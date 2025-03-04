Terobosan DeepSeek adalah kemenangan untuk inovasi dan aksesibilitas

Jika Anda membaca berita utama pada tanggal 20 Januari 2025, Anda mungkin mengira langit akan runtuh. Itu karena DeepSeek di Tiongkok merilis model bahasa besar (LLM) R1, yang dengan cepat menjadi salah satu model paling banyak diunduh dan digunakan setelah peluncurannya.

Yang menarik adalah laboratorium riset AI di Hangzhou, China, yang merilis model ini, membangunnya dengan biaya jauh lebih rendah—5,6 juta USD —dan dengan sumber daya serta akses chip NVIDIA jauh lebih sedikit dibandingkan model terkemuka AS.

Seperti jarum jam, banyak orang khawatir beberapa perusahaan AI AS yang mendapat pendanaan besar akan tertinggal. Karena DeepSeek menggunakan lebih sedikit chip NVIDIA dibanding perusahaan lain, harga sahamnya turun. Namun, itu lebih merupakan reaksi spontan terhadap berita tersebut daripada sesuatu yang secara material mengkhawatirkan tentang nasib para pembuat chip.

Wartawan teknologi dan bisnis melihat berita ini sebagai kejutan besar bagi industri. Namun bagi para pakar AI lainnya dan saya, satu-satunya hal yang mengejutkan dari pengumuman R1 DeepSeek adalah betapa terkejutnya semua orang.

Sementara modelnya baru, DeepSeek jauh dari pendatang baru ke pasar digital. DeepSeek memiliki sejarah yang cukup dalam memproduksi model sumber terbuka yang berharga di pasar China, terutama model V3 yang dirilis pada bulan Desember. Faktanya, mereka merilis makalah teknis yang menyertainya, yang menawarkan pendidikan bagi siapa saja yang ingin mendalami lebih jauh cara membangun laboratorium ini. Model V3 lebih mengejutkan, tetapi tampaknya luput dari perhatian.

Model R1 DeepSeek adalah contoh lain dari alat AI generatif yang bisa menjadi dasar masa depan AI agen, di mana alat AI tidak hanya menanggapi permintaan pengguna, tetapi juga bekerja secara mandiri untuk menyediakan layanan bagi mereka.

Sementara IBM® secara desain bermitra dengan dan menggunakan semua model tersebut, kami juga menjadi pendukung dan insinyur besar dalam gerakan sumber terbuka. Melihat model sumber terbuka seperti R1 mendapatkan pujian yang layak, merupakan hal sangat baik bagi industri.

Wajar jika para pemain besar merasa terganggu melihat DeepSeek menghasilkan model yang setara atau bahkan lebih baik dari model mereka, tetapi dengan biaya jauh lebih rendah. Namun, inilah tujuan dari komunitas sumber terbuka.

Pengumuman DeepSeek R1 menggambarkan dua sisi: pasar keuangan memproyeksikan gejolak, sementara para pakar AI antusias terhadap terobosan teknologi beserta potensinya membentuk model baru yang lebih efisien dan kuat.