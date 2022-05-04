Baru-baru ini, kami telah melihat banyak klien mengikuti tren untuk beralih ke cloud. Hal ini utamanya disebabkan oleh kebutuhan untuk mengurangi utang teknis dan biaya, serta untuk memenuhi tujuan Capex-to-OPEX. Proses migrasi ke cloud meliputi berbagai tahap, mulai dari lift-and-shift hingga pemasangan platform ulang/remediasi.
Seiring semakin matangnya berbagai praktik seperti DevSecOps, FinOps, model cloud-native, SRE, dll., fokusnya adalah untuk memanfaatkan praktik-praktik tersebut guna mendorong tingkat otomatisasi, kecepatan, dan ketangkasan yang signifikan dalam TI. Ini juga membantu mentransformasi organisasi TI menjadi organisasi yang berpusat pada rekayasa.
CIO dan CTO menyadari bahwa kekuatan nyata dari semua ini terletak pada mentransformasi organisasi TI untuk berpusat pada produk sambil memodernisasi portofolio aplikasi ke model berbasis produk dan layanan. Ini mendorong terbentuknya budaya produk dengan tingkat keselarasan bisnis dan TI yang tinggi. Tim berbasis produk, squad full stack, dan aplikasi yang dimodernisasi seputar produk dan layanan mendorong manfaat yang signifikan dalam hal ketangkasan, kecepatan, dan waktu ke pasar, sekaligus meningkatkan produktivitas makro (mengurangi kemampuan redundan di seluruh TI).
Cara yang telah teruji untuk penataan produk adalah berdasarkan domain dalam suatu organisasi, dan hal ini melahirkan konsep desain berbasis domain (DDD). Model DDD ini, yang menyelaraskan kemampuan bisnis dan TI dengan cara yang selaras dengan domain dan berorientasi produk, bertujuan untuk membangun ekosistem TI yang dapat disusun, di mana setiap aplikasi terdiri dari serangkaian kemampuan yang dibangun dan dikelola oleh tim atau regu produk masing-masing. Oleh karena itu, model domain sangat penting untuk mengubah organisasi untuk merangkul model ekosistem TI yang dapat disusun.
Dalam proses ini, banyak klien meremehkan atau melebih-lebihkan perubahan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Inisiatif semacam itu cenderung gagal karena meremehkan kompleksitas yang terlibat dalam menguraikan dan membangun kemampuan aplikasi seputar produk dan layanan yang selaras dengan domain yang diidentifikasi dalam konteks domain terkait.
Seri blog tiga bagian ini membahas cara sistematis dan terstruktur dalam menerapkan prinsip-prinsip DDD di seluruh perusahaan untuk menyederhanakan kompleksitas penguraian aplikasi lama dan menulis ulang aplikasi tersebut sebagai kemampuan yang selaras dengan domain/produk dan layanan. Namun, terdapat tantangan signifikan yang akan Anda hadapi di berbagai tingkatan dan perlu diakui terlebih dahulu. Rencana langkah demi langkah yang dapat dieksekusi perlu disusun untuk mengatasi tantangan ini. Di antara tantangan tersebut, yang utama menargetkan transformasi model operasi, perubahan dan penyelarasan ulang organisasi, peran berbagai bagian organisasi TI, transformasi keterampilan dan sebagainya. Postingan blog pertama dalam seri ini juga menekankan pentingnya peta jalan yang berorientasi pada kejelasan (dengan pendekatan inkremental) tentang bagaimana sebuah perusahaan perlu beralih ke model ekosistem TI yang dapat disusun.
Bagian 2 dari seri ini menjelaskan cara menguraikan aplikasi dan menyelaraskannya dengan produk yang sesuai (di dalam domain). Bagian 3 akan membahas cara menghadapi tantangan dan persiapan untuk kesiapan organisasi.
Proses menyeluruh untuk membangun dan menjalankan ekosistem TI yang dapat dikomposisi terdiri dari tiga area berikut:
Tetapkan domain inti dan tim kepemimpinan desain untuk memperkuat model domain dan kerangka kerja perusahaan dalam penerapan desain berbasis domain (DDD). Tim juga akan merancang model organisasi target dan rangkaian awal proses bisnis.
