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan manajemen risiko yang lebih baik. Hal ini juga dapat meningkatkan waktu aktif dan masa pakai secara signifikan.

Tren #2: Menggunakan blockchain dalam sistem EAM

Teknologi Blockchain memiliki potensi untuk menghadirkan transparansi, keamanan, dan ketertelusuran pada EAM. Blockchain menyediakan catatan yang aman dan terdesentralisasi dari semua transaksi terkait aset, meningkatkan auditabilitas dan mengurangi risiko penipuan dan kesalahan. Meskipun masih dalam tahap awal, penggunaan blockchain di EAM adalah tren yang patut diperhatikan.

Tren #3: EAM didukung oleh AI dan machine learning

AI dan ML adalah sistem EAM yang sangat mengisi daya, membawa kemampuan prediktif EAM ke tingkat berikutnya. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dari sensor aset, teknologi ini dapat memprediksi kegagalan peralatan dengan lebih akurat dan meningkatkan keandalan aset secara keseluruhan.

Tren #4: Menggabungkan fitur augmented reality dengan kemampuan EAM

Dengan mengintegrasikan augmented reality (AR) dengan EAM, perusahaan minyak dan gas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeliharaan mereka. Teknologi AR melapisi informasi digital ke dunia fisik, membantu teknisi memvisualisasikan prosedur yang kompleks dan mendiagnosis masalah peralatan. Jika terjadi kerusakan, tim pemeliharaan dapat menggunakan kacamata AR untuk melihat data aset secara real-time, melihat instruksi perbaikan langkah demi langkah dan bahkan mendapatkan bantuan jarak jauh dari para pakar.

Tren #5: Munculnya solusi EAM mobile

Teknologi mobile membuat EAM lebih mudah diakses dari sebelumnya. Teknisi sekarang dapat mengakses informasi aset, metrik, jadwal pemeliharaan, dan instruksi kerja terperinci dari perangkat seluler mereka, terlepas dari lokasi mereka. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang paling akurat dan terkini selalu ada di ujung jari tim.

Tren #6: Mendorong keberlanjutan dengan solusi EAM

Keberlanjutan adalah perhatian mendesak bagi industri minyak dan gas, dan sistem EAM berkembang untuk mendukung inisiatif ini. Sistem EAM modern dapat membantu perusahaan memantau dan mengurangi dampak lingkungan mereka, melacak jejak karbon mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Fitur-fitur baru ini memberdayakan bisnis untuk mengatasi praktik yang membahayakan lingkungan dan tetap memaksimalkan keuntungan.