Baru-baru ini, kami telah melihat banyak klien mengikuti tren untuk beralih ke cloud. Hal ini utamanya disebabkan oleh kebutuhan untuk mengurangi utang teknis dan biaya, serta untuk memenuhi tujuan Capex-to-OPEX. Proses migrasi ke cloud meliputi berbagai tahap, mulai dari lift-and-shift hingga pemasangan platform ulang/remediasi.

Seiring semakin matangnya berbagai praktik seperti DevSecOps, FinOps, model cloud-native, SRE, dll., fokusnya adalah untuk memanfaatkan praktik-praktik tersebut guna mendorong tingkat otomatisasi, kecepatan, dan ketangkasan yang signifikan dalam TI. Ini juga membantu mentransformasi organisasi TI menjadi organisasi yang berpusat pada rekayasa.

CIO dan CTO menyadari bahwa kekuatan nyata dari semua ini terletak pada mentransformasi organisasi TI untuk berpusat pada produk sambil memodernisasi portofolio aplikasi ke model berbasis produk dan layanan. Ini mendorong terbentuknya budaya produk dengan tingkat keselarasan bisnis dan TI yang tinggi. Tim berbasis produk, squad full stack, dan aplikasi yang dimodernisasi seputar produk dan layanan mendorong manfaat yang signifikan dalam hal ketangkasan, kecepatan, dan waktu ke pasar, sekaligus meningkatkan produktivitas makro (mengurangi kemampuan redundan di seluruh TI).

Cara yang telah teruji untuk penataan produk adalah berdasarkan domain dalam suatu organisasi, dan hal ini melahirkan konsep desain berbasis domain (DDD). Model DDD ini, yang menyelaraskan kemampuan bisnis dan TI dengan cara yang selaras dengan domain dan berorientasi produk, bertujuan untuk membangun ekosistem TI yang dapat disusun, di mana setiap aplikasi terdiri dari serangkaian kemampuan yang dibangun dan dikelola oleh tim atau regu produk masing-masing. Oleh karena itu, model domain sangat penting untuk mengubah organisasi untuk merangkul model ekosistem TI yang dapat disusun.

Dalam proses ini, banyak klien meremehkan atau melebih-lebihkan perubahan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Inisiatif semacam itu cenderung gagal karena meremehkan kompleksitas yang terlibat dalam menguraikan dan membangun kemampuan aplikasi seputar produk dan layanan yang selaras dengan domain yang diidentifikasi dalam konteks domain terkait.

Seri blog tiga bagian ini membahas cara sistematis dan terstruktur dalam menerapkan prinsip-prinsip DDD di seluruh perusahaan untuk menyederhanakan kompleksitas penguraian aplikasi lama dan menulis ulang aplikasi tersebut sebagai kemampuan yang selaras dengan domain/produk dan layanan. Namun, terdapat tantangan signifikan yang akan Anda hadapi di berbagai tingkatan dan perlu diakui terlebih dahulu. Rencana langkah demi langkah yang dapat dieksekusi perlu disusun untuk mengatasi tantangan ini. Di antara tantangan tersebut, yang utama menargetkan transformasi model operasi, perubahan dan penyelarasan ulang organisasi, peran berbagai bagian organisasi TI, transformasi keterampilan dan sebagainya. Postingan blog pertama dalam seri ini juga menekankan pentingnya peta jalan yang berorientasi pada kejelasan (dengan pendekatan inkremental) tentang bagaimana sebuah perusahaan perlu beralih ke model ekosistem TI yang dapat disusun.

Bagian 2 dari seri ini menjelaskan cara menguraikan aplikasi dan menyelaraskannya dengan produk yang sesuai (di dalam domain). Bagian 3 akan membahas cara menghadapi tantangan dan persiapan untuk kesiapan organisasi.