Untuk setiap domain, tim akan melalui sesi DDD untuk menentukan ruang lingkup proses dan melakukan sesi event-storming untuk mengidentifikasi kemampuan (pada tingkat tinggi). Tim akan melakukan lokakarya dekomposisi aplikasi/sesi desain untuk menguraikan aplikasi TI saat ini menjadi serangkaian kemampuan dan domain sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, kemampuan dipetakan ke layanan yang mewujudkan fungsi layanan tersebut (seperti kebutuhan kontrak API yang lebih spesifik, dll.). Anda akan menargetkan pemilik kemampuan (berdasarkan domain) dan menyelaraskan rencana mereka dengan peta jalan pengembangan kemampuan secara keseluruhan. Selanjutnya, Anda perlu mengidentifikasi dependensi antara berbagai kemampuan (termasuk kebutuhan datanya), yang kemudian akan membantu membangun rencana pembangunan iteratif.
Selanjutnya adalah membangun dan menerapkan kemampuan secara iteratif. Tim domain berkolaborasi untuk menyelaraskan pengembangan kemampuan yang perlu diintegrasikan untuk menyusun aplikasi target, yang berarti rencana iterasi mereka harus terus diselaraskan. Model dukungan pasca-produksi untuk aplikasi yang dapat dikomposisi berbeda karena kemampuan didukung oleh squad masing-masing, dan Anda perlu menata ulang struktur manajemen insiden dan proses ITSM agar sesuai dengan model squad produk dan layanan. Ini adalah perubahan besar dalam model dukungan pasca-produksi, dan dibutuhkan cukup banyak kesiapan organisasi untuk pindah ke model ini.
Saat membangun peta jalan iteratif inkremental, Anda harus mempertimbangkan koeksistensi, yang merupakan fondasi untuk sukses. Ini menyiratkan kemungkinan untuk kemampuan lama dan kemampuan yang dimodernisasi untuk hidup berdampingan, dengan tujuan untuk menggantikan kemampuan lama selama secara bertahap, sekaligus memastikan bahwa ekosistem konsumen dari kemampuan lama tidak langsung terganggu dan diberikan waktu untuk beralih ke kemampuan domain yang dimodernisasi. Model koeksistensi yang dirancang dengan baik memungkinkan sinkronisasi data satu atau dua arah untuk mencapai tujuan tersebut, yang membutuhkan pertimbangan arsitektur yang cermat untuk aspek fungsional dan non-fungsional.
Berikut ini adalah proses menyeluruh untuk memodernisasi ekosistem TI (yang berbasis monolit) menjadi model yang dapat disusun seperti dijelaskan di atas:
Berdasarkan proses di atas, seri blog ini terdiri dari tiga bagian:
Postingan blog ini membahas tentang membangun kerangka kerja, yang mencakup tim inti, model domain, penyelarasan organisasi, proses bisnis dan penyelarasan dengan domain (pelingkupan proses), membangun produk dan layanan, dan transformasi keterampilan.
Ini membutuhkan beberapa arsitek bisnis (domain) dan arsitek cloud paling cerdas untuk bersama merancang hub desain yang menetapkan model domain dan memandu berbagai tim terkait penyelarasan domain, pemetaan proses, pemanenan kemampuan, arsitektur referensi, dll. Tanggung jawab awal tim tersebut adalah untuk menetapkan strategi model domain, bekerja dengan tim untuk mendokumentasikan berbagai proses bisnis, memahami kaitan proses ini dengan berbagai area domain, dll. Selanjutnya, tim ini bekerja sebagai pusat kompetensi domain (domain COE) untuk membantu mendorong diskusi pencakupan domain, sesi desain berbasis domain (DDD), sesi dekomposisi aplikasi, dll.
