Mengelola perubahan bukan hanya sebuah prioritas; namun juga sebuah keharusan bisnis. Seperti yang telah diuraikan dalam seri sebelumnya, teknologi saja tidak cukup untuk menghasilkan nilai dari sebuah transformasi. Dan sementara manajemen perubahan adalah keterampilan perusahaan yang semakin penting, banyak organisasi tidak memiliki rencana strategis untuk menerapkannya. Lebih lanjut lagi, menempatkan manajemen perubahan dan pengalaman karyawan di pusat strategi transformasi bisnis adalah jalan paling pasti untuk memberikan hasil yang nyata.
Transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, menghasilkan nilai, dan mengungkap cara kerja baru. Tetapi juga melibatkan perubahan besar-besaran dalam bagaimana proses bisnis, model, dan kegiatan berkembang.
Tak pelak lagi, perjalanan transformasi membutuhkan perhatian yang cermat terhadap manajemen keterampilan. Pendekatan ini terutama berlaku di era AI. Seperti yang ditemukan oleh IBM® Institute for Business Value, secara historis hanya 6% tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan ulang. Pada tahun 2024, jumlah itu naik menjadi 35% penuh dari tenaga kerja—atau lebih dari 1 miliar pekerja di seluruh dunia.
Transformasi digital hanya seefektif pekerja yang mengadopsi teknologi baru. Pentingnya manajemen keterampilan selama transformasi benar-benar tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini merupakan tulang punggung fungsional dari setiap pergeseran teknologi yang sukses.
Transformasi digital bukanlah peristiwa satu kali tetapi perjalanan berkelanjutan, dan keterampilan adalah inti dari perjalanan itu. Manajemen keterampilan strategis melalui fase perencanaan, implementasi, dan tata kelola transformasi menentukan keberhasilannya. Saat ini, 87% CEO mengharapkan pekerjaan ditingkatkan, bukan digantikan, oleh AI generatif. Ini berarti pekerja perlu dengan cepat memperoleh cara kerja baru, dan merangkul alur kerja yang berbeda, untuk berhasil.
Menerapkan teknologi kunci untuk mengelola keterampilan tenaga kerja mendukung proses ini. Karena AI mengganggu dunia bisnis, AI juga dapat digunakan untuk membayangkan kembali bagaimana keterampilan diukur dan diperoleh.
Dengan menggunakan AI untuk analisis keterampilan dan penilaian perpindahan pekerjaan, organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan transformasi digital mereka dengan lebih efektif. Dengan alat bantu ini, perusahaan menciptakan proses pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan yang berulang dan berkelanjutan, sehingga tetap kompetitif dan relevan di era digital. Pendekatan ini memastikan tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan yang mampu memanfaatkan potensi teknologi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Selama fase perencanaan transformasi digital, organisasi harus mengaudit keterampilan yang ada dan mempertimbangkan persyaratan keterampilan masa depan—strategi ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan transformasi untuk efek terbesar yang mungkin. Selama fase ini, desain ulang pekerjaan adalah yang terpenting.
Desain ulang pekerjaan melibatkan pertimbangan keterampilan yang akan menjadi mubazir dan keterampilan yang diperlukan untuk kesuksesan di masa depan. Sepanjang proses perencanaan, perusahaan harus mengidentifikasi tugas yang matang untuk otomatisasi. Pada saat yang sama, mereka harus menentukan area di mana pekerja manusia yang ditugaskan kembali dapat lebih fokus pada pemecahan masalah yang kompleks, kreativitas, empati, dan hal penting.
Penataan kembali strategis seperti itu mengarah pada lingkungan kerja yang lebih efisien dan berpusat pada manusia. Dan dengan membingkai setiap otomatisasi alur kerja sebagai potensi untuk pekerjaan baru yang lebih kreatif, proses perencanaan membuka nilai potensial.
AI dapat memainkan peran penting selama fase perencanaan. Dengan data arsitektur pekerjaan dan akses ke tren historis, AI dapat memprediksi keterampilan mana yang akan sangat penting di masa depan. AI juga dapat menganalisis kemampuan tenaga kerja untuk menemukan kesenjangan keterampilan potensial. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk membuat program pelatihan yang terfokus dan berdasarkan informasi data, memastikan tenaga kerja diperlengkapi untuk masa depan.
Selama fase implementasi transformasi, peningkatan keterampilan dan keterampilan ulang menjadi penting. Peningkatan keterampilan melibatkan peningkatan keterampilan yang sudah ada—misalnya, memberdayakan pemasar digital dengan pelatihan analisis data, atau memberikan pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut kepada manajer. Keterampilan ulang, sebaliknya, mengajarkan set keterampilan yang sama sekali baru. Selama transformasi, karyawan dapat mengembangkan keterampilan ulang dengan mempelajari cara menanyakan alat AI dengan tepat dan menggunakan sistem baru.
Peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh suatu transformasi. Proses ini bersifat berulang: Seiring diperkenalkannya teknologi baru, dan berkembangnya teknologi lama, demikian pula keterampilan yang dibutuhkan tenaga kerja. Pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan harus tertanam dalam budaya organisasi agar dapat mengikuti perubahan ini.
