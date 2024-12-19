Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan di era AI dengan mendasarkan dokumen dengan AI generatif

Dalam kepatuhan terhadap peraturan, tetap berada di depan perubahan peraturan dan mempertahankan kepatuhannya bisa menjadi tugas yang berat, terutama bagi industri keuangan. AI generatif (gen AI) merevolusi cara organisasi mengakses pengetahuan, memungkinkan akses lebih cepat dan lebih akurat ke informasi penting yang mendorong strategi kepatuhan dan keputusan operasional.
Menurut Worldwide Generative Artificial Intelligence 2024 Predictions IDC, "pada tahun 2025, dua pertiga bisnis akan memanfaatkan kombinasi antara AI generatif dan retrieval-augmented generation (RAG) untuk mendukung penemuan pengetahuan layanan mandiri yang spesifik domain, sehingga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan hingga 50%.” Khususnya melalui kemampuannya untuk berinteraksi langsung dengan dokumen, gen AI mengubah kepatuhan dengan menawarkan akses percakapan intuitif ke teks peraturan terbaru. Kemajuan ini memberdayakan tim kepatuhan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat dalam lingkungan peraturan yang semakin kompleks.
Kebutuhan akan informasi terkini dan akurat sangat penting dalam kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi semakin bergantung pada kemampuan gen AI, seperti sistem penjawab pertanyaan bahasa alami dan enterprise search untuk mendukung layanan mandiri penemuan pengetahuan bagi karyawan, petugas kepatuhan, dan auditor. Dokumen adalah sumber data penting untuk contoh penggunaan AI generatif, menekankan pentingnya informasi kontekstual yang dapat diakses dalam skenario kepatuhan.
Bayangkan seorang petugas kepatuhan membutuhkan insight cepat tentang perubahan peraturan terbaru yang memengaruhi kebijakan anti-pencucian uang (AML). Metode tradisional mungkin memerlukan penyaringan banyak teks peraturan secara manual atau berkonsultasi dengan berbagai sumber yang berbeda. Namun, dengan sistem AI generatif, pengguna dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan menerima jawaban sesuai konteks yang tepat yang bersumber langsung dari dokumen yang relevan, sehingga mengurangi waktu dan upaya yang digunakan dalam manajemen kepatuhan.
AI generatif memungkinkan respons yang lebih akurat dan spesifik melalui teknik perintah. Dengan menambah model dasar dengan kerangka kerja RAG, organisasi dapat memberi pengguna akses ke dokumen dan data yang diperlukan untuk keputusan dan insight berbasis data yang diinformasikan. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi risiko yang terkait dengan informasi yang ketinggalan zaman atau tidak lengkap.
Misalnya, tim kepatuhan di organisasi global dapat menggunakan alat AI generatif untuk menggunakan peraturan saat ini dan dokumen kepatuhan internal sebagai dasar model mereka. Dengan memasukkan dokumen-dokumen ini ke dalam sistem, AI memberikan tanggapan yang disesuaikan untuk pertanyaan tertentu, seperti langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi pedoman Know Your Customer (KYC) baru, lengkap dengan referensi ke teks peraturan yang tepat. Hal ini meningkatkan keakuratan informasi yang diberikan dan membangun kepercayaan pada output AI, karena pengguna dapat dengan cepat memverifikasi materi sumber.
Salah satu inovasi paling berdampak dalam AI generatif adalah kemampuan untuk memungkinkan model bahasa besar (LLM) untuk berinteraksi secara dinamis dengan dokumen. Fitur ini mengatasi tantangan umum dalam penerapan AI: fenomena halusinasi, di mana model menghasilkan jawaban yang masuk akal tetapi salah karena kesenjangan dalam data pelatihan mereka.
Dengan mengizinkan pengguna untuk mengunggah dokumen peraturan yang relevan langsung ke antarmuka AI, organisasi dapat membuat basis pengetahuan yang dinamis dan sadar konteks. Fitur ini memastikan bahwa ketika seorang profesional kepatuhan bertanya tentang persyaratan peraturan tertentu, respons AI didasarkan pada dokumen aktual dan disertai dengan kutipan, memungkinkan pengguna untuk melacak informasi kembali ke sumbernya.
Kemampuan lain yang kuat dari sistem obrolan berbasis dokumen adalah integrasi dengan penyimpanan vektor, seperti yang mendukung pengindeksan dan pengambilan dokumen berskala besar. Penyimpanan ini dapat menampung ribuan dokumen, secara signifikan memperluas kesetiaan dan kemampuan proses grounding. Untuk kepatuhan terhadap peraturan, ini berarti bahwa seluruh pustaka teks peraturan, kebijakan kepatuhan internal, dan dokumen terkait dapat diindeks dan dapat diakses secara instan. Petugas kepatuhan dapat menanyakan basis pengetahuan yang luas ini semudah melakukan percakapan, dengan tanggapan yang disampaikan secara real time dan didasarkan pada informasi terbaru dan paling relevan.
Misalnya, jika tim kepatuhan ditugaskan untuk mengevaluasi dampak peraturan baru terhadap praktik yang ada, mereka dapat mengunggah peraturan ke dalam sistem dan mengajukan pertanyaan spesifik tentang implikasinya. AI, yang didasarkan pada dokumen yang diunggah dan ditambah dengan materi terkait yang disimpan dalam indeks vektor, memberikan insight bernuansa, membantu tim dengan cepat mengidentifikasi area yang menjadi perhatian dan menyesuaikan strategi kepatuhan yang sesuai.
Implikasi praktis dari kemajuan ini sangat mendalam. Dengan menyematkan kemampuan AI ke dalam alur kerja kepatuhan, organisasi dapat menerapkan alat yang menangkap perilaku tertentu, seperti memberikan tanggapan dan kutipan yang akurat. Berbagai alat ini dapat diintegrasikan ke dalam asisten atau agen AI, memungkinkan pengujian lebih lanjut dan penskalaan aplikasi.
Pertimbangkan skenario di mana organisasi multinasional mengintegrasikan undang-undang antisuap dan korupsi baru ke dalam kerangka kerjanya. Dengan menggunakan sistem AI obrolan dokumen, organisasi dapat mendasarkan model AI-nya dengan teks undang-undang baru dan kebijakan internal yang relevan. Petugas kepatuhan kemudian dapat berinteraksi dengan AI untuk memahami persyaratan tertentu, membuat daftar periksa kepatuhan, dan bahkan mengidentifikasi potensi area ketidakpatuhan, semuanya melalui antarmuka percakapan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasi kepatuhan tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara proaktif terhadap perubahan peraturan.
Dengan menggunakan kemampuan gen AI untuk berinteraksi dengan dokumen, organisasi dapat memberdayakan tim kepatuhan mereka dengan akses layanan mandiri ke informasi peraturan penting, yang secara signifikan meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Karena penggunaan AI generatif terus meningkat, masa depan kepatuhan regulasi akan ditentukan oleh solusi cerdas, responsif, dan berbasis data yang sejalan dengan lingkungan regulasi yang terus berkembang.