Portofolio TI perusahaan telah berkembang secara signifikan menjadi web aplikasi dan data yang sangat kompleks. Sebagian besar pelanggan lama telah memiliki struktur dalam data mereka; ini, yang memberikan beberapa disiplin dalam aplikasi mereka. Kunci untuk menguraikan kompleksitas adalah dengan mulai mengabstraksi ekosistem TI dan menetapkan model tertentu yang dipahami dengan baik oleh semua orang dan memberikan panduan untuk meningkatkan pengembangan atau modernisasi aplikasi dan data. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memanfaatkan model domain standar industri dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan (misalnya, TMForum, BIAN, IATA Value Chain, dll.). Model-model ini akan membantu menyusun kemampuan TI dengan cara yang secara alami selaras dengan bisnis.
Sementara model domain membantu mengabstraksi berbagai kemampuan TI, penting juga untuk menetapkan model arsitektur berlapis yang merinci cara berbagai lapisan berinteraksi dan cara model domain direalisasikan. Arsitektur berlapis biasanya berbicara tentang lapisan pengalaman pengguna (diwujudkan melalui kerangka kerja UI modern seperti React, Angular, dll.) Dan lapisan layanan domain yang berada di atas sistem referensi.
Baru-baru ini, organisasi TI telah terbentuk berdasarkan teknologi, kelompok aplikasi, atau kategori tertentu yang menunjukkan kesamaan (kebanyakan berorientasi pada teknologi) dari masing-masing aplikasi yang mereka miliki. Meskipun model ini telah membantu meningkatkan efisiensi hingga batas tertentu, model ini tidak mencerminkan cara bisnis beroperasi. Tim-tim telah dibentuk berdasarkan saluran konsumsi, teknologi (misalnya, layanan bersama) atau pengelompokan logis berdasarkan kategori.
Pola penataan organisasi ini dapat mengakibatkan pembangunan beberapa kemampuan duplikatif di seluruh organisasi TI, dan model tata kelola belum banyak berhasil dalam menetapkan kepemilikan yang jelas atas kemampuan TI, layanan, dan data. Meskipun Anda dapat membangun berbagai kemampuan TI dalam model cloud-native (sebagai serangkaian layanan terintegrasi), itu tidak membantu mencapai tujuan komposisi karena lapisan TI dan tim yang terlibat serta tantangan kepemilikan data terkait. Oleh karena itu, lebih banyak yang memilih untuk menata ulang organisasi TI sesuai domain bisnis, yang merupakan cara logis untuk mengelompokkan kemampuan TI dan menetapkan kepemilikan data.
Langkah penting dalam membangun ekosistem IT yang dapat diintegrasikan adalah memastikan bahwa organisasi TI selaras dengan domain bisnis dan bahwa Anda mengikuti pendekatan berbasis domain yang sistematis untuk mengidentifikasi produk yang ditawarkan dan menyusun tim/regu berdasarkan produk tersebut. Hal ini juga membantu menetapkan kepemilikan produk yang jelas dan menyeluruh, termasuk tingkat kebebasan untuk membangun dan mengelola kemampuan dan layanan TI, termasuk data. Hal ini juga membantu mencegah pembangunan kemampuan yang tumpang tindih dan mendorong kemampuan yang lebih baik/penggunaan kembali komponen di seluruh perusahaan. Secara keseluruhan, hal ini membantu meningkatkan ketangkasan, kecepatan, dan waktu ke pasar, sekaligus mengurangi biaya TI melalui penggunaan kembali yang lebih baik dan menghindari kemampuan yang berlebihan.
Merancang dan menetapkan serangkaian proses bisnis adalah salah satu rangkaian kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan ekosistem TI yang dapat dikomposisi. Sebagian besar perusahaan memiliki pandangan yang baik tentang proses bisnis, tetapi kedalamannya mungkin berbeda terkait bagaimana hal itu dikelola. Sangat penting untuk melakukan beberapa lokakarya dan diskusi untuk menetapkan ruang lingkup masing-masing domain. Serangkaian proses bisnis ini membentuk dasar untuk membangun penyelarasan dan cakupan domain. Ketika serangkaian proses diselaraskan dengan domain tertentu, itu juga secara tidak langsung membantu menyelaraskan data (konteks terbatas) yang harus dimiliki dan dikelola oleh domain.
