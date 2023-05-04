Tag
Operasi bisnis

Mendorong Inovasi Digital dengan Beban Kerja Middle-Office dan Back-Office

Pelajari tentang empat tantangan utama untuk memodernisasi beban kerja inti perusahaan dan empat cara untuk memulainya sekarang.

Transformasi digital telah menjadi upaya berkelanjutan selama satu dekade oleh organisasi, dipercepat oleh pandemi, tuntutan konsumen asli digital dan kebutuhan untuk memaksimalkan investasi yang ada. Kami melihat organisasi mendorong inovasi yang lebih kuat dengan membuka inti perusahaan dan mewujudkan manfaat yang nyata.

 

Mendigitalkan front office untuk pencapaian target dengan cepat dan memodernisasi inti untuk membuka inovasi

Teknologi modern adalah kunci transformasi digital, tetapi pada tahun 2022, hanya 7% dari beban kerja perbankan inti di seluruh dunia yang telah berpindah ke cloud (tautan berada di luar ibm.com). Menurut pengamatan, penekanan sejauh ini diberikan pada aplikasi front-office (atau front end digital), tetapi sistem middle-office dan back-office juga perlu dimodernisasi.

Kami percaya bahwa nilai nyata dari transformasi digital terletak pada modernisasi sistem middle-office dan back-office ini. Sistem ini sering menjadi tulang punggung dari operasi organisasi keuangan dan memodernisasi mereka dapat membantu meningkatkan daya saing jangka panjang, efisiensi biaya, ketahanan, keamanan, dan protokol kepatuhan dalam lingkungan peraturan yang terus berubah.

Misalnya, salah satu organisasi perdagangan keuangan terkemuka meningkatkan kinerja hingga 3x dengan memindahkan platform perdagangan mereka ke cloud, membantu klien merebut peluang yang cepat berlalu untuk mendapatkan keuntungan dalam platform cloud yang kaya akan fitur keamanan dan melindungi investasi klien.

Memodernisasi beban kerja middle-office dan back-office dapat menjadi proses yang kompleks, terutama untuk organisasi yang mapan dan mereka yang berada di industri yang sangat diatur. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang operasi yang ada dan arah tujuan bisnis, di samping masalah peraturan dan keamanan yang melekat pada jenis industri ini dan kompleksitas transisi ke cloud. Kami percaya manfaat modernisasi sistem middle-office dan back-office lebih besar daripada risikonya.

Empat bidang utama yang menghadirkan tantangan

Perusahaan biasanya menghadapi tantangan di empat bidang utama:

  1. Platform: Kami telah melihat klien mengalami kesulitan dengan biaya platform multicloud yang aman, tangguh, dan mematuhi peraturan. Platform yang aman dan tangguh harus memanfaatkan lingkungan komputasi rahasia , yang meliputi komputasi, kontainer, basis data, enkripsi, dan manajemen kunci. Platform ini juga harus memanfaatkan kerangka kerja kontrol umum khusus industri yang mendukung persyaratan kepatuhan peraturan perusahaan; namun, biaya pemeliharaan kerangka kerja kontrol dapat menjadi tantangan. Selain itu, kami percaya bahwa mengandalkan satu penyedia cloud akan menambah risiko konsentrasi cloud yang berdampak pada kinerja dan ketahanan aplikasi.
  2. Aplikasi: Kompleksitas aplikasi middle-office dan back-office dapat menjadi tantangan signifikan yang harus ditangani organisasi. Pemrosesan transaksi berkecepatan tinggi dan volume tinggi, konsistensi data, pemrosesan batch, dan aturan bisnis berkontribusi pada kompleksitas ini. Aplikasi ini telah ada selama bertahun-tahun, dan sumber daya yang memahami aturan bisnis dan teknologi yang mendukung aplikasi sangat sedikit.
  3. Data: Data adalah area penting lainnya yang menjadi perhatian. Penyebaran data, konsistensi, latensi, dan enkripsi adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Latensi antara front end cloud dan aplikasi on premises middle-office dan back-office dapat memengaruhi pengalaman pengguna. Persyaratan kedaulatan data dapat memengaruhi keputusan penempatan beban kerja dan berpotensi menghambat inovasi.
  4. Model operasi: Model operasi dapat menimbulkan tantangan yang signifikan dalam perjalanan modernisasi ketika organisasi mengubah proses, teknologi, dan budaya mereka untuk merangkul teknologi dan cara kerja baru. Orang dan keterampilan sangat penting bagi kesuksesan, dengan peran baru seperti Site Reliability Engineer (SRE), pengembang seluruh tumpukan, dan insinyur cloud yang diperlukan untuk mengubah aplikasi. Untuk mengatasi kebutuhan akan pengembangan cloud native, organisasi harus mempertimbangkan pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja mereka untuk memiliki talenta yang dibutuhkan untuk berkembang di lingkungan digital yang berubah dengan cepat.

Jadi, teknik apa yang dapat diterapkan untuk membantu mengatasi tantangan ini dan sepenuhnya menyadari manfaat transformasi digital?

Empat jangkar strategi modernisasi perusahaan di front-office, middle-office, dan back-office

Strategi dan visi yang mencakup penempatan beban kerja yang optimal, pendekatan yang berpusat pada proses bisnis untuk modernisasi, pertimbangan keamanan dan kepatuhan, dan model operasi 360 derajat sangat penting untuk perjalanan transformasi digital yang sukses di front-office, middle-office, dan back-office.

