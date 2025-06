Merancang pengalaman karyawan yang menarik yang memberikan hasil nyata

Seiring hilangnya batas tegas antara kehidupan pribadi dan profesional, ekspektasi pekerja dan pemberi kerja berubah. Berbagai perusahaan terkemuka semakin dituntut menciptakan lingkungan kerja yang positif, fleksibel, dan penuh empati untuk memenuhi kebutuhan karyawan sekaligus mempertahankan SDM terbaik. Lebih penting lagi, karyawan yang puas dan terlibat dengan dukungan yang kuat akan lebih produktif dan lebih siap menerima perubahan. Seperti yang telah kami temukan, karyawan 34% lebih sering mengadopsi struktur – dan teknologi bisnis baru – ketika keterlibatan mereka menjadi fokus utama dalam desain transformasi.

Ini menghadirkan tantangan bagi perusahaan: bagaimana merancang pengalaman yang kohesif dan menarik yang menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepuasan di seluruh organisasi sementara perubahan adalah hal yang konstan. Namun, pengusaha yang mampu mengatasi tantangan ini berhasil mencapai hasil yang mengesankan. Menurut penelitian terbaru dari IBM Institute for Business Value, organisasi yang memelihara pengalaman karyawan terbaik mencatat pertumbuhan pendapatan 31% lebih tinggi dibandingkan organisasi lain. Data dari Gallup menunjukkan bahwa perusahaan yang menghargai EX melihat keuntungan 23% lebih tinggi daripada yang tidak.

Pada bagian berikut, kita akan mengeksplorasi bagaimana organisasi dapat menciptakan, melaksanakan, dan terus mengoperasikan pengalaman karyawan yang tidak hanya merangkul perubahan dalam waktu dekat, tetapi juga menumbuhkan budaya ketangkasan dan keuletan organisasi, apa pun yang akan terjadi di masa depan.