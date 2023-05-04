Teknologi modern adalah kunci transformasi digital, tetapi pada tahun 2022, hanya 7% dari beban kerja perbankan inti di seluruh dunia yang telah berpindah ke cloud (tautan berada di luar ibm.com). Menurut pengamatan, penekanan sejauh ini diberikan pada aplikasi front-office (atau front end digital), tetapi sistem middle-office dan back-office juga perlu dimodernisasi.

Kami percaya bahwa nilai nyata dari transformasi digital terletak pada modernisasi sistem middle-office dan back-office ini. Sistem ini sering menjadi tulang punggung dari operasi organisasi keuangan dan memodernisasi mereka dapat membantu meningkatkan daya saing jangka panjang, efisiensi biaya, ketahanan, keamanan, dan protokol kepatuhan dalam lingkungan peraturan yang terus berubah.

Misalnya, salah satu organisasi perdagangan keuangan terkemuka meningkatkan kinerja hingga 3x dengan memindahkan platform perdagangan mereka ke cloud, membantu klien merebut peluang yang cepat berlalu untuk mendapatkan keuntungan dalam platform cloud yang kaya akan fitur keamanan dan melindungi investasi klien.

Memodernisasi beban kerja middle-office dan back-office dapat menjadi proses yang kompleks, terutama untuk organisasi yang mapan dan mereka yang berada di industri yang sangat diatur. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang operasi yang ada dan arah tujuan bisnis, di samping masalah peraturan dan keamanan yang melekat pada jenis industri ini dan kompleksitas transisi ke cloud. Kami percaya manfaat modernisasi sistem middle-office dan back-office lebih besar daripada risikonya.