Sementara proses bisnis disempurnakan lebih lanjut berdasarkan pembelajaran dari berbagai sesi kerja dan lokakarya, Anda juga dapat menangkap tingkat perincian. Dalam kebanyakan situasi, Anda dapat menangkap setidaknya tiga tingkat proses bisnis. Membangun produk mungkin jauh lebih mudah jika Anda menetapkan proses bisnis, dan seringkali produk selaras dengan proses bisnis Level 2 atau Level 3 berdasarkan kompleksitas dan perincian. Biasanya, pusat kompetensi domain atau konstruksi serupa bekerja untuk menetapkan strategi domain, proses bisnis, cakupan domain, dll. Domain COE menjabarkan serangkaian panduan bagi tim untuk mengidentifikasi produk dan lingkupnya dengan tepat.
Membangun ekosistem TI yang dapat dikomposisi dengan cara yang dapat diskalakan adalah tentang memberdayakan berbagai tim/squad TI untuk dapat bekerja dengan model yang berpusat pada produk. Ada beberapa keterampilan penting yang perlu dipelajari tim/squad untuk meningkatkan keahlian. Meningkatkan keterampilan berbagai tim TI akan membutuhkan strategi dua cabang:
Dalam kebanyakan kasus, organisasi goyah di bidang ini ketika memulai program modernisasi yang kompleks tersebut. Dalam kebanyakan kasus, akan lebih bijak untuk bermitra dengan penyedia layanan TI berpengalaman yang dapat menghadirkan berbagai kemampuan untuk mendukung berbagai alur kerja berbeda yang mencakup transformasi keterampilan.
Evolusi cloud telah membuka sejumlah besar kemungkinan yang dapat dimanfaatkan berbagai perusahaan, dan ini membantu mewujudkan ekosistem TI yang dapat dikomposisi. Munculnya berbagai praktik terbukti seperti desain berbasis domain, DevOps, dan rekayasa keandalan situs juga telah menjadikan squad full stack hal yang nyata. Hal ini memungkinkan pengembangan tim produk independen yang mampu membangun kemampuan dan layanan menyeluruh tanpa melibatkan lapisan TI, seperti yang dilihat dalam ekosistem TI tradisional.
Perusahaan yang memulai inisiatif modernisasi untuk mengubah ekosistem TI mereka menjadi model yang dapat disusun perlu mengenali quantum perubahan dan transformasi model operasi di seluruh perusahaan, serta mempertimbangkan hal ini secara lebih pragmatis. Mereka juga perlu menyadari bahwa kejelasan tentang domain dan proses akan berkembang seiring waktu dan perlu ada ruang untuk perubahan. Perusahaan perlu mengadopsi pendekatan multi-langkah untuk mendapatkan model tersebut, dengan mempertimbangkan tantangan di atas.
Langkah awal sebaiknya fokus pada identifikasi subset produk (atau domain) yang lebih kecil untuk diuji coba dan menunjukkan keberhasilan. Pembelajaran dari uji coba ini harus diumpankan kembali untuk menyempurnakan peta jalan, rencana, dan model operasi. Transisi ke ekosistem TI yang dapat disusun adalah perjalanan panjang, dan mengukur keberhasilan pada setiap perubahan menengah adalah kuncinya. Terlalu banyak kerangka kerja atau terlalu sedikit kerangka kerja dapat menimbulkan tantangan yang signifikan, mulai dari kelumpuhan analisis hingga kekacauan. Oleh karena itu, kerangka kerja awal perlu segera diterapkan sementara inisiatif uji coba/MVP yang terfokus harus dijalankan untuk menguji dan menyempurnakan kerangka kerja tersebut. Kerangka kerja akan dan harus berkembang seiring waktu dan hanya berdasarkan pengalaman eksekusi nyata (misalnya, tumpang tindih proses yang dipelajari dari penguraian aplikasi, penyempurnaan model domain berdasarkan kesenjangan, dll.).
Pastikan Anda membaca Bagian 2 dari seri blog ini: "Modernisasi Perusahaan Berbasis Domain Menuju Ekosistem TI yang Dapat Disusun: Bagian 2–Memodernisasi aplikasi dan layanan ke ekosistem TI yang dapat disusun."
