Mendefinisikan Hasil Bisnis sebagai Langkah Pertama dalam memodernisasi aplikasi

Secara efektif memodernisasi aplikasi memerlukan adopsi serta pembelajaran cara menggunakan teknologi baru. Namun, hal tersebut juga membutuhkan cara kerja baru — berdasarkan Prinsip tangkas — serta pendekatan yang berbeda terhadap arsitektur aplikasi.

Responden survei menyatakan bahwa mereka membutuhkan mitra layanan untuk mengisi kesenjangan keterampilan utama. Dengan IBM® Garage, para pakar dalam alat, layanan, dan praktik pengembangan cloud menanamkan tim klien untuk berkolaborasi dalam membangun aplikasi cloud native baru atau memodernisasi yang sudah ada. Tim mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadirkan peningkatan spesifik — atau produk minimum layak (MVP) — yang paling diinginkan pelanggan.

Saat mulai bekerja dengan klien, IBM® Garage mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap kesuksesan pelanggan dengan tujuan awal mengidentifikasi hasil bisnis yang sangat spesifik yang perlu dicapai perusahaan — misalnya peningkatan pada aplikasi tertentu, middleware yang berfungsi lebih baik, atau kontrol yang digunakan pelanggan. Apa pun yang dipilih tim untuk dimodernisasi harus berangkat dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna akhir.

Setelah hasilnya ditetapkan, tim kemudian meninjau tujuan dengan mempertimbangkan cara mencapainya lebih cepat, dengan biaya lebih rendah, dengan kinerja lebih tinggi, dan dengan standar keamanan yang konsisten. Meskipun ada anggapan umum bahwa kecepatan selalu menjadi faktor penentu, terlalu banyak perusahaan menyamakan kecepatan dengan sekadar merangkai sesuatu secara tergesa-gesa. Mencoba atau menguji coba ide yang belum matang dapat membuat tim mempertanyakan mengapa upaya memodernisasi hanya memberikan sedikit keuntungan.