Melalui fase tata kelola perusahaan, struktur, proses, dan kebijakan organisasi harus beradaptasi untuk mencerminkan lingkungan keterampilan yang terus berkembang. Dalam merancang struktur tata kelola, kepemimpinan harus memastikan alokasi bakat yang adil, mencocokkan keahlian karyawan dengan persyaratan pekerjaan yang ditunjukkan. Pemetaan pekerjaan dan keterampilan seperti itu tidak hanya mengurangi tingkat pergantian, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Perusahaan-perusahaan terkemuka dapat memanfaatkan AI untuk memfasilitasi proses ini, memberikan bantuan pencocokan keterampilan yang komprehensif kepada para manajer.
Selain itu, mengatasi perpindahan pekerjaan adalah aspek penting dari proses tata kelola. AI dapat meramalkan pekerjaan mana yang kemungkinan besar akan digantikan oleh otomatisasi, memberdayakan organisasi untuk berpikir secara strategis.
Saat ini, hanya 19% eksekutif yang menggunakan perangkat lunak perencanaan suksesi dengan kemampuan prediktif. Tetapi alat-alat ini membantu kepemimpinan dengan forecasting pekerjaan mana yang paling mungkin tergeser oleh otomatisasi sehingga organisasi dapat mengurangi dampak negatif sedini mungkin. Insight berbasis data dapat memacu perusahaan untuk melatih kembali pekerja untuk peran yang muncul dan memberikan dukungan yang dipersonalisasi selama masa transisi.
Dengan banyaknya pekerjaan yang diperkirakan akan berubah dalam beberapa tahun ke depan, desain pekerjaan tetap menjadi salah satu aspek terpenting dalam transformasi. Karena AI mengotomatiskan berbagai tugas rutin dan menata ulang alur kerja di seluruh peran dan departemen, hampir setiap pekerjaan dalam organisasi akan dimodifikasi. Banyak peran yang diisi oleh pekerja manusia akan membutuhkan keterampilan yang bernilai lebih tinggi seperti kreativitas, empati, dan pemikiran penting. Mengotomatisasi dan menambah proses kerja memungkinkan alokasi yang lebih efisien dari keterampilan yang berpusat pada orang ini, memastikan bahwa karyawan terlibat dalam kegiatan yang bermakna dan berdampak.
Analisis keterampilan yang mendalam dan diinformasikan data membantu kepemimpinan mengelola bakat masa depan. AI dapat membantu mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baru, serta menilai kompetensi tenaga kerja saat ini untuk menentukan kesenjangan atau area untuk perbaikan. Dengan menggunakan data keterampilan yang bernuansa, tim bisnis dan pengembangan talenta dapat mengembangkan program pelatihan yang ditargetkan serta inisiatif peningkatan keterampilan, mempersiapkan karyawan untuk sukses.
Kapasitas AI untuk forecasting dan analisis dapat mendukung kepemimpinan dalam perencanaan, dan mitigasi, efek teknologi baru pada pekerjaan yang ada. Dengan menyerap data internal perusahaan dan data pihak ketiga yang spesifik, AI dapat mengidentifikasi pekerjaan mana yang berisiko tinggi untuk dipindahkan. AI juga dapat memprediksi pekerjaan dan keterampilan apa yang mungkin muncul. Peramalan semacam itu membantu bisnis mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatif otomatisasi dan mendukung pekerja yang mungkin berada dalam bahaya perpindahan.
Dengan AI, organisasi dapat mengoptimalkan alokasi bakat di berbagai peran—pada dasarnya menyediakan perencana tenaga kerja dengan alat untuk menata ulang peran dengan lebih akurat. Pencocokan bakat yang didukung AI memastikan bahwa pekerja diterapkan di area bisnis di mana keterampilan mereka paling baik digunakan.
Menurut penelitian IBM®, hampir tiga perempat eksekutif telah mengoptimalkan metode mereka untuk mengevaluasi potensi karyawan; 87% CEO terkemuka mempertahankan praktik yang sama, menunjukkan bahwa optimasi talenta memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan.
Selain meningkatkan produktivitas dan membantu bisnis tetap tangkas, pencocokan bakat dapat meningkatkan pengalaman karyawan, menempatkan pekerja dalam peran yang sesuai dan memfasilitasi harapan pekerjaan yang sesuai. Strategi ini, pada gilirannya, mengurangi omset dan meningkatkan kepuasan umum.
Tanpa manajemen keterampilan yang tepat, transformasi yang dirancang dengan sangat baik sekalipun tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan merencanakan secara strategis untuk mendesain ulang pekerjaan, analisis keterampilan, analisis perpindahan pekerjaan, dan alokasi talenta, perusahaan memastikan transisi yang mulus ke era digital. Dan, seperti halnya aspek apa pun dari proses manajemen perubahan, manajemen keterampilan adalah proses yang aktif dan berulang. Perhatian yang berkelanjutan terhadap peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang diperlukan untuk mengimbangi laju kemajuan teknologi yang cepat, sehingga memperkuat keunggulan kompetitif bisnis.
