Mendefinisikan Hasil Bisnis sebagai Langkah Pertama dalam memodernisasi aplikasi

Hasil studi Forrester yang ditugaskan IBM® menunjukkan adanya peningkatan berkelanjutan dalam penggunaan platform kontainer cloud publik dan pribadi serta mesin virtual (VM) [1]. Perusahaan berupaya memperoleh keunggulan kompetitif dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pengalaman digital. Penting bagi kesuksesan mereka adalah bagaimana perusahaan perusahaan ini menghadapi tantangan transformasi digital yang kompleks dan platform cloud.
Ketika tim mereka menerapkan strategi cloud native untuk mencapai tujuan bisnis organisasi, tiga tantangan ini memberikan tekanan yang terus-menerus pada para pemimpin DevOps dan TI:
Mempertimbangkan tekanan tersebut, langkah penting untuk memodernisasi aplikasi apa pun adalah terlebih dahulu menetapkan hasil bisnis yang jelas dan dapat dicapai. Ini berarti menyelaraskan seluruh pemangku kepentingan di dalam bisnis pada pemahaman bersama tentang apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan saat ini. Dengan kejelasan tersebut, tim dapat lebih mudah menentukan pengalaman aplikasi minimal yang perlu dibangun. Meningkatkan nilai awal yang diberikan kepada pelanggan juga menunjukkan komitmen berkelanjutan.
Secara efektif memodernisasi aplikasi memerlukan adopsi serta pembelajaran cara menggunakan teknologi baru. Namun, hal tersebut juga membutuhkan cara kerja baru — berdasarkan Prinsip tangkas — serta pendekatan yang berbeda terhadap arsitektur aplikasi.
Responden survei menyatakan bahwa mereka membutuhkan mitra layanan untuk mengisi kesenjangan keterampilan utama. Dengan IBM® Garage, para pakar dalam alat, layanan, dan praktik pengembangan cloud menanamkan tim klien untuk berkolaborasi dalam membangun aplikasi cloud native baru atau memodernisasi yang sudah ada. Tim mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadirkan peningkatan spesifik — atau produk minimum layak (MVP) — yang paling diinginkan pelanggan.
Saat mulai bekerja dengan klien, IBM® Garage mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap kesuksesan pelanggan dengan tujuan awal mengidentifikasi hasil bisnis yang sangat spesifik yang perlu dicapai perusahaan — misalnya peningkatan pada aplikasi tertentu, middleware yang berfungsi lebih baik, atau kontrol yang digunakan pelanggan. Apa pun yang dipilih tim untuk dimodernisasi harus berangkat dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna akhir.
Setelah hasilnya ditetapkan, tim kemudian meninjau tujuan dengan mempertimbangkan cara mencapainya lebih cepat, dengan biaya lebih rendah, dengan kinerja lebih tinggi, dan dengan standar keamanan yang konsisten. Meskipun ada anggapan umum bahwa kecepatan selalu menjadi faktor penentu, terlalu banyak perusahaan menyamakan kecepatan dengan sekadar merangkai sesuatu secara tergesa-gesa. Mencoba atau menguji coba ide yang belum matang dapat membuat tim mempertanyakan mengapa upaya memodernisasi hanya memberikan sedikit keuntungan.
Dengan menyediakan portabilitas, platform berbasis kontainer memungkinkan penerapan aplikasi hybrid cloud dan multicloud. Namun, perbedaan antar lingkungan sering kali menghambat akses penuh terhadap janji portabilitas tersebut. Dengan solusi cloud terdistribusi, mitra layanan seperti IBM®, melalui IBM® Cloud Satellite, menghadirkan layanan yang dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan mana pun. Tim DevOps memperoleh pengalaman yang sama di semua lokasi, memungkinkan pekerjaan mereka berlangsung lebih cepat melalui keakraban; dan konsistensi tersebut membuka banyak peluang untuk otomatisasi.
Banyak organisasi perlu menjalankan aplikasi dekat dengan sumber data untuk memenuhi tuntutan latensi rendah dan persyaratan residensi regional. Dengan IBM® Cloud Satellite, tim dapat menggunakan identitas tunggal dan pengalaman akses yang konsisten di seluruh lingkungan tanpa harus terhubung melalui internet; dan aplikasi yang berjalan secara lokal menjaga data tetap berada di lokasi.
Lancarkan perjalanan cloud Anda dengan memodernisasi aplikasi yang sudah ada menggunakan solusi hybrid cloud dan AI dari IBM. Dapatkan fleksibilitas, tingkatkan skalabilitas, dan dorong inovasi dengan konsultasi pakar dan layanan kreasi bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.
Dapatkan insight tentang modernisasi aplikasi yang lebih cepat dengan IBM Field Guide. Pelajari cara menggunakan kontainer, Kubernetes, dan layanan mikro untuk menyederhanakan operasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong efisiensi dalam perjalanan modernisasi Anda.
Pelajari Kubernetes, platform terdepan untuk mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan operasi kontainer aplikasi. Pelajari cara menggunakan platform ini untuk menyederhanakan manajemen, meningkatkan efisiensi, dan memperlancar penskalaan untuk aplikasi cloud-native Anda.
Temukan bagaimana CEO dapat memimpin penggunaan AI generatif untuk modernisasi aplikasi. Pelajari 3 prioritas utama untuk mendorong transformasi dan langkah selanjutnya yang perlu diambil setiap CEO untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan digital yang berkembang ini.
Temukan bagaimana IBM watsonx Code Assistant for Z mengubah modernisasi aplikasi dengan AI. Pelajari cara meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memodernisasi sistem lama untuk kesuksesan di masa depan.
Instana menyederhanakan perjalanan migrasi cloud Anda dengan menawarkan pemantauan yang komprehensif dan insight yang dapat ditindaklanjuti.
Manfaatkan AI generatif untuk mempercepat dan menyederhanakan modernisasi aplikasi mainframe.
Optimalkan aplikasi lama dengan hybrid cloud dan layanan dan strategi modernisasi yang didorong oleh AI.
