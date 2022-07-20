Bagaimana teknologi mendorong transformasi bisnis?

Dalam perlombaan tanpa henti untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan, organisasi selalu mencari teknologi sebagai katalis untuk mendorong hasil bisnis. Baik yang tujuannya fokus pada mendapatkan data sebagai sumber kebenaran tunggal untuk menentukan kemampuan analitik untuk pengambilan keputusan, mengurangi biaya melalui optimasi proses, atau mendorong keberlangsungan bisnis untuk kelangsungan ekonomi dalam lingkungan yang kompetitif, teknologi telah mendorong penciptaan nilai melalui transformasi.

Mari kita lihat definisi transformasi bisnis yang lebih luas. Transformasi bisnis adalah tentang membuat perubahan mendasar pada operasi dan model, menciptakan model bisnis digital untuk mewujudkan keuntungan nilai yang signifikan. Ini adalah tentang menyelaraskan pengambilan keputusan, operasi, dan data untuk mengantisipasi dan menanggapi gangguan, perubahan kebutuhan pelanggan, dan peluang pasar baru. Alat transformasi bisnis di era digital mencakup strategi transformasi yang jelas, arsitektur hybrid cloud, analitik mendalam dan rangkaian teknologi canggih: kecerdasan buatan (AI), blockchain, otomatisasi, komputasi tepi dan Internet of Things (IoT).

Dua tahun terakhir telah mempercepat laju perubahan transformasi digital yang dialami dan dilaksanakan klien. Kami melihat pola perubahan teknologi, atau “transformasi digital,” di tiga bidang inti. Transformasi digital adalah pengadopsian pengalaman pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan yang mengutamakan bentuk digital. Dengan kata lain, pola-pola ini telah muncul sebagai pendorong strategis transformasi bisnis yang dipimpin oleh teknologi, dan hal ini diselaraskan berdasarkan:

Kebutuhan industri

Kebutuhan domain atau fungsional

Kebutuhan berbasis peran

Mari kita gali lebih dalam tiap-tiap faktor pendorong: