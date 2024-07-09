Lingkungan keamanan siber telah terkena dampak oleh peristiwa-peristiwa besar dunia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk pandemi COVID 19, serta konflik militer baru-baru ini antara Rusia dan Ukraina, dan antara Israel dan Hamas.

Peristiwa-peristiwa ini mengaktifkan aktor-aktor ancaman yang bermotivasi finansial yang mencari keuntungan dari krisis ini, serta aktivitas yang disponsori oleh negara, menurut Alvarez. Serangan rekayasa sosial mengeksploitasi kecemasan publik tentang peristiwa geopolitik global, seperti dalam kampanye email yang bertujuan untuk menyebarkan malware. Rantai-rantai pasokan menjadi lebih rentan selama pandemi.

Sementara target nasional utama untuk serangan terbesar tetap Amerika Utara, Eropa dan Asia, Alvarez juga menyatakan bahwa dekade ini mengalami peningkatan besar baru di Amerika Latin.