Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan di era AI dengan mendasarkan dokumen dengan AI generatif

Salah satu inovasi paling berdampak dalam AI generatif adalah kemampuan untuk memungkinkan model bahasa besar (LLM) untuk berinteraksi secara dinamis dengan dokumen. Fitur ini mengatasi tantangan umum dalam penerapan AI: fenomena halusinasi, di mana model menghasilkan jawaban yang masuk akal tetapi salah karena kesenjangan dalam data pelatihan mereka.

Dengan mengizinkan pengguna untuk mengunggah dokumen peraturan yang relevan langsung ke antarmuka AI, organisasi dapat membuat basis pengetahuan yang dinamis dan sadar konteks. Fitur ini memastikan bahwa ketika seorang profesional kepatuhan bertanya tentang persyaratan peraturan tertentu, respons AI didasarkan pada dokumen aktual dan disertai dengan kutipan, memungkinkan pengguna untuk melacak informasi kembali ke sumbernya.