Transformasi digital telah menjadi upaya berkelanjutan selama satu dekade oleh organisasi, dipercepat oleh pandemi, tuntutan konsumen asli digital dan kebutuhan untuk memaksimalkan investasi yang ada. Kami melihat organisasi mendorong inovasi yang lebih kuat dengan membuka inti perusahaan dan mewujudkan manfaat yang nyata.
Teknologi modern adalah kunci transformasi digital, tetapi pada tahun 2022, hanya 7% dari beban kerja perbankan inti di seluruh dunia yang telah berpindah ke cloud (tautan berada di luar ibm.com). Menurut pengamatan, penekanan sejauh ini diberikan pada aplikasi front-office (atau front end digital), tetapi sistem middle-office dan back-office juga perlu dimodernisasi.
Kami percaya bahwa nilai nyata dari transformasi digital terletak pada modernisasi sistem middle-office dan back-office ini. Sistem ini sering menjadi tulang punggung dari operasi organisasi keuangan dan memodernisasi mereka dapat membantu meningkatkan daya saing jangka panjang, efisiensi biaya, ketahanan, keamanan, dan protokol kepatuhan dalam lingkungan peraturan yang terus berubah.
Misalnya, salah satu organisasi perdagangan keuangan terkemuka meningkatkan kinerja hingga 3x dengan memindahkan platform perdagangan mereka ke cloud, membantu klien merebut peluang yang cepat berlalu untuk mendapatkan keuntungan dalam platform cloud yang kaya akan fitur keamanan dan melindungi investasi klien.
Memodernisasi beban kerja middle-office dan back-office dapat menjadi proses yang kompleks, terutama untuk organisasi yang mapan dan mereka yang berada di industri yang sangat diatur. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang operasi yang ada dan arah tujuan bisnis, di samping masalah peraturan dan keamanan yang melekat pada jenis industri ini dan kompleksitas transisi ke cloud. Kami percaya manfaat modernisasi sistem middle-office dan back-office lebih besar daripada risikonya.
Perusahaan biasanya menghadapi tantangan di empat bidang utama:
Jadi, teknik apa yang dapat diterapkan untuk membantu mengatasi tantangan ini dan sepenuhnya menyadari manfaat transformasi digital?
Strategi dan visi yang mencakup penempatan beban kerja yang optimal, pendekatan yang berpusat pada proses bisnis untuk modernisasi, pertimbangan keamanan dan kepatuhan, dan model operasi 360 derajat sangat penting untuk perjalanan transformasi digital yang sukses di front-office, middle-office, dan back-office.
Sangat penting untuk memprioritaskan inisiatif transformasi digital berdasarkan nilai bisnis dan total biaya kepemilikan dalam iklim ekonomi saat ini, di mana anggaran, talenta, dan waktu mungkin terbatas.
Dorong proyek terpisah dengan fokus pada efisiensi biaya. Organisasi dapat memulai dengan memodernisasi front-office atau back/middle-office dan menghubungkan masing-masing ke atas atau ke bawah. Beberapa klien telah berhasil mengeksekusi strategi seperti itu:
Untuk industri yang diatur, penting untuk memiliki mitra yang dapat menyediakan platform cloud yang diamankan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan mendukung persyaratan kepatuhan, terlepas dari mana perjalanan cloud dimulai.
IBM berdedikasi dalam menghadirkan parameter teratas—ketahanan, kinerja, keamanan, protokol kepatuhan, dan total biaya kepemilikan—dengan IBM Cloud, terutama untuk klien di industri yang sangat diatur, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang beban kerja penting mereka di middle-office dan back-office dengan percaya diri.
IBM memiliki keahlian dalam merancang sistem yang sangat penting dan sistem yang tangguh untuk industri yang diatur dan klien perusahaan. Kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda, memanfaatkan keahlian industri yang mendalam. Kami menawarkan x86, Power, dan zSystems untuk menjalankan beban kerja yang sangat penting dan berkinerja tinggi di cloud dan on premises kami. Tim kami memiliki keahlian untuk memberikan solusi baru atau meningkatkan yang sudah ada.
Siap memulai perjalanan transformasi digital Anda? Bicaralah dengan Pakar Teknologi IBM hari ini dengan mengunjungi situs web kami dan mengklik Chat dengan pakar IBM.
Hindari kejutan pada tagihan cloud Anda dengan memperkirakannya bahkan sebelum memigrasikan beban kerja Anda ke cloud. Ikuti penilaian pemodelan cloud tanpa biaya hari ini.
Lihat blog kami tentang IBM Cloud yang mendorong inovasi di industri yang diatur dengan prioritas pada keamanan.
Tetap terdepan dengan pakar AI kami. Dapatkan insight mingguan tentang berita, tren, dan inovasi AI terbaru ditambah dampaknya terhadap bisnis.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Dengan memahami apa yang mendorong biaya komputasi gen AI, CEO dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat, menetapkan prioritas strategis yang membuat inovasi dan transformasi lebih hemat biaya.
Kembangkan dan transformasikan bisnis Anda dengan menata ulang strategi perusahaan dan cara Anda bekerja.