Bagaimana teknologi mendorong transformasi bisnis?

Dalam perlombaan tanpa henti untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan, organisasi selalu mencari teknologi sebagai katalis untuk mendorong hasil bisnis. Baik yang tujuannya fokus pada mendapatkan data sebagai sumber kebenaran tunggal untuk menentukan kemampuan analitik untuk pengambilan keputusan, mengurangi biaya melalui optimasi proses, atau mendorong keberlangsungan bisnis untuk kelangsungan ekonomi dalam lingkungan yang kompetitif, teknologi telah mendorong penciptaan nilai melalui transformasi.
Mari kita lihat definisi transformasi bisnis yang lebih luas. Transformasi bisnis adalah tentang membuat perubahan mendasar pada operasi dan model, menciptakan model bisnis digital untuk mewujudkan keuntungan nilai yang signifikan. Ini adalah tentang menyelaraskan pengambilan keputusan, operasi, dan data untuk mengantisipasi dan menanggapi gangguan, perubahan kebutuhan pelanggan, dan peluang pasar baru. Alat transformasi bisnis di era digital mencakup strategi transformasi yang jelas, arsitektur hybrid cloud, analitik mendalam dan rangkaian teknologi canggih: kecerdasan buatan (AI), blockchain, otomatisasi, komputasi tepi dan Internet of Things (IoT).
Dua tahun terakhir telah mempercepat laju perubahan transformasi digital yang dialami dan dilaksanakan klien. Kami melihat pola perubahan teknologi, atau “transformasi digital,” di tiga bidang inti. Transformasi digital adalah pengadopsian pengalaman pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan yang mengutamakan bentuk digital. Dengan kata lain, pola-pola ini telah muncul sebagai pendorong strategis transformasi bisnis yang dipimpin oleh teknologi, dan hal ini diselaraskan berdasarkan:
Mari kita gali lebih dalam tiap-tiap faktor pendorong:
Industri bisnis akan menentukan kebutuhan dan jenis transformasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendorong penciptaan nilai. Kebutuhan organisasi akan berbagai jenis kumpulan data yang ingin mereka kumpulkan, kurasi, kelola, dan pandu dalam jenis model AI/Analytics sangat bergantung pada industri tempat mereka beroperasi.
Misalnya, pandemi telah mengguncang industri manufaktur secara signifikan. Ada perubahan signifikan dalam rantai pasokan, ketersediaan tenaga kerja, dan tujuan keberlanjutan. Perusahaan memikirkan kembali rantai pasokan dan operasi mereka untuk mempercepat transformasi digital mereka.
Salah satu perusahaan tersebut, Reckitt, adalah salah satu merek konsumen paling terkenal dan tepercaya di dunia dalam kebersihan, kesehatan dan nutrisi melalui merek mereka Lysol, Air Wick, Calgon, dan lainnya. Reckitt bermitra dengan IBM untuk menerapkan teknologi canggih untuk menghubungkan dan mendigitalkan pabrik mereka untuk Industri 4.0. Tujuannya adalah untuk memberikan pekerja mereka informasi yang mereka butuhkan untuk mengantisipasi, memprediksi, dan meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan (OEE), efisiensi energi, dan pemeliharaan pabrik. Upaya ini, sebagian besar didorong oleh tren industri, membantu Reckitt membangun ketahanan dan kelincahan untuk mendukung permintaan pasar yang berkembang untuk produk-produknya.
Transformasi tidak selalu didorong oleh kekuatan luar. Banyak bisnis melihat fungsi seperti proses pelanggan, bakat, atau keuangan dan operasi rantai pasokan, dan membayangkan kembali fungsi-fungsi tersebut untuk efisiensi, optimalisasi proses, dan manajemen biaya. Sebuah studi Gartner baru-baru ini (tautan berada di luar ibm.com) melaporkan bahwa 82% CFO mempercepat transformasi digital mereka untuk membuat bisnis mereka lebih kompetitif.
Tren yang berkembang adalah tentang penerapan alur kerja cerdas, yang dicapai melalui digitalisasi dan otomatisasi alur kerja yang didorong oleh data. Untuk mempercepat alur kerja ini dan hasilnya, perusahaan perlu menanamkan teknologi seperti otomatisasi, blockchain, AI, dan edge secara keseluruhan, dengan data sebagai tulang punggung. Manfaat mengaktifkan alur kerja cerdas sangat signifikan. Dalam laporan IBV baru-baru ini tentang perusahaan virtual, para pemimpin bisnis mengatakan alur kerja yang didukung AI dan otomatis meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi, dan pengambilan keputusan.
IBM menerapkan alur kerja cerdas untuk mengubah proses internalnya sendiri. IBM mampu menghemat 4 juta jam kerja dengan menanamkan otomatisasi dan AI ke dalam 65% alur kerja. Ini meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan di seluruh proses keuangan, rantai pasokan, dan pelanggan.
Kami melihat perubahan besar dalam daya beli teknologi dari TI ke LOBs. Bahkan, menurut IDC (tautan berada di luar ibm.com), pengeluaran teknologi yang didanai oleh bisnis akan melampaui pengeluaran yang didanai oleh para pemimpin TI pada tahun 2023. Karena para pemimpin LOB lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, transformasi pelanggan dan transformasi operasi, kita melihat LOB membutuhkan data yang dikurasi untuk mendukung analitik dan insight mereka. Hal ini membuatnya lebih penting untuk memasukkan teknologi seperti analitik dan AI dalam keseluruhan strategi bisnis yang didukung oleh data. Dengan melibatkan pemangku kepentingan TI dan LOB sejak awal, bisnis akan menghemat waktu dan uang saat merancang strategi pertumbuhan.
CaixaBank, grup perbankan utama di Spanyol dan Portugal melayani basis pelanggan digital 70,6%. Perusahaan telah berfokus pada transformasi digital untuk transisi menjadi bank digital. Caixa bermitra dengan IBM untuk menerapkan platform Salesforce yang membantu mengelola pusat kontak secara efisien, menyatukan saluran layanan pelanggan dan menyatukan platform teknologi mereka - semua dengan fokus pada peningkatan pengalaman bagi pelanggan dan agen. Ketika dunia menjadi hiper-digital, transformasi pelanggan seperti itu semakin dimiliki oleh para pemimpin LOB.
Teknologi yang berkembang pesat membuatnya menantang bagi bisnis untuk menentukan di mana harus memulai dan peran apa yang harus dimainkan teknologi dalam strategi pertumbuhan mereka. Dalam perlombaan untuk berinovasi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, organisasi harus fokus pada pemanfaatan teknologi dalam konteks industri, domain, dan peran.
Mereka harus beralih dari menerapkan teknologi demi teknologi, melainkan menjadikan teknologi bagian dari strategi bisnis mereka secara keseluruhan dalam tiga konteks ini. Bisnis harus menyusun TI mereka untuk pindah dari fokus pada pemotongan biaya ke strategi seputar pertumbuhan dan penciptaan nilai. Di dunia baru ini, perusahaan akan bergantung tidak hanya pada departemen TI mereka, tetapi juga pada jenis baru mitra teknologi ekosistem strategis untuk membantu mereka menavigasi imperatif baru. Mitra strategis ini dapat mendukung sintesis strategi yang diaktifkan oleh analitik, data, integrasi teknologi kompleks, dan kemampuan transformasi bisnis untuk mendorong pengalaman manusia yang mengubah industri.
