Enam tren EAM mendorong industri minyak dan gas ke depan

Industri minyak dan gas tetap menjadi bagian integral dari lanskap energi, tetapi menghadapi sejumlah tantangan modern, termasuk kondisi pasar yang bergejolak, perluasan peraturan lingkungan dan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi operasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, para pemain industri beralih ke solusi manajemen aset perusahaan (EAM ). EAM adalah alat tak ternilai yang memungkinkan perusahaan minyak dan gas mengelola aset fisik dan infrastruktur sepanjang siklus hidup mereka—mulai dari desain dan pengadaan hingga pemeliharaan dan pembuangan.

Pada tahun 2022, pasar EAM bernilai hampir USD 6 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 16,9% hingga tahun 2030. Di sini, kita akan membahas aplikasi potensial untuk perangkat lunak EAM di minyak dan gas dan berbicara tentang tren yang mendorong industri ke depan.

Memahami manajemen aset perusahaan

Pada intinya, manajemen aset perusahaan (EAM) adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola aset fisik (misalnya, peralatan, mesin dan infrastruktur). Ini menawarkan pandangan holistik, memberikan data penting tentang kondisi aset, lokasi, dan efisiensi.

Sistem EAM dapat mencakup fungsi seperti manajemen pemeliharaan, manajemen siklus hidup aset, manajemen inventaris dan manajemen order, antara lain. Baru-baru ini, sistem ini telah mengintegrasikan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) untuk memungkinkan analitik prediktif dan pemantauan real-time.

Bagaimana EAM dapat membantu perusahaan minyak dan gas

Manajemen aset Enterprise dapat membantu perusahaan mengelola berbagai aset yang kompleks dengan lebih mudah, mulai dari rig pengeboran dan pipa hingga kilang dan fasilitas penyimpanan. Berikut ini adalah beberapa cara yang paling berdampak pada minyak dan gas dalam merangkul EAM sebagai strategi manajemen aset:

  • Manajemen siklus hidup aset: Aset minyak dan gas rumit, mahal, dan memiliki siklus hidup yang panjang. Sistem EAM menyediakan repositori terpusat dari semua informasi terkait aset, memungkinkan tim untuk melacak kinerja setiap aset dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pemeliharaan, peningkatan, dan penggantian.
  • Pemeliharaan prediktif dan preventif: Munculnya teknologi IoT dan AI mengubah sistem EAM menjadi alat bantu pemeliharaan prediktif. Sensor yang terpasang pada aset sekarang dapat mengumpulkan data aset secara real-time, dan algoritma AI dapat menganalisis data untuk memprediksi potensi kegagalan peralatan. EAM juga memainkan peran penting dalam pemeliharaan preventif, yang melibatkan inspeksi dan servis rutin untuk mencegah kerusakan. Menggunakan data EAM untuk menerapkan program pemeliharaan prediktif dan preven tif membantu perusahaan minyak dan gas mengambil pendekatan yang lebih proaktif terhadap pemeliharaan aset, mengurangi waktu henti yang tidak terduga dan meminimalkan biaya yang terkait dengan perbaikan darurat.
  • Kepatuhan terhadap peraturan: Industri minyak dan gas tunduk pada persyaratan peraturan ketat terkait keselamatan, dampak lingkungan, dan integritas aset. EAM dapat membantu perusahaan tetap patuh dengan menyediakan dokumentasi terkini, melacak inspeksi yang diperlukan, memastikan bahwa semua peralatan memenuhi standar yang disyaratkan, dan memberikan peringatan untuk kegiatan terkait kepatuhan yang akan datang. Ini tidak hanya membantu bisnis menghindari hukuman peraturan, tetapi juga menciptakan operasi yang lebih aman dan meningkatkan persepsi publik.
  • Pengendalian biaya dan penganggaran: Sistem EAM memberikan insight tentang kinerja aset yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan. Dengan menganalisis data aset, perusahaan dapat mengidentifikasi inefisiensi, mengungkap peluang penghematan biaya, dan membuat perkiraan anggaran yang lebih akurat.
  • Manajemen inventaris: Mengelola inventaris suku cadang dan bahan merupakan tantangan yang signifikan bagi perusahaan minyak dan gas. Sistem EAM dapat memberikan visibilitas sepanjang waktu ke tingkat inventaris, memungkinkan bisnis melacak penggunaan suku cadang, mengotomatiskan proses penataan ulang, mencegah kehabisan stok dan kelebihan stok, mengurangi biaya pengangkutan dan pada akhirnya memastikan bahwa suku cadang tersedia saat tim membutuhkannya.
  • Manajemen risiko: Karena EAM menawarkan pandangan yang komprehensif terhadap semua aset penting, EAM dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mengidentifikasi potensi risiko, memberdayakan perusahaan untuk mengambil langkah pencegahan guna menghindari kecelakaan dan gangguan operasional.