  1. Menentukan penempatan beban kerja yang optimal: Nilai kembali aplikasi dan portofolio data Anda saat ini berdasarkan pendekatan hybrid multicloud untuk menentukan pola modernisasi terbaik dan zona pendaratan “sesuai tujuan” untuk memaksimalkan nilai bisnis. Pertimbangkan atribut ketahanan, kinerja, keamanan, kepatuhan, dan total biaya kepemilikan dalam menentukan penempatan beban kerja yang optimal. Orientasi ini sangat penting untuk mendorong pengoptimalan bisnis dan mendapatkan efisiensi seraya memodernisasi aplikasi. Faktanya adalah bahwa beban kerja yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda untuk beroperasi secara efisien
  2. Mengambil pendekatan yang berpusat pada proses bisnis: Evaluasi seluruh proses bisnis yang penting untuk menentukan cara memodernisasi aplikasi dan data front-office, middle-office, dan back-office secara optimal. Untuk memberikan pengalaman yang efisien dan lancar, perusahaan juga harus menilai rantai pasokan digital yang mendasarinya, termasuk alur kerja, otomatisasi, dan business rules. Strategi untuk aplikasi middle-office dan back-office harus dikembangkan secara paralel dengan modernisasi front-office, menggunakan prototipe untuk memvalidasi pendekatan. Organisasi perlu menentukan alur kerja baru, mendukung business rules yang dapat dikonfigurasi, dan memodernisasi lapisan integrasi dengan API, perpesanan, penjadwalan acara, dan teknologi lainnya untuk mengubah aplikasi middle-office. Untuk aplikasi back-office, fungsi perbankan inti dan pemrosesan transaksi dengan throughput tinggi sering dapat berjalan di mainframe, dengan penyediaan penggunaan teknologi modern seperti Linux dan Java untuk memodernisasi.
  3. Membangun kemampuan keamanan dan kepatuhan ke dalam desain modernisasi: Tantangan keamanan dan kepatuhan di lingkungan hybrid multicloud termasuk kompleksitas, kurangnya pengamatan menyeluruh, kerentanan API, dan perubahan persyaratan peraturan. Kami mengamati bahwa kerangka kerja keamanan dan kepatuhan “roll-your-own” terbukti mahal untuk dipertahankan selama bertahun-tahun. Kemampuan kepatuhan yang selaras dengan kerangka kerja industri dapat menyederhanakan operasi dan mempercepat penerapan cloud. Kami akan membahas lebih lanjut tentang keamanan dalam blog kami mendatang.
  4. Menetapkan model operasi yang komprehensif: Membuat instans model operasi yang mengatasi tata kelola platform, DevSecOps, dan FinOps membantu meningkatkan ketangkasan, membangun delivery pipeline otomatis terpadu dengan pemantauan dan masukan berkelanjutan, dan memungkinkan kolaborasi dan pemrioritasan investasi berbasis data. Berfokus pada budaya dan keterampilan pengembangan cloud native sekaligus mengadopsi struktur dan sistem yang mendorong berbagi informasi dan ide sangat penting untuk transformasi TI.

Mulailah dari yang kecil dan secara bertahap tingkatkan upaya modernisasi Anda yang terhubung

Sangat penting untuk memprioritaskan inisiatif transformasi digital berdasarkan nilai bisnis dan total biaya kepemilikan dalam iklim ekonomi saat ini, di mana anggaran, talenta, dan waktu mungkin terbatas.

Dorong proyek terpisah dengan fokus pada efisiensi biaya. Organisasi dapat memulai dengan memodernisasi front-office atau back/middle-office dan menghubungkan masing-masing ke atas atau ke bawah. Beberapa klien telah berhasil mengeksekusi strategi seperti itu:

  • Sebuah bank besar di Brasil memodernisasi proses Credit Direct to Consumer dan Credit Card dengan memodernisasi aplikasi front-office ke arsitektur cloud-native di cloud pribadi/publik sambil meninggalkan sistem catatan di mainframe.
  • Sebuah maskapai besar memodernisasi lingkungan aplikasi TI mereka menggunakan hybrid cloud dan kemampuan AI, menghasilkan platform digital yang efisien untuk meningkatkan kelincahan, mengurangi biaya, memperkuat keamanan siber, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan investasi TI yang ada sekaligus mengadopsi teknologi baru.
  • Sebuah perusahaan pinjaman hipotek keuangan besar memulai dengan memindahkan beban kerja mereka yang sangat penting ke infrastruktur hybrid untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan platform teknologi berkelanjutan untuk masa depan. Kemudian, mereka menskalakan secara berangsur-angsur. Solusi IBM memberikan skalabilitas, penurunan total biaya kepemilikan, dan mengurangi waktu penyiapan produk.

Untuk industri yang diatur, penting untuk memiliki mitra yang dapat menyediakan platform cloud yang diamankan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan mendukung persyaratan kepatuhan, terlepas dari mana perjalanan cloud dimulai.

Mengapa Anda harus memilih IBM?

IBM berdedikasi dalam menghadirkan parameter teratas—ketahanan, kinerja, keamanan, protokol kepatuhan, dan total biaya kepemilikan—dengan IBM Cloud, terutama untuk klien di industri yang sangat diatur, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang beban kerja penting mereka di middle-office dan back-office dengan percaya diri.

IBM memiliki keahlian dalam merancang sistem yang sangat penting dan sistem yang tangguh untuk industri yang diatur dan klien perusahaan. Kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda, memanfaatkan keahlian industri yang mendalam. Kami menawarkan x86, Power, dan zSystems untuk menjalankan beban kerja yang sangat penting dan berkinerja tinggi di cloud dan on premises kami. Tim kami memiliki keahlian untuk memberikan solusi baru atau meningkatkan yang sudah ada.

