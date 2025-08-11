Mengelola perubahan bukan hanya sebuah prioritas; namun juga sebuah keharusan bisnis. Seperti yang telah diuraikan dalam seri sebelumnya, teknologi saja tidak cukup untuk menghasilkan nilai dari sebuah transformasi. Dan sementara manajemen perubahan adalah keterampilan perusahaan yang semakin penting, banyak organisasi tidak memiliki rencana strategis untuk menerapkannya. Lebih lanjut lagi, menempatkan manajemen perubahan dan pengalaman karyawan di pusat strategi transformasi bisnis adalah jalan paling pasti untuk memberikan hasil yang nyata.

Transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, menghasilkan nilai, dan mengungkap cara kerja baru. Tetapi juga melibatkan perubahan besar-besaran dalam bagaimana proses bisnis, model, dan kegiatan berkembang.

Tak pelak lagi, perjalanan transformasi membutuhkan perhatian yang cermat terhadap manajemen keterampilan. Pendekatan ini terutama berlaku di era AI. Seperti yang ditemukan oleh IBM® Institute for Business Value, secara historis hanya 6% tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan ulang. Pada tahun 2024, jumlah itu naik menjadi 35% penuh dari tenaga kerja—atau lebih dari 1 miliar pekerja di seluruh dunia.

Transformasi digital hanya seefektif pekerja yang mengadopsi teknologi baru. Pentingnya manajemen keterampilan selama transformasi benar-benar tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini merupakan tulang punggung fungsional dari setiap pergeseran teknologi yang sukses.