Bagaimana EAM mendorong masa depan minyak dan gas

Ketika teknologi manajemen aset (EAM) Lanjutkan berkembang, tren baru muncul, menjanjikan untuk mengubah cara perusahaan minyak dan gas mendekati manajemen kinerja aset. Tetapi inovasi mana yang menunjukkan potensi paling besar? Mari kita bahas (tanpa urutan tertentu).

Tren #1: Mengintegrasikan EAM dan kembar digital

Kembaran digital—replika virtual dari aset, proses, dan/atau sistem fisik—telah mendapatkan daya tarik yang cukup besar di sektor minyak dan gas. Ketika terintegrasi dengan EAM, kembaran digital menawarkan kemampuan untuk mensimulasikan berbagai skenario operasional dan mengantisipasi gangguan aset. Akses ke simulasi aset/sistem dapat memungkinkan perencanaan pemeliharaan yang lebih proaktif, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan manajemen risiko yang lebih baik. Hal ini juga dapat meningkatkan waktu aktif dan masa pakai secara signifikan.

Tren #2: Menggunakan blockchain dalam sistem EAM

Teknologi Blockchain memiliki potensi untuk menghadirkan transparansi, keamanan, dan ketertelusuran pada EAM. Blockchain menyediakan catatan yang aman dan terdesentralisasi dari semua transaksi terkait aset, meningkatkan auditabilitas dan mengurangi risiko penipuan dan kesalahan. Meskipun masih dalam tahap awal, penggunaan blockchain di EAM adalah tren yang patut diperhatikan.

Tren #3: EAM didukung oleh AI dan machine learning

AI dan ML adalah sistem EAM yang sangat mengisi daya, membawa kemampuan prediktif EAM ke tingkat berikutnya. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dari sensor aset, teknologi ini dapat memprediksi kegagalan peralatan dengan lebih akurat dan meningkatkan keandalan aset secara keseluruhan.

Tren #4: Menggabungkan fitur augmented reality dengan kemampuan EAM

Dengan mengintegrasikan augmented reality (AR) dengan EAM, perusahaan minyak dan gas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeliharaan mereka. Teknologi AR melapisi informasi digital ke dunia fisik, membantu teknisi memvisualisasikan prosedur yang kompleks dan mendiagnosis masalah peralatan. Jika terjadi kerusakan, tim pemeliharaan dapat menggunakan kacamata AR untuk melihat data aset secara real-time, melihat instruksi perbaikan langkah demi langkah dan bahkan mendapatkan bantuan jarak jauh dari para pakar.

Tren #5: Munculnya solusi EAM mobile

Teknologi mobile membuat EAM lebih mudah diakses dari sebelumnya. Teknisi sekarang dapat mengakses informasi aset, metrik, jadwal pemeliharaan, dan instruksi kerja terperinci dari perangkat seluler mereka, terlepas dari lokasi mereka. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang paling akurat dan terkini selalu ada di ujung jari tim.

Tren #6: Mendorong keberlanjutan dengan solusi EAM

Keberlanjutan adalah perhatian mendesak bagi industri minyak dan gas, dan sistem EAM berkembang untuk mendukung inisiatif ini. Sistem EAM modern dapat membantu perusahaan memantau dan mengurangi dampak lingkungan mereka, melacak jejak karbon mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Fitur-fitur baru ini memberdayakan bisnis untuk mengatasi praktik yang membahayakan lingkungan dan tetap memaksimalkan keuntungan.

Gunakan IBM® Maximo Application Suite untuk membawa manajemen aset perusahaan (EAM) Anda ke tingkat berikutnya

Industri minyak dan gas mendapatkan manfaat yang signifikan dari sistem EAM, yang memiliki kekuatan untuk memberikan insight berharga yang dapat membantu perusahaan minyak dan gas mengoptimalkan operasi, meningkatkan profitabilitas, dan tetap kompetitif dalam lanskap industri yang penuh tantangan. Dan dengan mengintegrasikan EAM dengan sistem bisnis lain—seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan manajemen hubungan pelanggan (CRM) —bisnis dapat mengambil pendekatan yang lebih holistik terhadap operasi.

Namun, keberhasilan implementasi EAM membutuhkan pelatihan personel yang ekstensif, inisiatif manajemen perubahan yang komprehensif dan pendekatan strategis yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Ini juga mendapat manfaat dari perangkat lunak manajemen aset canggih, seperti IBM Maximo.

IBM Maximo Application Suite adalah solusi manajemen aset terintegrasi yang membantu penyedia minyak dan gas meningkatkan kinerja, merampingkan operasi sehari-hari, dan menyederhanakan proses transformasi digital. Dengan menggunakan platform berbasis cloud yang terintegrasi dan didukung AI, Maximo menawarkan kemampuan CMMS, EAM dan APM yang menghasilkan analitik tingkat lanjut dan membantu utilitas mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. 

Tetapi masa depan EAM di industri minyak dan gas bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru. Ini juga tentang mengubah proses bisnis dan budaya.

Dengan pendekatan yang tepat — dan IBM Maximo —, EAM dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong keunggulan operasional dan inovasi dalam industri minyak dan gas selama beberapa dekade mendatang.

 
